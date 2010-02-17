Мишача метушня

Це не новина. Принаймні, для середовища українських інтелектуалів. Плюралізм, політичний та медійний, справді забезпечувався завдяки конкуренції, навіть не стільки політичних сил, як бізнесу, який інвестував та продовжує інвестувати у ці політичні сили. У цьому одночасно і плюс, і мінус для України. Плюс, бо зберігається отой формальний плюралізм, а отже – і демократія, нехай слабка. Мінус, бо у будь-який момент цей хисткий мир може бути зруйновано. Адже спокус багато, особливо коли є бажання отримати всю повноту влади. Ні Він, ні Вона не здатні зламати таку систему, бо не зможуть заради цього пожертвувати собою (себто своїм рейтингом, а може, й чимось більшим). Адже корупційні схеми закладені в самому механізмі формування влади. Анатолій Гриценко, оголосивши збір коштів на свою виборчу кампанію перед першим туром, спробував показати, що громадяни самі мають інвестувати у політиків, тільки тоді вони зможуть з них спитати. Сьогодні в політиків інвестує великий капітал і, зрозуміло, хоче мати з цього зиск – політичний чи економічний (хоча у нас це пов’язано). Структурно така корумпована політична система почала вибудовуватися ще за часів президентства Леоніда Кучми, ментально – у радянський період, у комсомольських та партійних апаратах. Навряд чи з’явиться найближчим часом якийсь камікадзе, який зможе зруйнувати те, що вибудовувалося роками, бо, очевидно, тут не обійдешся лише фрагментарними законодавчими змінами. Я, наприклад, дуже мало вірю у чудодійну силу відкритих партійних списків чи то повернення до мажоритарної системи виборів до Верховної Ради; адже «мажоритарка» вже була – і тоді всі кричали, що олігархи купують округи; питання – що зміниться зараз? Так само я не вірю у магію судової реформи. Можна прийняти прекрасні закони, які потім ніхто не виконуватиме. Очевидно, має відбутися якийсь ментальний злам на рівні загального суспільного свідомого. Що чи хто буде поштовхом для цього – навряд чи хтось зможе сказати. І вже точно до цього матимуть стосунок не ті, хто сьогодні називає себе політичною елітою. У них інші проблеми: як змінити формат коаліції, щоб не проводити дострокових парламентських виборів; ба, навіть як скасувати місцеві вибори (бо жодна сила не впевнена у тому, що набере пристойний відсоток голосів). Найцікавіше, що щоразу це обґрунтовується турботою про народ та країну. Попередні п’ять років постійно проводили вибори в ім’я інтересів держави та збереження демократії. Тепер ці вибори пропонують уже не проводити – також в ім’я інтересів держави, а саме – подолання економічної кризи. Благими намірами відомо, куди шлях вистелений. Колега Анна Безулик завершила одну зі своїх програм закликом до глядачів: відволіктися від політики і зайнятися своїми справами. Бо, справді, ця мишача метушня триватиме ще довго, а треба якось далі жити. Життя людини має несумірно вищу цінність за всі політичні та економічні кризи, разом узяті, жодна посада не вартує стільки, скільки вартує життя. Це стає чітко зрозуміло, коли твої знайомі чи друзі у начебто цивілізованому ХХІ столітті помирають від пневмонії або калічаться на неприбраних київських дорогах. Нещодавно моя студентка розповіла одну історію, яка мене дуже вразила. Вона побувала на Гавареччині (Львівська область) – там виготовляють унікальну в Україні чорну кераміку. До речі, кава, зварена у гаварецьких турках, дуже смачна. І що вона там побачила? Закинутий хутір, забутий Богом і людьми. Розвалені хати. І невеликий гурт хуторян, які багато п’ють, а поміж запоями ліплять унікальний посуд, який потім у них скуповують за копійки перекупники. Думаю, там і не знають, що в країні змінилася влада. Їм не до неї. Їм би вижити. Прикро, що владі теж не до них.