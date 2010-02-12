15 лютого в приміщенні медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулась прес-конференція на тему: «Нова парламентська коаліція: хто, з ким, чому?».



У прес-конференції взяли участь:



-науковий директор Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій Гарань;



-директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребинський.



Олексій Гарань: Я почну з того, що заявив Ющенко під час виборчої кампанії: «Якщо я буду обраний президентом, і новий парламент не прийме Конституцію протягом ста днів, я розпущу парламент». Ця заява була явно неконституційною. Зараз Янукович каже, якщо не буде сформована нова коаліція, він теж розпустить парламент, що теж не відповідає Конституції. Тому що в Конституції достатньо чітко прописані ті випадки, коли президент може розпустити парламент. Зрозуміло, що до цього можна підштовхнути різними засобами, але тим не менше такого права немає.

Якраз це пояснює, чому обрання Януковича цього разу не несе тих ризиків і загроз, які були в 2004 році. Тому що в 2004 він би отримував всі повноваження, які мав президент Кучма. Це саме стосувалося і Ющенка до прийняття конституційної реформи. Зараз влада є розділена, і тому, згідно Конституції, зміна уряду не є автоматичною.

Заклики відставки уряду. Знову ж таки, уряд можна відставити, але все одно потрібно формування нової коаліції. Якщо буде відставка, якщо не сформується коаліція протягом місяця, то виникають підстави для дострокового розпуску парламенту. Все це не є автоматичним.

Самовідставка. Взагалі у нас не прописаний механізм самовідставки. Я думаю, що це пропаганда з боку Партії регіонів, коли вона знову ж таки намагається використати ту перевагу, яку має людина, яка оголошена президентом.

Я б хотів звернути увагу на такий цікавий збіг обставин. Так само, як Янукович вимагає формування коаліції навколо нього, з такою ж заявою, яка висить на сайті, виступила секретар РНБО Раїса Богатирьова: сформувати нову політичну коаліцію навколо переможця. Там, взагалі, було ще багато цікавого. Наприклад, цитата «Світ аплодує Віктору Федоровичу Януковичу» - м’яко кажучи, дивна. Але ця заява і ці заклики до формування нової коаліції свідчать про те, що очевидно це і було задумом Ющенка і його команди під час кампанії, щоб все-таки після виборів спробувати сформувати коаліцію з переможцем, тобто з Януковичем. Оскільки було чітко сказано, що головний опонент Ющенка - це Тимошенко.

Дострокові вибори. Вже багато говорено-переговорено, що в дострокових виборах закладені ризики для всіх. Зменшиться кількість тих, хто проголосує за Партію регіонів, за БЮТ, під загрозою буде Блок Литвина, «Наша Україна». Очевидно, пройдуть в парламент Тігіпко і Яценюк. Але, знову ж таки, постане питання, що після дострокових виборів треба буде формувати нову коаліцію. Тому, я думаю, цей варіант відпрацьовується. Більше того, він використовується як засіб тиску для того, щоб схилити до переговорів, зокрема, ту ж саму «Нашу Україну».

Але все-таки зараз спроби будуть навколо того, щоб сформувати коаліцію, сформувати коаліцію за допомогою позафракційних, як каже Шуфрич: «Давайте сформуємо фракцію позафракційних». Це не конституційно. Сформувати коаліцію за допомогою партій, які входять в якість фракції – це теж не відповідає Конституції. Зараз обговорюються варіанти: «А давайте долучимо ще «Єдиний центр», ще когось». Потрібні фракції з формальної точки зору.

Є варіанти збереження при владі нинішньої коаліції. Виглядає так, що Тимошенко зараз буде це тягнути. Знову ж таки, може, в цьому є додатковий засіб тиску на Януковича.

Але, я думаю, якщо звужувати, то все-таки для стабільності потрібне формування або коаліції в форматі Партія регіонів – БЮТ, як основний партнер, або з «Нашою Україною» як основним партнером плюс Блок Литвина. Я думаю, якщо б коаліція була заради еволюційних реформ, тоді очевидно, що Партія регіонів і БЮТ були б найбільш стабільною коаліцією. Повторюю, якщо це було б заради проведення еволюційних реформ, а не просто для якогось розподілу сфер впливу в країні.

