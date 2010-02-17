О лапше, ушах и местных выборах

Работа над местными ошибками завершится к 26 сентября.
Перенос местных выборов – тактическая пауза, необходимая Партии регионов для формирования новой коалиции, а также часть большого коалиционного торга с Блоком Литвина, НУНС и Компартией. Подоплека «размена» такова: чем быстрее отправят в отставку Тимошенко, тем скорее состоятся местные выборы. Предположительно, 26 сентября 2010 года. Интерес БЮТ состоит в том, чтобы выборы состоялись не ранее чем через год.
Отмена местных выборов, назначенных на 30 мая, ни для кого в парламенте не стала неожиданностью. После согласительного совета в понедельник было очевидно, что все фракции «за», кроме БЮТ. Хотя и там существовали альтернативные мнения на этот счет, например, Томенко предлагал перенести выборы на 2011 год.
По логике, после такого решения политсилы должны были распустить штабы, уволить людей и с головой окунуться в текущие политические дрязги. Однако опрос «Главреда» среди лидеров партий («Свобода», ПСПУ, БЮТ, «Левый блок», НУНС и других) зафиксировал диаметрально противоположную картину – все работают, штабы распускать никто не собирается, корректировка списков идет полным ходом.
Так, на Житомирщине активно ведет кампанию один из руководителей компании «Газ Украины». Как утверждают завистливые языки, из $1,5 млн. запланированных вложений потрачена уже треть суммы, и никто сворачиваться не думает.
О причинах столь щедрых вливаний мы поговорим ниже. А пока попытаемся разобраться, зачем спонсоры тратятся на кампанию, если выборов нет и неизвестно когда будут? Поиск ответа на этот вопрос, очевидно, требует выяснения, кому выгоден перенос выборов. В первую очередь, Партии регионов, Блоку Литвина и КПУ, проголосовавших за это решение практически в полном составе, и части НУНС. При этом у каждого есть свой интерес.
Для наибольшей фракции – ПР – он состоит в том, чтобы отложить местные выборы на осень и сосредоточится на коалиционных торгах, увольнении Тимошенко и бюджетных вопросах, поскольку уже очевидно, что «бело-синий» блиц-криг в парламенте провалился.
Опять же, перенос местных выборов на осень позволит новому Президенту поменять губернаторов и глав райгосадминистраций, сосредоточив в своих руках админресурс. Однако дальше осени откладывать этот вопрос не даст Конституционный суд, утверждает один из участников «Левого блока», лидер «Союза левых сил» Василий Волга. И даже «экономическая целесообразность» такого шага не может служить оправданием нарушения Конституции, где «черным по белому» написано, что полномочия мэров истекают через четыре года, то есть в марте 2010 года.
Еще одно слабое место этой комбинации – так ли хорошо будут обстоять дела в экономике осенью, что Партия регионов пойдет без оглядки на местные выборы?
КПУ и Блоку Литвина тоже спешить некуда. Поскольку ни Петру Симоненко, ни Владимиру Литвину президентские выборы не принесли ничего, кроме мучений и расходов, и оба балансируют на грани проходного барьера, их инвесторы совершенно логично решили попытать счастья на стороне. Как, например, Виктор Пилипишин с общественной организацией «Кияни передусім». В «Левом блоке» сейчас активно идет «разбор полетов», списки «перетряхиваются», а всем не оправдавшим доверие партийцам укажут на дверь, рассказал «Главреду» Волга.
В пользу переноса выборов сыграл и тот факт, что у многих «и конь не валялся» в плане подготовки к ним – формирования списков, выдвижения членов комиссий и так далее. Упоенные обещаниями Тимошенко и Януковича продлить полномочия на год, многие мэры к кампании не готовились. А когда на горизонте замаячила дата 30 мая – были в шоке, пересказали «Главреду» настроения на местах знающие люди.
