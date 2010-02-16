ЦИК подводит итоги выборов

17 лютого в приміщенні медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулась прес-конференція заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери на тему: «Підсумки виборів Президента України».



«Главред»: Чому було присвячено сьогоднішнє засідання Центральної виборчої комісії?



Андрій Магера: Насправді сьогодні виникли певні технічні питання для проведення засідання Центральної виборчої комісії. Зокрема, вони стосуються завершення виборчого процесу в частині оплати праці членів ряду виборчих комісій, кошторисів окремих виборчих комісій. Але, оскільки виникла потреба доопрацювати ці документи, сьогодні засідання Центральної виборчої комісії не відбувалося.

Разом з тим, я б хотів коротко надати аналітику щодо виборчого процесу з виборів президента, які мали місце в 2010 році. Ви знаєте, що було утворено 225 територіальних виборчих округів, загальна кількість виборчих дільниць - 33 667. З них звичайних виборчих дільниць 32079. Закордонних виборчих дільниць спочатку було утворено 114, пізніше одна виборча дільниця в Іраку була скасована, і залишилося 113 виборчих дільниць. І 1475 виборчих дільниць було утворено так званих спеціальних. Більшість із спеціальних виборчих дільниць утворювалися у стаціонарних лікувальних закладах – 1198, 213 в установах кримінально-виконавчої системи, 62 – на суднах, що перебували в день голосування у плаванні під державним прапором України. Ще по одній спеціальній виборчій дільниці було утворено на території військової частини, та на полярній станції України в Антарктиді.

Окремо відзначу, що загальна кількість членів окружних виборчих комісій, які працювали при повторному голосуванні, становила всього 3150 осіб. Зокрема, станом на 7 лютого - 3149. Кількість членів дільничних виборчих комісій була понад півмільйона осіб, а саме – 534266.

На жаль, не обійшлося без однієї прикрої обставини - із 33667 виборчих дільниць на трьох виборчих дільницях голосування було визнане недійсним, в силу підстав, визначених законом. Це 120-й територіальний виборчих округ, виборча дільниця №13, до речі, відносно неї у мене була окрема думка. 82-й територіальний виборчий округ, дільниця №159, 63-й територіальний виборчий округ, дільниця №198.



«Главред»: Скільки українців голосувало в Антарктиді?



Андрій Магера: Якщо я не помиляюся, голосувало 13 осіб. Всього було дозволено виготовити для виборчої дільниці на Антарктиді 14 виборчих бюлетенів. Тобто один бюлетень – це був своєрідний запас. Закон говорить, що запас має бути 0,5% виборчих бюлетенів від кількості виборців на виборчій дільниці.



«Главред»: Кого підтримувала Антарктида?



Андрій Магера: Чесно кажучи, я не пам’ятаю, але можу окремо поцікавитися.



«Главред»: Чи можна сказати на сьогоднішній день, що вибори президента України остаточно завершилися?



Андрій Магера: Справа в тому, що на сьогоднішній день ми маємо такий факт, як проведення 14 лютого засідання Центральної виборчої комісії, де були встановлені результати виборів. Ці результати виборів були офіційно опубліковані в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

Наступний момент, сьогодні на офіційному веб-сайті Вищого адміністративного суду України з’явилося повідомлення, що ухвалою Вищого адміністративного суду України в порядку забезпечення позову було зупинено дію рішення, я процитую: «зупинено дію рішення Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів». Очевидно, мається на увазі рішення в широкому розумінні цього слова, оскільки у вузькому значенні цього слова рішення Центральна виборча комісія не приймала. Це не означає, що результати виборів скасовано, це не означає, що результати виборів визнані недійсними, це не означає, що легітимність результатів виборів поставлена під сумнів. Це означає лише те, що на час розгляду справи у Вищому адміністративному суді України цілком очевидно будь-які інші подальші дії вживати не бажано саме з юридичної точки зору. Це означає те, що ніяким чином ця ухвала Вищого адміністративного суду України не пов’язана з подальшою долею судового процесу у цьому провадженні, і Вищий адміністративний суд України має розв’язані руки відносно цієї ухвали, як в частині задоволення позову, так і в частині відмови в задоволенні позову. Я глибоко переконаний в тому, що Вищий адміністративний суд ухвалить судове рішення відповідно до вимог закону.



«Главред»: Завдяки чому вдалося оголосити остаточні результати виборів президента України за чотири дні до офіційного терміну?



