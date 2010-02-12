Шанс отсудить победу у Юли уже есть

12 февраля 2010, 10:55

…пока маленький

Пока лучшие юридические умы на Туровской продумывают стратегии достижения судебного успеха госпожи Тимошенко, бдительные граждане в телефонном режиме информируют штаб БЮТ о фальсификациях, господин Колесников в паре с госпожой Герман благодарят Юлию Владимировну за активную деятельность, политологи тоже думают о Ней. «Отсудить победу Юлия Владимировна может. Но для этого ей нужно заручиться поддержкой народа», - считают опрошенные нами політологи.

Александр Палий:
{1-} Перспективы Юлии Владимировны отсудить победу на выборах незначительны. Это объясняется тем, что столь грубого нарушения закона, как в 2004 году, не было. Все знают, что голоса покупались, но продажа имеет большую меру легитимности, чем насилие, применяемое в 2004 году.

Пересчет голосов был бы полезным для страны, поскольку есть сомнения в нарушениях на отдельных участках и в отдельных округах. Пересчитав голоса, можно было бы увидеть, насколько официальная картина отличается от реальной. Было бы очень интересно провести пересчет голосов на Донбассе, хотя главная полулегальная технология ПР, применяемая на этих выборах, так называемая «автобусная» технология. Это когда собирают людей и отвозят на участок даже тех, кто голосовать не собирался. Таким образом ПР сумела мобилизовать 76% избирателей.

Андрей Ермолаев:
{2-} Я скептически оцениваю перспективы того, что Юлия Тимошенко сможет отсудить свою победу на президентских выборах. Выборы в целом восприняты как легитимные – без потрясений, нарушений и т.д. Да, у штабов остаются подозрения в отношении манипуляции результатами. В этом смысле можно допускать, что у каждого из штабов есть свои грешки. Но они вряд ли существенны, и в ходе судебной войны будут взаимно нивелироваться.

Попытка организовать маленькую судебно-политическую войнушку может обернуться против самого штаба БЮТ, поскольку в глазах и рядовых избирателей, и наших внешних партнеров это будет выглядеть как попытка дестабилизации ситуации.

БЮТ можно понять, поскольку Тимошенко очень важно сохранить политическое лицо - поддержание у избирателя мнения, что его обманывают, очень важно с точки зрения продолжения политической борьбы.

Кроме того, я не исключаю замысла со стороны штаба БЮТ организовать судебные войны с целью дискредитации второго тура выборов. Если втягиваться в эту войну, то можно сформировать мнение о неизвестных нам, но существенных нарушениях, которые очень сложно увидеть политологу или журналисту, но о которых будет очень много крика. В таком случае существует угроза повторения 2004 года – через суды решить судьбу выборов без избирателей. Но даже если второй тур будет дискредитирован, то «третий» маловероятен. Страна должна будет втянуться в новые выборы. А теперь спросите у любого избирателя, нужна ли сейчас еще одна избирательная кампания? Ответ будет отрицательным. Думаю, серьезных социальных, политических и правовых предпосылок для низвержения второго тура у БЮТ нет, но есть свои цели, добиваться которых Тимошенко будет.

Тарас Березовец:
{3-} Я не верю в то, что шанс повторить опыт 2004 года – назначить повторный второй тур голосования – высок. С одной стороны, судебный процесс необходим для того, чтобы доказать факты фальсификаций. С другой - для отмены результатов голосования на 900 участках необходимо доказать факт того, что на каждом из них были фальсификации больше 10%. Это сложно. На прошлых президентских выборах суд принимал решение под огромным давлением улицы. Поскольку масштабных акций сейчас нет, то думаю, судебная перспектива пока не имеет шанса на успех.

Виктор Небоженко:
{4-} Перспектива оспорить результаты выборов в суде у Юлии Тимошенко вполне реальна. После того, как стало известно о махинациях в Донбассе и Крыму, вряд ли можно прошедшие выборы назвать демократичными. И я совсем не исключаю такого же варианта развития событий, как в 2004 году.
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