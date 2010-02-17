18 лютого в приміщенні медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулась прес-конференція на тему: «Політичне майбутнє Юлії Тимошенко».



У прес-конференції взяли участь:



-директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко;

-президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор Жданов.



Юрій Якименко: Саме тут, на прес-конференції, коли ми говори про політичне майбутнє Віктора Януковича, ми казали про такі речі, що, скажімо, у Віктора Януковича політичне майбутнє є кращим у випадку, коли він перемагає на виборах президента, і відповідно, його перспективи є значно гіршими, якщо він би на них не переміг.

Щодо Юлії Тимошенко думка була інша. Зрозуміло, що перемога на президентських виборах - це досягнення її мети, це здобуття вищої посади в державі в системі державної влади. Але і поразка на цих виборах також не мала б якихось фатальних наслідків з точки зору її політичного майбутнього.

Я думаю, що тоді, коли були оприлюднені результати виборів, результати другого туру голосування можна було вже з впевненістю сказати, що це правильна теза. Правильна тому, що яким би не були рішення Вищого адміністративного суду - чи будуть переглянуті результати президентських виборів, чи не будуть, і Віктор Янукович стане президентом України - Юлія Тимошенко на цих виборах підтвердила рівень своєї значної суспільної підтримки, вона здобула 45% голосів, у більшості регіонів вона зайняла перше місце. Фактично це вже є стартовою площадкою, з якої можна продовжувати свою політичну діяльність за будь-яких умов. Тобто чи в системі влади, чи перебуваючи на владних посадах, чи перебуваючи в опозиції. Тобто, якщо ми говоримо, чи є політичне майбутнє за тим чи іншим варіантом, то, звичайно, можна сказати, що таке політичне майбутнє є. Інше річ, яке воно, і як воно буде складатися вже з розвитком подій і з тривалістю часу.

Якщо ми подивимося на динаміку електоральних результатів, рівнів підтримки Юлії Тимошенко, то з 2002 року ми бачимо дуже значний прогрес. Результат БЮТ на виборах 2002 року був трошки більше 7%. В 2006 році цей результат був вже 22%. 2007 році – 31%. Результат на президентських виборах в 2010 році –– 45%. Тобто ми бачимо позитивну динаміку.

Ця динаміка, в першу чергу, зумовлюється тим, що Юлії Тимошенко вдалося забезпечити для себе досить стабільне коло підтримки, стабільний електорат, електоральне ядро, яке, по суті, і визначає успіх її політичної сили на парламентських виборах і її персональний успіх на виборах президента України. Можна говорити що це ядро коливається в межах десь 25%, іноді більше, іноді менше, залежно від поточної політичної ситуації. Це, власне, підтверджувалося коливанням її президентського рейтингу протягом усього періоду: ще до формального початку президентської кампанії і в ході президентської кампанії.

Тобто стартова позиція є, підтримка є, підтримка є в регіонах, і є ті виборці, які готові за неї голосувати. Тобто це стартові позиції для подальший політичних дії її і її політичної сили.

Зрозуміло, зараз ми маємо розглядати два варіанти політичного майбутнього: політичне майбутнє пов’язане з владою, і політичне майбутнє пов’язане з опозиційною діяльністю, як не передбачає участі Юлії Тимошенко в системі влади. Зараз розвиток подій і перспективи цього розвитку є досить невизначеними, тому що процеси коаліційного будівництва в парламенті якось ідуть, якісь сигнали до нас доходять, якість ініціативи політиками вносяться і «регіоналами», і самою Юлією Тимошенко. Але поки попри все формальна коаліція залишається, принаймні, немає нової формальної коаліції. І відповідно Юлія Тимошенко залишається на посаді прем’єр-міністра.

На мій погляд, для неї в цій ситуації, недоречно було б добровільно залишати цю позицію і йти у відставку, до чого її закликають представники команди Віктора Януковича. Вона має зробити це в цілком легальний і легітимний спосіб. Тобто або Верховна рада прийме резолюцію недовіри Кабінету Міністрів, і тоді відповідно вона перейде в статус в.о. Або якщо буде сформована нова коаліція, і відповідно Кабінет Міністрів зміниться, зміниться і прем’єр-міністр.

