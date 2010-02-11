Проблеми перезавантаження

І мені шкода тих людей, які йдуть голосувати в надії на зміни і краще життя. За даними моніторингу, проведеного Фундацією «Відкрите суспільство», 2009 рік в українському парламентаризмі довів дві речі. Перша: що працювати «на свого виборця» не готова жодна з парламентських фракцій Верховної Ради. І друга: навіть участь у таких штучних утвореннях, як коаліція (надто за умов, коли вона фактично не існувала), не дає суттєвої прибавки ефективності роботи порівняно з меншістю (тобто – опозицією). Загалом – усі фракції протягом року не тільки показали низький рівень виробництва законів, а ще й мають украй низький рівень виконання власних зобов’язань. Найбільший коефіцієнт корисної дії, тобто співвідношення ухвалених законопроектів до тих обіцянок, з якими партії йшли на вибори, становить 9%. Серед найгучніших гасел – обіцянки щодо зняття депутатської недоторканності, впровадження нового Податкового кодексу, проведення судової реформи та безліч інших, які так і залишились обіцянками. Увесь минулий рік народні обранці переходили від однієї точки протистояння до іншої, у невеликих проміжках встигаючи приймати неоднозначні чи несвоєчасні закони. Надто відзначились дві найбільші політичні сили – БЮТ та ПР, які вдавались до блокування роботи парламенту заради вирішення здебільшого локальних завдань боротьби за владу. Все це значно вплинуло на загальну ефективність роботи головного законодавчого органу країни у VI скликанні і не лише знизило рейтинг довіри населення до цього державного інституту а й негативно вплинуло на економіку держави. Найпоказовішим наслідком протистояння БЮТ та ПР стало те, що й досі країна не має затвердженого на цей рік Державного бюджету. Парламентська коаліція, що існувала лише де-юре, так і не довела своєї ефективності де-факто. І наразі її подальша доля викликає значні сумніви. Зрозуміло, що обрання нового президента неминуче призведе або до зміни формату коаліції, або до призначення позачергових парламентських виборів. Новообраний глава держави будь-що прагнутиме «своєї» більшості у парламенті та контролю уряду через неї. Натомість опоненти шукатимуть можливості для послаблення президента. Відповідно, найкращим рішенням для сторін лишаються переговори з метою припинення політичної стагнації. У випадку позачергових виборів можна очікувати значне оновлення складу парламенту – прихід нових сил та формування неочікуваних союзів. На жаль, зміна політичної конфігурації коаліції також не гарантує ефективності її роботи. Надто нестійкою буде парламентська більшість. Проте з іншого боку, навряд чи парламентарі перебувають у захваті від ідеї проведення дострокових виборів. Адже вже зараз зрозуміло, що до нового складу парламенту можуть і не потрапити комуністи чи Блок Литвина, під питанням залишається і доля НУНС. Уже зараз голова Верховної Ради Володимир Литвин, який готовий підтримати будь-яку політичну конфігурацію заради можливості й надалі займати своє крісло, каже про неможливість дострокових виборів через відсутність правової бази. Що ж залишається у підсумку? Яка доля очікує український парламент? Якщо на початку виборчої кампанії основні кандидати однозначно заявляли про свій намір провести дострокові вибори, то тепер дедалі частіше лунають слова про переформатування більшості, що існує наразі. Провести дострокові вибори на базі чинного законодавства – доволі важко. Понад те, якою неефективною була б діяльність Верховної Ради протягом року, парламентські фракції неодноразово доводили свою здатність згуртовуватись за умов крайньої необхідності. Отже, найбільш очікуваним для парламенту варіантом залишається його переформатування, а не цілковите перезавантаження, яке, за наявності нового виборчого законодавства (відкритих списків, регіонального закріплення, дієвого механізму відкликання народних депутатів), могло б не тільки оновити склад Верховної Ради, а й суттєво покращити її діяльність.