Тарас Возняк: «Марсіяни вже серед нас»

Тарас Возняк – блискучий публіцист і надзвичайно цікавий співрозмовник.

По-перше, банально, по-друге, неінформативно, по-третє, відгонить чимось на кшталт «Товариш Сталін був великим ученим». Із загальних відомостей про Тараса можна додати хіба що те, що він є засновником і редактором часопису «Ї», а відтак краще помовчати і надати слово візаві. І ось тоді буде справді цікаво. Тим паче, що йтиметься про все на світі. Про все у нашому українському світі – від виборів до... інопланетян



-- «Ми – як ображені діти»

Після 17 січня ви зазначали, що, «вивівши у другий тур Юлію Тимошенко та Віктора Януковича, народ України (...) виявився, м'яко кажучи, не відважним». Мабуть, тепер народ України видається вам іще менш відважним. Проте згадайте байку про хлопчика, який кричав: «Вовк!». Тим, хто проігнорував його репетування утретє чи учетверте, так само можна дорікнути – назвати їх жорстокими, байдужими людьми. Але народ стомився бути відважним (як у 2004-му), просто махнув на все рукою...

Але ж «забив» він не на цих кандидатів, а сам на себе! Доля цього народу турбує тільки його самого, як, скажімо, і здоров’я кожної людини – це, перш за все, її проблема. А то у нас так виходить, що «на зло мамі застрелюся». Це принаймні інфантильно. Зрештою, наша політична нація справді ще лишень народжується, попри всі трипільські горщики. І нічого тут комплексувати – британська нація народилася у XVII столітті під час «Славної революції», французька – під час Великої французької революції у XVII столітті, а німецька – взагалі наприкінці ХІХ століття, коли Німеччину об’єднав Бісмарк. Отож ми – діти, тому ображаємося і «забиваємо» на самих себе.

Хоча тут є й один нюанс, про який більшість українських політиків та політологів обережненько мовчить. А він полягає у тій простацькій істині, що не всі, хто має український паспорт, хочуть розбудовувати український політичний проект. Гадаю, доволі вагомій частині народу України доля нашої незалежної держави якщо не ворожа, то байдужа. І тоді «забивається» не з огляду на байдужість, а на глибоке неприйняття. Тим більше, що це неприйняття отримує активну і методичну підтримку з-за кордону. І, на жаль, не лише з Росії, але й, скажімо, з Румунії.

Власне, у перемозі Януковича можна вбачати певну, так би мовити, симетрію. У 2004-му переміг Ющенко, у 2010-му – Янукович, у 2015 році – можливо, переможе Тимошенко. Гадаєте, тут наявна така собі Божа іронія: після помаранчевого майдану – на тобі, маємо! – «украинский народный поэт Чехов»?

Скількох лузерів він посилає – не злічити. Згадаймо хоча б прем’єр-міністра Великої Британії лорда Чемберлена з його «пальмовою гілкою миру», яку він привіз до Лондона, продавши Гітлеру Чехо-Словаччину. А що стосується симетрії, то я так розумію, що ви натякаєте на закріплення в Україні маятникової англосаксонської моделі структурування політичного простору, коли по черзі змінюють одне одного: то консерватори – лейбористів у Великій Британії, або ж демократи – республіканців у США. У нашому варіанті це мала б бути почергова зміна «посторанжистів» «пост- регіоналами». Щось у цьому є. Зверніть увагу: «політичні заготовки», якими є проекти Яценюка і Тігіпка, укладаються в цю парадигму. Але я гадаю, що ви занадто персоніфікуєте процес. Коли ми говоримо про консерваторів та лейбористів, або ж демократів та республіканців, то не говоримо про прізвища, які змінюються і не такі важливі. А у нас усе зводиться до пасьянсів на кшталт «Вітя–Вітя–Юля». Якщо конкретизувати, то не відомо, чи Янукович протримається п’ять років. Не відомо, де через п’ять років буде Юлія Тимошенко. Крім того, ситуація в Україні на загал є нестійкою, отож потреба у зміні політичної обслуги може винести на верх політичного істеблішменту зовсім неочікувані фігури. Неочікувані і у доб- рому, і у поганому розумінні слова. А часи непевні.

До речі, вам не здається, що політичні події провокують появу найбільш яскравих неологізмів? 2004 рік дав нам «підрахуйство» як означення тотальної брехливості, 2010-ий – «противсіхів» як термін для апатичних, несвідомих громадян. При цьому творчістю займається україномовна частина країни, тож чи можна це пов’язати з більш активною суспільною позицією?

