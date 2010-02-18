Медленные танцы на коалиционных костях…

Ключевое событие парламентского дня – совет коалиции. Инициатор – БЮТ. Цель собрания - предложение другим членам коалиции поддержать голосованием постановление об отмене инаугурации Януковича. Результат - двухчасовая говорильня. «Никаких договоренностей достигнуто не было, хотя в ходе заседания обсуждались разные варианты развития ситуации, которые, в сущности, «сводились к двум», - сказал журналистам Роман Зварыч. Первый вариант – «ссылаясь на необратимость действия закона, ничего не делать», тогда через десять дней возникнет неопределенная юридическо-правовая ситуация, открывающая возможность новоизбранному президенту прекратить полномочия Верховной Рады и объявить о досрочных парламентских выборах. Второй вариант - согласно регламенту ВР подать полный комплект необходимых документов для подтверждения деятельности коалиции. Окончательное решение ни по одному из вариантов не достигнуто. Продолжение совета коалиции завтра в 12.00