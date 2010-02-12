Юрий Костенко vs Борис Тарасюк

12 февраля 2010, 11:59

Тимошенко дали еще несколько месяцев.

Разные центры влияния фракции НУНС, у которых уже давно нет ничего общего, все активнее прибегают к «акту торгов»: вхождение в новую коалицию в обмен на политическую «крышу» над головой. Судя по всему, зла никто ни на кого не держит, и в лихую годину все согласны договариваться со всеми, даже непримиримые оппоненты.

Чтобы не сглазить, депутаты играют в молчанку, отказываясь комментировать первые договоренности. Дать интервью согласились только два члена фракции НУНС – Юрий Костенко и Борис Тарасюк. Два бывших «руховца» сегодня оказались по разные стороны баррикад. Тарасюк готов идти в «огонь и полымя» вместе с Тимошенко. Зато Костенко готов без колебаний проголосовать за ее отставку.

-- Юрий Костенко: «Януковичу предложат оставить Тимошенко премьером»

{1-} Сколько голосов есть сегодня в НУНС за выход из коалиции?
Этот вопрос, по крайней мере в НУНС, не рассматривается.

Депутаты УНП готовы поставить свои подписи под заявлением о выходе из коалиции?
Позиция депутатов группы УНП заключается в том, что нужно завершить избирательную гонку, получить юридический результат выборов, провести инаугурацию новоизбранного президента и только потом начать в Верховной Раде процессы, касающиеся коалиции.

Каковы перспективы судебного обжалования результатов выборов на 900 участках, а потом и по стране в целом, инициированные Тимошенко?
Согласно законодательству это можно сделать, но изменить решением суда результаты волеизъявления – нет.

То есть вы не верите в успех Тимошенко?
Она может это делать, но если говорить о повторении Майдана 2004 года, о чем думают в команде Юлии Владимировны, я сомневаюсь, что можно войти в одну и ту же реку дважды. Судебные споры будут, но вряд ли можно достичь изменения результатов голосования на этих выборах.

Депутаты - члены УНП никогда не были ярыми сторонниками действующей коалиции: вы отозвали из нее двух депутатов, поддержали законопроект Лавриновича об организации работы избирательных комиссий. Вы готовы поставить подпись о выходе из действующей коалиции?
Юридически мы не входим в коалицию и действительно отозвали двух депутатов, делегированных исключительно для того, чтобы правительство и парламент могли работать в тот момент, когда Президент не сумел реализовать свой указ о досрочном прекращении полномочий ВР, а Украина была в преддверии очень сложных экономических потрясений. Когда вместо преодоления последствий кризиса правительство свою деятельность сконцентрировало исключительно на популизме, и все наши предложения «производи и покупай украинское» отвергались, тогда мы действительно отозвали двух депутатов.

Сейчас мы вне коалиции, и не надо спешить «поперед батька в пекло»: объявят о намерениях сформировать новую коалицию – появится предмет для дискуссии. А если «Регионы» вернутся к формату широкой коалиции с БЮТ?

А что, есть такая вероятность: Янукович – Президент, Тимошенко – премьер?
Как человек, долгое время работающий в политике, я не исключаю и такого варианта. Тем более у меня много оснований полагать, что именно такой вариант предложат Януковичу некоторые члены его фракции.

Зачем «Регионам» премьер Тимошенко?
Это, прежде всего, доступ к конституционным изменениям, формальная стабильность и многие другие вещи, объединяющие представителей крупного капитала.

Но выгодно ли это Януковичу?
Думаю, нет. Но Янукович не сам по себе работает, у него есть команда. В 2004 году команда, которую собрал Ющенко, по большей части определяла политику Президента Ющенко. Это проблема всех руководителей высокого государственного уровня – они не самостоятельны в принятии решений. Но есть исключения – Юлия Тимошенко, которая преимущественно сама принимает решения.

До инаугурации новоизбранного Президента ничто не мешает проводить консультации относительно будущего большинства. Кто из «регионалов» ведет переговоры с НУНС в целом и с УНП в частности?
В каждом перерыве депутаты «кучкуются», и все со всеми ведут разговоры. У меня переговоров ни с кем не было.

В каком случае УНП может присоединиться к новой коалиции?
Позавчера состоялось правление УНП, на котором рассматривался вопрос о политической ситуации и последующих сценариях. Для нас неприемлемы такие вещи, как изменение государственного статуса украинского языка, отказ от евроатлантической интеграции Украины и принципиальна реализация нашего курса «производи, покупай украинское». Если новая коалиция будет формироваться на этих принципах, то мы можем вести переговоры.

Но кроме идеологии, для НУНС принципиально получить должность премьера, не так ли?
Я не глава фракции, и могу говорить только о позиции УНП. Фракции у нас никогда не было с момента ее формирования. Она создавалась не на основе какой-то идеи, а из так называемого «политического винегрета». Фракция никогда не занимала единую позицию по каким-либо вопросам. Говорить от имени НУНС – это либо большая смелость, либо отсутствие политического опыта.

Какие настроения господствуют в НУНС?
Если вчерашние изменения к Регламенту ВР станут законом, то вопрос о выходе фракции, возможно, и не встанет.

