Найшла коса на крісло

Хоча ЦВК вже результати виборів офіційно оприлюднила, Тимошенко не здається і обіцяє відвойовувати перемогу у судах. Поки соратники Віктора Януковича будують далекосяжні плани, «бютівці» докладають всіляких зусиль, щоб загальмувати їхній порив. Наразі зрозуміло лише одне – добровільно зі своєї посади Юлія Тимошенко не піде, а з примусової відставкою прем’єр-міністра у «регіоналів» поки не складається. Про своє бачення виборів, їх результатів, коаліційних та прем’єрських торгів і майбутнього країни загалом з «Главредом» поділилися «регіонал» Олександр Єфремов та «бютівець» Сергій Соболєв.



-- Олександр Єфремов: «У нас є можливість, про яку ніхто не думає»

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Як ви плануєте захищати досягнутий на виборах результат – в контексті вимог БЮТ щодо перерахунку голосів?



Я не вважаю, що треба захищатися від того, що захисту не потребує. Насправді, фальсифікувати вибори можуть тільки представники влади – опозиція ж не має інструментів для цього.



У нас є відповідні документи, які свідчать про те, що в ніч з сьомого на восьме лютого скарги в штабах БЮТ писалися в масовому порядку. При тому вони або зовсім не підкріплені фактами, або підкріплені фактами настільки смішними, що вони навіть не потребують обговорення. Наприклад, одна зі спостерігачів від БЮТ поскаржилась на те, що на виборчу дільницю прийшов чоловік із собакою, і вимагала на цій підставі визнати вибори на дільниці недійсними.



Тепер що стосується перерахунку голосів – ми цілком до нього готові. Більше того, якби такий перерахунок відбувся, я вважав би це нормальним. Але коли ми звернулися до Центральної виборчої комісії, нам відповіли, що для перерахунку голосів обов’язково мають бути юридичні підстави. А таких підстав немає, і приймати рішення про перерахунок тільки тому, що так хочеться Тимошенко – не можна.



Коли може відбутися інаугурація Віктора Януковича?



Все відбудеться згідно з законодавством: десять днів ЦВК має для оголошення результатів, ще п’ять днів є на судове оскарження. А «бютівці» нехай оскаржують результати виборів, це їхнє право, ми ж тим часом будемо готуватися до інаугурації Віктора Януковича.



Чи відповідає дійсності інформація про зустріч Тимошенко і Януковича наступного дня після другого туру виборів?



У мене такої інформації немає.



Коли Тимошенко може піти у відставку?



Тимошенко може піти у відставку, якщо буде розпущено нині діючу коаліцію і створено нову – це перший варіант. Варіант другий – Верховна Рада проголосує за її звільнення, але вже з інших причин.



Якщо з новою коаліцією і кандидатурою прем’єра у вас не складеться, чи буде вотум недовіри уряду?



Мені здається, у нас є можливість для маневру, про яку ніхто не думає. Чому, наприклад, Партія регіонів, яка має свою коаліцію в парламенті, повинна мати якісь переваги стосовно тієї партії, що увійшла в блок і сьогодні знаходиться в блоці? А якщо розглянути варіант, що всі парламентські партії мають одне право по Конституції – сформувати коаліцію більшості у Верховній Раді на основі саме партій, а не блоків? Тоді це дає можливість сформувати нову коаліцію швидше.



Отже, ви будете домовлятися, наприклад, не з усім блоком «Наша Україна – Народна самооборона», а окремо з партіями, які його утворили?



Я кажу про те, що у нас є така можливість. А використаємо ми її чи ні – питання інше.



Відповідно, Конституція та Регламент ВР будуть вимагати певних змін?



Чому?



Тому що коаліцію формують депутатські фракції.



Тимошенко вже два роки працює прем’єром, коли де-факто коаліції в парламенті не існує. І не виконується вимога Регламенту про двісті двадцять шість наявних підписів під угодою про коаліцію. Це факт? Факт. Якщо комусь не сподобається те, що коаліція може бути сформована на основі партій, які проголосували за це в парламенті, вони можуть оскаржити це в Конституційному Суді. Якщо судова інстанція вкаже на цю помилку – будемо думати, як її виправити.