Я думаю, що ця владна позиція знову ж таки дає їй можливість використовувати цю владну площадку вже для підготовки свого політичного майбутнього, можливо, яке буде опозиційним. Тобто цей період, коли перед країною буде стояти дуже багато проблем соціально-економічного характеру, і новообраний президент країни, якщо ним буде Віктор Янукович зіштовхнеться з потребою реалізації, скажімо, своїх перевиборних обіцянок вже в короткий період. Тобто можна говорити і про підвищення соціальних стандартів, і взагалі про кроки стабілізації соціально-економічної ситуації. Він буде не в зручному становищі, оскільки він не матиме свого уряду, і не матиме можливості реалізації, власне, своїх передвиборчих обіцянок. В той же час, Юлія Тимошенко може продовжувати свою діяльність на посаді прем’єр-міністра, і говорити про те, що криза подолана завдяки зусиллям цього уряду, і уряд готовий працювати далі.

Позов до Вищого адміністративного суду окрім, власне, прямого свого призначення – оскарження результатів виборів, які підбила ЦВК – має політичне значення. Тобто він є елементом морального-політичного тиску на команду новообраного президента, щоб довести обмежену легітимність результатів цих виборів, і від початку підірвати позиції свого головного опонента на цих виборах, і в подальшому, очевидно, головного об’єкта критики вже з точки зору Юлії Тимошенко як лідера опозиційної сили.

Очевидно, як тільки припиниться перебування в уряді, то для БЮТ і для Юлії Тимошенко персонально постане питання набуття нового політичного статусу, тобто проходження до парламенту вже в якості лідера політичної сили, і, власне, депутатський статус для себе. Це є важливим елементом, тому що випадіння з влади воно значною мірою позбавляє площадок для медійної презентації і, взагалі, для активної позиційної діяльності. Тому, очевидно, БЮТ буде розраховувати на проведення дострокових виборів до Верховної Ради. Тобто не буде брати участь у формування коаліції з «регіонами». Буде розраховувати на те, щоб трансформувати 45% підтримки на виборах президента в відчутний фракційний багаж вже в Верховній Раді нового скликання. Проміжним етапом для цього можуть бути вибори до органів місцевого самоврядування. Це такі очевидні нариси майбутньої політичної тактики.

Які проблеми? Проблеми випливають із сильних сторін. Тобто, коли ми говоримо про політичну силу, про Блок Юлії Тимошенко, ми фактично маємо на увазі одну людину, яка формує обличчя цього блоку, цієї політичної сили, її ідеологію, і, яка, по суті, одна говорить від імені цього блоку. Проблема у відсутності чітких програмно-ідеологічних засад, з яких можна було б здійснювати критику дій опонента, і, власне, мати крім форми ще і зміст - основу для політичної, для урядової діяльності. Ми спостерігали певні ідеологічні хитання БЮТ у різні етапи вже навіть починаючи з 2002 року. Це була і спроба апробувати соціал-демократичну ідеологію, вона була тоді названа ідеологією солідаризму. Потім відбувся поворот в правий бік. Контакт з Європейською народною партією, яка належить до числа правих партії. Відповідно, це є більш консервативні позиції, очевидно, правоцентристські позиції. Тобто можна сказати, що поки ідеологія цієї політичної сили на майбутнє є невизначеною. Це, на мій погляд, одне з слабких місць.

Друге слабке місце – це питання команди, це питання тих людей, які стоять за і поруч з Юлією Тимошенко, які готові брати на себе ті негативи, які за відсутності цієї команди спрямовуються прямо на неї. Тобто, яка дасть можливість убезпечити свого лідера, і певною мірою зробити йому підтримку.

Третій з цих чинників – це присутність у складі цієї політичної сили на різних рівнях тих осіб, які її дискредитують. Тобто справа Лозинського. Можливо, людей з таким негативом такого рівня більше немає, але що стосується взагалі партійних лав, то це, я думаю, проблема, тому що такі значні електоральні бурхливі успіхи 2006, 2007 років сприяли тому, що багато людей попадали туди, так би мовити, не зовсім за критеріями їх якихось морально-політичних достоїнств чи переваг, а на фоні інших критеріїв. Це, на мій погляд, найбільші виклики, які можуть бути перед Блоком Юлії Тимошенко, перед нею як лідером.

Ще один чинник - це все ж таки посилення конкуренції серед тих політичних сил, які не підтримують нинішню Партію регіонів, і не будуть підтримувати новообраного президента. Я думаю, що такими конкурентами, ми бачили це на виборах, будуть політичні сили, які очолюють Сергій Тігіпко і Арсеній Ясенюк. Тобто проблема електоральної конкуренції залишається. І для БЮТ буде стояти питання - постійно підтверджувати свій статус головної опозиційної сили тепер уже до новообраного президента, і свій статус ядра політичної системи, до якого тягнуться інші дрібніші політичні сили.



