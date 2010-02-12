Сине-белая птица счастья завтрашнего дня

Пока уставшие киевляне вопреки пробкам, гололеду и вьюге пытаются добраться домой, радостные гости столицы активно празднуют пока еще официально не объявленную победу Виктора Януковича на президентских выборах.



Более двух тысяч человек из разных областей страны были свезены в пятницу в Киев. Сторонники Партии регионов пели песни, танцевали танцы, пили чай, кофе и лимонад у здания Центризбиркома. За весельем внимательно наблюдал наш корреспондент.

