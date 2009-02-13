Фантазии о революции

Не всякая революционная ситуация превращается в революцию, «оттого и не боятся сыны человеческие делать зло», как справедливо отметил Экклезиаст.

Если признаки революционной ситуации налицо и видны всякому («верхи не могут, а низы не хотят», по Ленину), то спрогнозировать революцию не легче, чем организовать. И, тем не менее, автор попытается начертить контуры грядущих событий.

Манипуляция сознанием

1. Предыстория вопроса.

Манипуляция сознанием относительно новая сфера деятельности на постсоветском пространстве. Нельзя сказать, что бы во времена СССР она не использовалась. Но использование применялось, как исключение, но не как правило. В СССР было коллективистское сознание, тогда как манипуляция сознанием требует сознания индивидуалистского. Кроме того, марксизм-ленинизм является цельной, монистской идеологией, требующей цельного сознания, тогда как манипуляция сознанием требует сознания мозаичного. В романе Д.Оруэлла «1984» Министерство правды вынуждено всякий раз в угоду текущей политической реальности переписывать историю. В мозаичном сознании просто не существует детерминизма, а значит и не нужно переписывать историю. Обыватель не может увязать между собой цепь фактов, даже если они ему и известны.

Сила и, одновременно, слабость советской идеологии заключалась в правде и ее (правды) отсутствии. Проиллюстрируем это на примере. Во время битвы за Москву (1941г.) корреспондент «Красной звезды» съездил «на фронт», т.е. на практике в штаб одной из армий. Затем написал героический опус о подвиге 28-ми панфиловцев, погибших, но не пропустивших врага на Москву. Если бы он побывал не в армейском штабе, а хотя бы в штабе панфиловской дивизии, то, видимо, подобной глупости в газете не появилось бы. Панфиловская дивизия в то время несла тяжелые потери и, местами, даже отступала.

Не будем лишний раз осуждать военного корреспондента. Он делал то, что от него требовалось. А вот командовавший фронтом маршал Жуков то ли сам прочитал статью, то ли штабисты подсунули, но в результате появился приказ, за его подписью, о награждении героев-панфиловцев посмертно. На героическом примере воспитывали советскую молодежь, покуда в 1948г. военная прокуратура не провела расследование. Нужно сказать, что результаты расследования сразу засекретили, а воспитание молодежи продолжалось прежними темпами. Второе дыхание история с панфиловцами обрела уже в годы Перестройки, когда ее стали использовать для дискредитации коммунистической идеологии.

Коммунистическая пропаганда могла использовать правду, полуправду или откровенную ложь, но смесь всего этого создавало логически непротиворечивую картинку, которой верили, поскольку не находили в ней противоречий. Все это хорошо работало до тех пор, пока народу не стали подбрасывать факты и теории, находившиеся до того под запретом и разрушавшие цельную и логически непротиворечивую картину мира. И вера советских людей стала рушиться, как карточный домик.

Проблема тут не столько в коммунистической идеологии, сколько, в общем, православно-византийском подходе к идеологии, как таковой. На Западе, до Реформации, такой подход также был повсеместным: есть истинное учение, а есть ересь. Упорство еретиков в ереси базировалось на тех же исходных данных, что и представителей «истинного учения». Выражаясь математически, через две точки можно провести множество окружностей, а вот через три – только одну. В конечном итоге Реформация поставила крест на единственно-верном учении. Теперь истинным стало считаться любое учение, сторонники которого отбивают идеологические атаки своих противников. Иначе говоря, идеи, добившиеся победы в конкуренции с другими идеями, становятся господствующим.

Защита православного Востока от «латинства» напоминает защиту организма от вирусов. Как попадание вируса в организм человека, в отсутствие вакцины, означает, смерть, или, по меньшей мере, продолжительную болезнь, так и попадание западных идей в Россию означает кризис, смуту и смерть. Украинцев в России XVII-XVIII веков ценили, прежде всего, за то, что они могли бороться с католицизмом на равных и на его собственной территории. Но по мере упрочения «охраны периметра» надобность в наших земляках отпала. Спокойствие, однако, длилось недолго. На «богопротивном Западе» к тому времени изобрели марксизм, который и погубил империю.

