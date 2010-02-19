Психология Тимошенко помогла Януковичу победить

И хотя исковое заявление Юлии Тимошенко об отмене результатов выборов сейчас рассматривает Высший административный суд Украины, уже сегодня можно говорить о политическом будущем второго лица украинского политикума – действующего премьер-министра.



О вариантах развития последующих событий для Юлии Владимировны и о политической силе, возглавляемой ею, в пресс-центре «Главреда» говорили директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко и президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов.



Предлагаем вашему вниманию избранные фрагменты пресс-конференции.



Поражение Тимошенко не будет иметь фатальных последствий для ее политической карьеры



Юрий Якименко: «Ясно, что победа на президентских выборах была бы достижением цели Юлии Тимошенко, но и поражение на этих выборах также не имеет каких-то фатальных последствий с точки зрения ее политического будущего.

Каким бы ни было решение Высшего административного суда - будут ли пересмотрены результаты президентских выборов или не будут - Юлия Тимошенко на этих выборах подтвердила уровень своей значительной общественной поддержки, она получила 45% голосов, в большинстве регионов она заняла первое место. Фактически это уже стартовая площадка, с которой можно продолжать свою политическую деятельность при любых условиях».

«Если мы посмотрим на динамику электоральных результатов, уровней поддержки Юлии Тимошенко, то с 2002 года мы видим весьма существенный прогресс. Результат БЮТ на выборах 2002 года был несколько выше 7%. В 2006 году этот результат был уже 22%. В 2007-м – 31%. Результат на президентских выборах в 2010 году –– 45%.

Эта динамика, в первую очередь, обусловлена тем, что Юлии Тимошенко удалось обеспечить себе достаточно стабильный круг поддержки, стабильный электорат, электоральное ядро, которое, по сути, и определяет успех ее политической силы на парламентских выборах и ее персональный успех на выборах президента Украины».



Тимошенко не стоит идти в отставку добровольно. Властную площадку можно использовать для подготовки политического будущего



Юрий Якименко: «Сейчас мы должны рассматривать два варианта политического будущего: политическое будущее, связанное с властью, и политическое будущее, связанное с оппозиционной деятельностью.

Развитие событий и перспективы этого развития весьма неопределенны, потому что процессы коалиционного строительства в парламенте идут, какие-то сигналы до нас доходят, какие-то инициативы политиками вносятся, но пока формальная коалиция остается. Соответственно, Юлия Тимошенко остается на должности премьер-министра.

На мой взгляд, для нее в этой ситуации неразумно было бы добровольно покидать эту позицию и уходить в отставку, к чему ее призывают представители команды Виктора Януковича. Она должна сделать это вполне легальным и легитимным образом - или Верховная Рада примет резолюцию недоверия Кабинету Министров и тогда, соответственно, она перейдет в статус и.о., или, если будет сформирована новая коалиция и, соответственно, Кабинет Министров сменится, сменится и премьер-министр.

Я думаю, что эта властная позиция дает ей возможность использовать эту площадку для подготовки своего политического будущего, которое, возможно, будет оппозиционным. Это период, когда перед страной возникнет множество проблем социально-экономического характера, и новоиспеченный президент страны столкнется с необходимостью реализации своих перевыборных обещаний уже в короткий период. То есть можно говорить и о повышении социальных стандартов, и вообще о шагах стабилизации социально-экономической ситуации. Он будет находится в неловком положении, поскольку у него не будет своего правительства, а следовательно, и возможности реализации собственных предвыборных обещаний. В то же время Юлия Тимошенко может продолжать свою деятельность на должности премьер-министра и говорить о том, что кризис преодолен благодаря усилиям этого правительства, и правительство готово работать дальше».



Если бы не психология лидера Юлии Владимировны, в Украине был бы другой президент



Игорь Жданов: «Не только эксперты, но и некоторые члены команды Тимошенко, в начале кризиса - в конце 2008-го - в начале 2009 года предлагали ей сделать такой шаг. Я думаю, если бы она согласилась на такой шаг, ей бы удалось выиграть президентские выборы.