Непонятная ситуация была и с депутатами местных советов, которым по Конституции гарантируется 5-летний срок полномочий – до марта 2011-го. Однако «ноу-хау» Андрея Портнова и Александра Лавриновича поставило многих в тупик: на момент выдвижения в местные советы политреформа еще не вступила в силу (до 1 января 2006 года). Следовательно, полномочия депутатов, избранных 26 марта 2006 года, составляют не 5 лет, а 4 года, считают юристы. И снова начались торги.
Что касается Киева, то новая коалиция будет определяться по ситуации. Будет желание – перевыборы состоятся. И решение КС о том, Черновецкий, избранный на досрочных выборах, должен досидеть до 2011 года, а Киевсовет – до 2012-го, не помеха. Либо депутаты внесут изменения в законодательство, закрепив одномоментные выборы по всей стране, либо сошлются на то, что решение КС не имеет обратной силы.
Если смотреть на это дело с точки зрения «бело-середечных», то и для них толк в переносе выборов, несомненно, есть. За год, пока страной руководит Янукович, экономика успеет продемонстрировать «чудеса на виражах», и Юлия Владимировна сможет отыграться за проигрыш.
Во фракции НУНС, давшей за постановление ВР 32 голоса, руководствовались сугубо прозаическими целями – отсутствием партийных структур на местах. Ни под Вячеслава Кириленко, ни под «Единый центр» они не созданы, и дополнительный временной лаг им только в плюс.
Таким образом, если не считать остатков «Нашей Украины» во главе с Ющенко, который имел шанс закрепиться в Галичине, тактически перенос выборов удовлетворяет все силы в ВР. Хотя официально озвучиваются совершенно иные причины переноса: отсутствие бюджета и необходимость изменения избирательной системы.
Вся интрига сегодня сводится к тому, когда именно состоятся выборы – через год, как на том настаивает БЮТ, или осенью, о чем думают все остальные. Источники «Главреда» сходятся на дате 26 сентября.
Местный «лохотрон»
Из сложившейся ситуации следует ряд далеко идущих выводов для страны в целом и местного бизнеса в частности.
Вывод первый – местный «лохотрон» продолжается. Не секрет, что многих бизнесменов на местах удалось заманить на президентскую кампанию только в обмен на обещания включить их в списки на местных выборах. Активнее всего такой «размен» предлагали Тимошенко и Литвин. Но и к кандидатам «калибром» поменьше, как утверждают очевидцы, тоже выстраивались толпы желающих записаться в списки на местные выборы: к Яценюку, Тигипко, Гриценко.
И только в «Свободе» Тягнибока категорически отрицают такую куплю-продажу. Как заявил «Главреду» замглавы партии Андрей Мохник, не членам «Свободы» путь в местные списки заказан. Исключение составляют только военные, которым закон запрещает иметь партийность.
В результате, многие бизнесмены успели занести деньги в партийную кассу, однако с переносом выборов все бонусы были нивелированы. Как эмоционально отметил «Главреду» один из спонсоров местной кампании, «в Раде собрались одни наперсточники, и ты никогда не знаешь, под каким наперстком у них шарик».
Кстати, «кидки» на местах практикуются не впервые. У многих еще свежи в памяти воспоминания о 2006 годе, когда неосведомленным новичкам по три раза продавались одни и те же места в списке БЮТ. Понятное дело, что с распиской от Литвина или Тимошенко о продаже места в суд не пойдешь. Кроме того, места в списке продавали, как правило, главы местных штабов. А после их «зачистки» по итогам выборов претензии предъявлять было некому.
Не говоря уже о том, что обсуждаемая «мажоритарка» полностью ломает устоявшиеся правила игры и нивелирует «бонусы» местным активистам. К счастью для последних, мажоритарная система не нужна ни БЮТу, ни ПР. И поправками к Закону о выборах депутатов местных советов и председателей, подготовленными Комитетом, она не предусмотрена. Зато там есть двухтуровая система выборов в городах с населением свыше 75 тысяч человек и отмена графы «против всех».