Поначалу большевики вражеской идеологии не боялись и даже мечтали об экспорте революции. Но после того как Запад на коммунизм ответил фашизмом (1922г.), они перешли к традиционной русской тактике «охраны периметра». Контрудары по Западу стали рассматриваться как средство обороны. Коммунистическим ответом на фашистский вызов стали идеи Антонио Грамши, но они не были восприняты в СССР, а все их дальнейшее развитие происходило на антикоммунистической основе.

После смерти товарища Сталина (1953г.) советский коммунизм потерял динамизм и в результате этого, под влиянием модифицированных идей Грамши, советско-российская империя развалилась вторично. Можно долго говорить о роли М.Горбачева и А.Яковлева в этом процессе, о влиянии западных спецслужб, вроде задержание вылета из США самолета В.Щербицкого, спешившего на заседание Политбюро, которое избрало генсеком М.Горбачева, а не Г.Романова. Но исключения лишь подтверждают правило.

Подробнее читатель может узнать об этом из работ Сергея Кара-Мурзы, описавшего процесс падения коммунизма и России. Автор же акцентирует внимание читателя на сравнении течений социальных и политических процессов в СССР и КНР. СССР, как известно, развалился, а Китай устоял. Во многом это произошло из-за невосприятия на китайской земле западных идей. К моменту событий на площади Тяньаньмэнь (04.06.89г.) в составе китайского руководства процент людей, помнивших, как было «до революции», был куда большим, чем в советском. Революционеры, боровшиеся в прошлом за свои идеи, оказываются более устойчивыми к враждебной идеологии, чем второе поколение руководства, в борьбе не участвовавшее и знающее об этой борьбе из книг и рассказов. Это мы говорим о «культурной революции», явившейся своеобразным противоядием правым идеям. И хотя «идеи Ден Сяопина» на практике означали поворот вправо, прежде всего в экономике, в политическом руководстве КНР доминировали именно выходцы периода «культурной революции», т.е. левые. Но главной причиной невосприятия китайцами западных идей все же следует считать наличие у них собственной идеологии («идеи Мао Цзедуна»), некомплиментарной к Западу и, следовательно, замещающей у китайцев все идеологическое пространство, не оставляя места для враждебных идей.

Чому воли не ревуть?

На Западе хозяевами принято называть людей, нанимающих на работу менеджеров, в самом широком понимании этого слова. Кто были хозяева Украины по состоянию на дату проведения референдума о независимости (01.12.91г.)? Можно по-разному отвечать на этот вопрос: Москва, украинская партноменклатура, народ Украины, криминалитет, но все ответы будут неправильны. В западном понимании этого слова хозяев в Украине не было. Реально страной распоряжалась украинская партноменклатура, юридически переставшая быть таковой в силу роспуска Компартии. Номенклатура назначалась в конечном итоге Москвой, но от Москвы мы на тот момент уже отделились. Это напоминает ситуацию, когда умер хозяин фирмы, правопреемников - нет, делами никто не интересуется и менеджмент в отсутствие внешнего контроля начинает потихоньку расхищать хозяйское добро.

Политбюро ЦК КПСС зависело от советского народа не более, чем Папа римский от католиков. Папу избирает конклав кардиналов, Политбюро – Пленум ЦК КПСС. Собственностью, будь она церковная или государственная, распоряжается сонм чиновников, каждый в пределах своей компетенции. Соответственно, национальные интересы обычно представляют собой интересы правящего класса, при условии, что этот правящий класс проводит политику в интересах большинства народа, а не только в своих собственных. Авторское определение хоть и не строгое, но, надеюсь, понятное.

В условиях «переходного периода», когда собственник-хозяин еще не оформился, «кардиналы без Папы» обладают большой относительной независимостью, позволяющей им управлять своими номинальными хозяевами. Леонид Кучма управлял Украиной, разруливая конфликты между олигархами. Виктор Ющенко сам стал орудием в руках олигархов и ничем практически не управляет. Свора чиновников («надстройка») паразитирует на «базисе», который она призвана оберегать и следить за его исправной работой. Частные корпорации, которые и должны этот «базис» олицетворять, ведут деятельность, противоречащую национальным интересам. Наконец, народ, для обеспечения существования которого в пространстве и времени и созданы «базис» (экономика) и «надстройка» (Украинское государство), находится на грани выживания.

Для полноты картины отметим, что наш народ существует не в вакууме, а окружен другими народами, имеющие интересы, противоречащие нашим национальным. И эти народы воздействуют на нас, нашу экономику и нашу политику в своих интересах, а не в наших.

В других условиях отечественная бездарная бюрократия уже была бы сметена с лица земли, а отдельные ее представители в назидание висели бы на виселицах вдоль Крещатика. Однако, несмотря на многочисленность и прожорливость наших карательных органов, в стране практически нет репрессий по политическим мотивам, и наблюдается даже некоторое подобие демократии. Подтверждением чему служат хотя бы эти строки автора, которые Вы, читатель, можете свободно читать. Ни заслуг «помаранчевой революции», ни лично Виктора Андреевича в этом, понятно, нет никаких, т.к. наша «гласность» основывается на слабости власти, отсутствии в ней единого руководства и единой концепции информационной политики.

На чем строится прочность конструкции, которую большинство нашего народа хочет разрушить? Можно, конечно, говорить о системе взаимных сдержек и противовесов, не позволяющих какой-то отдельной силе взять верх над остальными. Но в целом это не верно, т.к. если сумма всех векторов равна нулю, то достаточно соломины, что бы сломать спину верблюду, как говорится в известной притче. Нет, как показывают последние события, система достаточно устойчива. Ее не раз испытывали на прочность, но она оставалась целой. Теперь правильный ответ: украинское государство существует в своем нынешнем виде потому, что никто не ставил своей целью его разрушить. А цель такая не ставилась потому, что существующий режим с помощью манипуляции сознанием все время подсовывает обществу ложные цели. Вот с этими фантомами мы и боремся.

2. Пределы манипуляции сознанием.

Как и всякая технология, манипуляция сознанием не всесильна и имеет свои пределы. Об этих пределах сказал еще Франклин Рузвельт, которому приписывают фразу: «Можно некоторое время обманывать весь народ, можно все время обманывать некоторых людей, но нельзя все время обманывать весь народ».

Для успешного манипулирования сознанием необходимо следующее:

? создание фальшивого личного интереса (достижение ненужных данному субъекту целей);

? создание мозаичной картины окружающего мира (невозможность определения субъектом причинно-следственной связи фактов, явлений и процессов);

? блокирование доступа к определенной информации (от полного отсутствия информации в открытых источниках до создания препятствий в ее получении);

? создание профессиональными манипуляторами якорей-фантомов, притягивающих и удерживающих сознание субъекта (борьба против НАТО в отсутствие желания самих членов НАТО нас туда принимать – для Восточной Украины; борьба за мову, акцент на жертвах Голодомора, льготы воинам УПА - для Западной и Центральной).

Как это достигается технически? Через средства массовой информации, которые находятся под контролем олигархов или государства, ими контролируемого. При всех имеющихся противоречиях, «ворон ворону глаз не выклюет», поскольку все заинтересованы в сохранении «статус-кво». Таким образом, все СМИ дают «объективную» по западным меркам картину мира: только проверенные факты. Например, такие: в ЮАР 27-летняя мать родила четверых детей, в Багдаде произошла перестрелка между коалиционными силами и сторонниками аль-Кайды, в Китае родился поросенок с двумя головами. Какая связь между всеми этими явлениями? Что Вы, читатель, знаете об Ираке, кроме факта нахождения там американских войск? Что Вы можете сказать о китайском сельском хозяйстве? Какие особенности демографических проблем ЮАР? Из этого набора фактов ничего Вы и не узнаете. И если Вы, читатель, не профессиональный аналитик, а среднестатистический гражданин, добывающий кусок хлеба в поте лица своего, то, скорее всего, даже не станете интересоваться этим калейдоскопом событий.