Ігор Жданов: На сьогодні Юлія Володимирівна, попри те, що вона не досягнула головної мети – перемоги на президентських виборах – забезпечила собі достатню суспільну легітимацію. Сьогодні фактично вона є головним політичним лідером для західних і частково центральних областей України.

З одного боку, ми бачимо, що старі конкуренти, які працювали на цьому полі, втратили свою вагу. Натомість з’явилися нові політичні конкуренти, хоча електорально і не прив’язані до західного і центрального регіону України, але все рівно будуть відігравати карту опозиційності, бо якщо Янукович буде дійсно обраний, і суд це підтвердить, то відігравати цю опозиційну карту стосовно Віктора Януковича.

Все рівно – чи залишиться нинішня і коаліція, а Юлія Володимирівна на посаді прем’єр-міністра, чи вона перейде у певну опозицію – на мій погляд, все рівно вона буде залишатися опозиційним політиком стосовно Віктора Януковича, оскільки це її головний конкурент. Якщо вона буде діяти стратегічно по-іншому, то в неї буде загроза втрати суспільної підтримки, чого вона не може допустити.

Говорячи про події, які зараз відбуваються в парламенті – на мій погляд, тактика бліц-крига, яка була застосована Партією регіонів стосовно створення нової коаліції, провалилася. Частина політичних експертів і народних депутатів від Партії регіонів і керівництво ПР були впевнені, що вони створять коаліцію буквально за декілька днів після того, як будуть підведені попередні результати виборів. Але не так сталося, як гадалося – стикнулися діаметрально протилежні підходи до формування коаліції.

Якщо ПР застосовувала, скоріше, метод «кнута», коли людям за входження до коаліції обіцяли якусь недоторканність, то народні депутати, які вели переговори про створення коаліції, скоріше, сподівалися на «пряник», оскільки вони виходили з того, що їх входження до коаліції означає, що вони отримують або збережуть додаткові преференції. До речі, це ще наслідок президентства Віктора Ющенка – «люди, развращенные демократией». Вони звикли вирішувати всі питання через отримання певних пільг, преференцій, а не під загрозою переслідування, як було за часів Кучми. Ця несумісність призвела до того, що створення коаліції суттєво загальмувалося. І зараз, як завжди в період новітньої історії, все уперлося в 37 депутатів від «Нашої України» - таке «магічне» число.

Фактично уряд Тимошенко працював як класичний уряд парламентської меншості, хоча формально там були фракції, які налічували більше 226 голосів. Навколо цих 37 депутатів зараз і розгорається весь сир-бор.

До речі, прийняли відповідний Закон про Регламент, але намагаються застосовувати цю норму про підписи. Тоді ми повинні всі парламентські процедури проводити по-новому. Є золоте правило в юриспруденції: закон зворотної сили не має. Тому застосовувати ці норми для діючої коаліції – безумство. Для нової – будь ласка.

Що стосується політичного аспекту, то він зрозумілий – тут іде невеличкий політичний шантаж: ви дасте підписи, ви дасте підписи, а ми ще подумаємо, чи давати підписи, коли побачимо, чи буде коаліція. Я закликаю до нормальної, прозорої, чесної гри. Якщо у Партії регіонів є голоси для відставки діючого прем’єра – нехай голосують. Якщо є голоси для створення нової коаліції – покажіть їх, створіть нову коаліцію і «руліть».

До речі, тут є декілька аспектів. Не секрет, що ситуація в економіці не дуже гарна, тому, можливо, Регіони у будуть тягнути із створенням нового уряду для того, щоб перекласти весь тягар соціальних негараздів, соціальної відповідальності на діючий уряд Тимошенко, а потім вже прийти і показати, як вони вміють працювати. Зараз економіка почала відновлюватись, з’явилося зростання промислового виробництва, сільськогосподарського і можна якийсь період зачекати, а потім прийти на все готовеньке. До речі, самі ж Регіони не стали голосувати за той закон, який вони активно пропагували під час виборчої кампанії, бо вони розуміють, що для цього потрібно 11 мільярдів гривень, а коли ти не в опозиції, а вже у владі, то на всі ці речі дивишся зовсім з іншого боку.

