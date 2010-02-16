Про бідного гусара замовте слівце

Останню (46-ту) Мюнхенську конференцію з питань безпеки в Україні майже не помітили.

До цього додались президентські вибори в Україні, які в часі збіглися з проведенням найголовнішого глобального безпекового форуму. Крім того, конференція підтвердила, що в контексті дискусій про глобальну безпеку Україна продовжує перебувати на периферії власних регіональних проблем



Мюнхен без Путіна, але з Китаєм

На відміну від попередніх років, цього разу безпекова конференція обійшлась без путінських перлів. Кілька років поспіль до того ВВП дивував усіх власним баченням глобальної безпеки та механізмами її зміцнення. Так, у 2007 році в Мюнхені, коли мали обговорювати ядерну програму Ірану, тоді ще президент Владімір Путін піддав різкій критиці США за втручання у справи інших держав та закликав усіх до побудови такого світового порядку, в якому безпека буде для всіх, а не для кількох.

А за півроку до вторгнення російських військ у Грузію Путін на Мюнхенському безпековому форумі заявив, що «…єдиним прий¬нятним механізмом для використання сили як останнього аргументу може бути лише Хартія ООН». Однак на початку серпня 2008 року, коли відбулось вторгнення росіян до Південної Осетії, у Москві про ООН уже ні¬хто не згадував. Поза тим, цинічно-кумедно лунали адресовані західним чільникам повчання Путіна про правила поведінки на міжнародній арені. Зокрема, він заявив про те, що «…зростає роль багатосторонньої дипломатії. Відвертість, транспарентність і передбачуваність у політиці – безальтернативні». Мовляв, забудьте про Тузлу, газовий шантаж 2006 року, ембарго Росії на українську м’ясо-молочну продукцію тощо.

Багато хто ще торік від Мюнхенського форуму очікував «політичної весни». Проте чимало очікувань досі залишаються на папері. Це і стосовно Афганістану, і Близького Сходу, і проблем роззброєння та непоширення ядерної зброї. Власне, навколо цього здебільшого і точилась безпекова дискусія в Мюнхені.

Особливістю цьогорічної конференції був дебют китайської делегації на чолі з міністром закордонних справ КНР Янґ Цзечи, з яким, до слова, зміг поспілкуватись і голова українського МЗС Петро Порошенко. Голова нашого зов¬нішньополітичного відомства зміг не лише провести кілька зустрічей, серед яких – посиденьки з віце-канцлером, міністром закордонних справ ФРН Гідо Вестервелле, який доволі прихильно ставиться до євроінтеграції України. Порошенку навіть дали слово, в якому він зняв усі запитання та спростував усі занепокоєння своїх західних колег – після президентських виборів не буде українсько-російської конфронтації, і Україна не зверне з європейського та євроатлантичного курсу.

Про нас згадали – і за це дякуємо

На конференції про Україну здебільшого згадували у контексті президентських виборів. Відповідні ремарки щодо України зробили радник Барака Обами з національної безпеки генерал Джеймс Джонс та євросоюзівський високий представник із зовнішньої політики та політики безпеки баронеса Кетрін Ештон.

На думку радника директора Інституту проб¬лем національної безпеки Олександра Литвиненка, виступ Ештон був вельми цікавим, адже вона сформулювала вагомі принципи взаємодії в європейській сфері. «Йдеться про те, що підтримання безпеки мають здійснювати разом США, Європа і Росія. Вони мусять не вдаватися до насильства для вирішення політичних диспутів. Усі держави вільні самостійно вирішувати питання про власну безпеку, також вони вільні приєднуватися до тих безпекових альянсів, які оберуть», – зазначає «Главреду» експерт. Останній пункт – неначе чергове нагадування Росії про те, що стосовно розширення НАТО Кремль не має права вето. Звісно, для України висунення таких принципів є позитивним. Знаючи, як Росія вміє говорити одне, а робити інше, ключовим словом у цьому месиджі є не «висунення», а «дотримання» згаданих вище принципів.

