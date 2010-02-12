Вся правда об угрозах газотранспортного консорциума

Почти восемь лет идея создания консорциума по управлению газотранспортной системой Украины витает в воздухе. Сегодня эта тема опять возникла в повестке дня. Один из участников второго тура выборов президента Украины предложил распределить украинскую ГТС между «Газпромом», «Нефтегазом» и европейским потребителем поровну - по 33,3% на каждого.Целесообразно ли в нынешних условиях говорить о таком консорциуме? Что получит и что потеряет Украина в случае его создания?«Для того чтобы осветить вопросы, связанные с возможным созданием газотранспортного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой, необходимо рассмотреть некоторые аспекты энергетической стратегии России.Немногие обращают внимание на то, что Российская Федерация в прошлом году утвердила новую редакцию Энергетической стратегии. Ее принципиальные особенности должны быть учтены, поскольку, не зная этого, нет смысла вести речь о целесообразности и рациональности идеи создания консорциума.Идея создания консорциума насчитывает, как минимум, восемь лет. В июне 2002 года было подписано известное общее заявление президентов Путина, Кучмы и канцлера ФРГ Шредера. Прошло почти восемь лет, а воз и ныне там. Проблема заключается в том, что за все эти годы российская сторона так и не смогла предоставить гарантии дополнительных объемов транзита российского газа через ГТС Украины, собственно говоря, ради чего и должен создаваться консорциум.Естественно, в настоящий момент ситуация выглядит немного по-другому. Поэтому тем более нужно обратить внимание на то, чего хочет Россия в своей энергетической стратегии.Вы видите несколько фрагментов, взятых из официального документа. Обратите внимание на два выделенных фрагмента, где четко прописано, как будет стимулироваться создание новой инфраструктуры для диверсификации рынков сбыта и направлений экспорта. Там присутствуют четыре направления: восток, юг, юго-запад и север России. Обратите внимание, там нет запада. То есть нет ни Украины, ни Беларуси, нет западного направления.Также стоит обратить внимание, где четко обозначены приоритеты: Северный поток, Южный поток и обход территории транзитных стран. Опять-таки, Беларусь и Украина.Здесь четко прописано, что российская трубопроводная инфраструктура станет составной частью энергомоста между Европой и Азией, а Россия - ключевым центром по ее управлению. То есть Россия вовсе не преследует те цели, о которых говорят у нас, интерпретируя политику РФ.На этом слайде показано, каким образом будет реализовываться энергетическая стратегия России в части, касающейся диверсификации направлений поставок энергоносителей».«Какая бы цена ни называлась с украинской стороны, «Газпром» будет демпинговать ее и никогда не даст адекватную цену. Более того, он скорее будет пытаться войти в консорциум путем создания определенной долговой ситуации, чтобы вообще ничего не платить. Здесь предыдущее правительство в данном направлении «постаралось». Новое правительство, если оно будет сформировано, будет ему очень «благодарно» за это.Обходные проекты. В настоящий момент мы видим всплеск медиа-активности, что Россия строит их, уже завершает, и вот-вот украинские трубы станут вообще не нужными. Поэтому Украине, мол, нужно как можно скорее отдаться «Газпрому», поскольку потом это вообще никому не будет нужно, и будет куча металлолома. Это типичная пропаганда, которая ведется уже второе десятилетие.NordStream заявлен как проект мощностью 55 миллиардов кубических метров в год. Завершается процесс предоставления экологических разрешений со стороны стран балтийского региона, но ситуация изменилась. Проект был ориентирован на месторождение Штокман. Это был абсолютно логический проект: новое месторождение, новый ресурс газа, новый маршрут, новый трубопровод. Штокман не разрабатывается. Его перспективы становятся все более туманными, потому что это гигантское уникальное месторождение невозможно разработать с помощью существующих сегодня, тем более в России, технологий.Что делает Россия? Она переориентирует этот проект, его сырьевую базу на стареющие месторождения Западной Сибири, которые истощаются. То есть будем иметь ситуацию, как в случае с известным проектом Голубой поток на Черном море, который сначала декларировался мощностью 32 миллиарда кубических метров, был реализован мощностью 16 миллиардов кубических метров, работает в половину мощности, перекачивая более восьми миллиардов кубических метров в год. Поэтому, в принципе, NordStream ориентирован на ту же ресурсную базу, с которой газ идет в Европу и по украинской газотранспортной системе. Так что в данном контексте он нам частично конкурентный.