Я не можу з вами погодитися у тому, що «противсіхи» є несвідомими громадянами. Гадаю, що навпаки – вони доклали значно більше зусиль, щоб зупинитися на такому виборі. Дуже легко голосувати «серцем» чи піддаватися навіюванням та маніпуляції. Легко й «забити» на вибори і не піти до урни. Натомість «противсіхи» осмислили те, що їм не імпонують запропоновані кандидатури. «Противсіхи» не є простими ігнорантами. Вони більшою мірою знають, чого хочуть. Вони не дають загнати себе, як кулю у більярді, у необхідну кандидатам-маніпуляторам лузу. А щодо креативності мовної стихії, то вона живиться і народною стихією, і суспільними реаліями. Те, що творчістю займається україномовна частина країни, не дивно. Бо вона більшою мірою живе реаліями України, а не, скажімо, Росії. Україна вщент програла інформаційну війну з Росією – величезна частина народу України щоденно дивиться тільки російське телебачення. Ці люди живуть реаліями сусідньої країни. Може, це форма протесту, може – просто інерція. Але саме тому вони й безплідні на такого роду політичний фольклор.

-- Про майбутнє України

Якщо вдатися до «футурології», то якою ви бачите Україну найближчими роками? Можливо, тут не так важать переформатована Верховна Рада, новостворена коаліція чи дострокові парламентські вибори, як настрої соціуму – якими вони будуть? Політиків знову відправлятимуть у «ігнор»?

На жаль, у цілому світі економічна ситуація доволі турбулентна, а тому точних прогнозів не може бути. Попри всі політичні забави, президентські вибори ще раз підтвердили розколотість країни, ментальну розколотість. І ми у цьому не оригінальні. Термін «розколотість» можна застосувати тільки до криптомоноетнічних державних утворень (це попри те, що насправді вони поліетнічні). Такою ж ментально розколотою є, наприклад, Італія. Італійська політична нація й надалі перебуває у процесі консолідації. Хоча ми знаємо, що навіть у італійському парламенті представлена «сепаратистська» «Ломбардська Ліга», яка обстоювала тезу розподілу країни. Щодо постімперських формувань – таких, як Російська Федерація, – там термін «розкол» не має сенсу – ці політичні утворення і передбачають свою внутрішню різнорідність. З огляду на нашу розколотість, хто не був би президентом України, він мусить шукати порозуміння з обома частинами країни. Скажімо, Ющенка успішно відправив у «ігнор» на п’ять років Донбас. Потім, як показали зрештою результати виборів, і ще дехто. Так само і Януковича, коли мине ейфорія, «головокружение от успехов», відправлятимуть у «ігнор» не лише «злобные галичане», але і його ж виборці. Маятник 7 лютого 2010 року вже почав рухатися у протилежному напрямку. В анабіоз першими впадуть у Донбасі. Натомість у Галичині тільки активізуються.

Чи не перебільшуємо ми вагу політики як такої? З побаченого нещодавно на власні очі: на прес-конференцію Олександра Ширвіндта зібралося значно більше народу, ніж на зустріч із будь-яким політологом, соціологом, експертом... Яким, на вашу думку, є сегмент життя «поза виборами»?

Ну, Олександра Ширвіндта просто люблять. Та й як його не любити? А щодо «життя поза виборами», то кожна людина, яка хотіла зберегти хоча б трохи психічного здоров’я, інстинктивно тікала цієї пізньої осені та зими у якийсь інший вимір. Бо, дивлячись українське телебачення, слухаючи радіо тощо, ми всі неодмінно потрапили б у «Палату №6» «видатного українського поета» Антона Павловича Чехова. Хоча, може, ми вже є там – принайм- ні про це свідчать результати другого туру виборів. Щодо мене, то, рятуючись зимовими вечорами від Лідера, Тигрюлі та двох Кіндерів-сюрпризів «со товарищі», які вдиралися у мій дім через ящик телевізора, поперечитував «Pana Tadeusza», «Євгенія Онєгіна», «Спекторського». Гадаю, що без цих приватних проектів порятунку ми дійсно давно перетворилися б на стада політичних тварин, яких гонять у ті ж лузи. А ми ще люди.

Яким ви бачите постпрезидентський період Януковича? Він став четвертим українським Президентом. Перший – Кравчук – певний час був парламентським «аксакалом». Другий – Кучма – вийшов на пенсію і бавить кота. Третій – Ющенко – готується до реваншу на парламентських виборах. Що робитиме четвертий?

Я гадаю, що він тішитиметься «напрацьованим» на тихій дачі. Як людина Янукович явно готовий піти на пенсію вже сьогодні. Не думаю, що він гасатиме, як Тимошенко. Межигір’я йому вистачить. Думаю, йому вже тепер можна дарувати доміно. Причому це я щиро – без образ.

