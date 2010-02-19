Тимошенко VS Янукович. Суд.

Высший административный суд Украины начал рассмотрение иска премьер-министра Юлии Тимошенко. Она добивается отмены принятого постановления Центральной избирательной комиссии о результатах второго тура президентских выборов. В суде вместе с Юлией Тимошенко борются народные депутаты Андрей Портнов, Валерий Писаренко, Сергей Власенко. Сторона Януковича представлена юристом Андреем Федуром и первым вице-спикером парламента Александром Лавриновичем. Интересы Центризбиркома отстаивают Михаил Охендовский, Татьяна Лукаш и Тамара Астахова. Заседание началось утром в пятницу, 19 февраля. Все подробности – в репортаже «Главреда», который будет опубликован в ближайшее время.