Стосовно ситуації у ВАСУ. Я цей позов досить уважно вивчив. Сам позов досить аргументований – там дійсно попрацювали висококваліфіковані юристи, є багато посилань на чинне законодавство, на Конституцію, на рішення Європейського суду з прав людини, на кодекси виборчих практик… В мотивувальній базі мене вразило те, що в державному реєстрі у нас одна цифра, а до списків виборців внесено чомусь на 292 тисячі виборців більше, особливо це стосувалося південних і східних областей України. Звідки взялися ці майже триста тисяч виборців – чи вони голосували повторно, чи десь їх виключили, а поновлення не було… Там все це розписано. Відома історія, коли скриньку замість трьох осіб чомусь ЦВК сказала, що можна супроводжувати двом особам, хоча закон прямо говорить, що це ори члени комісії.

Партія регіонів з точки зору суспільної думки діє абсолютно неправильно, оскільки вона створює додаткові сумніви у легітимності обрання свого кандидата на посаду президента.

Яким буде рішення суду? Не хотів би коментувати, тому що це може сприйматися як тиск на суд, але зрозуміло, що суд буде керуватися не лише правовими, а ще й політичними мотивами у своєму рішенні. Теоретично він може задовольнити позов Тимошенко або не задовольнити, але в будь-якому випадку, якщо Віктор Федорович все ж таки буде обраний на посаду президента, відбудеться інавгурація, у нас вперше буде президент, який не набрав 50% + 1 голос на виборах. Це буде президент, який програв у 17 регіонах України, це буде президент, розрив якого з його конкурентом складає всього 3,5%. Зрозуміло, що це буде обмежувати його дії, в нього буде відчуватися брак суспільної легітимності.

Що стосується Юлії Володимирівни. Якщо вона навіть залишиться на посаді прем’єр-міністра, я думаю, в будь-якому випадку у неї буде серйозний конфлікт з Віктором Федоровичем – не лише тому, що Конституція провокує такий конфлікт. Але й тому, що будуть деякі речі, де вони абсолютно несумісні: наприклад, з питань газотранспортного консорціуму, входження до Єдиного економічного простору чи входження до митного простору, який створений Росією, Казахстаном і Білоруссю, впровадження другої державної мови. Тому там теж будуть конфлікти.

Якщо ж вона перейде в опозицію, то я думаю, що для неї це теж буде не найгірший варіант. По-перше, оновиться команда, яка в неї є. Говорять, що вона буде поза парламентської трибуни. Я пам’ятаю 2005 рік, коли вона була відставлена з посади прем’єр-міністра, не була народним депутатом. Йшла погоджувальна фракція, сиділи керівники фракцій, керівники комітетів. Заходить Юлія Володимирівна у статусі колишнього прем’єр-міністра і не діючого народного депутата і виступає від імені фракції БЮТ на засіданні погоджувальної ради.

Старий жарт, який, здається, розповідав Дмитро Видрін: якщо Юлію Володимирівну призначити директором ЖЕКу №100, то цей ЖЕК стане головним органом влади в країні. Частково цей жарт справджується.



«Главред»: Ще півроку тому експерти, які брали участь у прес-конференції в прес-центрі «Главреду», радили Юлії Володимирівні піти в опозицію і брати участь в президентській кампанії саме з опозиційної ніші. Як ви вважаєте, чи додало б це їй голосів?



Ігор Жданов: Дійсно, не лише експерти, а й окремі члени її команди, наскільки мені відомо, але не півроку тому, а десь на початку кризи - десь в кінці 2008-на початку 2009 року - пропонували їй здійснити такий крок. Я думаю, якщо б вона погодилася на такий крок, і була у цій звичній для себе опозиційній ніші в умовах кризи, я думаю, що їй вдалося б в виграти президентські вибори.

Але треба розуміти психологію лідера, психологію Тимошенко. Я ще тоді говорив, що такі пропозиції не до Тимошенко. Вона на них ніколи не погодиться. Це для неї означає здатися в полон на милість переможця. Тобто в неї психологія зовсім інша – психологія лідера. Вона вважала, що в неї є певна відповідальність, вона повинна завершити цю каденцію, якщо взялася за цей прем’єрський гуш, не говори що не дуж. Тому, я думаю, що ця пропозиція була не до неї. Хоча чисто з меркантильної точки зору, я думаю, що ситуація на сьогодні була б інша.



