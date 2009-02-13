Моряки с «Фаины» вернулись

13 февраля 2009, 15:00

После небольшого опоздания в «Борисполе» приземлился самолет с моряками судна «Фаина». Возле самолета освобожденных из пиратского плена членов экипажа встречали их родственники и Президент Украины Виктор Ющенко.

Из-за усиленных мер безопасности, связанных с присутствием Ющенко, журналистам с трудом удавалось пообщаться даже с родственниками моряков. После встречи экипаж «Фаины» сел в автобус, а журналистов попросили выйти за территорию аэропорта. Известно, что моряков должны отвезли в престижную клинику «Феофания» для прохождения полного медицинского обследования. Только после этого они смогут отправиться домой.
В то же время израильский владелец «Фаины» Вадим Альперин сказал, что переговорный процесс продолжался так долго (моряки находились в плену 133 дня) потому, что пираты никак не могли определиться. «Примерно пять раз мы достигали предварительных договоренностей», – сказал в аэропорту Альперин.
После долгих переговоров, 5 февраля, сомалийские пираты получили 3,2 млн долл. выкупа за судно, после чего покинули его. Это самая большая сумма в истории сомалийских морских грабежей. Первоначально за освобождение экипажа судна пираты требовали 35 млн долларов. Однако вскоре сумму снизили до 5 млн долларов. Впоследствии размер выкупа неоднократно менялся. В итоге судовладельцу удалось договориться о внесении меньшей суммы.
«Самое главное, что они живы. Все остальное можно решить», – сказал Президент Виктор Ющенко во время встречи. По его словам, были проведены непростые драматические переговоры, но если надо было бы их подождать еще два месяца, чтобы все были живы, они бы продолжались. При этом Президент понимал, как трудно было родственникам ждать этого освобождения из пиратского плена.
После всего пережитого Украина может присоединиться к операции Европейского союза по борьбе с пиратством вблизи Конго и Сомали. «Мы приняли решение присоединиться к международной инициативе в рамках операции ЕС по борьбе с захватчиками. Сейчас продолжаются переговоры об участии в этой операции», – пояснил Президент. Таким образом, под защитой в этом регионе могут оказаться не только украинские суда, но и корабли, на борту которых находятся граждане Украины. Но кроме желания надо еще найти несколько миллионов долларов, дабы заплатить за то, чтобы наши корабли могли присутствовать в том регионе, где существует опасность нападения пиратов, и сопровождать суда. Правда, Ющенко пообещал: «Думаю, что мы найдем эти ресурсы».
Ранее в прессе появилась информация о возможной компенсации морякам судна «Фаина» от протокольного фонда Президента Украины в размере 1,3 миллиона гривен. Но ее опроверг Степан Гавриш, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны. «Предоставленная информация связана с ошибочным использованием мной данных, подготовленных в аппарате СНБО. Потому эта информация не имеет и не могла иметь никакого отношения к реальной ситуации и не отвечает действительности, – говорится в сообщении Гавриша. – Прошу прощения у моряков «Фаины» и их родственников. Уверен, что надлежащие выплаты и компенсации будут осуществлены владельцем судна «Фаина» согласно действующему законодательству».
Напомним, сухогрузное судно «Фаина» было захвачено пиратами 25 сентября 2008 года у берегов Сомали. На тот момент на борту находились 17 граждан Украины, трое россиян и один гражданин Латвии. Капитан судна, россиянин Владимир Колобков, умер от сердечного приступа через несколько дней после захвата. «Фаина» перевозила 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
12:12
"73 рубля за доллар": как США собираются душить Россию
12:10
Суд вынес первое решение по главному подозреваемому в убийстве Олешко-Сармата
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять