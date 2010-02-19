Игорь Беркут - Местные выборы: свои против своих

22 лютого в «Главреді» відбулась прес-конференція лідера політичної партії «Велика Україна» Ігоря Беркута на тему: «Місцеві вибори: свої проти своїх». Під час прес-конференції були розглянуті такі питання: - Справжні причини відміни місцевих виборів. - Вибори як єдиний спосіб продовження існування системи - Чи перетворять відкриті списки виборця на суб’єкт політики? - Чого чекати? До чого готуватися?

Игорь Беркут: Ввиду того, что сегодня единственная возможность доступа к деньгам, доступа к выживанию финансово-промышленных групп в тяжелую кризисную ситуацию - только бюджет и только государственные средства – это, разумеется, и различные кредиты под государственный гарантии, и средства золотовалютного резерва, и миссия Нацбанка, это и государственные закупки, это и снижение монопольных тарифов для определенных категорий собственников, - то чем больше у нас власти, тем больше, в конце концов, вы имеете возможность заставить другой противоборствующий клан отступить, а еще лучше забрать у него все, что вам интересно.

Сегодня главная борьба разворачивается не за то, как в следующем году улучшить жизнь пенсионерам или пионерам, а за то, как главенствующие финансово-промышленные группы Партии регионов смогут подобрать под себя как можно больше всего, что еще есть у государства, а также чем еще можно пользоваться.

Хочу напомнить, что в нашей стране остались предприятия, которые еще не оказались у олигархов, но окажутся там уже очень скоро. Это и харьковский «Турбоатом», это и «Днепроэнерго», это и севастопольский терминал, это и «Завод имени Малышева», это и Одесский припортовый и другие оставшиеся лакомые куски государственного пирога, которые теперь будут делиться победившим кланом.



«Главред»: Як ви вважаєте, в чому полягає інтерес тих, хто наполягає на якнайшвидшому проведенні місцевих виборів?



Игорь Беркут: Если мы говорим о верхнем эшелоне власти, то больше всего в местных выборах заинтересованы, конечно, господин Яценюк и господин Тигипко. Потому что они хотели бы конвертировать свои проценты как можно быстрее в количество кресел в Верховной Раде. Поэтому для них отмена выборов является не совсем приятной. Они должны продолжать тратить собственные средства или средства кланов, средства своих спонсоров для того, чтобы продолжать оставаться в политике и иметь достаточно высокий градус своего присутствия с тем, чтобы когда выборы все-таки состоятся - через полгода или, может быть, позже, - можно было получить свои проценты.



«Главред»: Але, погодьтеся, з формальної точки зору ті, хто відмінив вибори, праві, тому що бюджет-2010 не прийнятий. Отже, коштів на фінансування місцевих виборів немає. Як ви думаєте, де можна віднайти ці кошти?



Игорь Беркут: Почему нет? В прошлом году банкам дали 45 миллиардов гривен, которые сразу были сконвертированы и в одну неделю отправлены за границу. В государстве по-прежнему остаются бесхозные миллиарды. Бесхозные миллиарды, которые можно направить в любую сторону.

Если мы считаем, что выборы не проводятся, потому что государство не в состоянии их проводить, то, наверное, это говорит о том, что такое государство подходит к своему банкротству. А если оно обанкротится, то значит, и выборы никакие не нужны.

Нужно говорить о том, что должна быть изменена существующая система власти - именно она привела государство к банкротству. Более месяца назад мы написали в газетной статье «Свои против своих», о том, что наступит время, когда власть уже не сможет даже организовывать выборы. По нашему мнению, только выборы позволяют власти как-то существовать - все время обещать что-то новое. А люди думают: вот сейчас мы в последний раз правильно проголосуем.

Если же процесс с приостановкой выборов ввиду каких-либо причин - реальных или явных - все-таки случается, это говорит о том, что система подходит к своему краю, и скоро будет готова пойти на слом. Что такое слом системы? Это полное уничтожение украинского парламентаризма.

Украина должна пожить несколько лет без выборов. Поэтому все идет таким образом, что существующая система сама по себе начинает осыпаться. Мы это только приветствуем, так как понимаем, что двадцать лет паразитирования на остатках советской Украины подходят к концу. Ввиду того, что за последние двадцать лет в стране не сделано ни одного позитивного созидательного рывка, ни одного, страна, ничего не создав, ничего не построив, а только используя все, что было, приходит все более и более к окончанию - как мы ее называем - эпохи несбывшихся надежд. В следующем 2011 году будет двадцатилетие этой эпохи, которая, как мы считаем, может на этом и завершиться. Может, еще год-два протянет.

Пока в Украине не будет изменена социально-политическая модель, пока не будет уничтожен, разрушен тот наш украинский парламентаризм, разумеется, нужно ждать следующих очередных выборов-перевыборов, и, в конце концов, они приведут нашу страну к краху.



«Главред»: Ще однією підставою для скасуванні виборів 30 травня було недосконале виборче законодавство. Як ви вважаєте, які зміни в виборче законодавство треба внести прямо зараз?



Игорь Беркут: Для того, чтобы внести изменения в избирательное законодательство, нужно иметь возможность их внести. Кто будет противником изменений избирательного законодательства? Разумеется, сам парламент. Поэтому для того, чтобы изменить избирательное законодательство, - полностью изменить систему мобилизации людей во власть, – прежде всего, необходимо распустить парламент, и сделать так, чтобы он не мог влиять на то избирательное законодательство, которое будет принято. Любое избирательное законодательство, которое будет положительно влиять на Украину и на украинское общество, будет направлено против той системы выборов, которая сегодня есть. Поэтому для того, чтобы принять избирательное законодательство, прежде всего, нужно покончить с украинским парламентом в его нынешнем виде. Все остальное будет ретушью.



«Главред»: Президентські вибори дуже чітко провели розділ між однією та іншою частинами України. Одна частина підтримала Юлію Тимошенко, інша – Віктора Януковича. Таким чином, намітився певний водорозділ України. Як ви вважаєте, чи змінять цю ситуацію місцеві вибори?



Игорь Беркут: Я думаю, что там, где голосовали за Тимошенко, в местных советах везде будет БЮТ, там, где за Януковича, - везде будет Партия регионов и т.д. Может, с редкими вкраплениями других сил. Как может быть по-другому? Почему мы должны надеяться на другое, если действительно Украина разделена очень четко, и не только по политическим симпатиям, а еще и по многим-многим позициям, ничего другого ожидать нельзя.

Никакого сближения двух Украин не состоится, а может быть только дальнейшее размежевание. Как только будут введены открытые партийные списки, сразу проявятся местные элиты, местные бароны, местные феодалы, потому что по системе открытых партийных списков они смогут формировать уже свои списки, и участвовать в выборах, не обращая внимания на киевских политиков. Тогда сразу проявит себя новый политический кластер - Новороссия. Напомню, кто не знает, что Новороссия – это Крым, Николаевская, Херсонская и Одесская области, также проявят себя Днепропетровщина, Харьковщина, Закарпатье, разумеется, и Галичина.

Потому размежевание Украины в случае введения открытых списков продолжится. И в течение двух лет может полностью измениться политический ландшафт. Если же не будут введены открытые партийные списки, то водораздел, который совпадает со многими другими отношениями украинцев к жизни, к обществу, к внешней, внутренней политике, будет оставаться.



«Главред»: Тобто це означає, що виборець так і не перетвориться на суб’єкта політики, навіть за умов проведення виборів за відкритими списками?



Игорь Беркут: Для того чтобы народ стал субъектом избирательной политики, он должен иметь право высказываться на референдумах. Это единственная возможность для народа стать не объектом политики, а субъектом. Ввиду того, что у нас референдумы не проводятся, а те, которые проводились много лет тому назад, не были исполнены, избиратели как оставались, так и будут оставаться всего лишь объектом, на который распространяет свое влияние политика, а не наоборот.



«Главред»: Если вы не верите в эффективность выборов, почему ваша политическая сила намерена принимать участие в местных выборах?



Игорь Беркут: Любая политическая структура, которая имеет возможность участвовать в выборах, имеет какие-то цели и задачи. Когда модель парламентаризма, которая за двадцать лет, начиная с Кравчука, довела страну до состояния, когда ее экономика уже слабее, чем экономика Белоруссии, Казахстана, когда на Ассамблее ООН Украина признана несостоявшейся страной, в выборах нужно участвовать только для того, чтобы иметь возможность как можно быстрее, изнутри, разрушить систему украинского парламентаризма, только лишь для этого.

И это случится тем скорее, чем больше будет таких партий, которые захотят разрушить украинский парламентаризм и сломать эту систему, когда 13 финансово-промышленных групп владеют в Украине и экономикой, и банками, и центральными телеканалами, и государственными должностями, и таможней, и МВД, и парламентом, и всем остальным… Я не знаю, зачем нам в парламенте, например, сотрудники компании Порошенко или сотрудники компании «СКМ», либо других ФПГ. Зачем они нужны в парламенте? Почему их там десятки человек? Считаем, что такой парламент нам не нужен, и система такая не нужна, потому что она воспроизводит только себя. Все, кто считает так же – добро пожаловать, мы вместе с вами.

Если Виктор Федорович найдет в себе силы начать с того, чтобы не назначать ставленников олигархических финансово-промышленных групп на руководящие должности, на должности, которые в случае чего помогут сломать эту систему, то мы обязательно будем в рядах его поддержки, в рядах его сторонников. Если же новый президент пойдет по тому же пути, когда его же олигархи, отягощенные своими проблемами и своим имуществом, будут продолжать решать и в Кабинете Министров, и в парламенте свои проблемы, пользуясь теперь гораздо большей властью, то мы считаем, что такой президент, в конце концов, будет иметь все больше проблем и крайне неустойчивое положение.



«Главред»: Існує думка, що найкращий шлях до змін – не протидіяти системі, а вбудовуватись в неї. Ви згодні з цим?



Игорь Беркут: Существует и такой вариант. Были варианты, когда система была сломана снаружи, но было и много примеров, когда система была сломана изнутри. В истории можно найти и те, и другие примеры.

Я думаю, что те политические силы, которые так же понимают бесперспективность продолжения существования в Украине этой общественно-политической модели, этого политического устройства. В конце концов либо это будет внутренний переворот из тех существующих политиков высшего эшелона, либо это будет какое-то внешнее влияние, но Украина доказала, что с этой системой она идет к трагедии. Мы подходим к тому, что уже не останется никакой причины, которая бы все-таки ответила нам: что же все-таки мы строим? Если что-то не может построиться двадцать лет, то, наверное, оно нежизнеспособно.

Хочу напомнить жителям нашей страны, что скоро будет треть времени, как мы прожили без СССР. Несколько лет назад, оглядываясь назад, все считали, что СССР существовал вечно. Все там были – и бабушки, и дедушки, и прадедушки. Мы прожили уже треть, как начал существовать СССР, но еще не начали ничего строить, ничего делать. Мало того, для западной Украины прошла половина времени, как она прожила под СССР, а там как была разруха, так и есть. Как не было ничего создано, так оно и не создано.

Когда мы проживем треть срока без СССР и ничего не начнем строить, потом выясниться, что мы прожили столько, сколько существовала вся советская Украина, благодаря которой мы живем в помещениях, где по трубам течет теплая вода, но мы по-прежнему будем ждать новых выборов, потому что на них, может быть, наконец-то правильно проголосуем.

Но этого не случится, потому что из ничего не бывает ничего и в конце концов экономическая составляющая заставит Украину потерять независимость. Два года назад, выступая в «Главреде», мы говорили о том, что украинская ГТС никогда не будет принадлежать Украине – это слишком дорогая для нее вещь. После этого мы имели много обращений различного рода – многие считали, что Украина никогда не потеряет ГТС, потому что никогда не потеряет независимость.

Прошло два года, и уже все говорят о том, что ГТС нужно отдать: треть – европейцам, треть – россиянам. То же самое случится и дальше. Поэтому мы можем сказать, что Украина будет шаг за шагом терять свою независимость. Что у нас осталось? «Труба», которая будет очень быстро отдана – в течение одного-двух лет. Потому что нужно платить пенсии, зарплаты бюджетникам, а пока «трубу» не отдадут – платить нечем. Поэтому власть думает: «лучше объявим, что это будет выгодно, что труба будет принадлежать на 2/3 не нам. Мы скажем: она же у нас в земле, ее ведь нельзя выкопать и унести, поэтому, хотя по документам она и не наша, но фактически она наша».

