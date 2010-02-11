Александр Черненко: Оснований для отмены выборов мы не видим

11 февраля 2010, 17:09

Юридический департамент штаба Тимошенко пытается «отбить» свои проценты, но решение о признании результатов выборов недействительными будет приниматься «на глаз».

КИУ ставит выборам «твердую четверку» за демократичность

Центральная избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты президентских выборов, согласно которым за Виктора Януковича проголосовали 48,95% избирателей, за Юлию Тимошенко – 45,47%. Таким образом, разница в результатах кандидатов составляет всего 3,52%.
Каким образом Юлия Тимошенко может «отбить» этот процент у своего оппонента? С этим вопросом «Главред» обратился к председателю правления Комитета избирателей Украины Александру Черненко.
Предлагаем вашему вниманию избранные фрагменты стенограммы пресс-конференции главы КИУ, которая состоялась в пресс-центре «Главреда».

Юридический департамент штаба Тимошенко пытается «отбить» свои проценты, но решение о признании результатов выборов недействительными будет приниматься «на глаз»

«Тут вопрос идет не столько о том, как отбить проценты. Отбить проценты можно, только отменив результаты выборов или вообще признав выборы недействительными на определенном количестве участков.
Мы говорим о более чем 800 тысячах избирателей разрыва, то есть почти о 500 избирательных участках. Но давайте не забывать - даже на этих участках не все голосовали за Януковича, есть люди, голосовавшие за Тимошенко. То есть, если мы признаем в целом по участку выборы недействительными, то теряет не только Янукович.
Но я бы уже не поднимал эту тему, поскольку она была актуальна еще в понедельник-вторник. Закон четко гласит: подать исковое заявление можно не позднее, чем через два дня после совершения правонарушения. Если мы говорим о правонарушениях, которые были в воскресенье, то такие заявления нужно было подавать не позднее вторника. Если мы говорим о подсчете голосов, условно, о решении и протоколах, которые были подписаны в ночь на понедельник, то это – среда. Сегодня у нас уже четверг.
Насколько мне известно, обжалования результатов выборов по участкам были, исковые заявления поданы, многие из них уже отклонены, поэтому говорить об обжаловании выборов на участках уже не приходится.
Сейчас, очевидно, юридический департамент штаба Тимошенко работает над обжалованием результатов выборов в целом.
Когда мы говорим об обжаловании общих результатов выборов, тут, скорее, речь идет о системных, масштабных нарушениях, которые теоретически могли бы повлиять на результат. Поэтому с правовой точки зрения четко сказать, что такое системные и что такое масштабные нарушения, очень трудно. Любое решение по отмене общих результатов выборов, если такое решение последует, будет в большей степени политико-правовым, потому что судьям нужно будет «на глаз» определить, повлияли ли нарушения на результат или нет».
«Оснований для того, чтобы отменить выборы в целом, мы не видим - не видим глобальных, системных нарушений. Я не вижу большой перспективы в положительном решении Высшего административного суда по обжалованию результатов выборов. Потому что, если бы были системные нарушения, мы бы их видели.
Если станут говорить о том, что избирателей подвозили, опять же, если это не сопровождалось агитацией, то это не является нарушением. Была ли там агитация или нет, теперь неизвестно. Возможно, определенные факты агитации будут зафиксированы. Мы знаем, что сейчас ведется соответствующая работа с избирателями, с водителями, которые возили этих избирателей на участки. Пока я не вижу доказательной базы».

«Я аплодирую команде Юлии Тимошенко»

«Я аплодирую команде Юлии Тимошенко за то, что ни в ночь голосования, ни в понедельник не было никаких деструктивных призывов, - не было призывов что-то захватывать, объявлять себя президентом и так далее. Потому что, давайте будем честными, подобные опасения, подобные прогнозы были. То, что этого не произошло, означает, что Украина все-таки демократическое государство.
Не нравится решение ЦИК? Идем в суд, обжалуем, но ведем дискуссию в юридической плоскости без всякого морального, психологического давления».
«Я общаюсь с политиками, депутатами, штабами и я понимаю, что это обжалование результатов, если оно будет, - это, скорее, начало новой избирательной кампании Тимошенко, чем завершение и попытки изменить результаты прошедшей кампании.
С такой точки зрения это совершенно логично. Представьте, что значит для избирателя Тимошенко, которая сдалась. Поэтому обжалование – это некий сигнал избирателю: «я борюсь, я с вами, и мы еще победим».
Как элемент следующей кампании эта тактика Тимошенко по обжалованию абсолютно оправдана и логична. Главное, чтобы это не сопровождалось определенными дестабилизационными действиями».