Юрій Якименко: Я думаю, якби вона була в статусі опозиційного лідера в період, коли «регіони» приймали Закон «Про соціальні стандарти», в першу чергу, тому що за всіма соціологічними спостереженнями цей чинник і зіграв для неї негатив, причому зіграв досить серйозно, то такого можна було б уникнути. Дійсно, я думаю, що опозиція для неї все-таки більш природній стан вже виходячи з досвіду її політичного минулого, ніж керівництво Кабінетом Міністрів в таких несприятливих умовах. Там би вона могла показати себе як політик, можливо, ще більш переконливо, ніж зараз.

Але, зрозуміло, що такий крок треба було робити раніше, набагато раніше, щоб не складалося враження, що вона дійсно хоче уникнути відповідальності. І, очевидно, саме тому вона, - можливо, не погоджуючись з психологічною мотивацією - вирішила для себе залишатися на цій позиції, нести відповідальність, і якщо перемагати, то разом з цією відповідальність, якщо погравати, то також разом з цією відповідальністю. Це, до речі, позитивно її характеризує з точки зору послідовності і відповідальності за свої дії.



Запитання із залу: Ваш колега Видрін говорив, якщо Віктор Янукович стане президентом, то років за два ми можемо чекати дострокових виборів президента. Яка ваша думка щодо цього? Чи не вважаєте ви, що Тимошенко шкодить собі сьогоднішніми своїми діями? Навіть якщо суд задовольнить її вимоги, і буде третій тур, чи потрібна їй ще одна поразка, чи така невпевнена перемога?



Ігор Жданов: Стосовно першого питання, я такі довгострокові сенсаційні прогнози ніколи не роблю, тому що з точки зори аналітика з великим досвідом, прорахувати, що буде через два роки в країна неможливо. Можливо, воно так обернеться, як каже Дмитро Гнатович, можливо, Віктор Федорович добуде свою каденцію до кінця, програє або переможе на наступних виборах. Зараз це гадання на кавовій гущі.

Те що його президентство буде неспокійним, бурхливим – це можна точно передбачити, оскільки в будь-якому випадку у нього буде сильна опозиція в обличчі Тимошенко. До речі, я неодноразово чув мотивацію тих, хто голосував проти всіх. Вони говорили: в країні тоді буде справжня опозиція, ми не любимо Тимошенко, тим більше не будемо підтримувати Януковича, а от якщо вона програє, тоді опозиція буде, ми перетворимося на справжню демократичну європейську країну. Тобто у нього буде неспокійне президентство.

А проблема в тому, що всі ці обіцянки… Ми з вами потрапили в цю політичну пастку - і виборці, до речі, і багато експертів, і журналісти, і самі кандидати, і еліти. Всі кандидати в президенти виходили і розповідали свої програми, нібито, вони царі-боги, в одному обличчі і президент, і прем’єр, і Верховна Рада України. А коли прийшло до діла, то багатьом стало зрозуміло: а що може президент на сьогодні? Призначати послів, вносити кандидатуру прем’єр-міністра, яку йому подає коаліція, вносити кандидатури міністра закордонних справ, оборони, голови СБУ, і Генпрокуратури, за які ще повинен проголосувати парламент. Бачите, не дуже великий об’єм повноважень. Він може призначати голів обласних адміністрацій, але лише за поданням уряду. Стало зрозуміло, що без уряду, без парламенту, без коаліції президент практично не може нічого на сьогодні. А в суспільній думці ми ж обирали людину, яка зразу змінить ситуацію, тому тут дуже багато буде залежати від розкладів: хто буде на чолі уряду, яка коаліція буде створена і т.д.

Стосовно другого питання, дійсно Тимошенко потрапила в суспільні лещата. З одного боку, частина електорату не звикла, що Юлія Володимирівна програє, вона вважає, що вона повинна пройти цей шлях до кінця. Інша частина електорату, втому числі та, яка її підтримувала, не лише прихильники Януковича, вважають, що потрібно визнати результати, працювати або піти в опозицію і т.д.

Я думаю, судячи з того виступу, який був у неї, якщо я не помиляюся в суботу, вона цю проблему розуміє. Вона в цій ситуації намагається політично зманеврувати. По-перше, у неї був досить спокійний виступ. Вона зразу сказала, що ніяких суспільних заворушень, Майданів не буде, але вона цілком правильно, на мою думку, апелювала, що кожна людина має право звернутися до суду.



Юрій Якименко: Я також не схильний робити довготермінові прогнози. Але поглянувши на підстави для можливих дострокових президентських виборів на конституційній підставі, є дві такі, про які б взагалі не хотілося говорити - хай будуть здорові, хто б не був президентом, і все буде нормально. Інші підстави – це добровільне залишення цієї посади або процедура імпічменту. Суто технологічно, процедуру імпічменту за наших умов реалізувати неможливо. Навіть за наявності підстав для цього. Тобто це відпадає.

