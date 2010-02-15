Тимошенко подгоняют в суд

Партия регионов притворяется, что стремительно берет власть. Но на самом деле...
...только пытается загнать эту власть в угол, чтобы, пока никто ничего не понял, объявить ее взятой. Категорический отказ Юлии Тимошенко не только признать победу Виктора Януковича, но и уйти с поста премьер-министра, возымел интересный эффект. С одной стороны, в БЮТ много и красочно говорили о нарушениях в ходе голосования 7 февраля – хотя отлично понимали, что особых шансов на «третий тур» у Тимошенко нет. С другой, как уже не раз писал «Главред», суровый приказ Юлии Владимировны доказать фальсификации «любой ценой» посеял раскол в ее собственной команде. Однако сторонники Януковича на то и системные люди, чтобы не надеяться только на чужие ошибки. В ПР помнят: твоя победа – заслуга врага, твое непоражение – твоя собственная заслуга. Возможно, именно поэтому в понедельник случилось то, что в общем-то должно было случиться: не успел глава штаба БЮТ Александр Турчинов объявить о готовности обжаловать результаты выборов, как подобная жалоба… уже поступила в суд. Как сообщили информагентства, Высший административный суд Украины получил обращение от народного депутата Виталия Барвиненко (БЮТ) с жалобой на итоги выборов. Согласно сообщению пресс-службы ВАСУ, нардеп Барвиненко просил: а) отменить постановление Центризбиркома о признании Президентом Виктора Януковича; б) запретить публикацию указанного постановления ЦИК в средствах массовой информации. Данное сообщение сразу вызвало вопросы. Например, совершенно непонятно, зачем было истцу требовать запрета на публикацию вывода ЦИК в СМИ. Ни малейшей роли, с юридической точки зрения, публикация/непубликация «приговора» ЦИК не играет. Ведь ныне действующий закон о президентских выборах совершенно однозначно гласит: итоги выборов объявляются ЦИК на заседании этого органа. Точка. Никакой публикации ни в каких СМИ для этого совершенно не нужно. Так что это требование депутата Барвиненко наталкивало на мысль, что оно (обращение) готовилось, скажем так, загодя. То же подтверждалось и негласными, то есть не под запись, комментариями народных избранников. Последние в один голос утверждали, что БЮТовец Барвиненко де-факто БЮТовцем не является. И это было второй причиной для сомнений. По словам сразу нескольких депутатов от БЮТ, с которыми пообщались авторы «Главреда», г-н Барвиненко был еще в начале зимы снят с поста главы Одесского штаба БЮТ. Однако исполнять «предвыборные» обязанности продолжал. Возможно, именно последний факт дал основания БЮТовцу Андрею Шкилю публично назвать г-на Барвиненко «сотрудником штаба Януковича» - что в штабе Януковича, конечно же, гневно опровергли. Обращение Виталия Барвиненко в ВАСУ наталкивало на мысль о том, что страна имеет дело с классическим приемом «предзащиты». Суть его в том, что некто жалуется в суд на свои собственные действия – но только с тем, чтобы проиграть тяжбу и таким образом «доказать», что эти самые действия были вполне законны. По иронии судьбы, именно так, если верить публикациям прессы, Кабмин Януковича защищался от возможных исков по поводу легендарного «Межигорья»: сначала правительство подало в суд и умышленно (как полагают оппоненты «сине-белых») его проиграло. «Фишка» была в том, что после этого правительство, пусть и под другим руководством, в суд подавать уже не могло… Расспросив знающих людей, «Главред», с одной стороны, нашел подтверждения данного мнения. А с другой, открыл кое-что новое. Напомним, информация об иске народного депутата Барвиненко прошла по СМИ практически в тот же момент, что и заявление Александра Турчинова о том, что БЮТ подаст иск в ВАСУ на следующий день - 16 февраля. При этом г-н Турчинов объявил, что иск представят лично кандидат в президенты Юлия Тимошенко, ее доверенное лицо Леонид Кравчук (первый Президент Украины), Борис Тарасюк (глава НРУ), Андрей Портнов, Владимир Пилипенко (юридическое крыло фракции БЮТ), Сергей Соболев и Андрей Сенченко (тоже нардепы от БЮТ). - Иск г-на Барвиненко - это прямая провокация Партии регионов, которая таким образом пытается сорвать непредвзятое рассмотрение этого дела, - заявил «Главреду» народный депутат Сергей Соболев. –Активных действий мы предпринимать не будем, действия суда в данном случае будут его проверкой на честность – ВАСУ должен немедленно отклонить иск Барвиненко. Он не является субъектом подачи такого иска. Согласно Закону «О выборах