Вы хотите сказать, что по новому Регламенту упрощается процедура выхода фракции из коалиции?
Конечно. Не нужно решение о выходе из коалиции, а наоборот, нужно решение, которое подтверждало бы наличие 226 голосов в действующей коалиции.

А как относительно идеи «регионала» Нестора Шуфрича о создании коалиции с участием КПУ, Блока Литвина и внефракционных депутатов? Насколько она отвечает Конституции и новому Регламенту?
С точки зрения Конституции – это незаконно. Конституция четко указывает, что субъектами формирования коалиции являются фракции, а не внефракционные депутаты.

Обсуждала ли УНП возможную кандидатуру премьер-министра? В прессе наиболее вероятными кандидатами называют Тигипко, Яценюка, Еханурова...
Тигипко не член фракции. Кандидатура Яценюка не обсуждалась, как и Еханурова. В целом, я думаю, нужно сначала решить, какие принципы эта коалиция будет реализовывать.

Спрошу иначе: если вы договоритесь о принципах, может ли НУНС поддержать премьера Азарова, например?
Давайте подождем, тем более с Азаровым. Ведутся переговоры, чтобы Тимошенко осталась на посту. Если говорить о кадрах, то нужно начинать с нее.

Есть ли сегодня в Раде голоса за ее отставку?
Думаю, что есть.

УНП поддержит отставку Тимошенко?
Мы пока не обсуждали этот вопрос. Моя позиция – я бы проголосовал за ее отставку, ибо это самое неэффективное правительство за все времена Украины. Деятельность Юлии Владимировны на посту премьер-министра дважды я бы оценил даже не двойкой, а единицей.

Какова вероятность досрочных парламентских выборов?
Пока мала, но учитывая, что в украинской политике все так быстро меняется, и вчерашние враги вдруг могут появиться на экране телевизора с любезными улыбками, все возможно.

Вы снова намекаете на возможный союз БЮТ с ПР?
Да.

-- Борис Тарасюк: «Голосов за отставку Тимошенко нет»

{2-} Борис Иванович, каковы результаты заседания части фракции НУНС во главе с Мартыненко в четверг, 11 февраля?
Я присутствовал на неформальных собраниях фракции НУНС. Главная их тема – найти общий знаменатель для возврата к нормальной работе фракции.

До чего-то конкретного договорились?
Договорились, что продолжим встречаться в таком формате. То, что часть фракции не участвовала в заседании, это не новость.

Сколько человек было?
Достаточно.

В СМИ называют цифру около 20 депутатов НУНС, которые не согласны на коалицию с Партией регионов? Вы ее подтверждаете?
Я не знаю людей во фракции, которые согласны на коалицию с Партией регионов.

Вариант сохранения действующей коалиции, но с новым премьером рассматривался?
Нет. Мы только говорили, как возобновить согласованную работу фракции. Я отвечаю лишь на те вопросы, на которые считаю нужным.

Тогда давайте поговорим о другом. Есть ли перспектива у судебного обжалования выборов на 900 участках, инициированного Тимошенко?
На мой взгляд, есть. Исходя из информации, которой я владею, есть все основания ставить под сомнение результаты выборов в целом.

Если этот путь не будет успешным, есть ли уже голоса за отставку Тимошенко с поста премьера?
Пока нет.

То есть в ближайшие месяц-полтора отставки Тимошенко не произойдет?
А может и больше...

Вы допускаете вариант, при котором две крупнейшие фракции договорятся, и Янукович станет Президентом, а Тимошенко останется премьером?
Если в суде удастся доказать, что Янукович избран путем фальсификаций, и в случае, если он не будет объявлен избранным Президентом, у нас существует коалиция, правительство во главе с Тимошенко. О переговорах БЮТ с ПР мне ничего не известно.

В прессе сейчас активно обсуждаются возможные кандидатуры на должность премьер-министра: Еханурова, Яценюка, Тигипко. Депутаты - члены Народного Руха Украины могут при определенных условиях поддержать кого-то из них?
Мы поддерживаем сейчас действующего премьера Юлию Тимошенко, за которой стоит коалиция большинства.

Но у меня был вопрос о других – Еханурове, Яценюке, Тигипко...
Юлия Тимошенко – нынешний премьер, у меня нет больше ответа на ваш вопрос. Народный Рух Украины ни при каких обстоятельствах не войдет в коалицию с фракцией Партии регионов.

Есть ли 37 голосов за выход НУНС из действующей коалиции?
На мой взгляд, нет. И вам никто не скажет, когда это может произойти.

По новому Закону о Регламенте (не подписанному Президентом) упрощается процедура выхода фракции из коалиции. По вашему мнению, это ускорит разрушение нынешнего большинства?
Я поддерживаю позицию министра юстиции о том, что закон не имеет обратной силы. Принятый закон не действует по отношению к действующей коалиции.

Кто-то из «регионалов» проводил с вами неформальные консультации о возможном участии депутатов - членов НРУ в новом большинстве?
Категорически нет. НРУ на заседании политсовета во вторник принял решение, что Рух ни при каких обстоятельствах не войдет в коалицию с Партией регионов.
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