З якими фракціями ви ведете переговори?



З усіма, окрім БЮТ.



На яких напрямках ви вже досягнуто конкретних результатів?



Результати мають бути консолідованими. Якщо ми почнемо казати, що з цими домовились – і вони хороші, а з тими – ні, і вони погані, - то це не результати переговорів, а щось інше. Тому зараз про це міркувати не варто.



Як можуть утворити коаліцію ті ж ПР та НУНС, якщо в них різні погляди на дуже багато питань? Чи готові ви відмовитися, наприклад, від надання російській мові статусу другої державної?



Ні. У нас є чітко прописана структура вирішення цього питання. Ми кажемо, що на першому етапі надамо місцевим радам право самим визначати, якою мовою буде вестись документообіг – це той мінімум, який ми можемо зробити зараз. А от що стосується надання російській статусу другої державної, то без трьохсот голосів у Раді ми її реалізувати не зможемо. Тому поки що це предмет дискусії, однак це лишається нашою позицією.



А є програмні моменти, від яких ви готові відмовитися задля створення нової коаліції?



Я взагалі не вважаю, що ми маємо від чогось відмовлятися. Ми можемо розглядати тільки часовий фактор виконання того чи іншого програмного положення – якщо можливостей зробити це зараз немає, ми просто відкладемо до того моменту, коли ці можливості зявляться.



Чи готова ПР піти на «нерегіонального» прем’єра – запропонованого, наприклад, «нунсівцями»?



В залежності від результатів переговорів ми можемо поставити це питання. Однак я вважаю, що право на кандидатуру прем’єра має бути надано Президенту Віктору Януковичу, і це право він заслужив як по закону, так і по життю.



Так чи інакше, визначена буде лише одна кандидатура. Чи не викличе це конфліктів в партії?



Є багато інсинуацій з приводу того, що відбувається у нас в партії. В рамках прийняття рішення у нас може бути будь-яка дискусія, і я пишаюся цим. Ми п’ять років були в опозиції, за цей час до нас застосовувалися різноманітні технології, і ніхто не пішов. А зараз, після перемоги, тим більше дивно робити якісь демарші...



Дехто все ж пішов – і зараз хоче повернутися. Наприклад, пані Богатирьова...



Я вважаю, що Богатирьова нікуди і не йшла. Вона прийняла рішення для себе піти працювати в Секретаріат Президента. Враховуючи те, що наша партія тоді не делегувала в органи влади нікого, ми ухвалили партійне рішення виключити її з наших лав, адже це було порушенням партійної дисципліни. Разом із тим, Богатирьова у свій час багато зробила для нашої партії, і багато хто ставиться до неї добре. Тож жодних суперечностей тут немає.



Коли Партія регіонів почне готуватися до місцевих виборів, призначених на 30 травня?



За законом, підготовка до нових виборів почнеться 23 лютого. Наша політична сила до цього цілком готова.



Але тут виникає інше питання – чи готова наша держава в цілому витримати ще одні вибори. Знову будуть великі фінансові затрати, знову буде політична нестабільність. У нас ще не закінчились вибори президентські, у нас не визначений інститут прем’єра, а ми вже починаємо вибори місцеві. Тому я не виключаю, що в сесійному залі буде прийняте рішення про перенесення виборів у місцеві Ради на пізніший час. На який? Це предмет дискусії.



А як вважає Партія регіонів і особисто ви?



Партія регіонів обговорює це питання, а остаточне рішення ще не прийнято. Я думаю, це станеться найближчими днями.



Чи буде Партія регіонів усе ж таки підтримувати проведення дострокових виборів мера Києва?



Ми замовили соцопитування низці відомих соціологічних груп, і скоро чекаємо на результати. Наша позиція є такою – минулого разу ми пішли на перевибори в Києві, а в результаті мером залишилася та ж сама людина. Якщо за отриманими нами даними виявиться, що більшість киян налаштована підтримувати чинну київську владу, то нікого ламати через коліно ми не будемо. Однак всі чудово розуміють, що стан справ у Києві, м’яко кажучи, не відповідає столичному статусу міста. Але якщо киянам подобається ходити слизькими вулицями по засніженому та брудному місту – це їхнє право.