Поэтому российский флот никогда не уйдет из Севастополя. Потому что сегодня, когда Украина просит денег, хоть сколько-нибудь у кого-нибудь, Европа в ужасе говорит: «это не к нам, это к России». Все у нас проистекает из экономики. Экономика у нас работает на 50 семей – все деньги уходят им. Остальное отдается только для поддержания жизни в Украине.

Вот реальная независимость. При этом дойдет до третьего ресурса, последнего – земли. Продажа земли является одним из факторов, на который обращает внимание Международный валютный фонд. И это тоже случится. И тогда в нашей стране подавляющее большинство материальных благ будет принадлежать финансово-промышленным группам, иностранным конгломератам, а не людям, которые здесь живут. Но при этом никто не запретит ходить со знаменем, петь гимн и одевать вышиванку. Это и есть настоящая украинская независимость.



«Главред»: Сегодня любая партия воспринимается как своеобразный «лифт», обеспечивающий определенное положение ради решения своих личных проблем и проблем своих спонсоров. Чем в этом плане отличается партия «Велика Україна»?



Игорь Беркут: Только одним и самым главным: в течение трех с половиной лет мы ведем целенаправленную работу, объясняем, что никакие косметические изменения в избирательное законодательство ничего не дадут, пока не будет уничтожено два главных врага. Враг номер один – украинский парламентаризм. Чтобы уничтожить украинский парламентаризм, нужно понять, что на его стороне будет враг номер два украинской государственности – владельцы центральных телеканалов, которые любое поползновение на себя, на свою собственность, на свои захваченные хитростью, обманом и коррупцией миллиарды сразу обрушат удар всех центральных каналов, которые скажут, что «це є замах на демократію».

Тот, кто захочет стать истинно украинским президентом, должен понять, что он должен уничтожить два врага: украинский парламентаризм в существующем виде и центральные телеканалы в той форме, в которой они сегодня существуют по отношению к своим хозяевам.

Хочу напомнить, что все центральные телеканалы принадлежат сегодня Кипру, Виргинским островам и прочим оффшорам – так же, как и вся наша экономика. У нас 2/3 экономики принадлежит всяким островам.

В случае национализации мы не ожидаем войны между Украиной и Кипром, так же как с другими островами.



«Главред»: Не является ли отмена местных выборов 30 мая косвенным признаком того, что они должны быть «синхронизированы» с возможными досрочными парламентскими выборами?



Игорь Беркут: Это ничего не меняет. Если бы пять лет назад нам сказали, что у нас впереди – шесть разнообразных выборов… Нас ждет бесконечный телесериал в виде различных выборов – внеочередных, очередных, блокирования парламента, создания коалиций, отмены, выступлений, - которые будут продолжать хаос в стране. До тех пор, пока либо не появится народный вождь, народный президент – изнутри этой системы либо снаружи, - либо до тех пор, пока Украина не потеряет независимость. Точка потери независимости – после того, как будет отдана ГТС – а в том, что она будет отдана, нет сомнений, потому что ни Россия, ни Европа больше денег Украине не дают, - это будет политически обоснованное, правильно выстроенное, объясненное начало разрешения на продажу всей украинской земли. Сегодня речь идет о продаже двух третей.

До этого все равно дойдет, потому что, чтобы иметь возможность не продавать землю в стране, иметь свою газотранспортную систему, нужно иметь иное общественно-политическое устройство.



«Главред»: По вашему мнению, может ли в отношении очередных местных выборов повториться «Тернопольский сценарий», когда выборы в областной совет были отменены, а затем, на основании решения суда, все-таки были проведены?



Игорь Беркут: Скажите, пожалуйста, существует ли хотя бы одно решение, которое не мог бы принять любой коррумпированный украинский суд? Ввиду того, что судебная система в Украине является прогнившей, что известно всем – от пионеров до пенсионеров, - является коррупционной по своей сути, она может принять любое решение, используя финансовый либо политический момент. Так же, как не состоялась независимая судебная ветвь власти в Украине.