Второй проект - Южный поток. Проектная мощность отмечается в 63 миллиарда кубических метров. Хотя опять же в самой энергетической стратегии зафиксирована более умеренная цифра - 30 миллиардов кубических метров. Перспективы его более чем туманны. На наш взгляд, скорее всего, этот проект может вылиться в то, что он не будет реализован, а вместо него будет реализована вторая очередь существующего Голубого потока, и Россия будет пытаться создать соответствующий сценарий конвергенции с проектом Набукко, который теперь, якобы, почти не имеет ресурсной базы. Таким образом, два данных проекта сольются во что-то такое, что вы видите на карте. И эти два проекта Россия будет пытаться реализовать, но в усеченном виде.Однако на маршруте обоих газопроводов не хватает подземных хранилищ газа. Газотранспортная система - это не только трубы, и даже не столько трубы. Огромное значение имеет наличие подземных хранилищ газа, поскольку они позволяют балансировать пиковые нагрузки газотранспортной системы. Это то уникальное, что есть у украинской газотранспортной системы.Поэтому, когда через масс-медиа демонстрируется определенная неважность, неактуальность украинской ГТС, - это есть не более чем маскировка реальных намерений. В настоящий момент «плод» должен уже вот-вот упасть к ногам «Газпрома» и России. Нужно максимально уценить этот плод, и в конечном итоге, по возможности, чтобы он достался даром. При этом используя, в том числе, и невежество той политической команды, которая в настоящий момент стремится добраться до власти. Невежество других политических команд они уже использовали в полной мере.В данном контексте, когда речь ведется о том, что, якобы, Украина, создав консорциум по управлению ГТС совместно с Россией, сможет расширить мощности ГТС вплоть до 200 миллиардов кубических метров, является очень конкретным и ярким пример такого невежества. Можно увеличить хоть до 500 миллиардов кубических метров, только будет ли у поставщика необходимый ресурс газа? Будет ли он готов прокачивать его через украинскую ГТС? Будет ли готов потребитель на том конце трубы в Европе взять этот ресурс газа именно с восточного направления?Газовые кризисы 2006-2009 годов привели к тектоническим сдвигам на энергетическом рынке Европы в целом и на газовом, в частности. В этом контексте российский газ с его дополнительной нагрузкой в виде политических проблем интересует потребителей в Европе в последнюю очередь. Поэтому можно делать трубы и увеличивать их мощность до 200, 500 миллиардов - это не будет иметь значения, потому что не Украина будет определять, пойдет ли этот газ в восточном направлении, пойдет ли он через NordStream, Ямал-Европу, украинскую ГТС, Южный поток и т. д.Россия знает, что делает. В принципе, она создает диверсифицированную систему манипулирования объемами, направлениями и ценами (!) газовых потоков. Это может стать политическим инструментом, потому что в качестве своеобразной платы за политическую лояльность к России может рассматриваться вариант своеобразной благодарности путем временного увеличения объемов транзита по тому или иному направлению. Если та или иная стана ведет себя неблагодарно по отношению к России, как посчитают в Москве, объем транзита может быть сокращен. Поэтому в данном случае, когда идет речь о безусловной готовности с украинской стороны к созданию консорциума, нужно быть чрезвычайно осторожными.Собственно говоря, российская сторона, в соответствии со стратегией, и не собирается увеличивать объемы поставок газа в Европу согласно долгосрочным контрактам, которые уже подписаны. Эта диаграмма - разработка Института энергетики и финансов Российской Федерации, который был задействован в подготовке энергетической стратегии, - указывает, что ближе к 2030 году есть четкая тенденция к уменьшению объемов поставок. Конечно, в настоящий момент трудно говорить о том, что будет в 2030 году, но, тем не менее, они видят именно такую модель, лишний раз подтверждающую актуальность вызовов, с которыми мы будем иметь дело в том случае, если согласимся на российскую модель создания газотранспортного консорциума.Естественно, газотранспортная система не является своеобразной священной коровой, и можно допускать версию о том, что могут быть и другие варианты оптимизации управления собственностью государства. Если уже вести речь об этом, то тогда уже лучше взять в качестве образца словацкую модель, и вести речь о приватизации 49% при сохранении контрольного пакета 51% за государством. Делать это чисто и прозрачно и не создавать странные конструкции, которые абсолютно не гарантируют, что государство и мы как потребители сохраним свои интересы.Это одна из возможных моделей создания такого консорциума. Она является довольно проблемной. В значительной мере она отражает схему, испытанную «Газпромом» на примере «РосУкрЕнерго». Как вы видите, здесь могут быть три потенциальных участника - «Нефтегаз», «Газпром» и европейские партнеры. Снизу может быть несколько другая конструкция. Там могут быть компании, зарегистрированные или в оффшорных зонах, или в швейцарском кантоне Цуг. Там есть возможность использовать два типа акций: акции, которые будут зафиксированы конкретно за партнерами, официально выступающими участниками и основателями данного консорциума, и акции на предъявителя - так называемые анонимные акции, дающие поле деятельности для соответствующих манипуляций.