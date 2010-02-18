Андрей Магера: Время остановилось, чтобы ВАСУ смог принять решение

В воскресенье Центральная избирательная комиссия объявила результаты выборов президента Украины. В официальных изданиях – «Голосе Украины» и «Урядовом курьере» - были опубликованы соответствующие сообщения. Спустя три дня, 17 февраля, Высший административный суд Украины открыл производство по иску экс-кандидата в президенты Юлии Тимошенко к ЦИК об обжаловании результатов выборов.

О том, как отреагировали члены Комиссии на такое развитие событий, а также о первых итогах работы по организации и проведению выборов президента Украины в пресс-центре «Главреда» рассказал заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.



Центризбирком не спешил с обнародованием окончательных результатов выборов – просто все было готово к 14 февраля



За счет чего ЦИК смогла объявить окончательные результаты выборов на три дня раньше конечного срока? Отвечая на этот вопрос «Главреда», Андрей Магера рассказал, что с 8 по 13 февраля включительно в ЦИК поступали протоколы окружных избирательных комиссий, «в том числе протоколы с пометкой «уточненный».

«По состоянию на 13 февраля мы получили все без исключения протоколы окружных избирательных комиссий», следовательно, ждать до 17 февраля не было смысла.

Андрей Магера добавил, что ЦИК рассмотрела «все без исключения» жалобы, поступившие в ее адрес, кроме тех из них, которые были оформлены неправильно.



Президента Украины выбирали даже… в Антарктиде!



Подводя итоги выборов президента Украины, Андрей Магера рассказал о том, что для их проведения было создано 225 территориальных округов, насчитывающих 33667 избирательных участков, из них обычных – 32079, зарубежных – 114, «позже один избирательный участок в Ираке был упразднен», и 1475 специальных избирательных участков. Как пояснил замглавы ЦИК, к последним относятся участки в больницах, тюрьмах, «на судах, которые в день голосования находились в плавании под государственным флагом Украины», и даже избирательный участок… на полярной станции в Антарктиде.

Отвечая на уточняющий вопрос «Главреда», представитель ЦИК рассказал, что на антарктической станции президента Украины выбирали 13 человек. К сожалению, Андрей Иосифович не смог вспомнить, кого именно поддержали полярники на этом максимально удаленном от Украины избирательном участке.

По данным ЦИК, общее количество членов окружных избирательных комиссий составило 3150 человек, - продолжил рассказ Андрей Магера, - в участковых избирательных комиссиях работало 534266 человек.

Андрей Магера с сожалением сообщил о том, что на трех избирательных участках голосование было признано недействительным «на основаниях, предусмотренных законом».



Время остановилось, чтобы ВАСУ смог принять решение



Что касается иска Юлии Тимошенко против Центризбиркома, поданного экс-кандидатом в президенты в Высший административный суд Украины по поводу обжалования результатов выборов, заместитель председателя ЦИК рассказал следующее.

Решение ЦИК об установлении результатов выборов президента Украины приостановлено. «Очевидно, имеется в виду широкое понимание слова «решение», поскольку в узком понимании решения – постановление - ЦИК не принимала», - добавил Андрей Магера.

По словам Андрея Иосифовича, этот факт отнюдь не означает, что результаты выборов отменены или признаны недействительными, это не означает, что легитимность выборов подвергнута сомнению. Это означает лишь одно: что «время остановилось». Рассмотрение дела в ВАСУ «остановило течение времени в правовой плоскости – время остановилось только для того, чтобы Высший административный суд рассмотрел исковое заявление и принял решение».

«Высший административный суд имеет развязанные руки по отношению к этому постановлению – как в части удовлетворения иска, так и в части отказа в удовлетворении», - подчеркнул представитель Комиссии.

Вместе с тем, у Андрея Иосифовича нет ни капли сомнения в том, что ВАСУ в своем решении будет руководствоваться исключительно требованиями Закона. Как нет ни капли сомнения и в том, что «все без исключения, в том числе и ЦИК», будут выполнять это решение.



«С меня достаточно представительства интересов ЦИК в судах»



Андрей Магера не имеет желания представлять интересы Центризбиркома в суде, в частности, в Высшем административном. «Наверное, с меня достаточно представительства интересов ЦИК в судах – я делал это и в 2004-м, и в 2006-м, и в 2007-м», - напомнил он. Кроме того, Андрей Иосифович считает некорректным свое участие в судебных заседаниях, учитывая тот факт, что им было сформулировано «отдельное мнение» относительно протокола ЦИК.

«Есть другие члены Комиссии, которые также могут эффективно представлять интересы ЦИК в суде». Кроме того, «однозначно в процессе примут участие сотрудники юридического управления секретариата ЦИК».



«Украина для людей» стала лакмусовой бумажкой



Андрей Магера рассказал о том, что он, пользуясь правом, предоставленным всем членам Центральной избирательной комиссии, направил копию жалобы, поступившей в ЦИК, в Министерство внутренних дел с тем, чтобы ведомство дало правовую оценку фактам агитации за кандидата в день голосования. Речь шла об известных биллбордах с надписью «Украина для людей», которые можно было увидеть на улицах и 17 января, и 7 февраля.

«Пусть правоохранительные органы разбираются: то ли эта агитация была осуществлена со стороны одного из кандидатов, то ли некие злоумышленники, пользуясь случаем, решили осуществить провокацию», - уточнил Андрей Иосифович.

Вне зависимости от решения по этому делу, замглавы ЦИК отметил, что «это нездоровый симптом». «Надеюсь, Украину не ожидает монархия – у нас все равно будут выборы – парламентские, президентские. И мне бы не хотелось, чтобы это было своеобразной лакмусовой бумажкой для остальных кандидатов на следующие выборы: дескать, делайте, что хотите, и вам за это ничего не будет».



Местные выборы должны быть проведены в течение 2010 года



На этой неделе произошло еще одно знаковое событие. Во вторник Верховная Рада отменила решение о назначении местных выборов на 30 мая 2010 года, ссылаясь на две причины: Госбюджет на 2010 год до сих пор не принят, законодательство Украины в части сроков полномочий органов местного самоуправления необходимо пересматривать.

Андрей Магера оценил ситуацию с юридической точки зрения. «В существующем Законе о местных выборах говорится о том, что очередные местные выборы проводятся одновременно с выборами народных депутатов Украины – это первый нонсенс. Второй момент – в Конституции Украины говорится, что депутаты местных советов выбираются на пять лет, сельские, поселковые, городские председатели выбираются на четыре года, но до этого в Конституции была норма, где все без исключения выбирались на четыре года. Норма Конституции, которая изменила срок в отношении депутатов местных советов до пяти лет, вступила в силу уже после проведения очередных выборов 2006 года в местные органы власти».

Замглавы ЦИК уверен, что Закон не может иметь обратной силы, а значит, «и депутаты городских советов, и сельские, поселковые, городские председатели, которые были избраны в 2006 году, были избраны именно на четыре года и в 2010 году должны состояться очередные выборы».

Ситуация, когда дата местных выборов назначается, а затем отменяется, может привести «к определенным правовым проблемам», - предупреждает Андрей Иосифович. Так, по его словам, решение об отмене выборов может быть обжаловано в суде, подобно тому, как это было в случае внеочередных выборов в Тернопольский областной совет. «Я бы очень не хотел, чтобы эта ситуация повторилась сейчас», - сказал он.

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