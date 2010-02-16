Ожидание назначения нового премьер-министра становится главной темой украинской политики.

Непримиримая позиция Юлии Тимошенко относительно непринятия результатов президентской гонки и кулуарная активность представителей Партии регионов позволяют предположить скорую смену правительства. В противном случае Виктор Янукович потерпит первое поражение как избранный президент.



Если все, что говорилось в ходе избирательной кампании о состоянии украинской экономики, правда, то внушительное количество претендентов на премьерский портфель покажется странным. Разгребать завалы в условиях собранных наперед налогов и проблем в отношениях с МВФ, вести эффективную социальную политику и «сшивать» страну – удовольствие ниже среднего. При этом президенту Януковичу крайне важно не вырастить себе политического конкурента, ведь объем президентских и премьерских полномочий, в общем, сопоставим. Упомянутые проблемы не мешают энергично обсуждать в парламентских кулуарах ряд кандидатур на премьерский пост.



Вся президентская рать



Остается только напомнить, что Партия регионов, как и полагается крупной отечественной политической структуре, состоит из нескольких групп влияния. Некоторые из них делегируют своих представителей на премьерский кастинг, другие удовлетворятся портфелями министров и руководителей ведомств. Отметим, что за кандидатуру премьера от Партии регионов нет четкого большинства, но ее готовы поддержать родная фракция (172 голоса), коммунисты (27) и Блок Литвина (20). «Региональному» выдвиженцу не обойтись без голосов представителей НУНС или перебежчиков из БЮТ. Впрочем, формально предложить кандидатуру главы правительства должна новая коалиция.



Наиболее очевидным претендентом на премьерский портфель выглядит Николай Азаров. Причины не только в том, что Николай Янович возглавлял избирательный штаб Виктора Януковича, но и в его немалом опыте государственного менеджмента – он фактически руководил правительством во время первого и второго премьерства Януковича. Хотя украинский язык Азарова смело можно назвать убийственным, а воспоминания об «азаровщине» свежи, некогда стоявший у истоков Партии регионов политик готов оказаться на узком месте. Нужно напомнить, что у Николая Яновича в Партии регионов сегодня не так много «своих людей»: «донецкие» сумели подорвать его влияние еще в 2007-м, поэтому сегодня он будет вынужден постоянно искать поддержки Януковича. Самостоятельная политическая карьера Азарова из области фантастики, поэтому Виктор Федорович мало рискует, проталкивая его кандидатуру в премьеры. И минимальный разрыв между Януковичем и Тимошенко, как ни парадоксально, работает в пользу Николая Яновича. Впрочем, не исключено, что Азаров при определенных раскладах займет кресло первого вице-премьера - министра финансов, ведь найти «под него» голоса в НУНС будет непросто. По крайней мере, среди тех парламентариев, кто размышляет о продолжении своей политической карьеры.



Кандидатуру Юрия Бойко в качестве возможного премьера озвучила, как известно, Юлия Тимошенко. Но сегодня не исключено, что эта часть предвыборной «сказки» может стать былью. Не случайно ведь Виктор Янукович активно проталкивает идею создания газотранспортного консорциума, которую Юрий Анатольевич горячо разделяет. В пользу Бойко работает и приближенность к Виктору Федоровичу Сергея Левочкина и Анны Герман – обоих называют членами «группы Фирташа», совладельца «РосУкрЭнерго», а их участие в формировании позиции Януковича сложно переоценить. Необходимый управленческий опыт у Бойко присутствует, но не факт, что он согласится взять на себя груз ответственности за работу всего правительства.



Хотя Борис Колесников от перспективы получения премьерского портфеля отшучивается и отнекивается, этот амбициозный политик вовсе не прочь возглавить правительство. Кстати, неплохой имиджевый ход для Партии регионов: жертва репрессий «оранжевых» во главе Кабинета Министров. Борис Викторович отличается трезвым взглядом на экономические проблемы, а программу деятельности его правительства могут написать специалисты, финансируемые другом Колесникова – Ринатом Ахметовым. За Бориса Викторовича могут проголосовать не только упомянутые силы, уже ангажированные Януковичем, но и представители «Единого центра» и некоторые другие силы, входящие в НУНС. Колесников уже отметил, что желающие создавать коалицию с «регионалами» выносят двери партийного штаба на Липской.