Добровільна відставка. Чесно кажучи, у мене на сьогодні є великі сумніви в тому, що Віктор Федорович, пройшовши такий тяжкий виснажливий шлях до перемоги на виборах і до можливого свого президентства, через два з половиною роки раптом захоче відпочити. Я думаю, що це поки сценарій нереалістичний за умов відсутності якихось дуже значних катаклізмів в країні, які, можливо, повернуть до такого рішення. Тобто на сьогодні я для цього підстав не бачу практично ніяких.

Друге питання щодо позову: треба були, чи не треба було? Я не буду аналізувати сприйняття цього позову. Я думаю, що тут важливим є ще такий момент: якщо політик публічно звинувачує свого опонента у фальсифікації, то він повинен довести це в суді, тому що тягар доведення лежить на тому, хто звинувачує. Тобто для того, щоб пройти цей шлях до кінця. Можливо, не можна змінити результати, але встановити істину саму по собі, щоб сказати «я мала грунт для того, щоб висувати такі звинувачення», щоб це не звучало просто як наклеп.

Людина повинна використати судовий механізм, вона його використовує. Яким буде рішення суду - це, звичайно, залежить від суду і від тієї доказової мотиваційної бази, яку додано до цього позову. Так що я думаю, що це було рішення з точки зору політичної послідовності правильне. Якщо ти людину звинувачуєш, то звертайся до суду, хай вона доведе чи винна вона, чи ні. Таким чином, знімаються питання навколо цього. Можна залишатися незадоволеним, можна потім говорити про те, що рішення таке чи інше, що суд такий чи інший, але цей шлях повинен бути пройдений, і добре, коли буде це рішення, і воно дійсно розставить крапки.



Ігор Жданов: Пан Юрій абсолютно правильно підмітив, якщо звинувачувати, а потім не подавати до суду, то це неправильно. Якщо ти звинувачуєш, наступний твій крок – подання до суду.



Читачка сайту «Главред» Irina (Germany, Rostock): Не кажется ли вам, что своим демаршем пани Юля вбивает последний гвоздь в крышку гроба своей международной репутации? Как может себя повести мировое сообщество, если суд признает незаконным избрание Януковича? Возможны ли перевыборы? Получается, что международные наблюдатели с задачей не справились. Получается, что теперь нужно по 10 штук на каждую урну. И вообще будет ли в этом участвовать Европа? Заранее благодарна за ответ.



Юрій Якименко: Завжди цікаві звернення наших співвітчизників з-за кордону, які стверджують: були спостерігачі, все нормально, все чесно, відкрито, прозоро. Я не буду ставити під сумнів фаховість спостерігачів від ОБСЄ і від інших поважних міжнародних інститутів. В день голосування не було помічено ніяких суттєвих ексцесів. Все, що відбувалося на їх очах, все було нормально. Я нічого не хочу стверджувати, але: вибори в Тернополі. Вся соціологія і попередня розстановка сил дають уявлення про один результат. Після виборів результат діаметрально змінюється. Виникає питання: чому? Немає жодного позову, немає жодного свідчення про фальсифікації.

Я кажу про те, що якщо суспільству вкидується через ЗМІ керівниками різних штабів і навіть керівниками різних силових структур інформація про те, що є схеми фальсифікації, які діють на дуже прихованому рівні, які практично неможливо виявити, то чого можна очікувати від іноземних спостерігачів, коли ми самі не можемо з ними боротися навіть силами спецслужб?

Дійсно, ця частина є важливою, але це тільки одна частина легітимації цих виборів. Те, що сказало міжнародне співтовариство, те, що лідери країн вітають Віктора Януковича з перемогою – так, дійсно, це важливо. Але ми, врешті-решт, громадяни своєї країни і ми маємо знати правду до кінця для себе. Тому я думаю, що будь-яке рішення суду, тим більше, що повага до рішення суду в європейській спільності – це аксіома, - я думаю, яким буде рішення суду, воно і буде сприйнято. І нічого нам особливого не загрожує, якщо ті чи інші рішення, навіть такі, які будуть змінювати цю картину, будуть прийняті. Як Європа говорила, що в Україні є демократія, правда, трохи своєрідна, так і зараз вона буде говорити, що є демократія.