-- Сергій Соболєв: «ПР забула, що ми обирали не прем’єра»

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Як пояснити всі ці довгі дні мовчання Юлії Тимошенко з приводу результатів виборів?



А що повинна коментувати Юлія Володимирівна як кандидат? Ті тисячі порушень, які відбулися? Це не її питання – це питання юридичного блоку. Тимошенко ж коментуватиме ситуацію тоді, коли будуть або результати судового розгляду, або офіційно оголошені результати ЦВК. Вона ж прем’єр-міністр, а не нероба, який не знає, чим йому зайнятись у перерві між тенісом і гольфом.



На якій стадії перебувають судові процеси по оскарженню результатів виборів, ініційовані вашою командою?



Зараз ідуть оскарження на рівні апеляційних адмінсудів, і з моменту оголошення рішення щодо нашої вимоги про перерахунок голосів, а разі, якщо ЦВК нам відмовить, ясно, що ми це будемо оскаржувати в Київському апеляційному адмінсуді. Якщо суд задовільняє – починається перерахунок. Далі слідує оголошення протоколу ЦВК, і тоді це можна оскаржити у Вищому адміністративному суді України. Таким чином, до оприлюднення результатів виборів ми можемо подавати скарги в місцеві адмінсуди, а сам факт їх оприлюднення – оскаржити в ВАСУ.



Але ми маємо розуміти, що у нас, на жаль, відсутній легітимний голова ВАСУ. Пасенюк – людина, призначена колишнім Президентом Кучмою в той момент, коли стало ясно, що Янукович вибори програв – 22 грудня 2004-го. А повноваження його, відповідно, закінчились 22 грудня минулого року. Тому він не може бути ні головою суду, ні виконуючим його обов’язки. В законодавстві чітко сказано, що в разі закінчення повноважень голови суду, обирається новий голова. Якщо ж він не обраний, обов’язки голови ВАСУ виконує або перший заступник, або в разі відсутності першого заступника – найстаріший суддя. Тобто Пасенюк є самозванець. Це людина, яка під прямим прикриттям Ківалова (нардепа від ПР Сергія Ківалова – Авт.) та Партії регіонів захопила владу в цьому суді.



Чому він це зробив – зрозуміло, бо ця людина була прямо причетна до призначення на посаду відомого колядника судді Зварича, і, наскільки мені відомо, в Генпрокуратури є всі потрібні документи щодо прямих зв’язків Зварича і Пасенюка. Пасенюк – залежна фігура, маріонетка в руках Партії регіонів... Тож «регіонали» чіпляються за Пасенюка, сподіваючись, що ця людина забезпечить їм необхідні судові рішення у ВАСУ. Але цього не буде.



Тобто?



Ми будемо діяти винятково в рамках закону. Ключовий доказ – ті факти, які ми виявимо під час перерахунку голосів, в Криму, на Донбасі, в Харківській області тощо. Уже є конкретні факти фальсифікацій результатів виборів на користь Януковича, наприклад, у Криму. І якщо голоси будуть перераховані, то я впевнений, що ми побачимо мільйон, а може й більше, голосів, які були сфальсифіковані нашими опонентами, що перекриває існуючий розрив між Тимошенко та Януковичем.



Повернімося до ВАСУ – як ви будете боротися з Пасенюком?



Найкращий вихід – судовий позов проти Пасенюка щодо незаконного обіймання ним своєї посади. Я сподіваюсь, що найближчим часом це буде зроблено.



Якщо перерахунок голосів встановить значні фальсифікації на користь вашого опонента – як може розвиватися ситуація далі?



Перший варіант – якщо перерахунок голосів показує беззаперечну перевагу Тимошенко, то вона і стає наступним Президентом. Якщо суд визначає, що результати виборів встановити неможливо, то складеться ситуація, аналогічна 2004 року, коли потрібно буде проводити третій тур. Третій варіант – нові вибори, коли вся кампанія почнеться спочатку. Всі три варіанти, на мою думку, є можливими.