Что будет с ранее розданными обязательствами? У Януковича обещают рассчитаться с победителем должностями, «порешать вопросы» и так далее. Благо, победа на выборах дает Виктору Федоровичу необходимые рычаги.
Люди, вложившиеся в кампанию Тимошенко, оказались в менее выгодной ситуации. Пока Юлия Владимировна остается премьером, у нее еще есть шанс удерживать свои «вязкие» фракции. Однако с переходом в оппозицию велика вероятность, что могут «посыпаться» ее местные структуры, утверждает специалист по региональным выборам Павел Карайченцев.
В качестве примера политтехнолог привел «Главреду» ситуацию с фракцией БЮТ в Закарпатском облсовете. Практически сразу после выборов-2006 она разделилась на пробалоговскую «Батькивщину» (которую возглавил бессменный с 2000 года лидер партии на Закарпатье – Мартин) и собственно БЮТ. Не только прагматичное крыло фракции в ВР, но и часть бютовских депутатов на местах предпочтут «худой мир» с ПР. Идеология как таковая на местах отсутствует. «То давление, которое оказывалось на БЮТ в Закарпатье, теперь будет повсеместным. И если местные выборы перенесут на год – никто не будет жить ожиданиями призрачных мест в списках», – полагает эксперт.
Ситуация в Киевской области, где часть списка БЮТ формировал лично Богдан Губский, немного другая. Где будет он, там, судя по всему, будут и «бело-сердечные» на Киевщине, резюмирует Карайченцев.
Не исключено, что в ближайшее время произойдет и «перекрашивание» многих бютовских мэров. К примеру, в 2006 году в Луцке мэру Богдану Шибе, чтобы выиграть, достаточно было повесить свои плакаты рядом с Тимошенко. Теперь, когда до выборов еще уйма времени, а местные вопросы решать надо уже сейчас, как ни крути, а договариваться с новой властью придется. «БЮТ растеряет мэров, подписавшихся за Тимошенко, если местные выборы не состоятся в ближайшее время. Сложнее всего придется мэрам с Востока, таким как Грицишин из Северодонецка, которые фактически перешли на сторону Тимошенко в 2009 году», – отмечает Карайченцев.
В любом случае, судачат злые языки, ближе к осени деньги за места в списках соберут еще раз.
Вывод второй – происходит «консервация» системы в интересах парламентских сил, дабы не допустить приток «новой крови». По мнению социологов, рейтинги общенациональных брендов на местах в 2,5, а то и в 3 раза меньше, чем по Украине. Если в 2006 году местные выборы проходили в тени парламентских, то на выборах 30 мая граждане имели все шансы сказать, что они думают по поводу неубранных улиц, работы ЖКХ и дерибана земли, отдав голоса за новые лица.
Дабы этого не случилось, парламент начал тянуть с местными выборами, оттягивая приход Яценюка, Гриценко, Тигипко на многие месяцы, пока их рейтинг без должностей и площадки для пиара окончательно не сдуется. Таким нехитрым способом можно избавиться от конкурентов как на местных, так и на парламентских выборах.
Арсений Яценюк и Сергей Тигипко, как утверждает Карайченцев, привлекали средства на президентские выборы как под парламентские, так и под местные выборы, но перенос местных выборов серьезно остудит пыл их потенциальных спонсоров.
В частности, Тигипко сам профинансировал большую часть своего политпроекта. Его успех сделал его привлекательным для местных политинвесторов – часть списка планировалось отдать тем, кто «работает лицом», а часть – финансистам местных кампаний, что позволило бы Тигипко за счет местных выборов развивать «Сильную Украину», возвратить свои личные вложения в кампанию и дотянуть до парламентских выборов. «Теперь, не понимая даты, интересующиеся местными списками менее охотно будут вкладывать деньги, выжидая ясности с датой и системой выборов», – отметил Карайченцев.
