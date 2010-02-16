БЮТ + ПР = катализатор эволюции?

16 февраля 2010, 10:02

У Януковича образца 2010 года нет полномочий, чтобы автоматически сменить правительство.

Вчера Центральная избирательная комиссия объявила имя победителя президентской гонки. Теперь темой номер один станут события в Верховной Раде. Будет ли создана новая парламентская коалиция? В каком случае и в каком составе? Насколько велика вероятность назначения внеочередных парламентских выборов?
Своими мыслями по этому поводу в пресс-центре «Главреда» поделились: научный директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей Гарань и директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Предлагаем вашему вниманию избранные фрагменты пресс-конференции.

У Януковича образца 2010 года нет полномочий, чтобы автоматически сменить правительство

Алексей Гарань: «Избрание Януковича в этот раз не несет рисков и угроз 2004 года. В 2004-м он бы получал все полномочия, которые имел президент Кучма. То же самое касалось и Ющенко до принятия конституционной реформы. Теперь власть разделена, поэтому, согласно Конституции, смена правительства не является автоматической.
Правительство можно отставить, но все равно нужно сформировать новую коалицию. Если отправить правительство в отставку, а коалиция в течение месяца не сформируется, возникают основания для досрочного роспуска парламента. Все это не является автоматическим. Относительно самой отставки, то у нас не прописан такой механизм. Поэтому я думаю, что это пропаганда со стороны Партии регионов, когда она пытается использовать преимущество победителя».

В досрочных выборах заложенные риски для всех

Алексей Гарань: «В досрочных выборах заложены риски для всех. Уменьшится число голосующих за Партию регионов, за БЮТ, под угрозой окажется Блок Литвина, «Наша Украина». Очевидно, пройдут в парламент Тигипко и Яценюк. Но после досрочных выборов нужно будет формировать новую коалицию. Поэтому, я думаю, этот вариант отрабатывается. Более того, он используется в качестве средства давления, дабы склонить к переговорам, в частности, ту же «Нашу Украину».

БЮТ + ПР = катализатор эволюции?

Алексей Гарань: «Формирование коалиции посредством внефракционных депутатов, как это предлагает Нестор Шуфрич, неконституционно. С формальной точки зрения нужны фракции.
Но, я думаю, что все-таки для стабильности необходимо формирование либо коалиции в формате Партия регионов – БЮТ, как основного партнера, либо с «Нашей Украиной» как основным партнером плюс Блок Литвина. Я думаю, если бы коалиция создавалась во имя эволюционных реформ, тогда очевидно, что Партия регионов и БЮТ были бы наиболее стабильной коалицией. Повторяю, если бы это было ради проведения эволюционных реформ, а не просто для какого-то распределения сфер влияния в стране.
К сожалению, мне кажется, возможности этой коалиции снизились, учитывая, в частности, резкие звучащие с обеих сторон воинственные заявления, которые перешли из периода кампании на период после кампании. Тем не менее, я думаю, что все-таки эта возможность сохраняется.
Кроме того, как ни парадоксально, одним из факторов, не способствующих образованию коалиции в нынешнем парламенте, является фактор будущих местных выборов. Сейчас перед Тимошенко встала дилемма: или все-таки попытаться разделить власть с Януковичем, или уходить в оппозицию, а потом - на выборы, в том числе на местные, из оппозиционной ниши. Если образуется коалиция с Януковичем, тогда идеологически теряют обе стороны - и Партия регионов, и БЮТ».

Михаил Погребинский: «Мы очень быстро забываем нашу уже современную историю. Я хочу вам напомнить, что ваш покорный слуга после выборов 2007 года говорил, что лучший вариант для страны – широкая коалиция Партии регионов с БЮТ и выборы президента в парламенте. Эксперты и политики подняли страшную шумиху по поводу этой идеи, утверждая, что это полный абсурд, что это совершенно невозможно и не нужно. Теперь многие мои оппоненты считают, что этот вариант был бы лучшим».

