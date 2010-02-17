Ющенко акцептировал свой уход

Пресс-конференция Виктора Ющенко вроде как не задумывалась прощальной.
Наоборот, она должна была продемонстрировать вес уходящего Президента в текущих политических делах. Об этом перед пресс-конференцией сказала и пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова.
По ее словам, г-н Ющенко вышел к прессе ввиду угрозы того, что «выборы могут превратиться в борьбу за власть». Звучало это на первый взгляд странно, но ясно, что имелось в виду: попытки Юлии Тимошенко затянуть окончательную победу Виктора Януковича через суды.
Во вступительном слове г-н Ющенко рассказал, что накануне встретился с главой Высшего админсуда г-ном Пасенюком и «договорился», что судебный процесс по жалобе Юлии Тимошенко будет открытым для прессы. Дальше Ющенко кратко коснулся более глобальных вещей.
«Я счастлив, что был тем маленьким солдатом, который боролся за то, чтобы мечта моих дедов-прадедов - суверенная независимая демократическая европейская Украина - двигалась своим самодостаточным европейским курсом», - сказал он. И поблагодарил журналистов, которые «сопровождали» Президента «эти пять лет».
Это уже было в духе прощального слова. Особенно на моменте «независимо от того, услышали меня или нет - всех благодарю».
Первым делом Виктора Ющенко спросили, как он относится к обещаниям Виктора Януковича насчет газотранспортного консорциума, Черноморского флота России, русского языка и лишения Степана Бандеры звания Героя Украины.
- А почему это вас удивляет? - удивился Виктор Ющенко.
«Является ли это сменой курса? Конечно, это смена курса… Я думаю, это унижает всех нас. Но это - не неожиданность», - продолжил гарант. Впрочем, по его мнению, тот же Бандера Героем Украины останется все равно.
«Ни у кого не поднимется рука отменить указ Президента Ющенко в этом вопросе… Ведь не было бы Бандеры - не было бы и Януковича», - огорошил присутствующих Президент. Тут же, впрочем, пояснив, что имеет в виду: - Янукович не стал бы Президентом независимой страны.
Что касается Черноморского флота РФ, то его, разумеется, надо вывести с территории Украины. И не только в соответствии с Конституцией, а просто потому, что этот флот - это фактор дестабилизации и «вечная рана, которая принесла очень много вреда нашему национальному диалогу».
- Это не высказывание против России! Я не хочу, чтобы это воспринимали как выпад недружественного характера! - проникновенно добавил Ющенко.
И видно было, что Президент действительно искренне не понимает, почему кто-то может считать желание избавиться от российского флота в Крыму антироссийским. Не говоря уж о героизации Степана Бандеры, который и в России-то никогда не был.
Подобное непонимание понятных всем вещей глава государства продемонстрировал на этой пресс-конференции еще не раз.
- Я политику ненавижу… Мои помощники мне уже говорили, что это - неправильная фраза, - говорил Виктор Ющенко по поводу своей дальнейшей политической карьеры. - После 25 февраля (на этот день назначена инаугурация Виктора Януковича. - Авт.) я хочу просто подарить себе «отключку» дней на десять.
- Тех, кто рядом со мной стоял на Майдане, я взял под свое крыло - это был мой долг, - жаловался глава государства на многочисленных «предателей». Явно вовсе не задумываясь, что в первую очередь ему тогда надо было исполнять долг не перед теми, кто стоял на майданной сцене, а перед обычными гражданами.
- Может ли быть популярным политик, который говорит о продвижении к НАТО?.. Пусть мне только один процент доверять станет, пусть я один буду в «оранжевой форме» ходить - я от этих убеждений не отступаюсь, - сетовал гарант на непонимание соотечественников. И, по-видимому, даже не догадывался, что тем самым проводит великолепную контрагитацию против этих самых убеждений…
Кстати, Североатлантический альянс Виктор Ющенко почему-то постоянно называл «европейской системой безопасности». Как бы повторяя постоянные заклинания и Тимошенко, и Януковича - правда, последние при этом имеют в виду пока еще не существующий военно-политический союз
Саму же аббревиатуру НАТО г-н Ющенко употребил только дважды. Кроме уже процитированной фразы, это было очередное повторение любимой шутки о Тимошенко, которая-де не сумеет написать «НАТО» без ошибки. Виктор Ющенко с такой горячностью предложил журналистам организовать Тимошенко подобный «диктант», что закрадывалось подозрение - Президент серьезно в этом уверен…
Корреспондент «Главреда» задал Виктору Ющенко давно мучивший его, то есть корреспондента, вопрос: почему Президент, постоянно утверждавший, что кандидаты Тимошенко и Янукович друг друга стоят, тем не менее неизмеримо больше и острее критиковал именно Юлию Владимировну?