На жаль, мені здається, можливості цієї коаліції зменшилися, враховуючи, зокрема, ті різкі войовничі заяви, які продовжуються з обох боків, які перейшли з кампанії на період після кампанії. Тим не менше, я думаю, що все-таки така можливість зберігається, але шанси зменшуються.

Крім того, як це не парадоксально, одним з факторів, який не сприяє утворенню коаліції в нинішньому парламенті, є фактор майбутніх місцевих виборів. Для Тимошенко зараз велика дилема: чи все-таки намагатися якось ділити владу з Януковичем, чи чітко йти в опозицію і йти на вибори, в тому числі на місцеві, з опозиційної ніші. Якщо буде коаліція з Януковичем, тоді ідеологічно втрачають обидві сторони: і Партія регіонів, і БЮТ.

Та сама проблема для «Нашої України». Якщо говорити про «Нашу Україну», то очевидно, що задум Банкової - поставити в крісло прем’єр-міністра Єханурова – це той задум, який був ще під час кампанії. У регіонів є свої кадрові апетити. Щоправда, тут виникає питання, що дійсно треба буде робити непопулярні кроки. Питання: хто буде таким прем’єр-міністром, який наважиться робити непопулярні кроки. Єхануров? Можливо. Але тут питання, що треба ділитися суттєвою владою. Азаров? Теж, можливо. Але він як прем’єр-міністр, я думаю, буде поганим сигналом для міжнародної спільноти, та і для всіх нас, знаючи його схильність до старих методів керування.

Виникає прізвище Тігіпка, який каже: «Я готовий бути прем’єр-міністром і проводити непопулярні реформи». Знову ж таки, а чому зараз Партії регіонів ділитися з ним цією посадою? Щоб він нарощував свій рейтинг? Навіть якщо він зараз проводить непопулярні реформи, які потім колись дадуть результат, потім він може сказати: «Дивіться, я пішов на те і те заради країни».

Тому, я думаю, що зараз є кадрові апетити у «Нашої України», є кадрові апетити у Партії регіонів. Одним з стимулів для Партії регіонів підключити «Нашу Україну» буде, скажімо, віддати їй гуманітарний блок, і тим самим пом’якшити острахи щодо гуманітарної політики Януковича. Але тут виникає фактор майбутніх виборів, які несуть ризики для обох сторін. «Наша Україна» буде звинувачена в коаліції з Януковичем і може втратити навіть те, що в неї є. Зараз у «Нашої України» на місцевих виборах в ряді областей є абсолютно непогані перспективи. Що дасть коаліція з Януковичем за умови, скажімо, коли партія «За Україну» сказала, що вони не підуть в таку коаліцію? Тут знак питання.

Зараз я не можу сказати, як будуть розвиватися події. Переговори всіх з усіма йдуть, що б там політики не заявляли. До речі, в цьому якраз непоганий момент, тому що те, що відбувається зараз, все-таки свідчить про те, що Партія регіонів і Янукович змушені шукати компроміс або з тими, або з тими. В цьому я бачу позитив в цілому.



Михайло Погребинський: Ключова фраза Олексія: «Я не наважусь дати проноз». Я також не наважусь. Ми не знаємо, до чого йде. Це той випадок, коли, можливо, «краще жувати, ніж говорити» (сміється).

З картиною, яку намалював Олексій, я в принципі згоден. Картина приблизно така, яку він намалював. Якщо ви хочете, щоб ми посперечалися, я можу сказати – він нещодавно відреагував на поразку Тимошенко: «зараз у Сімферополі в університеті викладання буде російською мовою». Я, наприклад, задоволений цим, а він незадоволений.

А зараз про наші оцінки. Оскільки нам важко наважитись на якийсь прогноз, я хотів би, щоб ЗМІ, експерти, журналісти робили висновки з попередньої нашої історії. Ми дуже швидко забуваємо нашу вже сучасну історію. Я хочу вам нагадати, що ваш покірний слуга після виборів 2007 року говорив, що найкращий варіант для країни – велика коаліція Партії регіонів і БЮТ і вибори президента в парламенті.