Но надо понимать психологию лидера, психологию Тимошенко. Такие предложения - не для Тимошенко. Она на них никогда не согласится. Это для нее значит сдаться в плен на милость победителя. У нее психология совсем иная – психология лидера. Она считала, что у нее есть определенная ответственность, она должна завершить эту каденцию, если взялась за этот премьерский гуж. Хотя с чисто меркантильной точки зрения, я думаю, ситуация на сегодняшний день была бы другой».



Юрий Якименко: «Если бы Тимошенко была в статусе оппозиционного лидера в период, когда «Регионы» принимали Закон о социальных стандартах, в первую очередь, - потому что, по всем социологическим наблюдениям, этот фактор и сыграл для нее негативную роль, причем сыграл достаточно серьезно, - то такого можно было бы избежать. Действительно, я думаю, что оппозиция для нее все-таки является более естественным состоянием. Там бы она могла показать себя как политик, возможно, еще убедительнее, чем в сейчас.

Но, понятно, что такой шаг нужно было делать раньше, намного раньше, чтобы не создавалось впечатление, что она хочет избежать ответственности. И, очевидно, именно поэтому она решила для себя оставаться на этой позиции, нести ответственность, и если побеждать, то вместе с этой ответственностью, если проигрывать, то тоже вместе с этой ответственностью».



Четыре слабых места БЮТ



Юрий Якименко: «Очевидно, как только закончится пребывание в правительстве, для БЮТ и Юлии Тимошенко персонально встанет вопрос обретения нового политического статуса, прохождения в парламент уже в качестве лидера политической силы. Поэтому, вероятно, БЮТ будет рассчитывать на проведение досрочных выборов в Верховную Раду и не станет участвовать в формировании коалиции с «Регионами». Будет рассчитывать на то, чтобы трансформировать 45% поддержки на выборах президента в ощутимый фракционный багаж уже в Верховной Раде нового созыва. Промежуточным этапом для этого могут стать выборы в органы местного самоуправления.

Когда мы говорим о Блоке Юлии Тимошенко, мы фактически имеем в виду одного человека, формирующего лицо этого блока, данной политической силы, ее идеологию. Проблема в отсутствии четких программно-идеологических принципов, из которых можно было бы поддавать критике действия оппонента и кроме формы иметь и содержание. Мы наблюдали некие идеологические шатания БЮТ на разных этапах, начиная с 2002 года. Была и попытка апробировать социал-демократическую идеологию, затем произошел поворот в правую сторону. Контакт с Европейской народной партией, которая принадлежит к числу правых партий.

Пока что идеология этой политической силы на будущее не определена. Это одно из слабых мест.

Второе слабое место – это вопрос команды, тех людей, которые стоят за и рядом с Юлией Тимошенко, готовые брать на себя те негативы, которые при отсутствии этой команды направляются непосредственно на нее.

Третий из этих факторов – присутствие в составе данной политической силы на разных уровнях лиц, ее дискредитирующих. Дело Лозинского. Возможно, людей с негативом такого уровня в БЮТ больше нет, но что касается вообще партийных рядов, то это, я думаю, проблема, поскольку такие бурные электоральные успехи 2006-го, 2007 годов способствовали тому, что многие люди попадали туда, так сказать, не совсем благодаря критериям их морально-политических достоинств или преимуществ. Это, на мой взгляд, наибольшие вызовы, которые могут возникнуть перед Блоком Юлии Тимошенко и перед ней как лидером.

Еще один фактор - усиление конкуренции среди тех политических сил, которые не поддерживают нынешнюю Партию регионов и не будут поддерживать новоизбранного президента. Такими конкурентами будут политические силы, возглавляемые Сергеем Тигипко и Арсением Ясенюком. То есть проблема электоральной конкуренции остается. И задачей БЮТ будет постоянно подтверждать свой статус главной оппозиционной силы теперь уже к новоизбранному президенту и свой статус ядра политической системы, к которому тянутся другие, более мелкие, политические силы».