Андрій Магера: Як вам відомо, починаючи з 8 лютого по 13 лютого включно до Центральної виборчої комісії надходили протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів. В тому числі і протоколи з позначкою «Уточнений». Станом на 13 лютого ми отримали всі без винятку прокололи окружних виборчих комісій, і в зв’язку з цим Центральна виборча комісія 14 лютого встановила результати виборів.

Окремо зазначу, що Центральна виборча комісія розглянула всі без винятку скарги, які були в Центральній виборчій комісії. За винятком тих, які були повернуті заявникам у зв’язку з неправильним оформленням таких скарг. Статті 95 і 96 Закону «Про вибори Президента України» надають Центральній виборчій комісії такі можливості.

Разом з тим, надходила інформація, що в окремих судах України знаходяться судові розгляди відносно встановлення підсумків голосування в межах певних територіальних виборчих округів. Окремо наголошу на тому, що станом на 14 лютого не набрало законної сили рішення окружного адміністративного суду Львівської області.

Коротко нагадаю, про що йде мова. Мова йде про те, що на одній виборчій дільниць, а це 13-та виборча дільниця 120-го територіального виборчого округу - Синівський район міста Львова - окружна виборча комісія прийняла рішення визнати голосування на цій дільниці недійсним. Згодом, якщо я не помиляюся, представник від кандидата на пост президента Юлії Тимошенко звернувся до окружного адміністративного суду Львівської області з вимогою визнати рішення окружної виборчої комісії недійсним, і зобов’язати окружну виборчу комісію здійснити повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці. Оскільки окружна виборча комісія має виборчі бюлетені і може здійснити такий повторний підрахунок. Окружна виборча комісія рішенням окружного адміністративного суду Львівської області була зобов’язана здійснити такий повторний підрахунок голосів виборців. Однак рішення окружного адміністративного суду Львівської області не набрало законної сили, оскільки був час для оскарження такого рішення в апеляційному порядку. Станом на 14 лютого ця ситуація таким чином і підвисла.

Уже після встановлення результатів виборів 15 лютого Львівський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, яким скасував постанову окружного адміністративного суду Львівської області, зокрема, в частині зобов’язання окружної виборчої комісії територіального виборчого округу 120 здійснити повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці №13 територіального виборчого округу №120. Тому ті цифри, які були в Центральній виборчій комісії станом на 14 лютого в частині відносно 120 територіального виборчого округу, залишилися в силі, один в один.



«Главред»: Як ви вважаєте, чи можна вважати перемогу Віктора Януковича «чистою»?



Андрій Магера: На цей момент утримуюся від будь-яких коментарів з однієї простої причини: зараз у Вищому адміністративному суді України знаходиться позов, і Вищий адміністративний суд має розглядати справу, де, зокрема, торкатимуться і тих питань, про які ви щойно згадали. Я думаю, будь-який коментар з мого боку саме в цей час може розглядатися як своєрідний тиск на позицію Вищого адміністративного суду України, тому я утримаюся від коментарів. Окремо зазначу, яким би не було рішення Вищого адміністративного суду України, усі без винятку, у тому числі Центральна виборча комісія, будуть його виконувати.



Читатель сайта «Главред» Николай: Будете ли Вы выступать в ВАСУ по иску Тимошенко или это имеет право делать только глава ЦИК?



Андрій Магера: Справа в тому, що представляти інтереси Центральної виборчої комісії може як сам голова Центральної виборчої комісії без будь-якої довіреності як керівник органу, так і члени Центральної виборчої комісії, і працівники юридичного управління Секретаріату Центральної виборчої комісії.

Однозначно з боку Центральної виборчої комісії як відповідача у процесі братимуть участь працівники юридичного управління Секретаріату Центральної виборчої комісії. Крім того, я не виключаю, що в такому важливому процесі братимуть участь деякі члени Центральної виборчої комісії. Можливо, їх буде два, три, чотири, але в будь-якому разі представництво Центральної виборчої комісії в суді буде забезпечене.

Щодо себе персонально, то скажу таким чином, що я не висловлював бажання бути представником Центральної виборчої комісії у цьому процесі. Мабуть, з мене вже достатньо представництва інтересів ЦВК в судах. Якщо ви пам’ятаєте, я це робив і в 2004 році, і в 2006, і в 2007. Я думаю, є і інші члени комісії, які також можуть ефективно представляти інтереси Комісії в суді. Тим більше, це буде коректно по відношенню і до Комісії, і до суду, з огляду на те, що я написав окрему думку до протоколу Центральної виборчої комісії.



Читательница сайта «Главред»: Рассматривала ли ЦИК жалобы Тимошенко, хоть одну из них? Или все они были поданы с нарушением сроков подания жалоб?