А що казатиме про нас Європа та Америка ще років через п’ять? Ми перестали бути улюбленим дітищем, зокрема, пострадянської Східної Європи, і Олександр Квасьнєвські, мабуть, більше не приїде модерувати жодні круглі столи...

А якою буде Америка та Європа через п’ять років? На жаль, руйнування близнюків-хмародерів нікого нічого не навчило. Зверхність, яку демонструють і ЄС, і дехто у США, і РФ, є проявом радше їхньої глупоти. Не хочу зводити розмову до тези «сам дурень». Але розчарування в Обамі рухається такими самими семимильними кроками, як і розчарування у Ющенку. Занадто багато очікувань було в них капіталізовано. Звичайно, РФ за допомоги деяких штрейкбрехерів, як-от Меркель, Саркозі та Берлусконі, зробили все, щоб позбавити Україну будь-якої європейської, а тим більше євроатлантичної перспективи. Тобто максимально дискредитувати, перетворити на таку собі «державу, яка не відбулася», – не даремно «соколи» Павловського-Маркова трублять про це, де тільки можна. І це їм вдалося. Однак, далі що? Засовуватимемо Україну, як ту шухляду, у «большой российский шкаф»? Ще одні Чемберлени... СРСР уже був – хочеться повторення уроку? А щодо України – так, сьогодні це гидке каченя. «Не нравится – отойди». Але куди вони від нас відійдуть? Відпливуть у Середземне море чи в Атлантику? Все одно доведеться жити поруч. Міжнародна репутація – це не лише імідж, але й засіб маніпулювання. Є багато країн із жахливою міжнародною репутацією, але успішних, як-от США. Важливо бути успішним, а не улесливими.

-- Про дух і матерію

Януковича «з успіхом на виборах» (іще не з перемогою) першим традиційно привітав російський президент. Другим був патріарх Кирил. Це така у церкви карма – бути біля політики (і політиків) – починаючи з Х століття і до ХХІ?

На жаль, у нашому постсовковому виконанні саме так. І я не дивувався б, якби це стосувалося тільки Російської православної церкви – традиція цезаропапізму тут постійна. «Бойовий загін» РПЦ МП на чолі з патріархом Кирилом ефективніше «собирает русские земли», ніж ФСБ. Не дивує й політизована позиція УПЦ КП. Гадаю, що так само під тиском «пастора» Турчинова посипалися і неопротестантські рухи. Найбільш коректну позицію зайняла Римо-католицька церква – вона ухилилася від прямої чи непрямої підтримки одного з кандидатів і не наполягала на примусовості голосування. Може, тому, що за цією церквою фундамент незрівнянно потужніший. Думаю, що в таких ситуаціях позиція церков має бути більш виваженою. Що не означає, що церкви мають кидати свою паству. Однак наставляти не означає диктувати. Кесарю – кесареве, Богові – Боже.

Коли, на вашу думку, бізнес остаточно витіснить в українській політиці партійну (ідеологічну) складову? Йдеться про те, що ні ПР, ні БЮТ, звісно, не можна вважати партіями у класичному, європейському розумінні. Або – приклад з іншої опери: у тому, що в центрі Києва закрили передостанню книгарню «Сяйво», немає жодної ідеології, свідомого наступу на українське слово – тільки бізнес, «нічого особистого»... Чи, можливо, цей процес іще є зворотним?

За відсутності дієвого і впливового громадянського суспільства цей процес незворотний. Якщо за Президента Віктора Ющенка «Сяйво» ледве втримувалося на плаву, то за Президента Віктора Януковича – і поготів. Бо ж недаремно рейдерська атака відбулася одразу після проголошення попередніх результатів першого туру. Але це також і сигнал для протилежного – умовно-національного табору – нас уже почали нищити. І про це треба говорити в повний голос. Тільки це може призупинити хамство, коли на головній вулиці країни залишилася лише одна крамниця з власне україномовною літературою. Це ще один закид Ющенку. Так, він багато чого робив саме у цій сфері. Однак більше в музейництві. Очевидно, таким є склад його бачення світу – дещо старомодний. Тоді як сучасну націю розбудовує і книга, і україномовний Інтернет, україномовне кіно і телебачення.

А щодо бізнесу, то я не бачу в найближчому майбутньому можливості його українізації, тобто можливості зробити його соціально відповідальним. Бізнес в Україні, на жаль, будується на визискувальній основі. Бо ж вийшов він у своїй масі із «хапка» та «кидка». Тому і для ПР та БЮТ «кидок» перш за все своїх виборців – основний закон. А чому б і ні? Ніхто ж не питає про виконання обіцянок, ніхто не замислюється про реалістичність «развесистой клюквы», яку вони обіцяють своїм виборцям. А тих, хто замислюється – «противсіхів», – ледь не засуджують. От було б тих «противсіхів» 30% – тоді з’явилися б і партії іншого типу. А так маємо, що маємо: «разводілово» – імітацію обіцянок. Бо ж народ «обманываться рад».

