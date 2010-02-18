Святослав Олийник: «Авторитетные люди в списке партии никому не нужны»

Народный депутат Святослав Олийник принадлежит к юридическому департаменту Блока Юлии Тимошенко – его причисляют к так называемой «группе Андрея Портнова».

Олийник периодически привлекает к себе внимание прессы, делая заявления, идущие вразрез с «генеральной линией партии». Так, он открыто выступал за переход БЮТ в оппозицию и признание результатов второго тура и скептически высказывался о перспективах их обжалования. В интервью «Главреду» Олийник рассказал о своем видении судебного процесса в Высшем админсуде, возможной стратегии БЮТ в будущем, несовершенстве избирательной системы в Украине, о своих личных политических планах и, конечно, о «группе Портнова». -- «Давать оценку обоснованности иска в ВАСУ я, как член фракции БЮТ, сейчас не хотел бы»

Святослав Васильевич, насколько, по вашему мнению, достойно для юриста выступать в роли носителя картонных коробок с документами – в ВАСУ под подачу Юлией Тимошенко своего иска этим занимались ваши коллеги по фракции?..

Я думаю, что это нормальная ситуация, когда члены команды сопровождают своего лидера, решившего подавать жалобу лично. Я не вижу в этом никакой проблемы.

Почему в ВАСУ пришло так много БЮТовцев?

В какой-то степени это обусловлено тем, что там присутствовало много «регионалов», была искусственно создана напряженная и недружелюбная обстановка. Вполне понятно, что для того, чтобы создать комфортную обстановку, все же желательно, чтобы рядом были свои люди. Это нормально, это скорее не юридическая, а чисто жизненная плоскость.

Зачем вообще подавался этот иск – наши источники в БЮТ утверждают, что у него нет шансов быть удовлетворенным априори?

Я в свое время уже давал на эту тему комментарий, но это было в то время, когда еще не было решения его подавать. А теперь такое решение уже есть, и оно реализовано. Чего уж теперь давать ему оценку? Надо дождаться оценки суда.

Ваша личная позиция – по поводу нецелесообразности подачи иска - не изменилась за это время?

Я лучше воздержусь от комментария в отношении этого вопроса, давайте дождемся судебного процесса, тогда станет ясно. Свое мнение я высказывал, когда еще не было решения о подаче иска.

Зачем Андрея Портнова заставили нести этот иск в суд – при том, что он выступал против? Вообще, решение судиться было принято Юлией Владимировной лично?

Ни Портнов, ни остальные юристы не были участниками этого избирательного процесса в роли кандидатов в президенты. Поскольку Юлия Владимировна является кандидатом в президенты, за ней и было окончательное решение. Очевидно и понятно, что именно она принимала это решение, а задача членов команды - или помогать ей, или как-то выражать свою позицию в рамках демократических процедур. То есть я как юрист представил свое мнение на эту тему, но сегодня как член фракции БЮТ я не хочу комментировать юридический аспект. Сейчас это будет не корректно. Я думаю, если уж принято такое решение, то его желательно сопровождать, и это естественно и нормально для людей, которые хоть каким-то образом исповедуют командный дух.

Но ведь принятию этого решения предшествовали острые внутрифракционные дискуссии?

Скорее не внутрифракционные, а внутриюридические.

Внутри юридического блока фракции?

Внутри окружения были дискуссии, анализ поданных данных. Но решение о подаче этого иска характеризуется как минимум двумя аспектами: это и юридический аспект, и в значительной мере политический, публичный аспект, аспект позиционирования, — есть много людей, отдавших голоса за Юлию Тимошенко. Очевидно, ей лучше других известно, как в этом аспекте себя вести, чтобы люди, отдавшие голоса за нее, не чувствовали себя побежденными.

Вы воздержались от комментариев о целесообразности самой подачи этого иска в суд. Если это уже произошло, каковы шансы на победу?

Вы мне задаете тот же вопрос, только по-другому сформулированный. Это опять же означает, что сейчас, когда суд уже идет, давать оценку обоснованности этого иска как член фракции БЮТ я не хотел бы.

До избрания в парламент я работал адвокатом, а в этой сфере есть очень жесткая профессиональная этика. Дело в том, что когда юрист работает, обслуживает своего доверителя, он в известной мере ограничен в комментариях и прогнозах. В данном случае я сослался бы на юридическую этику и не стал бы вдаваться в суть этого процесса.

-- «Переход к оппозиционной деятельности - формула победы на предстоящих парламентских выборах»

В случае победы в суде и проведения третьего тура выборов – что вы будете говорить мировому сообществу, которое в целом признало наши выборы демократическими, а многие успели даже поздравить Виктора Януковича с президентством?

