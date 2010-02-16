Судный день Тимошенко

Увидев, что за несколько минут до сегодняшнего вечернего заседания парламента «под куполом» полностью отсутствуют депутаты от фракций БЮТ и Партии регионов, корреспондент «Главреда» учуял неладное. Подозрения подтвердились – народные избранники массово стягивались к ВАСУ, куда на 16.00 должна была приехать лично Юлия Тимошенко. Премьер собиралась вручить исковое заявление о незаконности действий ЦИК по объявлению Президентом Виктора Януковича; заодно лидер БЮТ требовала провести повторное голосование.- сообщил нам информированный источник. Попытавшись выяснить, что же происходит в суде, «Главред» позвонил «регионалу», - рассказал депутат., - спросили мы., - ответил Лукьянов. Прибыв на место, «Главред» увидел, что людей было действительно много – в окрестностях суда стенами стояли облаченные в традиционные синие кульки сторонники Януковича, а в узенький коридор за входом в сам суд набилось невероятное количество депутатов, охранников с рациями, журналистов и просто неустановленных лиц.Чуть в сторонке стоял депутат от БЮТ, в подобных ситуациях обычно сражающийся на передовой. «Главред» изложил ему «региональную» версию всего происходящего., - ответил Ляшко. Рядом стоящие журналисты спросили:, - отшутился Ляшко. К окошку регистрации, куда должны подаваться документы, безуспешно прорывался БЮТовец– туда его не пускал депутат-«регионал», перемещавшийся на инвалидной коляске. Тимошенко все не появлялась – а в коридор набивалось все больше и больше народу. Телохранители премьер-министра отчаянно пытались сделать «проход» в человеческой массе. Проблематичным для Тимошенко едва не стало прохождение даже нескольких метров от автомобиля до двери ВАСУ – ей наперерез бросился еще один «регионал» -. Впрочем, нескольким депутатам-БЮТовцам все же удалось его нейтрализовать. Находившиеся внутри здания «регионалы» встретили Юлию Владимировну дружным скандированием «Позор!». Вслед за ней начали проносить картонные коробки с материалами дел – их, вопреки уверениям депутата Ляшко, оказалось всего две. Пройдя положенную процедуру передачи иска и других документов, Тимошенко с некоторым трудом развернулась в сторону прессы. Выразив уверенность в «системной и фундаментальной фальсификации выборов во втором туре», премьер сразу начала искать виновных в возможном судебном поражении., - повторила Тимошенко один из своих любимых аргументов. В целом, ничего принципиально нового из уст Юлии Владимировны так и не прозвучало: она напомнила об обнаруженных на нескольких участках в Крыму фальсификациях в пользу Януковича, о требовании сделать процесс открытым, выразила надежду на «честность судей» и т.д. Премьер также поведала о «пяти системных технологиях фальсификаций во втором туре», которые были «хорошо просчитаны и материально обеспечены». Улучив паузу в выступлении Тимошенко, Владислав Лукьянов выкрикнул: «Янукович – Президент!». Некоторые из присутствующих засмеялись, и всеобщее напряжение малость спало.Откатав обязательную программу по обвинению оппонентов в фальсификациях, Тимошенко засобиралась к выходу. «Так, выходим все, пока что добровольно», - грозно предупредил публику один из ее телохранителей. Толпа клубком вывалилась на улицу. Тем временем под вход в суд подтянулись как «синие кульки» Януковича, так и сторонники Тимошенко из числа простых граждан. Первые скандировали: «Я-ну-ко-вич»!», вторые – «Ю-ля!»; в результате получалась какая-то «Янукюля». К машине премьер добралась без особых проблем, а ее соратники, как и оппоненты, принялись толковать произошедшее, предлагая прессе диаметрально противоположные версии. БЮТовец Власенко заявил, что «регионалы» еще утром забаррикадировали вход на второй этаж ВАСУ, да еще и повесили там «огромный замок». В свою очередь, «регионал» Лукьянов объяснял действия своих коллег по фракции исключительно желанием «не дать Тимошенко оказывать давление на суд», а ни о каком «огромном замке» даже не слышал. Народ начал массово рассасываться. Не исключено, что «регионалы» просто решили подстраховаться на всякий случай - потому и подтянули к ВАСУ свои «боевые резервы». Так они, как правило, поступают в последнее время: загодя занимая позиции на трибуне и в президиуме парламента при рассмотрении особо конфликтных вопросов или блокируя дверь Центризбиркома – «регионалы» постоянно ожидают от БЮТовцев какого-то подвоха и хотят довести избирательный процесс до победного конца так, чтобы уж наверняка. Впрочем, был ли в этом хоть какой-то смысл сейчас – крайне сомнительно. Ведь общую «картинку» ПР, по впечатлению «Главреда», проиграла, представ злостной нарушительницей спокойствия служителей Фемиды. А шансы на успешное обжалование результатов второго тура все же близки к нулю – некоторые БЮТовцы в этом признаются, как только журналисты выключают свои диктофоны.