Провал плана «Барбаросса»

Блиц-криг ПР отменяется

Новая коалиция строится на амбициях НУНС, шантаже БЮТ и уступках ПР. Атмосфера, сложившаяся в парламенте, с каждым днем уменьшает надежды «регионалов» на блиц-криг (новая коалиция, новый премьер) и увеличивает шансы Тимошенко остаться у руля страны.



Торги



«Золотая акция», позволяющая «освятить» своим участием новую коалицию, породила в головах депутатов от НУНС дерзкий проект. Если еще некоторое время назад только отдельные представители этой фракции пытались «продаться подороже» новому большинству, то теперь НУНС демонстрирует невиданную доселе монолитность.



Понимая, что без них коалиция «не пляшет», в среду на заседании совета партий и в четверг на собрании части фракции, где, по свидетельствам очевидцев, собралось людей больше, чем обычно, нунсовцы договорились об общих правилах игры: тянуть время и не спешить в коалицию с ПР. Для этого фракция запросила у «донов» ни много ни мало пост премьера, полное табу на вопросы языка и половину правительства, включая экономический блок. В крайнем случае, всегда ведь можно будет согласиться и на половину требуемого, преподнеся это как небывалую уступку со своей стороны.



Еще одна задача, решаемая таким образом, – охлаждение реваншистского настроения ПР и острого желания «подмять» всю власть под себя. Таким образом холодная война ведется на нескольких фронтах: Тимошенко оттягивает инаугурационную речь Януковича с помощью судов, а НУНС – в парламенте.



«Слабое звено» НУНС на сегодняшний день – «Самооборона», готовая пойти в коалицию с «регионами» «оптом». Исключение составляют разве что пара-тройка «самбистов». По словам собеседников «Главреда», мотивация этих отщепенцев такова: во-первых, мест в списке БЮТ им не достанется (своим не хватает), а во-вторых, группа состоит преимущественно из прагматичных людей, пришедших в парламент влиять и «решать вопросы». Влияния уже не осталось, а вот прагматичное желание заработать очень даже живо. Анонсированное на минувшую пятницу собрание «самбистов» относительно участия в новой коалиции было перенесено на следующую неделю, чтобы дождаться итогов собрания НУНС в пятницу.



Группа Вячеслава Кириленко «За Украину», которую злые языки почти сразу же после выборов записали в потенциальные перебежчики, держится мужественно. И на все щедрые предложения «Регионов» отвечает отказом.



Что касается кандидатур премьера, выдвигаемых от фракции, то список по мере убывания шансов претендентов выглядит так: Яценюк, Тигипко, Ехануров, Ющенко. Несколько людей во фракции подтвердили «Главреду, что кандидатуры Еханурова и Ющенко наберут не больше 1-2 голосов (самого Еханурова и Петра Ющенко). Самые высокие шансы у Арсения Петровича. Его кандидатура с одной стороны не вызывает резкого неприятия в среде «регионалов» (особенно у группы Ахметова), с другой же позволяет в случае чего сохранить НУНСу лицо. Господин Яценюк «кует пока горячо», определяя, сколько депутатов готовы войти в его команду на будущих выборах.



Запасные варианты победителей



В ситуации, когда общество хочет слышать слова об окончании кризиса, а все сложности экономической ситуации ложатся на мощные плечи Януковича, позиция «регионалов» не так сильна, как о ней говорят. Тимошенко уходить не спешит, нового коалиционного премьера нет, как и единой кандидатуры из «региональной» среды. Топ-«секрет Полишинеля», витающий в парламентских кулуарах, – отсутствие единства взглядов Рината Ахметова и Виктора Януковича относительно того, кто сядет в главное кресло правительства. По мнению Ахметова, как говорят, кто бы ни стал премьером, должен быть легко заменяем. В этом смысле кандидатура Николая Азарова, на которой настаивает Янукович, ему нравится меньше всего. «Между Ахметовым и Януковичем произошла ой какая размолвка. Ринат Леонидович даже улетел на пару дней отдохнуть», - шепчутся сплетники в курилках. Не будем уделять этим досужим разговорам массу внимания. Плавно переходим к другой теме.

Отдать пост премьера без боя «бело-синие» не могут. При этом у них есть два выхода. Первый – это рано или поздно «сломаться» и оставить спикером Литвина, а премьерство отдать НУНС в обмен на некоторые гарантии. Разумеется, заранее объяснив своему электорату, что нужно «совместно искать выход из сложившейся тяжелой ситуации». Внимание! Как только слово «совместно» будет произнесено – это сигнал, что «регионалы» готовы уступить.

И их можно понять - досрочные выборы в парламент по-любому обойдутся спонсорам партии дороже. Плюс нынешний парламент – это еще «цветочки» по сравнению с возможным новым составом Рады. И, наконец, даже законченные оптимисты в ПР не верят, что 172 мандата светит им в следующий раз.

Запасной вариант «бело-синих» – пытаться создать коалицию «на соплях» из числа «внефракционных» и отдельных групп влияния НУНС. По замыслу авторов, в новом Законе о Регламенте должна была появиться норма о голосовании за премьера ситуативным большинством. Неконституционно? Действительно, есть решение Конституционного суда, где «черным по белому» написано, что коалиция создается фракциями. А с другой стороны, почему, скажем, группа УНП Костенко лишена возможности выбирать себе политическую «крышу»? Если она недовольна ситуацией в блоке, может ли это сдерживать ее? По крайней мере, замглавы фракции ПР Александр Ефремов такое толкование допустил.



Однако такая редакция Регламента не прошла (хотя процедура выхода фракции из большинства упрощается). Кроме того, коалиции такого уровня легитимности будет явно недостаточно для проведения любых реформ.



Драматургия



И вот когда в экономике уже будет бушевать кризис, торги с НУНС дойдут до края, и совершенно доведенные до отчаяния «регионалы» будут готовы сказать «Да пошли вы…», с выстраданными словами «давайте дружить» на сцене появится Тимошенко. Вся в белом.



По задумке драматургов с Туровской, НУНС должен выступить в роли «несговорчивого переговорщика» и играть эту роль до тех пор, пока не наступит нужный для Юлии Владимировны момент. Изображая максимальную заботу о стране и стравливая две фракции – НУНС и ПР, она в определенный момент с премьерских позиций предлагает «регионам» договариваться под угрозой потерять больше. И эти уступки, на которые люди в окружении Януковича, скорее всего, пойдут, еще более увеличат стоимость акций БЮТ.



Сама же Тимошенко, как утверждают источники «Главреда», четко и недвусмысленно дала понять «нашеукраинцам», что мест в ее списке для них нет, выборы ей не нужны. Точка. Месидж второй – «не рыпайтесь», ибо она сделает все, чтобы коалиции ПР и НУНС не вышло. Поэтому, вариант Янукович – Президент, Тимошенко – премьер отнюдь не научная фантастика, а, возможно, неизбежная реальность.



К слову, слухи о многочисленных потенциальных перебежчиках в БЮТ сильно преувеличены. И хотя в кулуарах можно услышать цифру от одного до 80-ти, пока Тимошенко остается премьером, никто никуда уходить не собирается, говорят знающие люди. Более того, неубедительная победа Януковича и фантастический рывок Тимошенко в последние дни перед вторым туром (плюс 20%) дает многим ощущение, что если бы была еще неделя в запасе – тигрЮля бы выиграла. Одним словом, слухи о скорой капитуляции Юлии Владимировны сильно преувеличены.