Я думаю, что международное сообщество в данном случае с уважением отнесется к нашим внутренним отечественным процессам. Есть такая традиция в цивилизованном международном сообществе: принимать и уважать решения суда. И очевидно, какое бы решение этот публичный суд не принял, оно будет воспринято международным сообществом.

Но ведь международное сообщество доверяет своим судам, и имеет на это все основания. Зато украинские суды в коррумпированности не обвинял разве что ленивый...

Я не стал бы сегодня подвергать сомнению объективность нашего суда. Судом принято стратегически правильное решение — слушать дело в полном составе судей. И пока каждый из участников этого судебного процесса не получит ответы на свои вопросы, этот процесс будет продолжаться, и никто не может ограничить суд в сроках этого рассмотрения. Я считаю неправильным, когда кто-то прогнозирует, что суд закончится в воскресенье, или в понедельник, или к какой-то дате.

Суд не ограничен ни во времени рассмотрения дела, ни во времени нахождения в совещательной комнате для принятия решения. Я думаю, что при всех возможных сложностях нашей судебной системы, этому суду, который будет происходить в обстановке абсолютной публичности, я бы доверял полностью.

То есть этот судебный процесс может продолжаться, условно говоря, две или три недели?

Любой суд все-таки должен соблюдать разумные сроки.

А какими могут быть разумные сроки?

Я считаю, что разумным сроком было бы рассмотрение этого дела в течение недели.

А если суд решит не удовлетворять иск Юлии Тимошенко, какими будут действия ее соратников?

Тогда наступит время уже для исключительно политического решения. То есть на этом юридическая кампания заканчивается, фактически заканчивается и избирательный процесс, и мы переходим в стадию исключительно политических решений. И опять же ключевым игроком становится Юлия Тимошенко и ее позиция в отношении последующей политической деятельности и формата действий, потому что часть людей будет позиционировать себя в оппозиции, а часть захочет быть с властью.

Если ВАСУ не удовлетворит ваш иск, вы с этим согласитесь?

После решения суда в юридическом процессе будет поставлена точка. Понятно, что и правовые, и цивилизационные традиции побуждают к признанию решение суда, каким бы оно ни было.

В случае поражения – будете применять технологию реваншизма, как Янукович после 2004-го?

Очевидно, будут разные позиции. То есть кто-то будет более радикален и предпочтет работать с более радикальной аудиторией, а кто-то будет более умеренным, более конструктивным. Это означает, что в нашей политической позиции после этого может возникнуть плюрализм.

А не стал ли именно этот плюрализм, порой превращавшийся в хаос, одной из причин поражения?

Безусловно, БЮТ есть что анализировать, потому что есть результат, и этот результат негативный. Если кто-то думает, что негативный результат нужно списать на кого-то другого, на противоположную сторону, или на людей, которые не так голосуют, - это неправильный путь. То есть выборы - это всегда точка, когда нужно сделать остановку и проанализировать свои позиции, свои собственные действия, и, возможно, те ошибки, которые привели к негативному результату.

А какие ошибки, которые привели к такому результату, вы можете назвать?

Лично я считаю, что люди могли устать от политического противостояния, и от тезисов, направленных на взаимное обвинение. Возможно, Янукович где-то и набрал больше голосов, потому что он меньше переходил на личности. Нам просто нужно сделать эволюционный переход от политики обвинений, или политики «против», к политике консенсуса.

Если Янукович станет президентом, Тимошенко лучше добровольно уйти в отставку или держаться за свое кресло?

Я выражу свое личное мнение. Я уверен, что в таком случае переход к оппозиционной деятельности является формулой победы на предстоящих парламентских выборах, потому что власть всегда сталкивается с проблемами, которые не популярны у людей. Лучше не делить эти проблемы. Либо целиком отвечать за этот процесс, либо же отдать его оппоненту. Более того, страна просто не может оставаться без оппозиции!

Многие говорят, что дата инаугурации Януковича станет своеобразным психологическим моментом, после которого «ненадежные элементы» в БЮТ начнут дрейфовать в сторону Партии регионов...

Мне кажется, что переход из одной команды в диаметрально противоположную уже невозможен. Мы уже пережили этот исторический момент, когда люди перебегали в другие команды. Теперь это уже не модно. Возможно, здесь возникнут какие-то третьи векторы - сегодня я бы обратил внимание на заявления Тигипко. Он говорит, что хочет создать в парламенте свою группу. Думаю, что в Верховной Раде возникнут группы, ориентированные на того или иного лидера. Возможно, они будут больше, чем сегодня, представлены в парламенте, потому что результаты президентских выборов дали определенную, скажем, раскладку симпатий. Очевидно, это станет фактором, который сплотит людей вокруг лидеров.