Пока же банкир вкладывается в масштабные исследования, чтобы найти стратегию, позволяющую ему сохранить рейтинг до местных и парламентских выборов. Время работает против него – после лета избиратель выйдет со свежими «послеотпускными» впечатлениями, и 13% у Сергея Тигипко может уже не быть, считает политтехнолог.
У Яценюка в этом плане ситуация еще хуже. Его спонсоры вкладывались в политический проект «Арсений» под честное слово последнего, что он отработает также местные выборы и дойдет до парламентских. «Сейчас Арсений Петрович, отработав свою президентскую кампанию, фактически свернул общенациональную кампанию. Дав отмашку в регионах самим работать на результат, он разрешил использовать бренд Яценюка. Но без личной работы Арсения Петровича он ничего не стоит. Профинансировав часть президентской кампании, актив на местах вынужден еще раз заплатить за местную кампанию. И чем дальше дата местных выборов, тем больше средств надо потратить, чтобы въехать в горсоветы под флагом «Фронта перемен», – отмечает эксперт.
Часть инвесторов скорее согласится потерять вложенные средства, чем дофинансировать проект до конца, если не увидит активности со стороны Яценюка, добавил специалист.
Гриценко получил неплохие результаты (близкие к 3%) во Львове, областных центрах Западной Украины, но также не может конвертировать их в кресла на местных выборах.
Вывод третий – политическая целесообразность оправдывает нарушение Конституции, поскольку постфактум никто мэрам лишний год «накинуть» уже не может.
Вывод четвертый – это последние интересные местные выборы. Сегодня советы представляют большие ликвидационные комиссии, раздающие остатки земли и коммунального имущества. И через пять лет, когда ЖЭКи и местные теплокоммунэнерго перейдут в частные руки, многие нынешние мэры, особенно «красные директора», уйдут из этого бизнеса. На их место придут «молодые яппи», которые внедрят новые схемы зарабатывания денег с согласия местных «баронов». Интерес к местным советам угаснет, а цена мэрских и депутатских кресел, соответственно, упадет.
Вывод пятый – в политическом «лохотроне» 90% новичков проигрывают. Потому политический процесс на местах все больше напоминает болото, в котором тонет любая попытка обсудить, сделать, сдвинуть с мертвой точки что-то актуальное.
Отмена местных выборов, назначенных на 30 мая, ни для кого в парламенте не стала неожиданностью. После согласительного совета в понедельник было очевидно, что все фракции «за», кроме БЮТ. Хотя и там существовали альтернативные мнения на этот счет, например, Томенко предлагал перенести выборы на 2011 год.
По логике, после такого решения политсилы должны были распустить штабы, уволить людей и с головой окунуться в текущие политические дрязги. Однако опрос «Главреда» среди лидеров партий («Свобода», ПСПУ, БЮТ, «Левый блок», НУНС и других) зафиксировал диаметрально противоположную картину – все работают, штабы распускать никто не собирается, корректировка списков идет полным ходом.
Так, на Житомирщине активно ведет кампанию один из руководителей компании «Газ Украины». Как утверждают завистливые языки, из $1,5 млн. запланированных вложений потрачена уже треть суммы, и никто сворачиваться не думает.
О причинах столь щедрых вливаний мы поговорим ниже. А пока попытаемся разобраться, зачем спонсоры тратятся на кампанию, если выборов нет и неизвестно когда будут? Поиск ответа на этот вопрос, очевидно, требует выяснения, кому выгоден перенос выборов. В первую очередь, Партии регионов, Блоку Литвина и КПУ, проголосовавших за это решение практически в полном составе, и части НУНС. При этом у каждого есть свой интерес.
Для наибольшей фракции – ПР – он состоит в том, чтобы отложить местные выборы на осень и сосредоточится на коалиционных торгах, увольнении Тимошенко и бюджетных вопросах, поскольку уже очевидно, что «бело-синий» блиц-криг в парламенте провалился.