Поэтому суд может принять в Украине любое решение. Любое прогнозирование на основании закона с той или иной стороны является ничем иным, как просто пустым гаданием.



Читатель сайта «Главред» Владимир, Артемовск: Существующая система выборов практически не дает возможности нормальному беспартийному человеку попасть в депутаты. Газеты требуют денег, телевидение требует денег и т.д. и т. п.. Получается, что демократия и выборы только для богатых?



Игорь Беркут: Демократия в Украине – это способ организации господствующего класса. Вот ответ на этот вопрос.

Если бы господствующему классу было выгодно организоваться под любым другим лозунгом – не демократии, а автаркии – они бы точно так же организовались. Само слово «демократия», которое надоело большинству украинцев, никакого отношения к самой демократии не имеет.



Читатель сайта «Главред» Виктор (Ukraine, Lugansk): Каким образом, по вашему мнению, можно изменить коррупционную систему власти, закрепляющуюся в государстве вполне конституционным способом. Почему в Украине не работает общественное мнение, бесправны общественные организации, почему коррупционеры самого высокого уровня, в том числе и главные претенденты, открыто злоупотребляют своим служебным положением.( Межигирье, декларация, тендерная мафия).



Игорь Беркут: Потому что люди до сих пор верят, что по закону о выборах, написанный по заказу трехсот миллионеров в Верховной Раде, а еще лучше – тринадцати украинских миллиардеров, - они смогут выбрать народную власть. Пока они будут в это верить, до тех пор будут страдать от всего того, что происходит. Нельзя доверять парламенту, который сегодня отстаивает интересы тринадцати финансово-промышленных групп, принимать закон о выборах самого себя. Это является абсолютным тупиком. Когда станет вопрос об изменении этой системы и все пойдет не по правилам, тогда не будет такого, что миллиардеры пишут законы о выборах для себя и под себя.



Читатель сайта «Главред» Сергей: Может, вы знаете, как изменить систему выборов, чтобы исключить массовые фальсификации? на президентских выборах не были зафиксированы массовые фальсификации , но тем не менее.



Игорь Беркут: Нет никакой разницы, есть фальсификации или нет. Фальсификации на выборах – это огромное добро, это очень хорошо. Потому что если не будет фальсификаций, станет следующий вопрос: почему у кандидатов сумма, которая стоит официально в их расходах, в десятки раз не совпадает с суммой, которая - все посчитали - была потрачена?

Дело в другом. Если бы сегодня в Украине появился человек, который бы сказал: все кандидаты в президенты, все без исключения пользовались преступными, криминальными деньгами, потому что они не были нигде зафиксированы, не были нигде легализованы, а это посчитать очень легко даже по пресловутым бигбордам, которых стояли сотни, у некоторых – тысячи. И сказал бы: я, народный президент Украины, ввиду того, что все кандидаты нарушали закон, - все они больше никогда не будут допущены к следующим выборам, никаким – это первое, второе – они будут поражены в правах за это нарушение на следующие десять лет. Что бы было тогда? Знаете? Все центральные телеканалы сказали бы, что это покушение на демократию. Правильно?



Читатель сайта «Главред» Сергей: Почему Янукович и ПР не согласились на пересчет 100% , ведь это была бы 100% гарантия его легитимности, а то пол страны величает его фальшивым президентом?



Игорь Беркут: Сколько бы раз ни пересчитывали бюллетени – 10, 20, 30… После второго пересчета нужно было бы пересчитывать третий раз, потому что сказали бы, что при пересчете были фальсификации. После третьего раза, четвертого сказали бы, что были фальсификации. И после сотого пересчета все равно полстраны считало бы Виктора Федоровича фальшивым президентом, потому что у нас такая страна.



Читатель сайта «Главред» Виктор: Товарищ Беркут, в последнее время вы открыто симпатизируете господину Януковичу, говоря в своих выступлениях, что Виктор Федорович, как президент, должен сделать то или это... Вы действительно считаете его законно избранным президентом нашей страны?



Игорь Беркут: Никогда в нашей стране за всю историю еще не было так, чтобы половина Украины считала власть фальшивой.

