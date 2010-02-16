Премьерский раунд

Вкус победы ему отравляет Юлия Тимошенко. И даже не столько тем, что не признает победу оппонента, сколько тем, что не хочет отдать на милость победителя кресло главы правительства, которое «регионалы» считают своим заслуженным трофеем, добытым на полях президентских баталий.



Каждый день пребывания на посту главы правительства укрепляет позиции Тимошенко в парламенте, где происходят жаркие переговоры о создании новой коалиции и утверждении нового премьера. Состояние неопределенности отпугивает потенциальных парламентских перебежчиков и заставляет сомневаться в скором избрании ставленника Януковича на премьерский пост.



Насколько эффективна стратегия, избранная проигравшей на президентских выборах Тимошенко, «Главред» поинтересовался у украинских политологов.





Президент Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев:



{1-} «Юлия Тимошенко наверняка будет бороться за свою должность до конца, тем более, до сих пор не ясно – состоится ли новая коалиция или нет. У Тимошенко уже есть богатый опыт противостояния с Президентом, когда она управляла «бумажным» большинством и проводила свою политику вполне независимо от главы государства. Она прекрасно понимает, что голосование за ее отставку не приведет к фактической отставке правительства, если новая коалиция не будет создана. Кроме того, Юлии Владимировне важно сохранить лицо в глазах избирателей и укрепить легенду о «несправедливой» победе Януковича. Очевидно, ее политическая стратегия будет связана с реваншем – или через досрочные парламентские выборы, или через более резкие катаклизмы, например, референдум по изменению политического устройства страны, следствием чего может стать изменение значений высших постов в государстве и т.д. Начинается новый раунд борьбы, в котором стартовые позиции Тимошенко – пост премьера и бумажное большинство в Раде.



Минус перехода в оппозицию – Тимошенко превращается в рядового гражданина, а рулить из офиса парламентом сложнее, чем из здания Кабмина. Переход в оппозицию означает наличие плана активных действий а-ля создание оппозиционного правительства. Если она окажется в оппозиции, то ее действия будут отождествлены со всеми провалами 2009 года, что негативно скажется на ее репутации. А у Януковича как вероятного Президента, сравнительно с Виктором Ющенко, есть серьезные преимущества в борьбе с премьером Тимошенко: он не отвечает за «наследство» Виктора Андреевича и Юлии Владимировны, его команда посильнее и повлиятельнее, к тому же у него есть ресурс времени, которого у Тимошенко нет».





Директор Социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко:



{2-}

«Тимошенко надо держаться за свое кресло – это цементирует старую коалицию. К тому же это удержит часть ее сторонников от возможного предательства. Кроме того, ее электоральный результат – 45% избирателей - слишком большой, чтобы она могла просто хлопнуть дверью и оставить Кабмин. Плюсом для нее является то, что те олигархи, которые желали победы Януковича, не хотят его монопольной власти, тотального контроля над всеми высшими государственными постами. Им нужен противовес.

По факту, Тимошенко, не признав результатов выборов, уже вошла в оппозицию. Поэтому, формально, мы получили ситуацию, когда Верховная Рада и премьер являются оппозиционерами к будущему президенту. Теперь, кроме выборов и майданов, у Украины появляется еще один способ передачи власти - способ переворотов. Однако, никому из действующих лиц это не выгодно. Делать их будут уже какие-то другие силы».



Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий:



{3-} «Мы не должны забывать, что избрание нового Президента не имеет отношения к посту премьер-министра. Поэтому Тимошенко должна ждать создания новой коалиции. Скорее всего, ей объявят вотум недоверия. С точки зрения политической конъюнктуры, может быть, ей стоило бы уйти в оппозицию, там она лучше себя чувствует, а Янукович, при всем своем желании, кардинально изменить ситуацию ни в одной сфере жизни страны не сможет. Всю свою кампанию Юлия Владимировна построила на том, что «не бросила страну в трудный момент», и сейчас было бы просто глупо, если бы она сняла с себя ответственность. Если смотреть с точки зрения возможных досрочных парламентских выборов, может быть, ей было бы лучше находиться в оппозиции, но если развивать свой образ «человека, не бросающего страну в тяжелый момент», ей стоит работать на посту премьера дальше».





Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик:



{4-} «Тимошенко должна действовать исходя из тех задач, которые поставила перед собой. Если ее задача – подольше оставаться на посту премьера, к примеру, для того, чтобы рассчитаться со спонсорами избирательной кампании, учесть их интересы при формировании и принятии бюджета на следующий год и т.д. – то есть смысл находиться в состоянии исполняющей обязанности, параллельно имея возможность в ручном режиме распределять денежные потоки. Если ее задача – попасть в парламент в случае досрочных парламентских выборов, сформировать эффективную оппозицию, тогда ей лучше сейчас добровольно уйти в отставку, начав кампанию по дискредитации новой власти и усиление позиций в регионах для подготовки к местным выборам и т.п. Я думаю, на практике мы увидим микс двух вариантов: будут попытки затянуть инаугурацию Януковича, свою отставку, оставаться «и.о.» долгое время, выторговать преференции для перехода в оппозицию, согласовать принятие закона о бюджете на 2010 год – кстати, это было бы основой для ее перехода в оппозицию. И Янукович мог бы пойти на эти условия».