Опять же, перенос местных выборов на осень позволит новому Президенту поменять губернаторов и глав райгосадминистраций, сосредоточив в своих руках админресурс. Однако дальше осени откладывать этот вопрос не даст Конституционный суд, утверждает один из участников «Левого блока», лидер «Союза левых сил» Василий Волга. И даже «экономическая целесообразность» такого шага не может служить оправданием нарушения Конституции, где «черным по белому» написано, что полномочия мэров истекают через четыре года, то есть в марте 2010 года.
Еще одно слабое место этой комбинации – так ли хорошо будут обстоять дела в экономике осенью, что Партия регионов пойдет без оглядки на местные выборы?
КПУ и Блоку Литвина тоже спешить некуда. Поскольку ни Петру Симоненко, ни Владимиру Литвину президентские выборы не принесли ничего, кроме мучений и расходов, и оба балансируют на грани проходного барьера, их инвесторы совершенно логично решили попытать счастья на стороне. Как, например, Виктор Пилипишин с общественной организацией «Кияни передусім». В «Левом блоке» сейчас активно идет «разбор полетов», списки «перетряхиваются», а всем не оправдавшим доверие партийцам укажут на дверь, рассказал «Главреду» Волга.
В пользу переноса выборов сыграл и тот факт, что у многих «и конь не валялся» в плане подготовки к ним – формирования списков, выдвижения членов комиссий и так далее. Упоенные обещаниями Тимошенко и Януковича продлить полномочия на год, многие мэры к кампании не готовились. А когда на горизонте замаячила дата 30 мая – были в шоке, пересказали «Главреду» настроения на местах знающие люди.
Непонятная ситуация была и с депутатами местных советов, которым по Конституции гарантируется 5-летний срок полномочий – до марта 2011-го. Однако «ноу-хау» Андрея Портнова и Александра Лавриновича поставило многих в тупик: на момент выдвижения в местные советы политреформа еще не вступила в силу (до 1 января 2006 года). Следовательно, полномочия депутатов, избранных 26 марта 2006 года, составляют не 5 лет, а 4 года, считают юристы. И снова начались торги.
Что касается Киева, то новая коалиция будет определяться по ситуации. Будет желание – перевыборы состоятся. И решение КС о том, Черновецкий, избранный на досрочных выборах, должен досидеть до 2011 года, а Киевсовет – до 2012-го, не помеха. Либо депутаты внесут изменения в законодательство, закрепив одномоментные выборы по всей стране, либо сошлются на то, что решение КС не имеет обратной силы.
Если смотреть на это дело с точки зрения «бело-середечных», то и для них толк в переносе выборов, несомненно, есть. За год, пока страной руководит Янукович, экономика успеет продемонстрировать «чудеса на виражах», и Юлия Владимировна сможет отыграться за проигрыш.
Во фракции НУНС, давшей за постановление ВР 32 голоса, руководствовались сугубо прозаическими целями – отсутствием партийных структур на местах. Ни под Вячеслава Кириленко, ни под «Единый центр» они не созданы, и дополнительный временной лаг им только в плюс.
Таким образом, если не считать остатков «Нашей Украины» во главе с Ющенко, который имел шанс закрепиться в Галичине, тактически перенос выборов удовлетворяет все силы в ВР. Хотя официально озвучиваются совершенно иные причины переноса: отсутствие бюджета и необходимость изменения избирательной системы.
Вся интрига сегодня сводится к тому, когда именно состоятся выборы – через год, как на том настаивает БЮТ, или осенью, о чем думают все остальные. Источники «Главреда» сходятся на дате 26 сентября.
Местный «лохотрон»
Из сложившейся ситуации следует ряд далеко идущих выводов для страны в целом и местного бизнеса в частности.