Андрій Магера: Справа в тому, що до Центральної виборчої комісії надходила велика кількість скарг. За 10, 11 лютого таких скарг було 52, за 12 лютого, якщо я не помиляюся, таких скарг було 12. Центральна виборча комісія розглядала всі 64 скарги. Хоча на моє глибоке переконання, якщо перші 52 скарги, які надішли 10-11 лютого, були неналежним чином оформлені, і з законних підстав повернуті головою Центральної виборчої комісії, для виправлення недоліків, то такі скарги, по суті, Центральна виборча комісія не могла розглядати. Неможливо розглядати те, що уже повернено. У цьому зв’язку я утримався у голосуванні за відповідну постанову Центральної виборчої комісії. Інші 12 скарг, які надійшли пізніше, які відповідали вимогам закону за формою, встановленою статтею 95, підлягали розгляду Центральною виборчої комісією. Центральна виборча комісія повинна була ухвалювати за результатами розгляду цих скарг рішення.

Я, власне, виклав свою позицію, чому я утримався і не голосував за цю постанову. Я вважаю, що це юридично некоректно повертати скаргу і потім розглядати її по суті. Треба або повертати, або не повертати і розглядати її. Одне з двох. Якщо я не помиляюсь, про це колись казала прем’єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер, що трішки вагітним бути не можна, можна бути або вагітним, або не бути вагітним взагалі.



Перший діловий канал: Виборчий процес 2010 року був, можливо, простіший, ніж виборчий процес 2004. Але чи був він простішим, ніж парламентські виори 2006, 2007 років? Які складнощі, на вашу думку, були найбільш характерними для виборів 2010 року?



Андрій Магера: Я б сказав, що парламентські вибори і 2006, і 2007 року, можливо, в емоційному, психологічному плані були легші, ніж президентські виори і 2004, і 2010 року. Немає персоніфікованого чинника. Мабуть, це впливає на підхід до виборчого процесу з виборів президента, з одного боку, і виборчого процесу з виборів народних депутатів, з іншого боку.

Якщо говорити, який з цих виборчих процесів, зокрема, за час мого перебування в Центральній виборчій комісії, був найбільш прозорим, більш чесним і справедливим, я би сказав, що це виборчий процес 2006 року. Там застосовувався закон, який досить демократично регулював чимало виборчих процедур, було чимало запобіжників порушення вимог виборчого законодавства. Виборчий процес 2007 року також проходив, як на мене, у відповідності до вимог закону, що підтвердив Вищий адміністративний суд України. Однак туди вже почали вноситися зміни, я маю на увазі зміни до Закону «Про вибори народних депутатів», які, на жаль, почали згортати нормальний процес розвитку виборчого законодавства, який був до цього. На жаль, регресивний етап розвитку виборчого законодавства триває і сьогодні. Це і так звані зміни 16-16 – закон, який був прийнятий спільно Партією регіонів і Блоком Юлії Тимошенко, як ви пам’ятаєте, в минулому році. Це і той закон, який був прийнятий уже в цьому році – Закон «Про внесення змін до Закону «Про вибори Президента», який на жаль, ускладнив, а не спростив виборчий процес.

Найбільші складнощі полягали в тому, що, по-перше, існували проблеми з фінансуванням. Я не можу сказати, що тут вина Міністерства фінансів чи Державного казначейства. Головною мірю тут вина Верховної Ради, оскільки вона і тоді не прийняла Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік, і досі його не має. А ви знаєте, що без Закону «Про Державний бюджет» дуже складно здійснювати фінансування виборчого процесу.

За великим рахунком, за таких обставин для нормального ходу виборчого процесу потрібна добра воля Кабінету Міністрів України. Я гадаю, якби не позиція уряду в багатьох важливих питаннях фінансування виборчого процесу, на жаль, ми мали б набагато більші складнощі при фінансування цього виборчого процесу. Це б відобразилося і на оплаті праці членів виборчих комісій, і на забезпеченні виборчих комісій як таких, тобто транспортом, зв’язком, виготовленням виборчих бюлетенів, і всього іншого необхідного для нормального ходу виборчого процесу.