Региональные и нашеукраинские «кадровые аппетиты»

Алексей Гарань: «Задумка Банковой - усадить в кресло премьер-министра Еханурова. У регионов есть свои кадровые аппетиты.
Вопрос: кто будет премьер-министром, который осмелится предпринимать непопулярные шаги? Ехануров? Возможно. Но тут нужно существенно делиться властью. Азаров? Тоже возможно. Но он как премьер-министр, я думаю, будет плохим сигналом для международного сообщества, да и для всех нас, учитывая его склонность к старым методам управления. Возникает фамилия Тигипко, который говорит: «Я готов быть премьер-министром и проводить непопулярные реформы». Но зачем сейчас Партии регионов делиться с ним этим постом? Чтобы он наращивал свой рейтинг?
Есть кадровые аппетиты у «Нашей Украины», есть кадровые аппетиты у Партии регионов. Одним из стимулов для Партии регионов – отдать «Нашей Украине», скажем, гуманитарный блок, и тем самым смягчить опасения в отношении гуманитарной политики Януковича. Но тут возникает фактор будущих выборов, которые несут риски для обеих сторон. «Наша Украина» будет обвинена в коалиции с Януковичем и может потерять даже то, что у нее осталось.
В настоящий момент я не могу сказать, как будут развиваться события. Переговоры всех со всеми продолжаются, что бы там политики не заявляли. Кстати, в этом есть неплохой момент, потому что все происходящее сейчас все-таки свидетельствует о том, что Партия регионов и Янукович вынуждены искать компромисс».

Пока в Украине отсутствует народ, президента должен избирать парламент

Михаил Погребинский: «Не совсем понятно, что такое украинский народ, когда мы видим карту, разделенную пополам. Именно поэтому я сторонник идеи избрания президента в парламенте до тех пор, пока страна делится пополам в выборе одного лица».
«Конечно, часто бывает так, что в разных странах электорат делится почти пополам. Но дело даже не в том, что так четко, а в том, что 80 и больше процентов людей, которые говорят по-русски, голосовали за одного, а 80 и больше, которые говорят по-украински, - за другого. Проблема в культурном, гуманитарном, цивилизационном, как кое-кто говорит, отличии этих людей. Это не значит, что они настроены друг против друга. Опасность в том, что власть становится на сторону одной культурно-цивилизационной парадигмы и давит на другую».
«Нам не нужно всенародное избрание президента, потому что у нас не может быть всенародного избрания. Все равно у нас половина Украины будет голосовать за одного, а половина – за другого». «Я думаю, нужно делать выводы и готовиться к тому, чтобы следующие выборы президента происходили в парламенте или вообще, чтобы у нас не было президента».
«Скорее всего, на президентских выборах будут побеждать люди, точно не связанные корнями ни с западом, ни с востоком. Если сохранится избрание президента народом, это будет избрание президента из Полтавы, Черкасс, Кировограда, в крайнем случае из Днепропетровска, но не из Донбасса, Галичины или даже Киева, который ведет себя электорально приблизительно как Галичина».

«Нечистый вариант» выхода из тупика

Михаил Погребинский: «Есть «нечистый» вариант, но такой вариант просто напрашивается в этой ситуации. Если Тимошенко абсолютно не согласна на варианты сотрудничества в любых моделях, тогда, кажется, есть единственно возможный вариант. «Наша Украина» и часть коалиции «Регионов» не может существовать в политическом пространстве больше, чем 2-3 дня. Но 2-3 дня они существовать могут. Я могу предположить, как это может произойти. Демонстрируются подписи 45 человек из НУНСа, что они согласны на создание коалиции в формате: Блок Литвина, Партия регионов, НУНС. Литвин как лицо, заинтересованное в том, чтобы не распускался парламент, принимает эти документы и через пять минут заявляет о создании новой коалиции, через пять минут голосуют за недоверие Тимошенко, а еще через пять минут голосуется кандидатура премьера, который устраивает эту половину.
Создается правительство, голосуется, президент вносит все, что ему нужно по квоте, – все это в один день. А на следующий день 15 человек из тех, которые якобы подписались, говорят: «Мы не подписывались. Мы подписались год назад за других». Что делать? Нет коалиции, но снять это правительство уже невозможно, потому что нет большинства, чтобы снять.
Возможны и другие «нечистые» варианты, но страну нужно спасать».
«Так мало общество сейчас знает о настоящем положении страны, о том, в какой чрезвычайно сложной ситуации оказалась страна. Она нуждается не просто в каких-то непопулярных реформах – она нуждается просто в ежеминутной, тяжкой, согласованной работе центра, регионов, отраслей и т.п. Для этого, я считаю, нужно создать хотя бы на определенное время, на полгода, коалицию и правительство, чтобы они поработали над неотложными делами. Другого выхода я просто не вижу». Полную версию стенограммы пресс-конференции и ответы на вопросы читателей смотрите здесь http://glavred.info/archive/2010/02/12/175537-0.html Читайте также: Ради эволюционных реформ БЮТ и ПР должны объединиться - эксперт Тимошенко озвучила тезис, опасный для целостности страны - Погребинский Тимошенко будет обжаловать решение ЦИК до инаугурации нового президента

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