Тем более, когда мы посмотрим, где зарегистрированы ведущие офисы компаний, развивающих соответствующие проекты «Газпрома», - NordStream, Южного потока, Штокмана, - мы видим, что все это в том же кантоне Цуг, где, собственно говоря, расположен офис «РосУкрЕнерго». Поэтому не исключено, что адрес консорциума компании с условным названием «Консорциум по управлению украинской ГТС» будет расположен там же, поскольку схема является оптимальной с точки зрения непрозрачного перераспределения доходов от функционирования такого рода проектов».Я думаю, вопрос консорциума опять был поднят, исходя из сугубо политических причин, из желания кандидатов понравиться России. И так как наша власть - первая, вторая и третья - пока еще достаточно примитивна, она хочет понравиться через четыре вещи: консорциум, Черноморский флот в Крыму, язык и НАТО.О том, что новая власть не готова к этому, говорят два фактора. Господин Михаил уже сказал об увеличении мощности ГТС до 200 миллиардов кубометров. А второе - это то, что Украина приобщится к строительству северного обходного маршрута. Если рассматривать этот вопрос с позиции будущего президента, то это довольно интересное заявление, поскольку еще совсем недавно Польша, пожертвовав перспективой получения больших грузопотоков, отказалась от перемычки вокруг Украины, которая должна была идти через Польшу к Словакии.И сегодня, когда в Польше воюют против Северного потока, говорят благодарные украинцы: «А мы его сами построим».Относительно консорциума. Кому он нужен? Россиянам. Для того чтобы уменьшить газовые грузопотоки через Украину и через газовую составляющую получить больший контроль над управлением Украиной в целом.Почитайте текст контракта. Практически украинская ГТС находится в полном управление «Газпрома». Что еще от этого консорциума можно иметь? Часть прибыли.С другой стороны, я не верю, что так легко новая власть согласится создать консорциум. Газ - это игра для взрослых. Высшие эшелоны власти и в Украине, и в России играются у нее. Благодаря разным теневым схемам они получают сверхдоходы, которые определяют победителей на выборах, которые решают другие стратегические и глобальные вопросы.Возьмите «Укртрансгаз». Он приносит, по меньшей мере, миллиард долларов чистой прибыли в год. Если это высокоприбыльная организация, для чего ею делиться? Другой вопрос, что сегодня НАК «Нефтегаз» выполняет ряд не своих задач. Это карман, в который может лезть любая рука, имеющая на это право, и брать деньги - или в бюджет, или в собственный карман.Если в Европейском Союзе говорят одним голосом, то Россия, напротив, занимается дезагрегацией. Ей хочется проложить к каждой стране отдельную трубу и дальше работать по принципу: «если вы с нами добрые, мы с этой трубой работаем, если нет - мы ее выключаем».Относительно Южного потока - полностью соглашаюсь, что, в первую очередь, благодаря этой красивой «конфете» Россия уже получила контроль над газотранспортными системами целого ряда стран Балкан. Скорее всего, все остановится на второй очереди, потому что в основном идет борьба с Набукко.Есть еще один игрок - Италия, специализирующаяся на строительстве подводных трубопроводов. Это контракты на десятки миллиардов, поэтому они достаточно активные лоббисты и участники Северного и Южного потоков.Относительно перспектив газовых грузопотоков Восток-Запад. Из диаграммы видно, что «Газпром» предусматривает уменьшение объемов, но это не связано с тем, что «Газпром» хочет их уменьшать. Рынок говорит о том, что он хочет не увеличивать, а наоборот, уменьшать свою зависимость от российского газа. С другой стороны, здесь достаточно активно играет цена. В прошлом году это были ситуативные моменты, но на спотовом рынке газ можно было купить более чем в два раза дешевле.Сегодня большинство стран настроены на пересмотр долгосрочных контрактов, а это значит поставить под угрозу загрузку трубопровода. Страны Евросоюза переходят, в основном, на терминалы сжиженного газа и новые источники. Следовательно, Россия видит, что Евросоюз начинает защищаться от гиперболизированной зависимости от газа, Европа уже вынесла несколько уроков от России, и поэтому Россия вынуждена искать другие рынки.Украина допустила самую большую ошибку в том, что мы не выполнили ни одного обязательства перед Европейским Союзом. Если бы мы выполнили хотя бы часть тех реформ, которые обещали, особенно предусмотренные Брюссельской декларацией, мы бы получили инвестиции. ЕС, вложив деньги в украинскую ГТС, стал бы нашим союзником, заинтересованным в том, чтобы эта система работала. Мы почти потеряли этого союзника, его нужно срочно вернуть.Нежелание реформироваться, в первую очередь, связано с теневыми схемами. Никто не хочет терять доход.Следовательно, вопрос газотранспортного консорциума всплыл сегодня, в первую очередь, в связи с выборами. Если честно и грамотно вести работу в «Нефтегазе», нет необходимости привлекать других партнеров.