Друга складність була з реалізації вимог Закону «Про вибори Президента» в тому вигляді, в якому він існує сьогодні. Коли в одній нормі закону, зокрема, в 28 говориться, що всі звернення в день голосування, які надходять до дільничної виборчої комісії, розглядаються дільничною виборчою комісією після завершення голосування. В іншій нормі закону, якщо я не помиляюся, в 31 статті говориться про те, що скарги на неправильність у списках виборців, які надходять до виборчих комісій, розглядаються не пізніше, як за два дні до дня виборів, а подані безпосередньо у день голосування, у порядку, визначеному цим законом. Дуже цікава фраза. А коли листати будь-яку іншу норму Закону «Про вибори президента України», цього окремого особливого порядку в день голосування немає. Законодавець настільки заплутав подальший хід виборчого процесу, що я не дивуюся в тому, що з’являються різні судові рішення і різне розуміння судів щодо застосування тієї чи іншої норми закону.

Я б звернув увагу лише на один, здавалося б, невеличкий нюанс виборчого процесу, але він красномовно ілюструє саму якість законодавчого діла, саму якість, власне, Закону «Про вибори президента України». До речі, в своїй окремій думці, мабуть, 2/3 тексту я присвятив тим положенням Закону «Про вибори Президента України», які створювали проблеми при проведенні виборчого процесу 2010 року. Я акцентував увагу на тому, що парламенту необхідно приймати виборчий кодекс, уніфікувати всі виборчі процедури, використати всі найкращі надбання, зокрема, які мали місце під час проведення виборів народних депутатів України.



«Главред»: Ви вже згадали про проблеми із фінансуванням виборчого процесу. З цього приводу, як ви вважаєте, чи має достатньо підстав скасування місцевих виборів 30 травня цього року?



Андрій Магера: Цікаве питання. Давайте подивимося на це саме з юридичного боку. Як вам відомо, вибори в Україні проводяться фактично трьох типів – це вибори президента, народних депутатів і так звані місцеві вибори, які включають вибори до представницького органу Автономної Республіки Крим – Верховної Ради Криму. Якщо вести мову про президентські і парламентські вибори, то строк проведення чергових виборів чітко визначений в Конституції: остання неділя останнього місяця п’ятого року повноважень президента, чи п’ятого року повноважень Верховної Ради. Тут зрозуміло. Щодо місцевих виборів в Конституції ніде згадки немає. Конституція ці питання не визначає. В існуючому законі про місцеві вибори зазначено, що чергові місцеві вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України. Це перший нонсенс, який існує. Навіщо прив’язувати місцеві вибори до виборів народних депутатів України?

Другий момент. В Конституції України зазначено, що депутати місцевих рад обираються строком на п’ять років. Сільські, селищні, міські голови обираються строком на чотири роки. Але до цього в Конституції була норма, де всі без винятку - і депутати, і сільські, селищні, міські голови - обиралися на чотири роки. А норма Конституції, яка змінила цей строк щодо депутатів місцевих рад з чотирьох до п’яти років, набрала чинності уже після проведення чергових виборів 2006 року до місцевих органів влади. Тобто, на моє глибоке переконання, воно не може мати зворотної дії. Це означає, що ті депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови, які були обрані в 2006 році на чергових виборах, були обрані саме на чотири роки. І в 2010 році повинні відбутися чергові вибори. Коли саме? Це, безумовно, повинен визначити парламент. Протягом 2010 року такі вибори повинні відбутися.

Звичайно, це не зовсім правильно, коли призначається дата проведення місцевих виборів, а потім вона скасовується. Це може породити чимало правових проблем. Що я маю на увазі? Давайте згадаємо позачергові вибори до Тернопільської обласної ради. Парламент спершу прийняв рішення про призначення позачергових виборів, потім було рішення парламенту про скасування цих позачергових виборів. А ще пізніше було рішення суду, яким визнано незаконним рішення парламенту про скасування місцевих виборів. Це призвело до того, що вибори все ж таки відбулися, і результати їх були встановлені. Кінцевим судовим рішенням ці результати були підтверджені.

Я би дуже не хотів, щоб ця ситуація сталася і тепер. Тому перш, ніж приймати будь-які рішення, треба думати над наслідками прийняття цього рішення. Політична доцільність є політичною доцільністю, але є якість правові аргументи і правові моменти. В кінцевому підсумку суди будуть виходити саме з правових моментів, принаймні, мені би цього дуже хотілося.



«Радіо Єра»: Існує ухвала ВАСУ про призупинення рішення ЦВК, чи означає це, що виборчий процес зараз не закінчився?