Оказалось, они хоть и «те же яйца, только сбоку», но все-таки - разные.
- Когда речь шла о первом туре, я состязался больше не с Януковичем, а с Тимошенко, - признался Виктор Ющенко. - Я глубоко убежден, что самой зависимой фигурой политически является Тимошенко.
Речь, разумеется, шла о зависимости от Кремля. По мнению все еще действующего Президента, у Тимошенко такая особая «история» взаимоотношений с Москвой, что ее президентство было бы гораздо более пророссийским, чем президентство Януковича, несмотря даже на то, что он - смотри выше - уже начал «унизительную» смену курса г-на Ющенко.
Оставалось только догадываться, каких ужасов нам, по версии Президента, пришлось бы ожидать в случае победы Юлии Владимировны. Не иначе, отмены Декларации о независимости.
Впрочем, Виктор Ющенко остался верен себе, не забыв подчеркнуть: какие неприятности ни ожидали бы украинцев, они, то есть украинцы, виноваты в этом сами. «Это же ваш сон», - упрекнул Президент (рассказав предварительно анекдот о даме, которой снящийся мужчина говорит: «Откуда я знаю, что я буду с вами делать? Это же ваш сон!»).
В истории насчет сна явственно звучало не только «сами виноваты». Но и - как, по крайней мере, показалось автору этих строк - «так вам и надо»…
Что же до самого г-на Ющенко, то с него взятки гладки. «Я не голосовал за Януковича, и за этот выбор отвечать не могу», - просто и доступно объяснил он.
Все-таки жаль, что с уходом с поста Виктора Ющенко у нас на высших должностях не останется людей, которые всегда верят во все, что говорят сами.
По ее словам, г-н Ющенко вышел к прессе ввиду угрозы того, что «выборы могут превратиться в борьбу за власть». Звучало это на первый взгляд странно, но ясно, что имелось в виду: попытки Юлии Тимошенко затянуть окончательную победу Виктора Януковича через суды.
Во вступительном слове г-н Ющенко рассказал, что накануне встретился с главой Высшего админсуда г-ном Пасенюком и «договорился», что судебный процесс по жалобе Юлии Тимошенко будет открытым для прессы. Дальше Ющенко кратко коснулся более глобальных вещей.
«Я счастлив, что был тем маленьким солдатом, который боролся за то, чтобы мечта моих дедов-прадедов - суверенная независимая демократическая европейская Украина - двигалась своим самодостаточным европейским курсом», - сказал он. И поблагодарил журналистов, которые «сопровождали» Президента «эти пять лет».
Это уже было в духе прощального слова. Особенно на моменте «независимо от того, услышали меня или нет - всех благодарю».
Первым делом Виктора Ющенко спросили, как он относится к обещаниям Виктора Януковича насчет газотранспортного консорциума, Черноморского флота России, русского языка и лишения Степана Бандеры звания Героя Украины.
- А почему это вас удивляет? - удивился Виктор Ющенко.
«Является ли это сменой курса? Конечно, это смена курса… Я думаю, это унижает всех нас. Но это - не неожиданность», - продолжил гарант. Впрочем, по его мнению, тот же Бандера Героем Украины останется все равно.
«Ни у кого не поднимется рука отменить указ Президента Ющенко в этом вопросе… Ведь не было бы Бандеры - не было бы и Януковича», - огорошил присутствующих Президент. Тут же, впрочем, пояснив, что имеет в виду: - Янукович не стал бы Президентом независимой страны.
Что касается Черноморского флота РФ, то его, разумеется, надо вывести с территории Украины. И не только в соответствии с Конституцией, а просто потому, что этот флот - это фактор дестабилизации и «вечная рана, которая принесла очень много вреда нашему национальному диалогу».