Ігор Жданов: Дійсно, в день голосування було все нормально. Проста технологія фальсифікації виборів: пішли по селах і скупили голоси. ця технологія діяла на Тернопільських місцевих виборах. Це всім відомо – по 150 гривень платили. Друге питання – скільки у нас було міжнародних спостерігачів, у який час вони працювали? Тільки у той час, коли видувалися бюлетені. Ніхто з них не був на встановленні результатів виборів.

Скільки їх було? Близько тисячі чоловік. А скільки у нас виборчих дільниць? 34 тисячі. Тобто промоніторити всю ту ситуацію було неможливо.

Третє – найголовніше – політичний аспект ставлення Європи і західного світу до ситуації в Україні. Їм не важливо, хто зараз переможе, їм головне – щоб тут була політична стабільність. Тому вони вітають Віктора Федоровича, не дочекавшись встановлення офіційних результатів ЦВК.

Як сприймуть рішення суду? Я думаю, що спокійно, тому що це наша внутрішня справа.



Читач сайту «Главред»: Ігор Дніпропетровськ: На поточному етапі (кілька місяців) історична місія Ю. Тимошенко полягає в тому, що вона є основним запобіжником від монополізації, читай узурпації влади Партією регіонів.



Ігор Жданов: Я думаю, що тут можна погодитися. Я думаю, що монополізація, узурпація влади дійсно нікому не потрібна, а з таким рівнем суспільної підтримки, якщо Янукович буде президентом, буде створена досить потужна опозиція, яка буде сприяти нормальному розвитку країни.



Юрій Якименко: Правильна думка, тому що дійсно, президентська посада – це не вся влада. На щастя, влада розподілена. Можна по-різному ставитись до конституційної реформи, оцінювати її з різних точок зору, але момент поділу повноважень між президентом, парламентом і урядом зменшує ефективність влади, але він сприяє і запобігає узурпації, монополізації влади, а тим більше за наявності такої потужної опозиції.



Читач сайту «Главред» Николай: Вопрос ко всем экспертам. Как мы все знаем, что выборы состоят из трех этапов - агитация, голосование и подведение итогов, куда входит подсчет, возможное обжалование и протокол ЦИК. И этот третий этап самый ответственный и серьезный, ведь именно во время него возможны самые масштабные фальсификации. Но разве имели моральное право наблюдатели делать окончательные выводы о честности выборов, проигнорировав этот третий, решающий этап?



Ігор Жданов: Ми вже коментували цю ситуацію, тут у нас думки збігаються. Спостерігачі теж розуміли цю проблему. Напередодні виборів я зустрічався не з спостерігачами, а з аналітиком, який узагальнює їхні думки. Я йому говорив про цю проблему – всі вони прекрасно це розуміють, але ви ж розумієте політичну позицію Європи. Коли він мені презентував звіт по першому туру, він сказав: «Першу сторінку не читай – там політика, а там, де працювали спостерігачі – там почитай».

Вони все це розуміють, про це, до речі, багато хто з них і говорив – що саме в день голосування вони не помітили серйозних масових, системних порушень. Вони не говорили про встановлення результатів виборів.



Юрій Якименко: Залишивши питання міжнародного спостереження, я додам, що великою проблемою, мабуть, було те, що були відсутні національні спостерігачі. Це дуже суттєва проблема. Я думаю, якщо б були люди з Комітету виборців на цих етапах спостереження, то ми мали б не таку однозначну думку національних спостерігачів з європейськими спостерігачами, тому що там, де були такі можливості, фіксувалися і відхилення, і порушення. Але це проблема, до якої призвели ігри навколо Закону про вибори, участь в яких брали обидві політичні сили, обидва кандидати.



Читач сайту «Главред» Владимир, Артемовск: Тимошенко меняется от выборов к выборам. Если ей удастся в своей политической деятельности опираться на научные разработки то у нее большое будущее. А как вы считаете?



Юрій Якименко: Я вже казав, що у політичної сили, яку очолює Юлія Тимошенко, на мій погляд, є проблема з програмними, ідеологічними, системними підходами до політики. Має бути не ситуативне реагування на ті чи інші події. Ситуативне реагування має відбуватися з якоїсь бази. Послідовність, обґрунтування своїх дій, ширші програмні засади і бачення стратегії розвитку, а не керування в режимі ручного управління чи ситуативне реагування.