А хто стане наступним Героєм України? (За президентства Януковича тощо). Чи погоджуєтесь ви із тим, що державні нагороди – дякуючи Віктору Ющенку, – настільки профановані, що вручати їх (і, очевидно, отримувати) вже просто не комільфо?

Ющенко був таким самим непослідовним у цій нагородній політиці, як і Кучма. А точніше – не контролював процесу. Або ж не розумів його резонансності. Хоча насправді вручення нагород – це не лише визнання заслуг, але й правила дипломатичного етикету, міжнародна політика, внутрішня політика. А там без політичної доцільності не обійтися. Однак це не означає, що треба доходити до ексцесів. А щодо комільфо, то відзнаку визнає за достойником не Кучма, Ющенко чи Янукович – це відзнака, яку визнає за достойником народ України. Тому її слід визнавати за достойними і слід приймати достойним. Відкидаючи нагороду, людина відкидає й Українську державу, а не лише її недосконалого чиновника, який зветься президентом. У міжнародному етикеті це неприпустимо і вважається образою гідності держави чи монарха. Над цим варто замислитись. Хоча і у цьому питанні політична культура у нас не на високому рівні.

Де, на вашу думку, пролягає межа між популярністю (теми, ідеї, наміру) і попсовістю? Остання книжка Оксани Забужко «Музей покинутих секретів» пронизана політикою: КДБ-СБУ, УПА і криївки, вбивство Чорновола і теперішні депутати. Скільки ще триватиме фетишизація історії? Бо, погодьтеся, теперішній книжковий дрейф у бік УПА складно пов’язати лише з бажанням заповнити лакуни у знаннях молодого покоління...

Щодо використання популярних тем – це запитання до самих авторок. А щодо фетишизації історії, то дозволю собі ще раз не погодитися з тим, що вона не істотна. Відносна неуспішність усього українського проекту, власне, пов’язана з несформованою та розколотою національною ідентичністю населення України. Пишу «населення», тому що український паспорт ще зовсім не означає, що людина відчуває себе причетною до тієї спільноти, яку ми розбудовуємо і яка помпезно називається «українською нацією». Причому етнічний чинник тут не такий істотний. Політична нація – це відчуття спільності, спільності як у сьогоденні, так і у майбутньому. Але так само і у минулому. А відчуття спільного минулого формує у нових поколіннях і спільну ментальність, яка й стає основою політичної нації та єдиної держави. Саме тому так люто Міністерство закордонних справ Російської Федерації опротестовувало своїми нотами мало не кожне зусилля Президента Ющенка щодо формування спільного бачення української історії. Чи це стосується Трипілля, чи Івана Мазепи, чи Крут. Уже не кажу про Бандеру чи Шухевича. Задайтеся запитанням – чому саме МЗС РФ? А тому, що це питання надважливе. Тому не легковажмо історією. Чи, може, здамося і розбудовуватимемо свою ідентичність на базі, запропонованій нашими братами-росіянами? Тоді ми станемо ще однією версією росіян. Чого вони й добиваються... І тоді питання існування держави України втратить свій сенс. Свого часу Адольф Гітлер, спостерігаючи за парадом чеської поліції в Празі 1939 року, захоплено вигукнув: «Чехи – найкращі німці!». Дивлячись на останню виборчу кампанію, бачу, що українці часом – кращі росіяни за самих росіян. Навіть Ульянов-Ленін утихомирював таких русофілів: «В национальном вопросе, как правило, перебарщивают инородцы». Саме так – «инородцы»...

Яка подія культурного (або іншого) штибу здатна зараз перебити післясмак президентських виборів? Як казав колись Горбачов Рейгану, якби на Землю висадились інопланетяни, всі забули б про «распри» та холодну війну між СРСР і США. У нас будуть свої «інопланетяни» чи пережовування програшу Тимошенко-перемоги Януковича – це ще надовго?

Дивлячись на те, як Тимошенко вп’ялася в аорту переможця Януковича, гадаю, що нас очікуватиме ще багато цікавого. Про одну політичну лідерку розказують, що ще з дитинства вона маніакально прагнула перемоги будь-якою ціною. У школі, приміром, коли мала бігти традиційну стометрівку... Будучи маленького зросту, вона просто штовхала у спину більш рослих суперниць, щоб ті падали, і була завжди першою. Марсіяни вже серед нас. Спостерігайте – і буде цікаво.