Чи піде Юлія Тимошенко у відставку добровільно?



Істерика Партії регіонів, яка закликає Юлію Володимирівну до цього, пов’язана з тим, що «регіонали» просто не читали Конституцію, де записано прямо – обрання нового Президента не призводить до автоматичної зміни уряду. Партія регіонів зі своїм лідером Януковичем на сьогоднішній день опинилась в ситуації Віктора Ющенка. ПР забула, що ми обирали не прем’єра, ми обирали Президента, чиє коло повноважень чітко окреслене.



Інший аспект – «регіонали» вже не перший місяць ведуть «полювання» за окремими депутатами, окремим фракціями, але і тут ситуація у них безвихідна. Ні комуністи, ні «литвинівці» їх не врятують, треба рішення або БЮТ, або НУ-НС. Ми вже заявили, що Партією регіонів на жодні переговори ніколи не підемо. Я не думаю, що серед «нунсівців» є велика кількість самогубць, які союзом з Януковичем хочуть зруйнувати свої кар’єри. Тож план швидкого переформатування коаліції, розроблений «регіоналами», зазнав краху.

Уряд Тимошенко працював, працює і буде працювати.



Як ви уявляєте собі ситуацію, коли Президентом є Янукович, а прем’єром – Тимошенко? Чи не призведе це до ще гіршої політичної та економічної кризи, аніж та, що ми маємо?



Була ситуація, коли Президентом був Ющенко, а прем’єром – Тимошенко або Янукович. Співпрацювали? Співпрацювали. Звісно, це не найкращий варіант. Якщо Янукович буде блокувати рішення уряду Тимошенко – що ж, будемо шукати шляхи обійти це блокування в парламенті, поза парламентом, до людей будемо звертатися насамкінець...



Якщо в парламенті назбирається достатньо голосів за висловлення недовіри уряду - чи буде Тимошенко триматися за свою посаду?



Відставка уряду без формування нової коаліції – це найгірше, що можна придумати для України. Бо формально уряд у відставці, але продовжує виконувати свої повноваження. Можливо, це такий план Партії регіонів, щоб остаточно добити країну. Можливо, вони на це і підуть. Але ми країну не кинемо.



Що ви думаєте, в такому разі, про можливі дострокові вибори парламенту?



Якщо зараз не створюється коаліція і не формується протягом 60-ти днів, за Конституцією, новий уряд – можливо, це дійсно стане виходом із нинішньої політичної кризи. Але чи стане це виходом з економічної кризи? Навряд чи можливо буде під час дострокових виборів проводити якісь реформи.



В Партії регіонів обговорюється ідея відкласти місцеві вибори на кілька місяців, бо новий виборчий цикл просто зараз починати буде складно для країни. Як до цієї ідеї ставиться БЮТ?



Абсолютно негативно. Зрозуміло, чого хоче ПР: втягнути нас в безперервні вибори. Навпаки, добре було б, якби вже й місцеві вибори нарешті пройшли 30 травня, і можна було б займатись реформами. Але вони бояться цих виборів, бо розуміють, що за кілька місяців нічогісінько не зроблять ні для місцевих громад, ні для місцевих бюджетів. І 30 травня їм пролунає перший вирок.



Я їм хотів би нагадати, що є рішення Конституційного суду, яке було пов’язане з виборами в Тернополі, де чітко зазначено, що постанова про призначення місцевих виборів не може бути перенесена або скасована. Вони, до речі, самі ж це рішення ініціювали!



Чи сподіваєтесь ви, що у вівторок-середу Рада таки проголосує законопроекти щодо перевиборів пана Черновецького?



Я думаю, ПР продовжить підтримувати Черновецького. Вони й самі з паном Януковичем дуже схожі… Але головне, що в Раді все-таки можуть знайтись голоси за те, щоби призначити перевибори в Києві одночасно з місцевими виборами, 30 травня, і позбавити місто від цього персонажа. Гадаю, за це будуть голосувати і литвинівці, і комуністи.