Експерти і політики просто «галасували», як любить говорити Юлія Володимирівна, - саме в такому сенсі – просто вчиняли галас з приводу цієї ідеї, стверджуючи, що це повний абсурд, це абсолютно неможливо і непотрібно. Зараз більшість моїх опонентів вважає, що цей варіант був би кращим. Можливо, вони це не визнають публічно.

Ми б не отримали підтвердження розділення України на дві частини, в парламенті проголосували за того ж самого, «тільки збоку» - за Януковича. Але він мав би набагато менше легітимності і уяви про те, що він може всіх побудувати. Зараз він обраний народом, і тут також виникає питання.

Я взагалі вважаю, що не зовсім зрозуміло, що таке український народ, коли ми бачимо карту, поділену навпіл. Саме тому я є прихильником ідеї обрання президента у парламенті до тих пір, поки країна ділиться навпіл у виборі однієї особи.

Що сказала Юлія Володимирівна у своєму виступі у суботу? Вона сказала: «Віктор Янукович – не наш президент». Більшість речей, про які вона там говорила, я можу пояснити і навіть чимось виправдати. Але коли вона каже, що Віктор Янукович не наш президент, я вважаю це надзвичайно небезпечним сигналом. Я вже не кажу про тих 10-15% людей, які просто абсолютно некритично ставляться до будь-яких зауважень лідерки, тому що просто «без памяти влюблены» у Юлію Володимирівну. «Фанклуб» Тимошенко нараховує більше мільйона людей. Це страшенна сила.

І от вони чують від своєї лідерки, що «Янукович не наш президент». Я вважаю, що це для цілісності нашої держави небезпечно. За таких умов можуть знайтись «гарячі голови» - такі є на заході України, - які будуть пропонувати не визнавати цього президента, будуть інспірувати рішення обласних чи місцевих рад вважати президентом Тимошенко чи Тягнибока чи будь-кого. Я вважаю, що такими речами не варто кидатися. Це небезпечно.

Повертаючись до ідеї всенародного обрання президента. Коли я говорив, що нам не потрібне всенародне обрання президента, я мав на увазі, що у нас не може бути всенародного обрання. Все одно у нас половина України буде голосувати за одного, а половина – за іншого. Так воно і вийшло.

Я думаю, треба робити висновки і готуватись до того, щоб наступні вибори президента відбувалися у парламенті або взагалі щоб у нас не було президента, щоб ми переходили до системи, яка б не кидала нас щоразу носом у те, чого у нас немає поки що – українського народу, або він якийсь біполярний. З цим треба жити.

Повертаючись до ідеї великої коаліції. Я абсолютно впевнений, що так чи інакше, якщо Юлія Володимирівна буде продовжувати свою радикальну практику несприйняття переможця – а схоже на те, що вона йде цим шляхом, - навіть якщо будуть всі рішення, вона скаже, що всі суди корумповані і вона не визнає такого президента.

Я думаю, що вона таким чином грає ва-банк.

Цього разу у неї були непогані шанси перемогти. Я думаю, що з такою позицією далі буде складніше перемагати і, скоріш за все, будуть перемагати люди, які точно не пов’язані корінням ані із заходом, ані зі сходом. Якщо збережеться обрання президента народом, це буде обрання президента з Полтави, Черкас, Кіровограду, у крайньому випадку Дніпропетровська, а не з Донбасу, Галичини чи навіть Києва, який поводить себе електорально приблизно як Галичина.

Який варіант є виходом з того абсолютно глухого кута, в який зайшла ситуація саме тому, що наш президент обраний за діючою Конституцію, і обсягу прав, щоб навести лад, у нього просто немає за Конституцією. У нього є потужна опозиція, а буде ще більш потужна, тому що вони спочатку дуже налякалися, а потім зрозуміли, що насправді у президента не так вже й багато можливостей. Тому вони зараз заграють в інший бік: ставлять умови для співпраці, на які точно не можна погодитись.