Окрім того, побіжно про Україну згадав і спеціальний посланець США у Пакистані й Афганістані Ричард Голбрук: «Не можна оминути Афганістан, однієї з головних тем цієї конференції. Але існує безліч інших питань, які слід обговорити: Україна, Росія, майбутнє Північно-Атлантичного альянсу».

Окремі експерти заявляють, що якби не російсько-грузинський конфлікт, то безпеці України майже не надавали б значення. «Під час Мюнхенської конференції Україну було згадано, але не тому, що Київ щось зробив, а через російсько-грузинський конфлікт у 2008 році. Саме через події в Грузії півторарічної давності західні полісімейкери завжди пам’ятають про Україну та її безпеку. Хоча насправді ніхто не вірить у можливість повторення грузинських подій в Україні хоча б тому, що Україна все-таки сильніша, ніж Грузія», – пояснив «Главреду» керівник програми «Зовнішня політика» Міжнародного центру перспективних досліджень Cаша Тесс’є-Столл.

Провідний експерт військових програм Центру Разумкова Олексій Мельник заявляє, що не можна говорити про те, що Мюнхенська конференція начебто відсунула безпеку України на периферію, адже безпека України й раніше не була у центрі уваги світової спільноти. «Уже тривалий час у центрі уваги перебувають інші країни і регіони. Ця конференція просто підтвердила, що ці тенденції суттєво не змінюються. Тому там здебільшого йшлося про Афганістан, Іран, Ірак, Ємен, питання ядерного роззброєння», – розповів «Главреду» експерт.

В одному зі своїх попередніх інтерв’ю «Главреду» британський експерт із Королівського інституту міжнародних відносин Джеймс Шерр зазначав, що варто відрізняти важливі питання від нагальних. Саме так пан Шерр продемонстрував, що Україна є не менш важливою для США, аніж, скажімо, Афганістан. Але ситуація в останньому є більш нагальною, саме тому до Кабула прикута більша увага Вашингтона. Те ж саме стверджує і Тесс’є-Столл. «У контексті більш нагальних питань глобальної безпеки: як-то Афганістан, Ірак тощо – питання про безпеку України відсувають убік, – каже експерт і додає: – Європу цікавить, у якому напрямку тепер рухатиметься Україна, а саме – чи справді Янукович є проросійським політиком, як про нього кажуть? Хоча він аж ніяк не є проросійським. У дещо ширшому контексті всіх цікавить, чи матиме Україна стабільні відносини з Росією. Урешті-решт, про Україну ніхто не забуває».

Експерт МЦПД зазначає, що коли на Заході йдеться про безпеку України, то перш за все розуміють не військову безпеку, а енергетичну. Про те, що Україну в ЄС здебільшого розглядають у контексті енергетичної безпеки, свідчать і слова голови делегації спостерігачів Європарламенту на президентських виборах в Україні Павела Коваля. «За песимістичним сценарієм, Віктор Янукович дотримуватиметься тієї думки, що прозвучала перед виборами. Він (Янукович. – Авт.) віддаватиме перевагу наявності російського посередника у торгівлі газом між «Газпромом» та Україною, а відтак – і ЄС. Також існує небезпека білоруського варіанта, коли незалежність проміняють на дешевий газ. Але новий президент (України. – Авт.) може віддати перевагу серйозній енергетичній співпраці з ЄС, щоб Україна поступово стала частиною євросоюзівської енергетичної системи», – зазначив Коваль у інтерв’ю, яке нещодавно було опубліковано на сайті Європарламенту.

У цьому контексті Олександр Литвиненко цілком резонно зазначає, що безпека України мусить цікавити насамперед Україну, а інші країни це завжди турбувало «остільки, оскільки». «Жодних драматичних змін на цій конференції не відбулося. Конференція засвідчила, що проблеми центрально-східної Європи зараз не у фокусі світової уваги, але це вже не новина. Вельми важливо, що там був виступ нашого міністра закордонних справ. Загалом такі конференції дають змогу побачити основ¬ні суспільні тенденції розвитку світової політики, подивитися, де зараз концентрується світова увага та які питання дискутуються у світі. Зважаючи на наш провінціалізм і самозамкненість на власних проблемах, із цієї точки зору для України ця конференція була доволі важливою», – не без оптимізму резюмував експерт.