Сергей Мищенко: «Предатели проявят себя во время инаугурации нового Президента»

12 февраля 2010, 15:11

Майдан-2, выборы президентские, местные, досрочные парламентские и киевские – обо всем этом «Главред» поговорил с членом команды Юлии Тимошенко, народным депутатом из БЮТ Сергеем Мищенко.

Сергей Григорьевич, почему Юлия Тимошенко проиграла избирательную кампанию? Кто персонально за это в ответе?
Я не хочу никого винить – это дело неблагодарное, а причины поражения каждому нужно искать в себе. Но тот колоссальный прорыв во втором туре в 45% и выше - для власти, для премьера, которая прошла кризис – это уникальный результат, и, должен признаться, он превысил мои ожидания.

На общем собрании фракции БЮТ с участием Юлии Тимошенко обсуждались причины поражения?
Нет. Обсуждалось только одно – каким путем мы идем: признаем ли выборы, или нет. Решение об обжаловании их результатов в судах было принято единогласно.

В случае вашего поражения в судах нам стоит рассчитывать на новый Майдан?
Насильно Майдан сейчас собирать не нужно. Люди после 2004 года стали гораздо более скептически относиться к политике. Но полученный нами результат дает нам основания утверждать, что на местах нас поддерживают. И эта поддержка может быть реализована следующим образом: мы внимательно отслеживаем настроения низовых звеньев нашей организации и рядовых граждан – ибо идеи нового Майдана должны исходить именно от них, а не «сверху».

Эти «майданные» настроения вы уже заметили?
Если критическая масса граждан наберется, и мы, как и в 2004 году, докажем, что результаты сфальсифицированы, то низы сами нам дадут толчок к организации Майдана. Хотя, если Майдана не будет, ничего страшного не произойдет. Мы за время до местных выборов должны максимально мобилизовать наш электорат, – чтобы 12 миллионов граждан, отдавших свои голоса за Юлию Тимошенко, поддержали нашу политическую силу на местах. Кроме того, мы должны готовиться и к досрочным парламентским выборам.

Насколько реально их проведение в ближайшее время?
Конституция предусматривает вполне конкретные основания для того, чтобы Президент имел право распустить парламент: неформирование коалиции в течение 60 дней, правительства – в течение 30 дней. А вот сложить 150 своих мандатов, как мы это делали ранее, – это не тот путь, который нам нужен. После изменений к законодательству нам придется полностью «обнулять» свои списки. Процедура эта крайне сложная, и провести ее в сессионном зале нам просто никто не даст.

Вероятность проведения досрочных выборов во многом зависит от того, как Партия регионов видит свое политическое будущее, – если они захотят рискнуть и постараться увеличить свое присутствие в Раде, тогда выборы вполне возможны.

Что лучше для БЮТ – внеочередные выборы Рады или очередные – в 2012 году?
Если выборы пройдут в 2012 году, то я уверен, что новая власть настолько доведет народ «до ручки», что на выборах потерпит поражение. Но провести досрочные выборы на волне достигнутого на президентских выборах результата – тоже очень неплохо. В последнем случае многие из тех, кто сейчас в лагере оппонентов, перейдут к нам – ведь при распределении должностей их просто «обойдут».

А вам нужны такие соратники, которые присоединятся к вам исключительно потому, что их не допустили к распределению должностей?
Мы же не говорим о включении их в список или о другой форме сотрудничества с ними сразу – мы будем принимать решение по каждой кандидатуре. Как бы там ни было, в любой парламентской конфигурации важен каждый «штык». Но бесспорно – подбирать нужно такую команду, которая не предаст, в том числе и на досрочных выборах. А сейчас как раз то время, когда такие изменники проявляются.

Уже можете назвать фамилии?
Лично я не знаю. Я думаю, что такие люди проявят себя где-то во время инаугурации нового Президента или после того, как мы проиграем суды.

Когда вы начнете подготовку к местным выборам и кто может возглавить центральный штаб на всеукраинском уровне?
С 19 февраля начнется этот процесс, возглавлять кампанию на генеральном уровне будет, как всегда, господин Турчинов. Руководители кампании доказали свой профессионализм на этих выборах, когда во втором туре Тимошенко набрала почти в два раза больше голосов: 25 процентов против 45-ти. Многие избирателей Тигипко, Яценюка и прочих перетекли к нам. Конечно, может, где-то мы не дожали, но что-то и кого-то менять сейчас нецелесообразно. Я считаю, что точечные кадровые решения приниматься будут, а глобальные – нет.

Как вы думаете, стоит ли Юлии Владимировне в будущем испытать свои силы на досрочных выборах мэра Киева, если таковые состоятся?
Нет, это просто не ее уровень.

В таком случае кого вы будете поддерживать на киевских выборах? Готовы отказаться от своих амбиций и поддержать единого кандидата от демократических сил, как уже предложил Виталий Кличко?
Кто будет эффективно реализовывать наши задумки и идеи на местах, того мы и поддержим. Мы вполне можем отказаться от своих амбиций и поддержать, например, Сергея Тигипко. Понятно, что на местных выборах его блок или партия достигнет неплохого результата, и сотрудничать с ним нужно. Более того, я призываю, чтобы после местных выборов мы образовывали коалиции с его представителями. И если у него есть желание баллотироваться на мэра, то вполне вероятно, что поддержка с нашей стороны ему будет оказана. Еще одним вероятным кандидатом от нас на должность киевского городского головы я считаю Николая Томенко, поскольку это человек опытный, он показал себя как креативный менеджер и разумный политик.
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