Я думаю, що є варіант. Він «нечистий», але такий варіант просто напрошується в цій ситуації. Якщо Тимошенко абсолютно не погоджується на варіанти співпраці в будь-яких моделях, тоді, видається, є єдино можливий варіант: я згоден з Олексієм, що «Наша Україна» і частина коаліції Регіонів не може існувати у політичному просторі більше ніж 2-3 дні. Але 2-3 дні вони існувати можуть. Я можу допустити, як це може відбутися. Демонструються підписи 45 людей з НУНСу, що вони згодні на створення коаліції у форматі: Блок Литвина, Партія регіонів, НУНС. Литвин як зацікавлена особа в тому, щоб не розпускався парламент, приймає ці документи через п’ять хвилин і заявляє про створення нової коаліції, через п’ять хвилин голосують за недовіру Тимошенко, а ще через п’ять хвилин голосується кандидатура прем’єра, який влаштовує ту половину.

Скоріш за все, це не Азаров. Можливо, представник Литвина – Гриневецький, наприклад. Створюється уряд, голосується цей уряд, президент вносить все, що йому потрібно по квоті – все це в один день. А наступного дня 15 людей з тих, що нібито підписались, кажуть: «Ми не підписувались. Ми підписались рік тому за інших». Що робити? Немає коаліції, але зняти цей уряд вже неможливо, тому що немає більшості, щоб зняти.

Можливі й інші «нечисті» варіанти, але країну треба рятувати.

Зараз у нас така відкритість, свобода слова і т.д, але якби я свого часу не мав дотичність до певних напрямків української науки, промисловості, енергетики – я мав. За першою освітою я фізик. Я хочу сказати, що так мало суспільство зараз знає про сучасний стан країни, як за радянських часів. В енергетиці ситуація катастрофічна. Ви просто не знаєте, що там відбувається. Ситуація на межі. Аналогічно надзвичайно складна ситуація у фінансовому секторі – це більш-менш відомо людям. У нас 50% енергетики – це атомна енергетика. Кожний рік у нас на 10% зростає попит населення. Якщо ці станції стануть, це буде просто катастрофа – у нас все зупиниться. Вугляр у нас немає, газ коштує у 10 разів дорожче… Я можу розказати і по інших напрямках, яка надзвичайно складна ситуація, в якій зараз опинилася країна. Вона потребує не просто якихось непопулярних реформ – вона потребує просто щохвилинної, важкої, злагодженої роботи центру, регіонів, галузей і т.ін. Це можна робити, якщо вам, як мінімум, не заважають такі сильні гравці, як Тимошенко і т.д.

Для цього, я вважаю, потрібно створити хоча б на певний час, на півроку, коаліцію і уряд, щоб вони попрацювали над невідкладними справами. Іншого виходу я просто не бачу.



Радіо «Ера»: Вчора на засіданні ЦВК президентом було оголошено Віктора Януковича. Журналісти цього не чекали. Чи погоджуєтеся ви з тією думкою, власне, яку висловлюють бютівці, що можна буде оскаржити дії ЦВК, оскільки рішення судів на руках у комісії ще не було?



Михайло Погребинський: Я думаю, що журналісти, можливо, не знали, а я знав, і Юлія Володимирівна також знала, що саме в неділю буде оголошено результат, саме тому вона в суботу і виступила.

Стосовно прав - звичайно, такі права є, вони записані в законі, що можна опротестувати це останнє рішення. Я не юрист, але спілкуюся з юристами, які вважають, що жодних шансів змінити результат немає. Я думаю, що остаточний сингал був після поздоровлення Обами. Все. Але це є стратегія Тимошенко, вона її реалізує, я думаю, що це буде «до упора». Поки не закінчаться всі ці можливості, здається, 27 лютого. А 28 чи 29 планується інаугурація.