- Это не высказывание против России! Я не хочу, чтобы это воспринимали как выпад недружественного характера! - проникновенно добавил Ющенко.
И видно было, что Президент действительно искренне не понимает, почему кто-то может считать желание избавиться от российского флота в Крыму антироссийским. Не говоря уж о героизации Степана Бандеры, который и в России-то никогда не был.
Подобное непонимание понятных всем вещей глава государства продемонстрировал на этой пресс-конференции еще не раз.
- Я политику ненавижу… Мои помощники мне уже говорили, что это - неправильная фраза, - говорил Виктор Ющенко по поводу своей дальнейшей политической карьеры. - После 25 февраля (на этот день назначена инаугурация Виктора Януковича. - Авт.) я хочу просто подарить себе «отключку» дней на десять.
- Тех, кто рядом со мной стоял на Майдане, я взял под свое крыло - это был мой долг, - жаловался глава государства на многочисленных «предателей». Явно вовсе не задумываясь, что в первую очередь ему тогда надо было исполнять долг не перед теми, кто стоял на майданной сцене, а перед обычными гражданами.
- Может ли быть популярным политик, который говорит о продвижении к НАТО?.. Пусть мне только один процент доверять станет, пусть я один буду в «оранжевой форме» ходить - я от этих убеждений не отступаюсь, - сетовал гарант на непонимание соотечественников. И, по-видимому, даже не догадывался, что тем самым проводит великолепную контрагитацию против этих самых убеждений…
Кстати, Североатлантический альянс Виктор Ющенко почему-то постоянно называл «европейской системой безопасности». Как бы повторяя постоянные заклинания и Тимошенко, и Януковича - правда, последние при этом имеют в виду пока еще не существующий военно-политический союз
Саму же аббревиатуру НАТО г-н Ющенко употребил только дважды. Кроме уже процитированной фразы, это было очередное повторение любимой шутки о Тимошенко, которая-де не сумеет написать «НАТО» без ошибки. Виктор Ющенко с такой горячностью предложил журналистам организовать Тимошенко подобный «диктант», что закрадывалось подозрение - Президент серьезно в этом уверен…
Корреспондент «Главреда» задал Виктору Ющенко давно мучивший его, то есть корреспондента, вопрос: почему Президент, постоянно утверждавший, что кандидаты Тимошенко и Янукович друг друга стоят, тем не менее неизмеримо больше и острее критиковал именно Юлию Владимировну?
Оказалось, они хоть и «те же яйца, только сбоку», но все-таки - разные.
- Когда речь шла о первом туре, я состязался больше не с Януковичем, а с Тимошенко, - признался Виктор Ющенко. - Я глубоко убежден, что самой зависимой фигурой политически является Тимошенко.
Речь, разумеется, шла о зависимости от Кремля. По мнению все еще действующего Президента, у Тимошенко такая особая «история» взаимоотношений с Москвой, что ее президентство было бы гораздо более пророссийским, чем президентство Януковича, несмотря даже на то, что он - смотри выше - уже начал «унизительную» смену курса г-на Ющенко.
Оставалось только догадываться, каких ужасов нам, по версии Президента, пришлось бы ожидать в случае победы Юлии Владимировны. Не иначе, отмены Декларации о независимости.
Впрочем, Виктор Ющенко остался верен себе, не забыв подчеркнуть: какие неприятности ни ожидали бы украинцев, они, то есть украинцы, виноваты в этом сами. «Это же ваш сон», - упрекнул Президент (рассказав предварительно анекдот о даме, которой снящийся мужчина говорит: «Откуда я знаю, что я буду с вами делать? Это же ваш сон!»).
В истории насчет сна явственно звучало не только «сами виноваты». Но и - как, по крайней мере, показалось автору этих строк - «так вам и надо»…
Что же до самого г-на Ющенко, то с него взятки гладки. «Я не голосовал за Януковича, и за этот выбор отвечать не могу», - просто и доступно объяснил он.
Все-таки жаль, что с уходом с поста Виктора Ющенко у нас на высших должностях не останется людей, которые всегда верят во все, что говорят сами.