Вывод первый – местный «лохотрон» продолжается. Не секрет, что многих бизнесменов на местах удалось заманить на президентскую кампанию только в обмен на обещания включить их в списки на местных выборах. Активнее всего такой «размен» предлагали Тимошенко и Литвин. Но и к кандидатам «калибром» поменьше, как утверждают очевидцы, тоже выстраивались толпы желающих записаться в списки на местные выборы: к Яценюку, Тигипко, Гриценко.
И только в «Свободе» Тягнибока категорически отрицают такую куплю-продажу. Как заявил «Главреду» замглавы партии Андрей Мохник, не членам «Свободы» путь в местные списки заказан. Исключение составляют только военные, которым закон запрещает иметь партийность.
В результате, многие бизнесмены успели занести деньги в партийную кассу, однако с переносом выборов все бонусы были нивелированы. Как эмоционально отметил «Главреду» один из спонсоров местной кампании, «в Раде собрались одни наперсточники, и ты никогда не знаешь, под каким наперстком у них шарик».
Кстати, «кидки» на местах практикуются не впервые. У многих еще свежи в памяти воспоминания о 2006 годе, когда неосведомленным новичкам по три раза продавались одни и те же места в списке БЮТ. Понятное дело, что с распиской от Литвина или Тимошенко о продаже места в суд не пойдешь. Кроме того, места в списке продавали, как правило, главы местных штабов. А после их «зачистки» по итогам выборов претензии предъявлять было некому.
Не говоря уже о том, что обсуждаемая «мажоритарка» полностью ломает устоявшиеся правила игры и нивелирует «бонусы» местным активистам. К счастью для последних, мажоритарная система не нужна ни БЮТу, ни ПР. И поправками к Закону о выборах депутатов местных советов и председателей, подготовленными Комитетом, она не предусмотрена. Зато там есть двухтуровая система выборов в городах с населением свыше 75 тысяч человек и отмена графы «против всех».
Что будет с ранее розданными обязательствами? У Януковича обещают рассчитаться с победителем должностями, «порешать вопросы» и так далее. Благо, победа на выборах дает Виктору Федоровичу необходимые рычаги.
Люди, вложившиеся в кампанию Тимошенко, оказались в менее выгодной ситуации. Пока Юлия Владимировна остается премьером, у нее еще есть шанс удерживать свои «вязкие» фракции. Однако с переходом в оппозицию велика вероятность, что могут «посыпаться» ее местные структуры, утверждает специалист по региональным выборам Павел Карайченцев.
В качестве примера политтехнолог привел «Главреду» ситуацию с фракцией БЮТ в Закарпатском облсовете. Практически сразу после выборов-2006 она разделилась на пробалоговскую «Батькивщину» (которую возглавил бессменный с 2000 года лидер партии на Закарпатье – Мартин) и собственно БЮТ. Не только прагматичное крыло фракции в ВР, но и часть бютовских депутатов на местах предпочтут «худой мир» с ПР. Идеология как таковая на местах отсутствует. «То давление, которое оказывалось на БЮТ в Закарпатье, теперь будет повсеместным. И если местные выборы перенесут на год – никто не будет жить ожиданиями призрачных мест в списках», – полагает эксперт.
Ситуация в Киевской области, где часть списка БЮТ формировал лично Богдан Губский, немного другая. Где будет он, там, судя по всему, будут и «бело-сердечные» на Киевщине, резюмирует Карайченцев.
Не исключено, что в ближайшее время произойдет и «перекрашивание» многих бютовских мэров. К примеру, в 2006 году в Луцке мэру Богдану Шибе, чтобы выиграть, достаточно было повесить свои плакаты рядом с Тимошенко. Теперь, когда до выборов еще уйма времени, а местные вопросы решать надо уже сейчас, как ни крути, а договариваться с новой властью придется. «БЮТ растеряет мэров, подписавшихся за Тимошенко, если местные выборы не состоятся в ближайшее время. Сложнее всего придется мэрам с Востока, таким как Грицишин из Северодонецка, которые фактически перешли на сторону Тимошенко в 2009 году», – отмечает Карайченцев.