Олексій Гарань: ЦВК повинні були оголосити результат протягом десяти днів, тобто до 17 числа. Я згоден, що оскарження буде. Тимошенко буде оскаржувати, але я тут погоджуюся, що це надзвичайно складно, практично вже неможливо. Я думаю, що це оскарження має суто психологічне значення. Якщо вдасться довести, що на окремих дільницях були суттєві приписки, тоді це дасть додаткові пропагандистські козирі в подальшому політичному протистоянні.



Михайло Погребинський: Я вважаю, якщо і вдасться довести бодай один випадок, що намалювали, то тих людей, які намалювали, треба притягнути до відповідальності, і це буде дуже корисно для майбутніх виборів. Тут є і плюси.



Читач сайту «Главред» Владимир Артемовськ: Арифметически возможна коалиция ПР и НУНС или ПР и БЮТ. Предпринимаемые попытки ПР делить парламент на группы и различные другие идеи противоречат Конституции. Если Президент с первых дней пытается обойти Конституцию, что будет дальше?



Олексій Гарань: Стосовно біполярності. В принципі, під час будь-яких президентських виборів, які відбуваються в два тури, здебільшого, розрив невеликий. Проблема, дійсно, в тому, що у нас електоральний поділ чітко фіксується географічно. Хоча при цьому Партія регіонів рухався на захід, і з іншого боку, БЮТ рухався на схід. Якщо говорити про варіант формування другої помаранчевої коаліції з Тимошенко в кінці грудня 2007 року, я думаю, що тоді цілком існувала можливість, хоча була невелика перевага в парламенті, але якби була стабільність, тобто якби Ющенко це підтримував, зрештою, частина регіоналів ситуативно теж голосувала з БЮТ. Тоді Тимошенко починала такий дрейф на схід, починався приріст. На жаль, все це було поламано. Тому це варіант суто гіпотетичний.



Михайло Погребинський: Звичайно, часто буває таке, що в різних країнах електорат ділиться майже навпіл. Але справа навіть не в тому, що так чітко, а в тому, що 80 і більше відсотків людей, які говорять російською мовою, голосували за одного, а 80 і більше, які говорять українською, - за іншого. Проблема в культурній, гуманітарній, цивілізаційній, як дехто говорить, відмінності тих людей. Це не означає, що вони налаштовані одне проти одного. Небезпека в тому, що влада стає на бік однієї культурно-цивілізаційної парадигми, і тисне на іншу.

Для мене абсолютно очевидно, що новий президент Янукович буде шукати розуміння на заході і в центрі. Я пам’ятаю, як свого часу став президентом Кучма. Я брав участь у круглому столі, переді мною був виступ покійного Чорновола, який говорив, що це катастрофа для України. Я зі свого боку, будучи в команді Кучми, говорив, що я абсолютно переконаний, що жодної катастрофи не буде, що він буде патріотично налаштований, що він хоче бути президентом України, а не губернатором. Так, власне, і сталося. І думаю, що аналогічну ситуацію ми будемо мати і зараз. Особливо враховуючи те, що за спиною Януковича стоять колосальні могутні фінансово-промислові групи, які абсолютно не бачать щастя в тому, що сюди прийдуть Абрамович і Дерипаске, і все у них відберуть. Так що, ми ще побачимо.



«Інтерфакс-Україна»: Прокоментуйте інформацію про те, що 17 числа планується голосування за відставку чинного уряду. І, власне, чи відбудеться воно?



Олексій Гарань: Голосування, я думаю, може відбутися. Хоча, ми бачимо, що регіоналам не так все швидко вдається, як хотілося б. Багато чого буде залежати від позиції Литвина і від позиції частини нашоукраїнців. Але знову ж таки питання: що далі? Тобто Тимошенко залишається при виконанні своїх обов’язків, але все одно потрібно формування нової коаліції або дострокові вибори.



Михайло Погребинський: Я согласен. Думаю, что есть еще такой нюанс. Сегодня, когда уже часть проигравшей стороны понимает, что у победителя не так много возможностей тут нас наклонить, в этой ситуации возможны нюансы. Вот сегодня они посчитали, у них есть 226 голосов, чтобы объявить недоверие правительству. Поставили на голосование, а выяснилось, что есть 225. Это на самом деле катастрофа, потому что за одну сессию ставить этот вопрос можно только один раз. Это значит, что полгода Тимошенко будет премьером. И она вообще после этого имела в виду президента.

