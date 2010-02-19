Игорь Беркут: Лучше ликвидировать «депутатов-небожителей» как класс

Почему нет? В прошлом году банкам дали 45 миллиардов гривен, которые сразу были сконвертированы и в одну неделю отправлены за границу. В государстве по-прежнему остаются бесхозные миллиарды, которые можно направить в любую сторону.Если выборы не проводятся, потому что государство не в состоянии их проводить, то, наверное, это говорит о том, что такое государство подходит к своему банкротству. А если оно обанкротится, то значит, и выборы никакие не нужны.Должна быть изменена существующая система власти - именно она привела государство к банкротству. По нашему мнению, только выборы позволяют власти как-то существовать - все время обещать что-то новое.Если же процесс с приостановкой выборов ввиду каких-либо причин - реальных или явных - все-таки случается, это говорит о том, что система подходит к своему краю, и скоро будет готова пойти на слом. Что такое слом системы? Это полное уничтожение украинского парламентаризма.Мы считаем, что в Украине выборы вообще не нужны. Украина несколько лет должна пожить без выборов. Существующая система власти сама по себе начинает осыпаться. Мы это только приветствуем, так как понимаем, что двадцать лет паразитирования на остатках советской Украины подходят к концу. Ввиду того, что за последние двадцать лет в стране не сделано ни одного позитивного созидательного рывка, страна, ничего не создав, ничего не построив, а только используя все, что было, все ближе и ближе подходит к окончанию «эпохи несбывшихся надежд». В 2011 году будет двадцатилетие этой эпохи, которая, как мы считаем, может на этом и завершиться.Для того, чтобы внести изменения в избирательное законодательство, нужно иметь возможность их внести. Для того, чтобы изменить избирательное законодательство, прежде всего, необходимо распустить парламент и сделать так, чтобы он не мог влиять на то избирательное законодательство, которое будет принято. Любое избирательное законодательство, которое будет положительно влиять на Украину и на украинское общество, будет направлено против той системы выборов, которая сегодня есть. Поэтому для того, чтобы принять избирательное законодательство, прежде всего, нужно покончить с украинским парламентом в его нынешнем виде. Все остальное будет ретушью.: Это ничего не меняет. Нас ждет бесконечный телесериал в виде различных выборов – внеочередных, очередных, - которые будут продолжать хаос в стране. До тех пор, пока либо не появится народный вождь, народный президент – изнутри этой системы либо снаружи, - либо до тех пор, пока Украина не потеряет независимость. Точка потери независимости – после того, как будет отдана ГТС – а в том, что она будет отдана, нет сомнений, потому что ни Россия, ни Европа больше денег Украине не дают, - это политически обоснованное, правильно выстроенное, объясненное начало разрешения на продажу всей украинской земли.До этого все равно дойдет, потому что, чтобы иметь возможность не продавать землю в стране, иметь свою газотранспортную систему, нужно иметь иное общественно-политическое устройство.Я думаю, что там, где голосовали за Тимошенко, в местных советах везде будет БЮТ, там, где за Януковича, - везде будет Партия регионов и т.д. Может быть, с редкими вкраплениями других сил. Почему мы должны надеяться на другое, если действительно Украина разделена, и не только в смысле политических симпатий, а еще и по многим-многим позициям?Никакого сближения двух Украин не случится, только дальнейшее размежевание. Как только будут введены открытые партийные списки, сразу проявятся местные элиты, местные бароны, местные феодалы - по системе открытых партийных списков они смогут формировать уже свои списки и участвовать в выборах, не обращая внимания на киевских политиков. Тогда сразу же себя проявит новый политический кластер - Новороссия.Потому размежевание Украины в случае введения открытых списков продолжится. И в течение двух лет может полностью измениться политический ландшафт. Если же не будут введены открытые партийные списки, то водораздел, который совпадает со многими другими отношениями украинцев к жизни, к обществу, к внешней, внутренней политике, будет оставаться.Для того, чтобы народ стал субъектом политики, он должен иметь право высказываться на референдумах. Это единственная возможность для народа стать не объектом политики, а субъектом. Ввиду того, что у нас референдумы не проводятся, а те, которые проводились много лет тому назад, не были исполнены, избиратели как оставались, так и будут оставаться всего лишь объектом, на который распространяет свое влияние политика, а не наоборот.Любая политическая структура, которая имеет возможность участвовать в выборах, имеет какие-то цели и задачи. За двадцать лет модель парламентаризма довела страну до состояния, когда ее экономика уже слабее, чем экономика Белоруссии, Казахстана, поэтому в выборах нужно участвовать только для того, чтобы иметь возможность как можно быстрее, изнутри, разрушить систему украинского парламентаризма, только лишь для этого.Если Виктор Янукович найдет в себе силы начать с того, чтобы не назначать ставленников олигархических финансово-промышленных групп на руководящие должности, то мы обязательно будем в рядах его сторонников. Если же новый президент пойдет по тому же пути, когда его же олигархи, отягощенные своими проблемами, будут продолжать решать их и в Кабинете Министров, и в парламенте, пользуясь теперь гораздо большей властью, то мы считаем, что такой президент будет иметь все больше проблем и его положение станет крайне неустойчивым.: Только одним и самым главным: в течение трех с половиной лет мы ведем целенаправленную работу, объясняем, что никакие косметические изменения в избирательное законодательство ничего не дадут, пока не будет уничтожено два главных врага. Враг номер один – украинский парламентаризм. Чтобы уничтожить украинский парламентаризм, нужно понять, что на его стороне будет враг номер два украинской государственности – владельцы центральных телеканалов, которые при любом поползновении на себя, на свою собственность, на свои захваченные хитростью, обманом и коррупцией миллиарды сразу обрушат удар всех центральных каналов и скажут: «це є замах на демократію».Тот, кто захочет стать истинно украинским президентом, должен понять, что он должен уничтожить двух врагов: украинский парламентаризм в его нынешнем виде и центральные телеканалы в той форме, в которой они сегодня существуют по отношению к своим хозяевам.Демократия в Украине – это способ организации господствующего класса. Если бы господствующему классу было выгодно организоваться под любым другим лозунгом – не демократии, а автаркии – они бы точно так же организовались. Само слово «демократия», которое надоело большинству украинцев, никакого отношения к самой демократии не имеет.Нельзя «депутатов-небожителей» вернуть в конституционное поле. Лучше ликвидировать «депутатов-небожителей» как класс, как социальную прослойку в украинском пространстве.А почему не до 50, почему не до 20? А почему не до 6? Для чего они вообще нужны?Мы говорим о том, что половина Украины голосует за тех, кто ее обворовывает и обманывает, другая половина Украины голосует за других, которые ее обворовывают и обманывают. Поэтому максимальное количество людей, которые нужны в парламенте - это лидеры политических партий - и все.: Уважаемые читатели сайта «Главред»! Ввиду того, что ржавое колесо украинской политики прокрутилось еще раз и, наверное, еще раз прокрутится, общественно-политическим сайтам очень сложно о чем-либо писать, чтобы перетягивать на себя часть аудитории.Понятно, что сегодня не существует политической статьи, которая могла бы конкурировать с рассказом о сиськах Анфисы Чеховой. Поэтому я желаю вам оставаться болельщиками сайта «Главред», несмотря на то, что как таковой содержательной общественно-политической жизни в нашей стране все меньше, а пустая никого не интересует.Надеюсь, «Главред» и дальше будет вас радовать.