Если на подготовленную почву упадет зерно, оно прорастет. Манипуляторы сознанием работают профессионально. Есть в маркетинге такое понятие – сегментирование рынка (условное деление рынка продаваемого товара в соответствии с выбранным критерием). Допустим, нам надо продать стиральный порошок. Для этого проводим среди домохозяек соответствующее исследование относительно их предпочтений. Затем выходим на рынок с несколькими сортами стирального порошка, в соответствии с пожеланиями «трудящихся». Домохозяйки купят то, что им нравится, а мы получим деньги. Следующим нашим шагом будет реклама бальзама-ополаскивателя для шерстяных изделий - товара, абсолютно домохозяйкам не нужного, т.к. с этим прекрасно справляется наш стиральный порошок. А потом мы создадим новый стиральный порошок, который без нашего бальзама уже не стирает шерстяные вещи, но стоит дороже первого.

Либерально настроенный читатель возмутится - а как же конкуренция? Свободный рынок? А никак, читатель! Разные производители имеют одного собственника или имея разных - они заключили между собой картельное соглашение. Нашим конкурентам оказывается выгоднее впаривать украинским покупателям свой бальзам, нежели делать качественный стиральный порошок. То же мы видим в политике.

Территория Украины легко сегментируется по признаку национальной идеологии и представляет собой ту знаменитую «карту Януковича» из 2004г., делившую жителей Украины на три сорта. В более упрощенном виде нашу страну делят на Восточную и Западную, для каждой из которых уже создан свой концепт.

Идеологический концепт должен быть непротиворечивым в своих основных моментах, а также, по возможности, отстоять подальше от реальных жизненных проблем населения и призванный население от них отвлекать. Такое отвлечение невозможно без создания образа врага, повинного во всех наших бедах. Отечественным политтехнологам удалось создать пропагандистский «вечный двигатель», который сделал взаимными врагами две части страны и этой «энергией ненависти» питающийся. Справедливости ради, отметим, что изобрели наш perpetuum mobile не в 2004г., а, по меньшей мере, в 1989г., когда Леонид Кравчук только начинал вести дискуссии между Рухом и Компартией.

Когда знаешь, где копать, можно выкопать удивительные вещи. В антиоранжевых кругах принято считать, что Виктор Ющенко в частности и «Наша Украина» вообще – большие националисты. Первое, что должен был из идеологической солидарности сделать Виктор Андреевич, это придать бойцам УПА статус ветеранов. Если не Великой Отечественной войны, то, по крайней мере, – Второй мировой, либо борцов за независимость Украины. Не делает. Второй факт. В Киеве существуют улицы О.Ольжича и О.Телиги, сами эти деятели ОУН(м) были уничтожены немцами. К этим деятелям у нас никаких претензий нет, но они есть к ОУН(м) полковника А.Мельника, взявшего курс на сотрудничество с немцами, в отличие от ОУН(б) Степана Бандеры, с немцами боровшейся. Мельниковцев увековечили, бандеровцев – нет. Странная позиция, как для националиста-державника. В Украине вообще, восточнее реки Збруч, никаких памятников бандеровцам не существует. Защитники Виктора Андреевича на это скажут, что в обществе неоднозначная позиция относительно нашей истории, а посему лучше историю не трогать. Но в России памятник Колчаку поставили, рядом памятники красным стоят и ничего. Об Испании после гражданской войны и говорить нечего. Наконец, общественное мнение и позиция лично Виктора Андреевича и не должна совпадать, если народ еще не дозрел до понимания глубины исторических процессов. Но, молчит наш президент и указов никаких не издает.

Политику Виктора Андреевича поддерживают КУН Алексея Ивченко и ВО «Свобода» Олега Тягнибока. КУН, кстати, является идейным продолжателем дела ОУН(б). На сайте этой организации можно прочитать о программе нынешних националистов. Преемственность налицо. Вот только деятельность самого Ивченко на преемственность не тянет. Не будем вспоминать «мерседес» и газовые дела. Роман Шухевич бросил элитный батальон «Нахтигаль», чин капитана вермахта и пошел воевать с немцами за независимость Украины. Виктор Ющенко мечтает обменять нашу независимость на членство в НАТО. Быть зависимым от Москвы плохо, а от Вашингтона или Брюсселя – хорошо.