Другой риск заключается в том, действительно, а что дальше? Вот она осталась исполняющей обязанности. Если у вас нет конкретного плана, например, такого, как я рассказал в начале, - делаете вот это, через пять минут это и через десять минут у вас есть правительство, а потом уже можете все разбегаться. Если нет этого плана, то нет смысла затевать игру.

Более того, если нет последнего решения, то есть гарантии последнего решения, то получается, вы запускаете механизм, результатом которого через два месяца должно быть объявление о роспуске парламента. Причем, это уже не право президента, а это уже его обязанность, поскольку нет коалиции. А больше всего, чего не хочет абсолютное большинство депутатов парламента, - это новых парламентских выборов. А уже выхода другого не будет. Поэтому есть слишком высокие риски. Поэтому мы сейчас будем ждать, чем все это дело закончится.



Читачі сайту «Главред» Владимир Латенко: Скажите, пожалуйста, если у ПР есть голоса за отставку Юлии Тимошенко с поста Премьера, и они попытаются ее снять даже без новой коалиции, то возможен вариант, когда Ю.Тимошенко будет и дальше работать на посту, но с приставкой в. о. и сохранится на бумаге старая коалиция. Конституционных оснований у Президента на роспуск Рады в этом случае не будет, потому что коалиция де-юре есть, а Правительство будет и дальше работать, только все будут в.о.

Андрон: Вопрос Алексею Гараню и Михаилу Погребинскому: в случае несоздания коалиции, что ожидает украинскую политику? Возможен ли такой вариант: нет коалиции, но нет также и досрочных выборов. Спасибо.



Михайло Погребинський: По-моему, мы уже ответили на эти вопросы.

Олексій Гарань: Так, ми уже відповіли.



Читач сайту «Главред» Александр Бабич-Декань: Михаил Борисович! Известно, что кампанией Тимошенко занимался Олег Медведев, политическую линию вел В.В.Медведчук, довольно влиятельный и у нас, и в Москве политический деятель, вхожий в самые непроходимые московские кабинеты. Во-первых, не слишком ли много медведей на одну кампанию, извините за хохму, а, во-вторых, какая из спецслужб "крышевала" кампанию Тимошенко - Ясенево, Лубянка, Аквариум и почему мы опять становимся заложниками московских разборок -иноземные "супостаты" из демократических стран тоже кое-что умеют. А если где-то звизданет и вырастет гриб, кто за это будет отвечать? Мы?



Михаил Погребинський: Это склонность видеть заговор там, где его на самом деле нет. Олег Медведев, с которым я давно общаюсь, действительно отвечал за часть работы с журналистами в кампании, - это верно.

Что касается Медведчука, то мне не известно, чтобы он определял линию. Более того, я могу твердо сказать, что по отношению к некоторым частям линий Тимошенко он точно был критиком, а не инспиратором какой-то позиции. Я думаю, что он относится к числу экспертов, мнением которого интересуются представители всех серьезных лагерей в Украине. Также ему добавляет авторитета то, что он в приятельских отношениях с лидером соседней страны. Находясь близко, я не находил какого-то его влияния на формирование командного курса. Мне кажется, максимум, про что можно говорить, это то, что к нему обращались за советом, как, впрочем, обращались и из команды Януковича. Я не вижу здесь никаких заговоров.

Я недавно был в Москве, общался с людьми, которые общаются с первыми лицами. Они в таком же тупике, как и мы. То есть это к тому, что представить себе, что кто-то чем-то управлял – ничего похожего. Это мы такие оригинальные, мы сами находим единственный путь в «глухий кут», и с удовольствием туда направляемся.



Читачка сайту «Главред Людмила (Ukraine, Poltava): Вопрос А.Гараню - Что ждет Украину? Страшно жить. В чем феномен Януковича? Все видят, что он из себя представляет, и голосуют. Что с нами? Чего не хватило Тигипко для победы?