Президента Украины», субъектами обращения в суд по поводу итогов выборов могут быть: - кандидат на пост президента; - партия (блок) – субъект избирательного процесса; - избирательная комиссия; «а также избиратель, чьи избирательные права или охраняемые законом интересы нарушены действиями либо бездействием субъекта обжалования». Закон также добавляет, что «от имени кандидата на пост Президента Украины» жаловаться в суд может и его доверенное лицо. Все опрошенные «Главредом» правоведы, включая практикующих политиков, сошлись в одном: жаловаться в ВАСУ г-н Барвиненко мог либо по поручению БЮТ, либо как простой гражданин. Наши респонденты из БЮТ при этом в один голос утверждали, что никто подобных поручений народному депутату Барвиненко не давал. - Г-н Барвиненко не был уполномочен БЮТ и кандидатом Тимошенко совершать обжалование, - сообщил «Главреду» замминистра юстиции, глава Украинской социал-демократической партии (входит в БЮТ. – Авт.) Евгений Корнийчук. – Если же нарушены его права как рядового избирателя, он мог бы обратиться сначала в суд низшей инстанции – Апелляционный административный суд. Авторитетнейший знаток конституционного права Украины, народный депутат нескольких созывов и профессор правоведения Виктор Мусияка в комментарии «Главреду» уточнил: - Барвиненко может обжаловать действия ЦИК только как обычный избиратель – его статус как народного депутата в данном случае роли не играет. Согласно части 2 статьи 172 Кодекса административного судопроизводства, он может подать в суд на действия избирательной комиссии, если в своем иске укажет, что ее действия затронули его лично как избирателя. Этим правом может воспользоваться любой украинец. Главный вопрос, однако, в том, сможет ли каким-то образом иск Виталия Барвиненко повлиять на рассмотрение грядущих исков Юлии Тимошенко? Эксперты склонны считать, что «скорее нет, чем да». - Если иск Барвиненко будет принят к рассмотрению и суд его не удовлетворит, то это не помешает Тимошенко подать иск уже от своего имени – согласно статье 155 того же кодекса. Отказать в рассмотрении суд может лишь, если в судебном производстве уже есть дело между теми же субъектами, по тому же предмету и по тем же основаниям. А здесь, даже если предмет спора будет одинаков, то стороны в любом случае разные, наверняка разными будут и обоснования иска, - пояснил профессор Мусияка. - Этот иск (Барвиненко – Авт.) выглядит как правовое рейдерство, - не поскупился на эпитеты г-н Корнийчук. Он не исключил, что после ожидаемого отклонения иска Барвиненко ВАСУ попытается рассмотреть иск Тимошенко «по сокращенной процедуре» - и именно в этом состоит цель обращения народного депутата-перебежчика. То есть, кто не понял – чтобы побыстрее убрать последние препятствия к инаугурации Виктора Януковича. А вот один из юристов БЮТ с депутатским значком Святослав Олийнык в комментарии «Главреду» предположил, что суд, наоборот, объединит оба иска в одно производство. - В таком случае, - указывает депутат, - мы получим не две, а три стороны процесса, причем две из них будут играть в одни ворота. Что обо всем этом думает противоположная сторона? Первый вице-спикер Рады Александр Лавринович, курирующий в «Регионах» юридическое направление, был краток. - Все зависит от того, в какой роли депутат Барвиненко подавал иск и что изложено в этом иске, - сказал он «Главреду». По словам Александра Владимировича, на момент нашего с ним общения о содержании документа он не знал. Впрочем, г-н Лавринович подтвердил, что даже отказ суда удовлетворить жалобу Виталия Барвиненко не помешает Юлии Тимошенко подать свою собственную жалобу. Хотя в каком порядке ВАСУ будет ее в таком случае рассматривать, политик ответить затруднился. …Между тем, один из комментаторов от БЮТ, разговаривая с «Главредом», проговорился насчет истинных причин всей этой катавасии. По крайней мере, есть веские основания полагать, что эти причины лежат в совершенно определенной плоскости – и это отнюдь не юридическая плоскость. - Думаю, первым ходатайством Юлии Тимошенко в суде будет публичность процесса. И я не вижу, почему бы судье это ходатайство не удовлетворить. И вот тогда, когда процесс будет проходить перед телекамерами, все закончится двумя приговорами. Один будет юридическим. А второй – общественным, - сказал депутат. Как говорится, «sapienti sat». Остается только добавить, что ни по одному из прямых телефонов г-на Барвиненко, добытых «Главредом» сразу у нескольких народных депутатов, связаться с ним на момент сдачи материала так и не удалось.