По поводу симпатизации Партии регионов. Мы говорим, что мы даем предложение Виктору Януковичу начать войну на уничтожение украинского парламентаризма и тех групп олигархов, которые там засели. Если этого не сделать, то его будущее такое же грустное и унылое, как у Кравчука, Кучмы, Ющенко и всех остальных. Еще один неудавшийся лидер национального масштаба.



Читатель сайта «Главред» Докторс: Как объяснить феномен голосования на Донбассе и в Крыму, где простые люди отдают предпочтение той местной власти, которая их же гнобит и унижает, обворовывает и обманывает? Можно ли достучаться к уму этих людей, или, правда, что там все местные СМИ внушают людям враньё?



Игорь Беркут: Вопрос очень правильный. Феномен половины Украины, которая голосует за людей, которые их обворовывают и обманывают, - неизлечим. Полстраны голосует за одних, которые обворовывают и обманывают, вторая половина страны голосует за других, которые точно так же их обворовывают и обманывают. Видимо, в нашей стране люди хотят, чтобы их обворовывали и обманывали хотя бы идеологически близкие их восприятию партии. Если их будут обворовывать еще и чужие по их политическому восприятию партии, им, наверное, будет обидно.



Читатель сайта «Главред» Дмитрий: Как вернуть «небожителей-депутатов» в конституционное поле, и вернуть гражданам конституционное право: выбирать и быть избранным, если они не доверяют ни одной политической силе?



Игорь Беркут: Нельзя «депутатов-небожителей» вернуть в конституционное поле. Лучше ликвидировать «депутатов-небожителей» как класс, как социальную прослойку в украинском пространстве.



«Главред»: А может, для начала сократить их число, допустим, с 450 до 300? Звучали такие предложения.



Игорь Беркут: А почему не до 50, почему не до 20? А почему не до 6? Для чего они вообще нужны?



«Главред»: То есть от каждой политической силы по одному человеку?



Игорь Беркут: Вообще, зачем это нужно? Если мы пишем, что половина Украины голосует за тех, кто ее обворовывает и обманывает, другая половина Украины голосует за других, которые ее обворовывают и обманывают. Поэтому, в конце концов, максимальное количество людей, которые нужны в парламенте это, наверное, лидеры политических партий - и все.



Читательница сайта «Главред» Лидия: Местные выборы сейчас мало что изменят на местном уровне. Опять пройдут люди, не имеющие понятия, что такое местные Советы и с чем их "едят". В центральной Украине это имеет массовый характер. С такими Радами ничего решить нельзя. В списки попали люди просто с улицы. НАДО ПОМЕНЯТЬ Закон про выборы в местные Советы и тогда проводить выборы. Я имею в виду как минимум открытые списки.



Игорь Беркут: Чтобы сделать выборы по открытым спискам, власть должна иметь такую возможность. Настоящие выборы по открытым спискам в Украине проводиться не будут еще ближайшее, наверное, десятилетие. Потому что настоящая система выборов по открытым спискам настолько сложна, что на выборах, например, в Украине каждый голосующий должен поставить отметку в 25-ти бюллетенях, каждый из которых может иметь десятки и сотни фамилий. В такой системе не разберутся даже сами лидеры партий, не говоря уже о простых людях. Поэтому система будет заменена на симулятор открытых списков. Как было в прошлый раз, когда сказали, что партийные списки открытые, потому что они опубликованы. Будет примерно такая же замена. Но даже этого хватит, чтобы региональные феодалы, региональные бароны за счет открытых списков начали усиливать свое влияние в регионах.



Читатель сайта «Главред» Славянская община: Надо создать славянский союз. В него должны войти все славянские страны, но каждая страна при этом должна сохранять национальную культуру. Что вы думаете по этому вопросу? Спасибо.



Игорь Беркут: А евреев куда? Вопрос по поводу славянского союза – вопрос сам по себе не имеющий никакой ценности как вопрос. Какой славянский союз? Кто его будет создавать? Когда, с кем? Если в России присутствуют десятки других национальностей, есть достаточно мощные группировки, группы этих национальностей. Какой может быть славянский союз в Украине, когда украинская экономика не принадлежит украинским славянам? Потому можно говорить о каком-то союзе европейских государств – с Россией, без и т.д. Но славянский союз – это мифотворчество.