Олексій Гарань: Я завжди кажу: «знал бы прикуп, жил бы в Сочи» (сміється).



Михайло Погребинський: Я дуже співчуваю читачці. Просто співчуваю. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Никаких катастроф. Для того, чтобы управлять страной, совсем не обязательно знать драматургию Чехова. Я общался с сенаторами, конгрессменами, и ни один из них не прочитал ни одной строчки Фолкнера – моего любимого писателя. Ни один из них. Уровень общей культуры для крупных политиков не обязателен.



Олексій Гарань: Сенатор може чогось не знати, але в принципі рівень підготовки в університеті – азами світової культури вони володіють. Можливо, тих письменників, яких ми знаємо і любимо, вони не знають.

На Заході політик з таким минулим і з тими висловлюваннями, які він зробив в ході кампанії, зазнав би краху. Тут, 043Eевидно, є певний феномен.

Але в цілому – чому Янукович зміг відродитися після 2004 року? Безладдя в помаранчевій команді, на жаль. Що тут можна додати? На тлі дискредитації ідей 2004 року не дивно, що Янукович відродився, тим більше, під час кризи.

А Тігіпко просто вдало знайшов нішу. Це на поверхні. Він став виступати в ролі третьої сили, але більш-менш грамотно, не так, як це робив Литвин і не так, як це робив Яценюк. Але щодо того, що буде далі з Тігіпком – тут великі питання. Потрібна програма, команда, партія. Що таке «Сильна Україна»? що це за партія? Яка в неї ідеологія? Які програмові засади?



Читач сайту «Главред» Владимир (Ukraine, Kiev): Вопрс к обоим. Не кажется ли вам, что Г. Янукович навредил не только себе и своей политическои силе-ПР, усиленными и порой неправомерными призывами к П. Тимошенко уйти в отставку, а к действующей коалиции распуститься, что во- первых, не есть правомерным, во- вторых, усугубляет економическую ситуацию в Украине и в- третьх, приведет к политической дестабидизации и досрочным парламентским выборам? Не прогнозируете ли вы, что еще длительное время после инаугурации, президентом будет г. Янукович, а премьером-п. Тимошенко?



Олексій Гарань: Ми вже про це говорили. Єдине, що мені здається, що тут Тимошенко треба визначатися: вона хоче цього чи вона хоче іти в опозицію? Це принциповий вибір. Мені здається, вона його ще не зробила для себе.



Михайло Погребинський: Можливо, вона витримує паузу. Читач абсолютно правий, коли каже, що Янукович безпідставно вимагає від неї відставки. Не повинна вона нікуди йти. Як мінімум, ти маєш послати свою людину і запитати: «Що ти хочеш, щоб піти?» А ніхто не посилає.

Це була б логічна поведінка.

Можливо, вони прийдуть наступного тижня.



Читач сайту «Главред» Лёшик (Ukraine, Kiev): Скажите, а Вы сами верите в способность нынешней ВР (неважно, каким будет формат коалиции), подумать о стране, может даже в ущерб своим "шкурным" интересам? Или всё же пора влить в ВР свежую кровь через досрочные выборы? Что полезнее для Украины? Спасибо!

Читач сайту «Главред» Украинец: Какие шаги будут предприниматься для сохранения Верховного Совета? И когда же они начнут работать по существу?



Олексій Гарань: Теза про «свіжу кров» - хороша теза і в принципі правильна. Але питання в тому, коли відбудуться дострокові вибори, чим вони завершаться і що буде в результаті. Якщо говорити про термінові дії, які треба робити, про які говорив пан Михайло, - якщо навіть якісь депутати не усвідомлюють цього, то усвідомлюють бізнес-еліти, які за ними стоять. Тому тут усвідомлення є. А сісти і домовитися, хто кому зробить крок назустріч – мені здається, що все одно треба буде сідати і домовлятися.



Михайло Погребинський: Еще важно, по какому закону они пройдут. Если по этому же закону, то будем иметь то же самое, только сбоку.

Сначала надо изменить систему, внести изменения в Конституцию, а потом уже все это делать.