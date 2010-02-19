Укротительница Тигра

Юлия Тимошенко провела избирательную кампанию, активно эксплуатируя образ «белой тигрицы» и даже обещала с плакатов «Порвать за Украину».

Похоже, в ближайшее время ей придется откорректировать риторику и политическую практику, вплотную приступив к «укрощению» Тигра – Виктора Януковича.



Лидера БЮТ часто называют гениальным тактиком и неважным стратегом. Действительно, Юлия Владимировна не любит разыгрывать многоходовки, им она предпочитает политические кульбиты, на ура воспринимаемые избирателями. К этому стоит добавить высокую степень влияния Тимошенко на сограждан, ее склонность к манипуляциям, владение практикой агрессивного популизма и быстроту мышления. Тимошенко сегодня – пожалуй, самый сильный украинский политик, и это заставляет ее оппонентов объединяться против нее.



Результат второго тура президентских выборов для Леди Ю. оказался неприятной неожиданностью, и последующее развитие событий показало не только отсутствие у нее «плана Б», но и серьезные проблемы внутри команды. Сегодня интересы Юлии Владимировны с политическими заявлениями отстаивают бютовцы второго эшелона, тогда как клявшиеся ей в вечной преданности предпочитают отмалчиваться. Безусловно, главным противником Тимошенко стал Виктор Янукович, которому придется несладко. Лидер БЮТ не только имеет немалый опыт оппозиционной деятельности, но и ведома к цели обидой, свойственной потерпевшим поражение в шаге от победы.



Тимошенко придется «укрощать» Януковича, ограничивая свободу его действий, делая противоречащие интересам лидера Партии регионов ходы и пытаясь «лишить сладкого» - влияния на депутатский корпус и государственную политику в целом. Недаром ведь бютовцы продвигают тезис, что избрание главы государства не имеет ничего общего со сменой власти в целом. В ближайшее время мы будем наблюдать, как Юлия Владимировна попытается отстоять свои интересы в Высшем административном суде. Очевидно, что речь кандидата в президенты будет пламенной, а доказательства – тщательно подобранными. Впрочем, пока речь не идет о гарантированном успехе Тимошенко. Поэтому она и предложила представителям НУНС постоянно находиться с ней в контакте и даже посулила места в избирательном списке БЮТ. Предложение актуально для вождей диванных партий, но никак не для лидеров внушительных партийных структур. Но не стоит забывать, что позиции «сердечников» не выглядят столь привлекательными, как год-полтора назад. Борьба Леди Ю. за премьерский портфель и сохранение парламентской коалиции носит оттенок безнадежности.



Даже если Тимошенко удастся сохранить коалицию и остаться на посту главы правительства, принимать эффективные решения ей не удастся. Потенциал украинской экономики подорван сочетанием всемирного кризиса и избирательной кампании. Юлия Владимировна вынуждена сегодня говорить, что «кризис практически завершен», но в случае потери поста премьера ее риторика развернется на 180 градусов. Политическая ситуация не позволяет Тимошенко сделать реверанс столицам Старого света, поблагодарив за поддержку. Правительство практически стало заложником политического будущего премьера.



Юлии Тимошенко необходимо решить задачу консолидации оппозиционных Януковичу сил под собственным руководством. Иначе говоря – приручить Ющенко, Тигипко, Яценюка, найти общий язык с Литвином и Тягнибоком. Задача непростая, поскольку вышеперечисленные политики имеют немалый опыт общения с Юлией Владимировной и могут дуть на воду, обжегшись на молоке. Одновременно Тимошенко может провести чистку бютовских рядов, заменяя «слабые звенья» политиками, готовыми связать с ней собственное будущее. Леди Ю. невольно будет тянуться к двухпартийности, присущей далеко не всем европейским странам, поскольку двухцветный характер политического противостояния позволяет ей сметать недовольных ее курсом в кювет большой политики. Если Тимошенко потеряет премьерское кресло, то, несомненно, возглавит оппозиционное правительство и превратит его в инструмент постоянного давления на новую власть. Если же пост главы правительства удастся сохранить, лидер БЮТ продолжит рапортовать об успешном преодолении экономического кризиса и небывалом экономическом росте. Как перфекционистка, Юлия Владимировна попытается вновь нести на своих плечах основной груз оппонирования Партии регионов, игнорируя тот факт, что прополка «регионалами» «великолепной команды БЮТ» на предмет поиска «сорняков» идет уже сегодня. О результатах процедуры мы узнаем после инаугурации Януковича.



Уже осенью Юлия Тимошенко может предложить народу Украины авторский коктейль «Изменение реальности», параллельно педалируя идею проведения конституционной реформы и досрочных парламентских выборов. Минувшая президентская кампания, вероятно, лишила Леди Ю. части иллюзий относительно собственной триумфальной избираемости в качестве президента, поэтому на повестке дня будет построение парламентской республики, где у премьера будут полномочия канцлера. Но не стоит забывать, что за Януковичем стоит мощная политическая сила, долгое время бывшая в оппозиции. Ее «голод» станет подталкивать Виктора Федоровича к решительным действиям, которые заставят Тимошенко входить в постоянный клинч.



Тимошенко не стоит рассчитывать, что она сможет легко укротить своего оппонента. Финансовые ресурсы как ее противников, так и сторонников не безграничны, украинцы заметно устали от выборов. Нас ожидает напряженная позиционная война, вероятно, с прицелом на 2012 год – время парламентских выборов. Репетицией реванша Юлии Владимировны станут местные выборы. Плюс к тому Тимошенко будет вести собственный реестр промахов Януковича, чтобы использовать их в личных интересах. Основная задача лидера БЮТ – не диалог с согражданами в формате проповеди, а сокращение электоральной базы Януковича, ведь нельзя укротить хищника, чувствующего себя вольготно.