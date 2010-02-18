Геннадий Москаль: «Часть «Самообороны» к Януковичу таки может пойти»

В конце августа 2009 года народный депутат от «Нашей Украины – Народной самообороны» Геннадий Москаль был назначен начальником милиции Крыма в ранге замглавы МВД. С той поры многочисленные недруги Москаля с «сине-белой» партийной пропиской не раз поднимали в парламенте вопрос о незаконном совмещении генералом Москалем депутатского мандата и кресла в исполнительной власти. Но дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как к означенным недругам подключился «оранжевый» Президент.Именно последний своим указом приостановил правительственное решение о назначении Москаля в Крым.



Генерал, ранее уверявший, что работает начальником ГУ МВД «на общественных началах», после серии судов и президентского указа махнул на все рукой – и 3 февраля явился в Киев, подав прошение об отставке. После чего занялся прямыми депутатскими обязанностями, в промежутке не отказываясь от общения с прессой.



«Главреду» Геннадий Москаль рассказал, зачем приблизил день победы Януковича, как неприлично прошли выборы в Крыму, и что Давид Жвания – не предатель.



Геннадий Геннадьевич, в стране есть министр внутренних дел?



Да нет никакого министра, и даже временно исполняющего обязанности никакого нет. Ведь продолжаются суды. Переназначение суд приостановил (после увольнения Юрия Луценко Верховной Радой Кабмин сразу назначил его и.о. министра, что Партия регионов обжаловала в суде. – Авт.). Но он же подал апелляцию, и она еще рассматривается – я так понял, заседание назначили на 22 февраля.



Так что кресло главы МВД зависло в воздухе. И это очень плохо, потому что есть решения, бумаги разные, которые может подписывать только министр или в.и.о. А Луценко, получается, не может. Вот их никто и не подписывает.



Самого Луценко вы давно «живьем» видели?



Вчера.



После второго тура выборов пошли слухи, что он выезжает за границу…



Да я вас умоляю! Мы уже столько тяжелых времен пережили, и тот же Луценко, вспомните, сколько проблем имел – то с якобы незаконными вручениями пистолетов наградных, то с авиарейсами, и с чем угодно. Чего там ему бояться.



А вообще, я не думаю, что в такой сложной ситуации в стране эти победители будут заниматься какой-то мелкой местью. Им и так нелегко придется. Опять же, думаю, Янукович-оппозиционер и Янукович-президент – это будут две большие разницы. Так что, наоборот, некоторым его как бы соратникам в том же Крыму, возможно, придется потерять должности или мандаты крымских депутатов. Потому что Янукович уже не будет закрывать глаза на их проделки.



Как, по-вашему, милиция сработала на этих выборах?



Лично я не вижу чего-то такого, чтобы милиция где-то что-то такое не выполнила. Ну, это же и не выборы 2004 года, когда громили участки, стреляли на участках, поджигали бюллетени… Хотя нарушения случались, конечно, но уже не такие наглые.



Ручки там эти с невидимыми чернилами были – в Крыму, например. Но трудно сказать, это была спланированная акция какой-то политической силы или просто хулиганство? Ведь пропадали же чернила и за Тимошенко, и за Януковича, я думаю.



А вот хулиганства было немало – не в смысле каких-то погромов, а когда молодежь портила бюллетени в кабинках, писала там слова всякие неприличные о кандидатах, рисовала всякие гадости. Вот этого много было, мне это в Крыму рассказывали члены избиркомов.



Ручки с исчезающими чернилами – это ничего себе хулиганство. Я, например, даже не знаю, где такую ручку взять.



А вот вы, как журналист, и расследуйте, откуда они берутся. Тем более что раньше этого не было у нас. И если даже сейчас это хулиганство простое, то на следующих выборах, как грипп, может вырасти в эпидемию. Представьте себе, в каком-нибудь селе не смогут избрать сельского голову, потому что все бюллетени окажутся чистыми. Вот такая угроза может быть, я полагаю.



Ваше заявление об уходе из крымского главка уже удовлетворено?



Не забудьте, еще 1 февраля Президент подписал указ о приостановлении действия постановления о моем назначении. То есть опять же я ни бумаг не могу подписывать, ничего. Разве что сидеть без дела в кабинете – но не буду же я «свадебным генералом». Еще и под пристальным оком прокуратуры.



Так что все – я должность оставил, документы об отставке подал. Ждать решения Конституционного суда по моему поводу я не стал – это же год можно ждать. Я показался на ясны очи спикеру, сказал, что я тут, не подавайте на меня больше в суд. Кстати, судили меня за «совместительство» как раз на мой день рождения, 11 декабря – вот, дожился.