Обрадуем бело-голубых: Виктор Ющенко не является украинским националистом и никогда таковым не являлся. Однажды, во время обсуждения темы национализма на одном из сайтов возник такой вопрос: кого считать украинским националистом? Автор на это ответил, что украинский националист тот, кто признает «Декалог українського націоналіста». Деятельность Виктора Андреевича идет в разрез с Декалогом. Более того, в Украине существуют украинские националисты как идейное течение, но нет политических партий и организаций, отстаивающих на политическом уровне украинскую национальную идею. Имеется в виду не декларирование идеи в уставных документах, а ее фактическое претворение в жизнь.

Кстати, сам лидер бело-голубых до известной степени является зеркальным отражением Ющенко. И того, и другого, мы понимаем, как символ: «коллективный Ющенко» и «коллективный Янукович», как продукты деятельности их штабов. Белорус Янукович должен был быть больше русским, чем украинский турок адмирал Колчак и остзейские бароны Унгерн и Врангель, вместе взятые. Однако Виктор Федорович перестал быть фаворитом у русского руководства и именно потому, что отстаивание интересов украинского бизнеса для него оказалось важнее «общерусского интереса». Националист ли, он? Сам он, точно, себя к последователям С.Бандеры не относит. Но отстаивание национальных интересов Украины есть верный признак украинского националиста. Д.Донцов это одобрил бы, а вот А.Дугин – никогда!

Но ведь можно отстаивать национальные интересы и при этом не быть националистом. Увы, невозможно в долговременной перспективе быть попутчиком националистов. Что блестяще подтвердилось во время «газовой войны» рубежа 2008-09 годов, когда Янукович оказался «третьим лишним» в диалоге В.Путина и Ю.Тимошенко. Тому що непослідовний!

Борьба с НАТО – прорусское явление только до известных пределов. Очень скоро и до хозяев Донбасса дойдет, что Черноморский флот в Севастополе нужен России не для защиты «соотечественников» от далекого НАТО, а как средство дестабилизации ситуации в Украине, одним из побочных эффектов которого станет удушение украинского, и донецкого в том числе, бизнеса. Идея, которая овладевает массами, становится, по Ленину, материальной силой. Особенно, когда речь идет о массах олигархов.

А как обстоит дело с идеями в лагере бело-голубых? Еще со времен вышеупомянутых дискуссий с Рухом его противники пытались выработать альтернативу идеям украинского национализма. Выработать альтернативу не удалось, и режим Леонида Кравчука шел на референдум о независимости (01.12.91г.) с модифицированными и немного прилизанными, но в своей основе руховскими идеями. Тогда номенклатуре удалось переиграть и перекупить бывших диссидентов, - отправляться снова в лагеря, уже как борцы с новым режимом, они не пожелали. Та же политика продолжалась и при президенте Л.Кучме.

В обретении страной независимости ничего исключительного нет. Этим путем прошли до нас десятки латиноамериканских, азиатских и африканских стран. Ничего исключительного нет и в процессе деколонизации, который неизбежно следует за независимостью. Собственно, деколонизация – процесс очищения бывшей колонии от:

? колониальной администрации;

? представителей нации-колонизатора;

? различных перекосов, преференций и другой несправедливости, имеющейся в пользу бывших колонизаторов;

? идеологического, культурного, языкового и информационного контроля со стороны бывшей метрополии.

Не будем обращать внимание на аргументы типа: Украина не была колонией России, поскольку «украинцы» Н.Хрущев и Л.Брежнев стали генсеками СССР. Это в Европе было невозможно, что бы туземный правитель из Азии стал британским или французским гражданином. А в Азии украинский казак Розум ставал графом Разумовским и супругом императрицы, а армянин Ракчян – графом Аракчеевым. Так же как простой албанец Мохаммед Али стал Мохаммедом Али-пашой Египетским – хедивом Египта. Доказывай на этом основании, что Египет не был колонией Турции.