Партия регионов способствует возникновению дополнительных сомнений в легитимности избрания своего кандидата



Игорь Жданов: «Сам иск в ВАСУ достаточно аргументирован – там действительно поработали высококвалифицированные юристы, есть много ссылок на действующее законодательство, на Конституцию, на решение Европейского суда по правам человека, на кодексы избирательных практик…

В мотивировочной базе меня поразило то, что в государственном реестре у нас одна цифра избирателей, а в списки избирателей внесено почему-то на 292 тысячи человек больше, в особенности это касалось южных и восточных областей Украины. Откуда взялись эти почти 300 тысяч избирателей? Известна история с решением ЦИК, когда урну вместо трех человек можно сопровождать двум, хотя закон прямо говорит, что это должны быть три члена комиссии.

Партия регионов, с точки зрения общественного мнения, действует совершенно неправильно, поскольку способствует возникновению дополнительных сомнений в легитимности избрания своего кандидата на должность президента.

Каким будет решение суда? Не хотел бы комментировать, поскольку это может восприниматься как давление на суд, но ясно, что суд будет руководствоваться не только правовыми, но еще и политическими мотивами в своем решении.

Если Виктор Федорович все-таки будет избран на должность президента, состоится инаугурация, у нас впервые будет президент, не набравший 50% + 1 голос на выборах. Это будет президент, проигравший в 17 регионах Украины, это будет президент, разрыв которого с его конкурентом составляет всего 3,5%. Естественно, он будет чувствовать нехватку общественной легитимности».



Юрий Якименко: «Иск в Высший административный суд кроме, собственно, прямого своего назначения – обжалования итогов выборов, подведенных ЦИК, – имеет политическое значение. Он является элементом морально-политического давления на команду новоизбранного президента, призванным доказать ограниченную легитимность результатов этих выборов и с самого начала подорвать позиции своего главного оппонента на этих выборах».



Если Юлию Владимировну назначить директором ЖЭКа, то этот ЖЭК станет главным органом власти в стране



Игорь Жданов: «На сегодняшний день Юлия Владимировна, несмотря на то, что она не достигла главной цели – победы на президентских выборах – обеспечила себе достаточную общественную легитимацию. Сегодня она фактически главный политический лидер для западных и частично центральных областей Украины».

«Если Юлия Тимошенко даже останется на должности премьер-министра, я думаю, в любом случае у нее будет серьезный конфликт с Виктором Федоровичем – не только потому, что Конституция провоцирует такой конфликт, но и потому, что будут некоторые вещи, где они абсолютно несовместимы: например, по вопросам газотранспортного консорциума, вхождения в Единое экономическое пространство или вхождения в таможенное пространство, созданное Россией, Казахстаном и Беларусью, введения второго государственного языка.

Если же она перейдет в оппозицию, то я думаю, что для нее это тоже будет не худший вариант. Во-первых, обновится команда, которая у нее есть. Говорят, она будет вне парламентской трибуны? Я помню 2005 год, когда Тимошенко уволили с должности премьер-министра, она не была народным депутатом. Шла согласительная фракция, сидели руководители фракций, руководители комитетов. Заходит Юлия Владимировна в статусе бывшего премьер-министра и не действующего народного депутата и выступает от имени фракции БЮТ на заседании согласительного совета.

Старая шутка, которую, кажется, рассказывал Дмитрий Выдрин: если Юлию Владимировну назначить директором ЖЭКа №100, то этот ЖЭК станет главным органом власти в стране. Частично эта шутка сбывается».

Полную версию стенограммы пресс-конференции, а также ответы на вопросы читателей смотрите тут. Читайте также: Тимошенко не стала президентом из-за психологии лидера - эксперты Тимошенко не советуют идти в отставку добровольно Януковича и Тимошенко ожидает «серьезный конфликт» - эксперт