Кандидатура Андрея Клюева в качестве главы правительства представляется маловероятной: слишком активно Андрей Петрович лоббировал идею создания коалиции с БЮТ. Сегодня его таланты «сердечного» коммуникатора оказались востребованными для формирования резерва перебежчиков, способных поддерживать решения правительства. Это дает основания предполагать возможность возвращения Клюева в исполнительную власть в вице-премьерском качестве.



Чужак в премьерстве



Стоит заметить, что Януковичу не совсем выгодно добиваться утверждения премьером однопартийца: в таком случае ответственность за ситуацию в стране полностью ляжет на «регионалов», а экономическое положение не позволит снять с работы властного тандема имиджевые пенки. Не приходится сомневаться, что главе правительства придется идти на непопулярные решения, проводить непростые переговоры, да и проталкивать через парламент Государственный бюджет и другие масштабные документы. К тому же Виктору Федоровичу целесообразно минимизировать количество критиков новой государственной политики и заручиться поддержкой хотя бы части вчерашних оппонентов, по крайней мере, для формирования коалиции, способной сформировать новый состав Кабинета Министров. Эти факторы подталкивают Януковича к необходимости рассмотрения кандидатур на пост премьера, не связанных с Партией регионов.



Сергей Тигипко. Лидер «Сильной Украины» не скрывает своей готовности в будущем баллотироваться на президентский пост и удовлетворения результатами первого тура. Его желание стать премьером подогревает отсутствие публичной площадки, которую он мог бы использовать для закрепления и дальнейшего наращивания свого рейтинга. А, учитывая перенос местных выборов на неопределенный срок, возможность занять премьерский пост становится еще более привлекательной. Однако, нужен ли такой вариант Януковичу, испытывающему с 2004 года недоверие к Тигипко? Далеко не факт, хотя существует соблазн провести эту кандидатуру на пост технического премьера, чтобы погасить рейтинг и принудить к игре по «региональным» правилам.



Арсений Яценюк. «Блудный сын» фракции НУНС смирил гордыню и принимает активное участие в обсуждениях будущего своих коллег, от которых совсем недавно шарахался, словно черт от ладана. Однако необходимость сохранить политическое будущее берет верх над честолюбием. «Фронт перемен» не успел расправить партийные крылья, поэтому досрочные парламентские выборы могут прервать динамичную карьеру Яценюка, во время которой он так и не обзавелся командой. Плюс внутри НУНС есть силы, готовые разыграть карту «Яценюк-премьер». Любопытно, что ими стали члены «Народной самообороны», желающие сменить «терминатора»-Луценко на «фронтовика»-Яценюка. Но симпатий Рината Ахметова и других представителей крупного бизнеса может оказаться недостаточно для утверждения Арсения Петровича в качестве премьера.



Юрий Ехануров/Виктор Ющенко. О переговорах между уходящим и избранным президентами сегодня не говорит только ленивый, но представить, что Виктор Андреевич станет работать у Януковича премьер-министром непросто. Да и не отдадут ему «регионалы» финансово-экономический блок Кабмина, без чего премьерский портфель окажется пустым. Хотя если бы Ющенко курировал гуманитарный блок, то «регионалам» бы такой вариант подошел. То ли дело Юрий Ехануров – преданный Виктору Андреевичу опытный экономист, обладающий опытом работы в правительстве и способный подтянуть многих «нунсовцев» для поддержки своей кандидатуры. К тому же Юрий Иванович не склонен к погружению в созерцание прекрасного вместо реальной работы, которой в ближайшее время будет немало.



В одном можно быть уверенным – новый премьер не окажется «человеком без прошлого», новым лицом в примелькавшейся политической тусовке. Слишком мал разрыв между Тимошенко и Януковичем, слишком сильна Юлия Владимировна в оппозиционной деятельности, чтобы ставить во главе правительства заведомо «слабое звено».