Может ли фракция БЮТ в чем-то повторить путь фракции НУНС, когда вместо подчинения одному лидеру там появилась куча внутренних течений – имею в виду, что будет ядро, ориентированное на Юлию Владимировну, и «серая масса», голосующая как ей заблагорассудится?

Я вообще считаю, что неправильный сам принцип формирования этого состава парламента – переход к партийной модели был ошибочным. Фактически наш парламент выглядит как некая корпорация, в которой статус депутата не совсем понятен. По закону и по логике — депутат является представителем людей. А работая с конкретными людьми, мы часто входили в коллизию, когда партийные интересы не согласовывались с проблемами, поднятыми людьми в конкретных округах.

Я живой тому пример - потому что мне достался округ в Днепропетровской области, начинается он с областного центра и заканчивается на границе с Донецкой областью. В моем округе, например, больше семидесяти процентов людей проголосовали во втором туре за Януковича. И у этих людей есть свои взгляды на жизнь, на политику, на действия правительства, на политическую риторику и тому подобное. Если я хочу корреспондироваться с этими людьми, я зачастую не могу поддерживать те тезисы, которые на политическом уровне правильнее для людей, живущих на западе Украины. Поэтому и возникает проблема - депутат должен определиться, кому он служит: либо партии, которая взяла его в список и завтра возьмет или не возьмет, либо тем людям, рядом с которыми он закреплен работать. Например, там, где он родился и прошел свое становление.

Выходом из этой ситуации может стать пересмотр политической системы в плане формирования ее по другим правилам: или мажоритарным, или поддержки конкретной фамилии в открытых списках. В конце концов, я думаю, что своего представителя должна иметь громада, а не партия.

Возможен ли такой выход из этой ситуации, путем политреформы, путем референдума, который предложил Иван Григорьевич Кириленко? Он сказал, что, по его мнению, людям ближе президентская форма правления...

Я думаю, что референдум вряд ли решит эти проблемы. Эта процедура ограничена тем, что на референдуме люди голосуют за вопросы, сформулированные инициаторами референдума, а часто бывает, что от того, как сформулирован вопрос, зависит ответ, который мы получим. Более того, мы знаем примеры, когда результаты волеизъявления на референдумах потом не претворялись в жизнь. Я думаю, что правильно избрать другой путь, думаю, что в этом непонятном политическом хаосе найдется такая фигура, которая вынесет этот вопрос на публичную риторику и возьмется решить его юридически правовым способом. Считаю, что мы в ближайшее время станем свидетелями таких инициатив, например, посредством обращения в Конституционный суд.

Что выгоднее БЮТ – досрочные парламентские выборы или выборы очередные, в 2012 году, учитывая то, что местных выборов в мае, наверное, не будет?

Давайте начнем с того, что местные выборы перенесли с тридцатого мая, но не навсегда. То есть, скорее всего, можно прогнозировать, что местные выборы все-таки состоятся либо летом, либо осенью этого года. Потому что полномочия мэров, например, уже заканчиваются, и их невозможно продлить из-за отсутствия законодательного и финансового обеспечения. Дата местных выборов может быть и датой, на которую придутся возможные досрочные выборы в парламент. Я как считал, так и считаю, что досрочные выборы в Верховную Раду более чем реальны, рано или поздно они состоятся, и скорее всего, они могут совпасть с местными выборами, хотя бы ради элементарной экономии средств.

И все-таки, какая дата парламентских выборов более выгодна БЮТ?

Если досрочные выборы состоятся по нынешней партийной системе, то мне кажется, что они радикально в лучшую сторону вряд ли что-то изменят. При формировании проходной части списка снова будет иметь вес расположение к лидеру, а не авторитет политика. Никому ведь не нужны авторитетные люди в списке партии! Там нужны люди, похожие на бизонов. Я их сравниваю с бизонами, потому что когда я увидел, как бегут депутаты с одной стороны зала к трибуне или куда-нибудь еще, то они действительно похожи на бизонов, табуном бегущих блокировать трибуну. И смотришь, а там бывшие губернаторы, еще какие-то уважаемые люди, доктора наук, и все они бегут к трибуне что-то блокировать...

Так каким же образом будет формироваться список БЮТ – наполняться «бизонами»?

Я не являюсь функционером БЮТ, я не являюсь членом ни одной партии, образующей Блок Юлии Тимошенко. И для себя я в принципе уже решил. Честно говоря, в то случае, если будут досрочные выборы по этой же системе, которая есть сейчас, в рамках БЮТ я лично на них не пойду, даже если меня и пригласят.