В любом случае, судачат злые языки, ближе к осени деньги за места в списках соберут еще раз.
Вывод второй – происходит «консервация» системы в интересах парламентских сил, дабы не допустить приток «новой крови». По мнению социологов, рейтинги общенациональных брендов на местах в 2,5, а то и в 3 раза меньше, чем по Украине. Если в 2006 году местные выборы проходили в тени парламентских, то на выборах 30 мая граждане имели все шансы сказать, что они думают по поводу неубранных улиц, работы ЖКХ и дерибана земли, отдав голоса за новые лица.
Дабы этого не случилось, парламент начал тянуть с местными выборами, оттягивая приход Яценюка, Гриценко, Тигипко на многие месяцы, пока их рейтинг без должностей и площадки для пиара окончательно не сдуется. Таким нехитрым способом можно избавиться от конкурентов как на местных, так и на парламентских выборах.
Арсений Яценюк и Сергей Тигипко, как утверждает Карайченцев, привлекали средства на президентские выборы как под парламентские, так и под местные выборы, но перенос местных выборов серьезно остудит пыл их потенциальных спонсоров.
В частности, Тигипко сам профинансировал большую часть своего политпроекта. Его успех сделал его привлекательным для местных политинвесторов – часть списка планировалось отдать тем, кто «работает лицом», а часть – финансистам местных кампаний, что позволило бы Тигипко за счет местных выборов развивать «Сильную Украину», возвратить свои личные вложения в кампанию и дотянуть до парламентских выборов. «Теперь, не понимая даты, интересующиеся местными списками менее охотно будут вкладывать деньги, выжидая ясности с датой и системой выборов», – отметил Карайченцев.
Пока же банкир вкладывается в масштабные исследования, чтобы найти стратегию, позволяющую ему сохранить рейтинг до местных и парламентских выборов. Время работает против него – после лета избиратель выйдет со свежими «послеотпускными» впечатлениями, и 13% у Сергея Тигипко может уже не быть, считает политтехнолог.
У Яценюка в этом плане ситуация еще хуже. Его спонсоры вкладывались в политический проект «Арсений» под честное слово последнего, что он отработает также местные выборы и дойдет до парламентских. «Сейчас Арсений Петрович, отработав свою президентскую кампанию, фактически свернул общенациональную кампанию. Дав отмашку в регионах самим работать на результат, он разрешил использовать бренд Яценюка. Но без личной работы Арсения Петровича он ничего не стоит. Профинансировав часть президентской кампании, актив на местах вынужден еще раз заплатить за местную кампанию. И чем дальше дата местных выборов, тем больше средств надо потратить, чтобы въехать в горсоветы под флагом «Фронта перемен», – отмечает эксперт.
Часть инвесторов скорее согласится потерять вложенные средства, чем дофинансировать проект до конца, если не увидит активности со стороны Яценюка, добавил специалист.
Гриценко получил неплохие результаты (близкие к 3%) во Львове, областных центрах Западной Украины, но также не может конвертировать их в кресла на местных выборах.
Вывод третий – политическая целесообразность оправдывает нарушение Конституции, поскольку постфактум никто мэрам лишний год «накинуть» уже не может.
Вывод четвертый – это последние интересные местные выборы. Сегодня советы представляют большие ликвидационные комиссии, раздающие остатки земли и коммунального имущества. И через пять лет, когда ЖЭКи и местные теплокоммунэнерго перейдут в частные руки, многие нынешние мэры, особенно «красные директора», уйдут из этого бизнеса. На их место придут «молодые яппи», которые внедрят новые схемы зарабатывания денег с согласия местных «баронов». Интерес к местным советам угаснет, а цена мэрских и депутатских кресел, соответственно, упадет.
Вывод пятый – в политическом «лохотроне» 90% новичков проигрывают. Потому политический процесс на местах все больше напоминает болото, в котором тонет любая попытка обсудить, сделать, сдвинуть с мертвой точки что-то актуальное.