Да, Украина была колонией Москвы. А то придется признать, что украинцы сами себе голодомор устроили. Была у нас и колониальная администрация, назначаемая из Москвы и прочие прелести колониализма. Но был и ряд особенностей, неведомых в Азии или Африке. Во-первых – национальная мобильность. Негр во Франции не станет белым, а украинец в СССР-России вполне может стать русским, для этого ему нужно только выучится русскому языку и забыть о своей нации. Во-вторых – социальная мобильность. Дослужиться можно было если не до генсека, то до члена Политбюро уж точно. В-третьих, в Украине практически не произошло деколонизации. Доля русских в управлении страной существенно превышала их долю в населении. Де-юре русские за пределами России после распада СССР превратились в национальное меньшинство, но де-факто продолжают оставаться правящей нацией. Появилась масса партий и организаций, декларирующих сохранение этого статус-кво под видом разных «интеграций», «союзов с Россией» и т.д. и т.п.

Украинская правящая верхушка не желает сказать правду своему народу, в первую очередь русским, живущим в Украине, о том, что:

? отныне и навсегда русские в Украине – национальное меньшинство;

? европейская практика относительно национальных меньшинств де-юре декларирует заботу и сохранение, а де-факто - мягкую ассимиляцию;

? ассимиляция в условиях индустриального и постиндустриального общества является неизбежным процессом, и спастись от нее можно только собрав чемоданы и уехав на историческую Родину;

? не может быть в одном государстве две титульных нации, а, следовательно, национальное меньшинство нигде и никогда не может иметь объем прав, сопоставимый с правами титульной нации, без угрозы распада государства.

Когда в Северодонецке «регионалами» было заявлено о создании ПИСУАРа (Південно-Східної Української автономної республіки), ее инициаторы быстро сбавили обороты и скоро совсем от этой идеи отказались. ПИСУАР оказался блефом, т.к. его создание означало бы для украинской элиты реальную войну, как внутри самой элиты, так и в смысле войны гражданской. А это в планы власть предержащих не входило.

Правящая элита могла устраивать подобные шоу только в условиях относительной стабильности, когда речь не заходит о витальных (жизненных) интересах народа. Украинские олигархи были заинтересованы в слабом государстве, раздираемом противоречиями между ветвями власти и внутри исполнительной власти. События 2005-2008 годов прошли под флагом взаимной борьбы Ющенко, Тимошенко и Януковича, коалициад, сговоров и предательств, борьбы всех против всех. Пару раз союз БЮТ и ПР казался уже близок, но в последний момент что-то снова мешало им договориться.

Но вот случился кризис. Наши олигархи только теперь поняли, что значит иметь у себя за спиной слабое государство, неспособное защитить тебя и твои интересы. Поле для манипуляций резко сузилось в условиях, которые диктуются внешними причинами и на которые невозможно повлиять. К этому добавился ряд факторов, спровоцированных жадностью и недальновидностью нашей элиты. Автор в первую очередь имеет в виду потребительское кредитование в иностранной валюте внутри страны. Тем самым был нарушен основополагающий принцип, что единым платежным средством есть украинская гривня. Фактически такое кредитование означало параллельное хождение двух валют. Из учебников по экономике глава НБУ и президент страны, его назначающий, должны были знать, что параллельное хождение двух валют в перспективе означает вытеснение слабой валюты более сильной. А учитывая, что наши банки кредитовали потребителей валютой, взятой ими самими в долг у западных банков, возврат кредитов в случае обесценения национальной валюты превращается в неразрешимую проблему. На курсообразование начинает сказываться не только соотношение уровня цен в разных странах (соотношение экономик), а и просто количество наличествующей иностранной валюты. Иначе говоря, доллар растет, потому, что его нет.

Кризис конца 2008г. означает и конец периода успешной манипуляции народом Украины. Способы манипулирования, успешно работавшие в докризисный период, оказались неприемлемыми в период кризиса именно потому, что народ вернулся к реальным, жизненным целям.

Выводы:

1.Украинский народ стал жертвой манипуляторов сознанием.

2.Манипуляция сознанием служит для нынешней элиты основным средством удержания власти.

3.Основным средством манипуляции есть раскол украинского народа на «схидняков» и «западенцев» и их взаимная борьба.

4.Манипуляция становится возможной при некоем минимальном уровне благосостояния народа, не дающего его основной массе почувствовать «обратную связь» с этим благосостоянием.

5.Кризис делает невозможной массовую манипуляцию сознанием и, как следствие, может послужить причиной социальных конфликтов, вплоть до революции включительно.