Читатель сайта «Главред» Олександр: «Великая Украина" и вы как лидер демонстрируете идеологию "просвященного" авторитаризма. Вопрос: Является ли для вас жизненный путь Бенито Муссолини образцом политического деятеля, и разделяете ли вы его идеи и практику?



Игорь Беркут: Ответ – нет. Так же, как и жизненный путь Франко.



Читатель сайта «Главред» Дмитрий: Здравствуйте, Игорь! Пока не смог ознакомиться со всеми материалами на сайте, поэтому мой вопрос может не совпадать с тематикой Ваших ответов: согласно закону Украины о госбюджете 2009 года, предусмотрена 21 категория лиц (в том числе ветераны Государственной службы охраны информации!?), пользующихся правом льготного проезда в городском транспорте. В то же время предприятия городского транспорта не получают определенных бюджетами разных уровней субсидий. При этом пенсионеры постоянно терпят унижение и хамство водителей "маршрутных" такси. Так неужели не было бы честнее для всех - добавить пенсии определенным категориям лиц и отменить льготы?



Игорь Беркут: Этот вопрос говорит о монетизации льгот, он в дальнейшем также будет стоять на повестке дня. Многие страны провели монетизацию льгот. В результате половина пенсионеров довольна, половина выступает против нее. Почему ничего не делалось до этого? Потому что любая политическая сила, стоящая тогда у руля, например, в Кабмине, боялась затронуть пенсионеров каким-либо образом. Ввиду того, что тогда бы та раздраженная половина стала бы для них угрозой, что они не проголосуют за них.



Читатель сайта «Главред» СОКРАТ (Ukraine, Kiev): Уважаемый Игорь! Центральный вопрос в этой стране - вопрос собственности. Второй вопрос - отлучение от власти отжившего "хлама" 90-х.гг.,т.н."элиты". Но об этом много сказано и многие это понимают. Не пора ли начать рассказывать о формах и методах работы среди народа, чтобы создать критическую массу сплоченного электората и западе и на востоке. Пора рассказать, что вы будете делать при власти по основным векторам и с каким ресурсом?



Игорь Беркут: Мы рады, что Сократ проснулся. Тем, о чем он пишет, мы уже давно занимаемся.



Читатель сайта «Главред» Миколай: Нет ли угрозы со стороны регионалов на любых ближайших выборах нарисовать себе нужный процент (например, 80%) по всей стране и таким образом не пустить ни в парламент, ни на местах новые политические силы к власти, ведь сегодня никто из многочисленных новых партий и амбициозных общественных деятелей не помог Тимошенко пресечь попытки фальсификаций. Можно сказать, что во втором туре была серьёзная проба пера донецких с целью подмять под себя народное мнение.



Игорь Беркут: Уважаемый Николай, Вы очень счастливый человек, потому что Вас интересуют такие глупости, о которых Вы здесь пишете. Мы говорим о том, что любая система, любые выборы все равно ведут к регрессу и упадку. А Вы переживаете, какая политическая сила войдет в парламент. Войдет ли банкир Яценюк в парламент со своей новой политической силой или войдет ли миллиардер Тигипко со своей политической силой и насколько они будут беспокоиться о Вас, Николай.

Я желаю Вам и дальше счастья интересоваться этим и думать, что от этого что-то зависит.



«Главред»: Это был заключительный вопрос в нашей пресс-конференции. Игорь Витальевич, что вы можете пожелать читателям сайта «Главред»?



Игорь Беркут: Уважаемые читатели сайта «Главред»! Ввиду того, что ржавое колесо украинской политики прокрутилось еще раз и, наверное, еще раз прокрутится, общественно-политическим сайтам очень сложно о чем-либо писать, чтобы перетягивать на себя часть аудитории.

Понятно, что сегодня не существует политической статьи, которая могла бы конкурировать с рассказом о сиськах Анфисы Чеховой. Поэтому я желаю вам оставаться болельщиками сайта «Главред», несмотря на то, что как таковой содержательной общественно-политической жизни в нашей стране все меньше, а пустая никого не интересует.

Надеюсь, «Главред» и дальше будет вас радовать.