Ігор Жданов: Я думаю, найбільша проблема в науковій базі, над якою б’ються багато вчених, політичних експертів, політологів полягає в тому, як зшити цю країну. Якщо хтось знайде однозначно знайде рецепти, які будуть збільшувати, а не зменшувати рейтинги політичних сил, то це буде дуже великий науковий прорив.



Запитання із залу: На вашу думку, чому ЦВК оголосив своє рішення так рано? Чому Комісія створила привід для оскарження результатів?



Ігор Жданов: На мій погляд, ситуація полягає в тому, що ЦВК поспішила. Не були розглянуті всі судові справи. Згадаймо 2004 рік. Що послужило причиною оскарження рішення? В тому числі те, що позови знаходяться в судах, а ЦВК приймає рішення.

Я вважаю, що ЦВК сама підставилась з спішкою. Треба було почекати два дні, поки закінчиться розгляд судових справ. Це елементарна правова логіка.

Для чого це було зроблено? А для чого було прийняте рішення про знищення кворуму напередодні другого туру? Про те, що скриньку можуть супроводжувати два члени дільничної комісії, а не три, як каже Закон? Іноді ці дії Партії регіонів в мене викликають просто подив. Вони самі собі створюють проблеми, які потім героїчно вирішують. Навіщо вони це роблять – я не знаю.



Юрій Якименко: Це момент політичної мотивації ЦВК і той розподіл голосів в ЦВК абсолютно все показує. Є більшість, є меншість. Рішення більшості об’єктивно співпадають з волею одного з кандидатів.

Я думаю, треба дивитися глибше і говорити про необхідність іншого принципу формування ЦВК. Не політичного.



Ігор Жданов: Цей принцип абсолютно неприйнятний



Читач сайту «Главред» (Ukraine, Lugansk): Каким образом на ваш взгляд можно ускорить процесс создания в стране общественного мнения , способного реально влиять на укрепление конституционных норм, укрепление и развитие демократии, устранение причин и условий тотальной коррупции?



Ігор Жданов: Ефективна боротьба з корупцією можлива, принаймні, за двох умов: коли є політична воля лідерів країни, і коли є суспільна підтримка цих дій, коли ця суспільна підтримка перетворюється в певні громадські дії, не лише на рівні якихось громадських організацій, а і на рівні окремих громадян. Якщо ми починаючи від президента, і закінчуючи рядовим громадянином дійсно маємо політичну волю, і суспільну підтримку, то ми не даємо хабарів даішникам, не несемо хабарі лікарям, вчителям. Президент, при цьому, з більшістю приймає відповідні закони, підписує їх, і не призначає з особистих міркувань, з якихось корупційних міркувань на посади, високопосадовці караються незалежно від статусу, належності до тієї чи іншої політичної сили.

Це ідеальна модель. Як створити її? Важко, потрібно всім нормальним людям, людям, у яких ще збереглися рештки здорового глузду, незважаючи від того живуть вони в Луганську, чи у Львові, чи в Києві, чи в Чернігові об’єднуватися і вирішувати ці спільні задачі, це наша активність. Не треба думати, що за нас все вирішить влада. Влада повирішує так, що нам тошно потім буде. Тому потрібна така суспільна дія. Давайте об’єднуватися і створювати суспільний тиск на цю владу.



Юрій Якименко: Я згоден з останнім. Громадяни, для того щоб їхня думка була почута, повинні вимагати цього від влади. Тобто, якщо люди голосують за певну політичну партію, за певного кандидати на виборах президента, вони повинні самі вимагати того, щоб ця політична сила чи ця еліта стала початковим острівцем доброчесності.

Тобто щоб людина почала з себе. Фракція відмовилася від голосування за інших членів фракції. Перше - не голосувати чужими картками, не віддавати свою картку. Це очевидно. Не робити призначення родичів і т.д. і т.п. на певні посади. Тобто відмовитися від певних корупційних речей, які є звичними, традиційними. Але поки хтось не почне цього, бажано, звичайно, щоб це був президент, і скаже, що все, ми починаємо з себе. Тоді дійсно цей зразок політичної поведінки, доброчесної поведінки може розвиватися і далі він якраз посилить цю громадську думку, тому що поки громадська думка існує окремо, політичний клас існує окремо. Точок перетину у них фактично немає. Єдині точки перетину, я думаю, це політичні ток-шоу, де політики говорять про своє, а люди дивляться, і думають про своє, і які всі …



Ігор Жданов: Я б порекомендував цьому читачеві вийти на сайт Центра Разумкова там була досить велика аналітична робота, присвячена проблемам політичної корупції в Україні.