В парламенте вы уже отметились результативными голосованиями. Например, назначение на 25 февраля инаугурации Виктора Януковича, которое сейчас оспаривает БЮТ, не прошло бы без 15 голосов «нашеукраинцев». И один из этих голосов – ваш…



Я говорил и повторю: я не голосовал за инаугурацию Януковича. Я голосовал за скорейший уход Ющенко. Чтобы он не наделал еще больше глупостей, а то он столько уже их наделал, что каждый его день при власти дорого стоит обществу.



Сколько депутатов от «Самообороны» готовы подписями подтвердить наличие коалиции в парламенте?



Я лично из коалиции никуда не выходил. Я в жизни своей в парламенте написал одно-единственное заявление о вступлении в коалицию. Больше я никаких заявлений по этому поводу не писал. А эти мудрецы, которые там «варнякают» о каких-то подписях… Почему они не пишут заявлений о выходе из коалиции?



Конституция четко гласит: законы и нормативные акты обратного действия во времени не имеют. Смотрите, если вы совершили преступление сорок лет назад, то вас же даже сегодня будут судить по Уголовному кодексу 60-го года, а не 2001-го. Так и здесь: новый Закон о регламенте есть, но коалиция-то создавалась по старому.



Так что теперь тот, кто хочет сменить коалицию, просто должен не раздавать интервью, а написать заявление о выходе из коалиции. И подать в секретариат ВР, и Литвин сделает объявление, и все будут довольны.



Но ведь коалицию так не уничтожить – для этого надо, чтобы из нее выходили не отдельные депутаты, а чтобы вышла хоть одна фракция.



Ну так какие проблемы? Пусть большинство нашей фракции, например, напишет заявления о выходе из коалиции – и все уже будет вполне понятно. Это же 37 человек всего. Так никто же этого не делает, все ля-ля-ля.



Правда ли, что «Регионам» так и не удалось уговорить 37 человек? Говорят, согласны максимум 34.



Если бы «Регионы» кого-то уговаривали, я бы об этом знал. Есть другое – люди, в нашей фракции в том числе, которые ведут с ними переговоры добровольно. И вообще были с ними еще до победы Януковича. Я имею в виду в дружественных отношениях.



Что ж: у нас есть плохие люди и нормальные, как есть и в других фракциях. Но если у кого-то какие-то там общие интересы с другими, это же не значит, что он меченый, и с ним нельзя и поздороваться уже…



Давид Жвания, который, по слухам, активно контактирует с «Регионами», - он к каким людям относится?



Ну а что, Жвания раньше с «регионалами» не общался? Что, никто об этом не знал? Ничего в этом нет такого.



А в том, что в результате г-н Жвания может перетянуть на сторону Януковича зависимых от него депутатов НУНС, тоже ничего плохого нет?



Что значит «перетянуть»? В уголовном праве есть такое понятие – использование заведомо беспомощного состояния потерпевшего. Вследствие его слабоумия, например. Когда берут человека, натаскивают его на преступление, а он потом не понесет ответственности, потому что неподсуден. Но у нас в «Самообороне» таких нет!



У нас есть два, условно говоря, акционера – Юрий Луценко и Давид Жвания. Это я пример привожу, подчеркиваю. Вот по этому примеру, остальные – во всяком случае я – это просто наемные работники. Одни из них шли по квоте Луценко, другие – по квоте Жвании. Квотирование было 50 % на 50 %.



Сейчас нас, правда, не поровну, потому что нас было 18, а стало 17. Это из-за того, что, когда умер Иван Сподаренко, на его место в парламент пришел «нашеукраинец» - у нас-то в списке только каждое четвертое место… Но, в общем, я не об этом, а о том, что если бы Жвания вел переговоры такого рода, как вы говорите, то он подошел бы к своей группе и сказал: вот, хлопцы, я принял решение, вы со мной или нет?



И он бы вел переговоры в том числе и со мной, так как я числюсь по его квоте. Но со мной не вели никаких переговоров ни г-н Жвания, ни г-н Луценко, ни…



…г-н Клюев…



Ни г-н Клюев (смеется), и никакой другой господин. А какие там переговоры сам Жвания ведет – я его не спрашиваю, и это неуместно – лезть в чужие разговоры.



Юлия Тимошенко, которая даже лично обзванивает сомневающихся депутатов, тоже с вами никаких переговоров не вела?



Да никто мне не звонил и ничего не говорил. Единственный, с кем я провел какие-то «переговоры» - это Владимир Михайлович Литвин, когда я к нему приходил и докладывал, что вернулся в парламент.



Но если вернуться к главному вопросу, то я не исключаю, что часть «Самообороны» к Януковичу таки может пойти. Я, к сожалению, как знаток своей нации, никогда не исключаю, что три украинца – это партизанский отряд с двумя предателями. Но пока я лично отвечаю за себя, а что там Жвания думает – это вы ему позвоните и спросите. Я от себя могу официально вас заверить: никаких переговоров с целью какого-то «перетягивания» он не вел с нами.