Ющенко акцептировал свой уход

По ее словам, г-н Ющенко вышел к прессе ввиду угрозы того, что «выборы могут превратиться в борьбу за власть». Звучало это на первый взгляд странно, но ясно, что имелось в виду: попытки Юлии Тимошенко затянуть окончательную победу Виктора Януковича через суды.Во вступительном слове г-н Ющенко рассказал, что накануне встретился с главой Высшего админсуда г-ном Пасенюком и «договорился», что судебный процесс по жалобе Юлии Тимошенко будет открытым для прессы. Дальше Ющенко кратко коснулся более глобальных вещей.», - сказал он. И поблагодарил журналистов, которые «сопровождали» Президента «эти пять лет».Это уже было в духе прощального слова. Особенно на моменте «независимо от того, услышали меня или нет - всех благодарю».Первым делом Виктора Ющенко спросили, как он относится к обещаниям Виктора Януковича насчет газотранспортного консорциума, Черноморского флота России, русского языка и лишения Степана Бандеры звания Героя Украины.- А почему это вас удивляет? - удивился Виктор Ющенко.», - продолжил гарант. Впрочем, по его мнению, тот же Бандера Героем Украины останется все равно., - огорошил присутствующих Президент. Тут же, впрочем, пояснив, что имеет в виду: - Янукович не стал бы Президентом независимой страны.Что касается Черноморского флота РФ, то его, разумеется, надо вывести с территории Украины. И не только в соответствии с Конституцией, а просто потому, что этот флот - это фактор дестабилизации и «вечная рана, которая принесла очень много вреда нашему национальному диалогу».- Это не высказывание против России! Я не хочу, чтобы это воспринимали как выпад недружественного характера! - проникновенно добавил Ющенко.И видно было, что Президент действительно искренне не понимает, почему кто-то может считать желание избавиться от российского флота в Крыму антироссийским. Не говоря уж о героизации Степана Бандеры, который и в России-то никогда не был.Подобное непонимание понятных всем вещей глава государства продемонстрировал на этой пресс-конференции еще не раз.- Я политику ненавижу… Мои помощники мне уже говорили, что это - неправильная фраза, - говорил Виктор Ющенко по поводу своей дальнейшей политической карьеры. - После 25 февраля (на этот день назначена инаугурация Виктора Януковича. - Авт.) я хочу просто подарить себе «отключку» дней на десять.- Тех, кто рядом со мной стоял на Майдане, я взял под свое крыло - это был мой долг, - жаловался глава государства на многочисленных «предателей». Явно вовсе не задумываясь, что в первую очередь ему тогда надо было исполнять долг не перед теми, кто стоял на майданной сцене, а перед обычными гражданами.- Может ли быть популярным политик, который говорит о продвижении к НАТО?.. Пусть мне только один процент доверять станет, пусть я один буду в «оранжевой форме» ходить - я от этих убеждений не отступаюсь, - сетовал гарант на непонимание соотечественников. И, по-видимому, даже не догадывался, что тем самым проводит великолепную контрагитацию против этих самых убеждений…Кстати, Североатлантический альянс Виктор Ющенко почему-то постоянно называл «европейской системой безопасности». Как бы повторяя постоянные заклинания и Тимошенко, и Януковича - правда, последние при этом имеют в виду пока еще не существующий военно-политический союзСаму же аббревиатуру НАТО г-н Ющенко употребил только дважды. Кроме уже процитированной фразы, это было очередное повторение любимой шутки о Тимошенко, которая-де не сумеет написать «НАТО» без ошибки. Виктор Ющенко с такой горячностью предложил журналистам организовать Тимошенко подобный «диктант», что закрадывалось подозрение - Президент серьезно в этом уверен…Корреспондент «Главреда» задал Виктору Ющенко давно мучивший его, то есть корреспондента, вопрос: почему Президент, постоянно утверждавший, что кандидаты Тимошенко и Янукович друг друга стоят, тем не менее неизмеримо больше и острее критиковал именно Юлию Владимировну?Оказалось, они хоть и «те же яйца, только сбоку», но все-таки - разные.- Когда речь шла о первом туре, я состязался больше не с Януковичем, а с Тимошенко, - признался Виктор Ющенко. - Я глубоко убежден, что самой зависимой фигурой политически является Тимошенко.Речь, разумеется, шла о зависимости от Кремля. По мнению все еще действующего Президента, у Тимошенко такая особая «история» взаимоотношений с Москвой, что ее президентство было бы гораздо более пророссийским, чем президентство Януковича, несмотря даже на то, что он - смотри выше - уже начал «унизительную» смену курса г-на Ющенко.Оставалось только догадываться, каких ужасов нам, по версии Президента, пришлось бы ожидать в случае победы Юлии Владимировны. Не иначе, отмены Декларации о независимости.Впрочем, Виктор Ющенко остался верен себе, не забыв подчеркнуть: какие неприятности ни ожидали бы украинцев, они, то есть украинцы, виноваты в этом сами. «Это же ваш сон», - упрекнул Президент (рассказав предварительно анекдот о даме, которой снящийся мужчина говорит: «Откуда я знаю, что я буду с вами делать? Это же ваш сон!»).В истории насчет сна явственно звучало не только «сами виноваты». Но и - как, по крайней мере, показалось автору этих строк - «так вам и надо»…Что же до самого г-на Ющенко, то с него взятки гладки., - просто и доступно объяснил он.Все-таки жаль, что с уходом с поста Виктора Ющенко у нас на высших должностях не останется людей, которые всегда верят во все, что говорят сами.