Андрій Магера: Щодо скарг, я не випадково наголошував на тому, що Центральна виборча комісія своєю постановою приймала рішення відразу щодо всіх 64 скарг, які були подані представником партії «Батьківщина» до Центральної виборчої комісії. Сам текст постанови є досить об’ємним, він складається з 54 сторінок. Щодо кожної скарги в постанові була дана юридична оцінка, і було дано кваліфікацію тим обставинам, які наводилися у скарзі. До цього можна ставитися по-різному. Хтось може погоджуватися, хтось може з цим не погоджуватися, але постанова Центральної виборчої комісії є така, яка вона є. Іншою вона, мабуть, за даних обставин бути не могла.

Ще раз наголошую на тому, що на моє глибоке переконання, була концептуальна серйозна помилка з боку Центральної виборчої комісії відносно кваліфікації тих скарг, які уже були повернуті листом голови Центральної виборчої комісії. Можливо, ще раз повторюся, але ми не мали права розглядати 52 скарги, які вже були повернуті. Можливо, якась буде окрема позиція Вищого адміністративного суду з цього питання, відносно цих скарг. Я цього не виключаю. Поживемо - побачимо.

Другий момент відносно ухвали Вищого адміністративного суду України, чи означає це те, що результати поставлені під сумнів? Ні, це не означає, що результати поставлені під сумнів. Цією ухвалою не можуть ставитися результати під сумнів, оскільки це лише ухвала про забезпечення позову.

Чи завершився виборчий процес? Питання залишилося відкритим. Чи існують зараз кандидати? На мою думку, існують, оскільки існує ухвала Вищого адміністративного суду України, яка, можливо, якимось чином зупинила перебіг часу в правовій площині. Цей час зупинився тільки для того, щоб Вищий адміністративний суд України розглянув позовну заяву і ухвалив рішення. Знову ж таки, окремо наголошую, поява ухвали Вищого адміністративного суду про забезпечення позову жодним чином не зв’язує руки самому суду при ухваленні остаточного рішення. Рішення суду може бути яким завгодно: і про задоволення позову, і про відмову у задоволенні позову, і про задоволення позову частково. Це виключно прерогатива Вищого адміністративного суду, і на його позицію ніхто не вправі впливати.



Запитання із залу: Чи повернуть Юлії Тимошенко гроші, які вона вносила як заставу?



Андрій Магера: Наскільки мені відомо, було прийняте рішення про повернення, тому в будь-якому разі, незалежно від того, яким чином завершиться розгляд справи у ВАСУ, застава, яка була сплачена Юлією Тимошенко і Віктором Януковичем, буде повернута.



Запитання із залу: Вам щось відомо про перебіг розслідування Міністерством внутрішніх справ за вашою заявою щодо фактів агітації у день голосування?



Андрій Магера: Так, надходила скарга від одного з довірених осіб кандидата на пост президента України щодо розміщення матеріалів передвиборної агітації, на думку цієї особи, на користь одного з кандидатів на пост президента України.

Мова йде про відомі біллборди «Україна для людей». Цю скаргу я повернув заявникові, оскільки стаття 95 не була дотримана. Але я скористався своїми повноваженнями, які я маю як один з членів ЦВК і направив копію цієї скарги до Міністерства внутрішніх справ України. Нехай правоохоронні органи розбираються: чи це справді було агітацією з боку одного з кандидатів, чи це якісь зловмисники, скориставшись нагодою, вирішили здійснити провокацію. В будь-якому разі, це необхідно досліджувати і з’ясовувати.

Окремо відзначу, що це нездоровий симптом. Ці вибори почалися, вони закінчаться, але Україну не чекає монархія – у нас все одно вибори так чи інакше будуть – парламентські, президентські. І мені особисто дуже б не хотілося, щоб це був своєрідний лакмусовий папірець для всіх інших кандидатів на наступні вибори – робіть, що хочете, і вам за це нічого не буде.

Це неприпустимо. Агітації напередодні голосування, а день голосування не може бути.



«Главред»: На початку прес-конференції Ви сказали про те, що на засіданні ЦВК мало розглядати питання оплати членам виборчих комісій. Чи означає це, що люди ще не отримали зарплату?



Андрій Магера: На жаль, в окремих регіонах України мають місце такі випадки. Практично в кожній області України є свої проблеми в частині виплати заробітної плати. Хочу заспокоїти – це питання не стоїть гостро для більшості членів комісій. Відносно більшості членів комісій це питання вирішене і зарплата виплачена.

На жаль, трапляються випадки, коли, в першу чергу, з вини самих дільничних виборчих комісій не були своєчасно надані документи. Наприклад, не було надано ідентифікаційний код, копію паспорта, довідку з місця роботи. Людина сама повинна сприяти тому, щоб виборча комісія могла ці кошти виплатити.

Документи потребують порядку, зокрема, в частині бюджетного фінансування.



