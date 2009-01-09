Станислав Белковский: «Путин, Миллер и компания рубят сук, на котором сидят»

9 января 2009, 18:41

Российское руководство пошло в очередной артиллерийский наскок на газовом фронте против Украины.

Владимир Путин сообщил, что Украина своими действиями сорвала исполнение меморандума от 2 октября, а значит, теперь цена на газ для Украины может быть только рыночной - 470 долларов без каких-либо переходных периодов. Более того, по словам Путина, именно Виктор Ющенко сорвал переговоры по газу 31 декабря 2008 года, а вся украинская власть преступна и именно Украина хочет сохранения схемы поставок газа в Украину через посредников.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Россия не даст больше Украине красть свой газ и наживаться на его перепродаже предприятиям втридорога.

В это время Европа продолжает мерзнуть без газа, а в Украине в связи с недостатком голубого топлива останавливаются еще не добитые кризисом промышленные предприятия.

«Главред» решил узнать альтернативное мнение российской стороны о начавшейся между Украиной и Россией газовой войне. Свою позицию по поводу происходящего на газовом фронте в интервью «Главреду» рассказал известный российский политолог, глава Института национальной стратегии Станислав Белковский.

Станислав Александрович, какова ваша оценка действий украинских властей в нынешнем газовом конфликте с Россией?

Действия украинской власти в этом конфликте я оцениваю как полностью компетентные и адекватные ситуации. Я считаю, что впервые за последние три года украинская власть ведет себя совершенно правильно. Украинская сторона четко осознает свои козыри. Это и наличие запасов газа в хранилищах, это и снижение потребления газа украинской промышленностью в связи с экономическим кризисом, а главное, это понимание того, что по техническим причинам Россия не может перекрыть Украине газ. Для поддержания транзита в Западную Европу в Украину нужно поставлять газ как для страны-транзитера.

Сегодня, в отличие от 2006 года, и Президент, и премьер-министр, и достаточно компетентный глава «Нефтегаза» Олег Дубина все эти вещи прекрасно понимают. Поэтому они совершенно оправданно и осмысленно занимают жесткую позицию.

Какие могут быть последствия для России от газового конфликта с Украиной? Боится ли она реакции Европы?

Россия не боится в силу того, что на сегодняшний день газовыми вопросами с российской стороны занимаются люди некомпетентные. Это касается и Владимира Путина, чья некомпетентность на посту премьера уже неоднократно проявлялась, и, конечно, главы «Газпрома» Алексея Миллера, который свой потолок компетентности пробил еще на посту главы Балтийской трубопроводной системы в конце прошлого десятилетия. У них нет понимания, сколь губительны для «Газпрома» как корпорации и для России как страны долгосрочные последствия этой газовой войны.

Первым последствием газовой войны для России может быть интенсификация строительства газопровода «Набукко» как альтернативного маршрута для транспортировки центральноазиатского газа в Европу в обход России. Дальше, можно получить гораздо более жесткую позицию ЕС и отдельных стран Балтийского бассейна в отношении строительства Североевропейского газопровода. Его теперь будет значительно сложнее построить. Но главное, что нас ждет – резкая активизация усилий в Европе по развитию альтернативной энергетики и снижение зависимости Запада от традиционных углеводородных энергоносителей.

Притом всеми своими действиями в газовой войне Путин, Миллер и компания активнейшим образом рубят сук, на котором сидят.

По вашему мнению, какова истинная цель «Газпрома» в газовом противостоянии между Москвой и Киевом?

Истинную цель пока что сложно сформулировать, так как, по-моему, она еще не ясна самому «Газпрому». Поэтому то, что сейчас делает Путин и Миллер, противоречит интересам «Газпрома» как корпорации. Думаю, что они ведут все к тому, чтобы создать некую схему с участием посредника, который имел бы возможность выхода на европейский спрос и рынок газа. Эту возможность имеет «РосУкрЭнерго». Цены на европейском спотовом рынке газа в разы выше, чем на рынке долгосрочных контрактов. И как раз выход на спотовый рынок является основой бизнеса «РосУкрЭнерго». Думаю, что заключение прямого контракта между «Газпромом» и «Нефтегазом Украины» приводит к потере аффилированными с руководством «Газпрома» посредниками такой возможности. Таким образом, исчезает возможность доступа к центрам неучтенных прибылей. Другого рационального объяснения этому я не вижу, так как любые другие объяснения относятся к области иррационального и психологии – ненависти Владимира Путина к украинской власти и политической элите в целом.

Когда поставки газа в Европу возобновятся?

Думаю, что именно в этой ситуации Украине торопиться некуда. У нее выигрышная позиция. А России торопиться есть куда. Конфликт долго не продлится. В ближайшие если не дни, то недели конфликт разрешится.

Какое у вас впечатление от реакции Европы на этот конфликт? Какие страны поддерживают Киев, а какие Москву?

Европа ведет себя достаточно нейтрально, но в целом солидаризируется с Украиной, потому что видит абсолютно агрессивную и некомпетентную позицию Путина и его команды. То есть тут дело не в каких-то долгосрочных геостратегических приоритетах, а в том, что само содержание и поведения «Газпрома» отталкивает от себя европейских политиков и наблюдателей.

Может ли причиной этого конфликта служить нынешнее тяжелое финансовое положение «Газпрома»?

Думаю, одним из факторов данного конфликта может быть тяжелое финансовое положения «Газпрома», которое пока еще не проявило себя. Долговая нагрузка «Газпрома» явно несопоставима с его доходами, особенно в условиях падения цен на нефть и привязанных к ней цен на газ. Это связано с тем, что из-за холодной зимы возросло потребление газа в самой России. И, возможно, «Газпром» пытается выиграть время, чтобы поставить больше газа российским потребителям и, таким образом, не допустить энергетической катастрофы в ряде регионов России. Это может быть еще одним рациональным мотивом поведения «Газпрома» в этой ситуации наряду со стремлением не допустить ухода аффилированного посредника со спотового европейского рынка газа.

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