Третьего тура не будет – подсказывает интуиция главы КИУ

«Что будет теперь? Я не знаю. Это может быть пересчет на отдельных участках, это может быть румынский вариант – тотальный пересчет по всей стране, это может быть переголосование, хотя вероятность его минимальна, потому что Украина еще одних выборов не выдержит - нет денег в бюджете, и народ не поймет. Тут мяч на стороне суда, как он признает необходимым, если увидит фальсификации.
С точки зрения моих экспертных оценок, ощущений, интуиции, – третьего тура не будет. Пересчет голосов возможен, но я не думаю, что он на что-то кардинально повлияет. Нужно смотреть, с какими жалобами и заявлениями жалобщик будет апеллировать».

Агитация в день выборов – обычная европейская практика

«Я считаю, что вопрос агитации в день голосования во многом раздут. Агитация в день голосования всегда есть. Кто-то забывает снять агитацию в день выборов, кто-то, напротив, в день выборов вешает агитацию на конкурента, чтобы потом его обвинить.
Если обжаловать результаты выборов только потому, что есть какая-то агитация в день выборов, тогда нужно отменять все выборы, начиная с 1994 года. Вообще, очень много анахронизмов у нас в законе и очень много ограничений. В Европе каждая партия в день голосования стоит перед участками и раздает значки, флажки, – «голосуйте за нас, потому что мы лучшие!». Это нормальная европейская практика. То же самое – развоз избирателей. Украинское законодательство очень строго, в нем очень много ограничений. Я не вижу, чтобы агитация в день голосования могла как-то повлиять на окончательный результат выборов».

В ЦИК работают специалисты, но состав Комиссии требует обновления

«В течение всей кампании ЦИК принимала совершенно нелогичные, абсурдные и зачастую противоправные решения, которые обжаловались судами. Члены ЦИК у нас сейчас больше политики, чем чиновники, госслужащие. Министр может быть политиком, член ЦИК – нет. Они принимали присягу на верность народу Украины. С момента присяги забудь, кто тебя делегировал в ЦИК, кому ты обязан своим местом в ЦИК. Есть присяга, есть закон, есть Конституция.
Реальность заключается в том, что рабочий день члены ЦИК начинают в штабе кандидата и заканчивают там же. Я считаю, что наш ЦИК должен вынести уроки из этой кампании. Пока я не вижу каких-то легитимных правовых оснований, но морально-этические основания все-таки должны быть.
Думаю, после этих выборов нужно переутвердить новый состав ЦИК. Многие там - специалисты, но, к сожалению, они получают маленькую зарплату из бюджета, а от политиков – больше».

КИУ ставит выборам «твердую четверку» за демократичность

«Если давать оценку демократичности наших выборов по пятибалльной шкале, я бы поставил «четверку» - твердую, но «четверку». Если вспомнить выборы 2006 года, это была «пятерка». А вообще хочется, чтобы следующие выборы прошли на оценку «пять с плюсом», но для этого, конечно, нужно иметь совершенное законодательство, политическую волю участников выборов во исполнение этого законодательства, а не во имя попытки как-то обойти его и избирателя – сознательного, активного, - который не будет бояться защищать свои права.
На этих выборах у нас с законом были проблемы, с политической волей было еще хуже, но избиратели активно проголосовали. Я считаю, официальные результаты, возможно, не совсем точно, но все-таки зафиксировали волеизъявление граждан Украины». Стенограмму пресс-конференции и ответы на вопросы читателей смотрите здесь Читайте также: КИУ поставил выборам «твердую четверку» Тимошенко начинает новую кампанию – КИУ Интуиция подсказывает КИУ, что третьего тура не будет
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