-- «Андрей Портнов не стоит в очереди за тем, чтобы получить какое-то юридическое задание»

А как вы видите свое будущее в таком случае?

Вы знаете, сегодня меня пока интересуют определенные аспекты политики. Более того, я вижу определенную перспективу и занимаюсь сейчас непарламентскими политическими проектами, даже более того, я вам могу подтвердить, что очень симпатизирую одной новой партии.

Что это за партия?

Это политическая партия «Украина будущего». Как по мне, идея, заложенная в основу этой партии, идея гуманистическая, настолько интересна, и настолько производительна, что она обязательно даст очень и очень интересные результаты. Но понятно, что не в этом году, это серьезная работа, которая сегодня ведется и на международном уровне. И я сегодня не скрываю своего очень позитивного отношения к молодой идее, которая рождается в недрах этой партии.

В чем заключается ваше сотрудничество с «Украиной будущего»?

Я в идеологической части сотрудничаю с людьми оттуда, а это преимущественно молодежь - та молодежь, которая будет в завтрашнем дне.

Ваш возможный отход от парламентских дел, очевидно, приведет к ослаблению юридического департамента БЮТ, а именно того отделения в юридическом департаменте, которое условно называют «группой Андрея Портнова». Это значит, что тендеры на выполнение юридических заказов руководства она будет проигрывать группе «Корнийчука - Онопенко»?

Во-первых, нет никаких тендеров внутри БЮТ. Это я вам ответственно заявляю. Юлия Владимировна или руководство БЮТ, генерируя какую-то юридическую задачу, поручают ее тому, кого избирают на данный момент как более функционального для решения этой задачи. Андрей Портнов не стоит в очереди за тем, чтобы получить какое-то юридическое задание.

Что касается так называемой «группы Андрея Портнова» - действительно, есть определенный круг людей, у которых на определенном интеллектуальном, культурном и мировоззренческом уровне есть много общего в понимании происходящих в стране процессов. Это больше интеллектуальная группа, которая имеет определенный стиль и традиции, опыт понимания государственной службы. Большая часть людей от государственной службы в определенных обстоятельствах добровольно отказывалась. Я могу в качестве примера привести Сергея Петрашко, который возглавляет Комиссию по ценным бумагам, - этот человек никогда не имел отношения к парламенту, но исповедует те же принципы: если ты пришел на государственную службу, ты добросовестно исполняешь свои обязанности, а если ситуация меняется, например, та команда, с которой ты пришел, уходит из власти, то нужно уходить с должности, ни в коем случае за нее не держаться и спокойно передать ее своему преемнику.

Все эти люди самодостаточны, они не стремятся дорваться до какого-то там бюджетного потока или еще там до чего-то. И я не вижу никаких проблем в том, находятся ли эти люди в парламенте, или они перешли на местные форматы, или в бизнес, или в какую-то другую сферу. Пока еще круг таких единомышленников все увеличивается и увеличивается. Но это не путь какой-то анархии, это путь функциональности. У меня функциональность к той территории, на которой я работал депутатом все эти годы. Если мы подводим эту черту под функциональностью, мы получаем все ответы и путь, который не является конфликтным.

Но разве события вокруг иска к ВАСУ не свидетельствуют об определенных конфликтах между разными группами юристов внутри БЮТ и о том, что «группа Корнийчука - Онопенко» сейчас пользуется у Тимошенко большим доверием?

Андрей Портнов доктор юридических наук, самодостаточный юрист, ему не нужно выигрывать никаких тендеров, не с кем бороться. Я много читаю в прессе, что какие-то там группы кому-то противостоят. На самом деле это всегда выбор Юлии Владимировны, кому она доверяет тот или иной вопрос. От того, что кто-то другой берет на себя часть поручений руководства блока, Андрею Портнову становится только легче.

Отношения господина Портнова и Юлии Владимировны после выборов в последнее время не стали несколько прохладнее, как вы чувствуете?

Знаете, этот вопрос все же корректнее было бы задать самому Андрею Портнову. Я вижу, что он в настоящий момент молчит и в публичную плоскость не выходит, это, очевидно, тоже своего рода информация...

Переформулируем вопрос – между «группой Портнова», в которую входите и вы в частности с одной стороны, и Юлией Тимошенко с другой не произошло охлаждения отношений?

Возможно, это больше может касаться лично меня, потому что я время от времени делаю заявления, не всегда совпадающие с генеральной линией. Это не касается группы Портнова, это касается меня лично. Но меня часто спрашивают: как я думаю, какое количество людей во фракции или где-то там еще придерживаются такого мнения? У меня на это есть простой ответ: если я себя уютно чувствую в этой позиции, то мне этого достаточно, даже если я один.