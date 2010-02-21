Игра в суд

Пятничное утро началось с бойкой возни: под стенами ВАСУ толпились парни в «бело-синей» экипировке, не отягощенные излишними моральными принципами, и с десяток принципиальных бабушек от БЮТ. Однако того революционного энтузиазма (энергетического запала и жажды перемен), как в 2004 году на Майдане, в их рядах не наблюдалось.Внутри суда «мужскую группу» Партии регионов олицетворяли собой юристы Александр Лавринович, Вадим Колесниченко, адвокат Андрей Федур и «силовики» в лице Владислава Лукьянова и Эльбруса Тадеева.На заседание суда съехался и юридический бомонд БЮТ – Андрей Портнов, Валерий Писаренко, Владимир Пилипенко, Андрей Сенченко. Чуть позже к ним присоединился Сергей Власенко. Дело им предстояло непростое – обжаловать итоговый протокол ЦИК об установлении результатов, когда критическое количество нарушений на отдельных участках не доказано в судах.Бютовские дамы тоже подготовились серьезно, прибыв в суд при полном «параде» и на высоких шпильках. Правда, какой-то нехороший человек умудрился подложить кнопку на стул бессменной помощницы Тимошенко – Ольги Трегубовой. Но на скандал этот инцидент явно не тянул – масштаб личности не тот.После зачитывания прав сторон судья-докладчик с красноречивой фамилией Нечитайло поинтересовался у сторон, не хотят ли они помириться. Зал хохотом встретил данное предложение: отказываться от шоу общенационального масштаба тут никто не собирался. Однако отказ включить прямую трансляцию заседания стал первым плохим сигналом для истицы – Юлии Тимошенко, которая явилась на заседание вся в черном.Настал торжественный момент – ее вызвали к микрону. Чувствовалось, что ее аппарат загодя и основательно подготовил речь: с десяток печатных страничек, плюс решение Верховного Суда 2004 года и масса ссылок на международные документы.Но Юлия Владимировна осталась верной себе и говорила без шпаргалки. Откровенно и драматично. О будущем Украины – с дрожью в голосе. И для многих она навсегда так и останется в памяти в платье траурного цвета с брошью и магическим голосом, насильно вводящим всех в транс.Все ее выступление было пронизано желанием быть светочем для тех ее сторонников, кто пал духом, солнечным лучиком для опечаленных, а также лучшим противоядием для потенциальных перебежчиков. И надо сказать, что своей цели она достигла. Те полтора часа с перерывом, которые она провела за трибуной, сгладили неприятное ощущение, что все уже решено, уступив место надежде. Правда, ненадолго.Слагаемые ее защиты были просты и сводились к формуле о «невозможности достоверно установить результаты действительного волеизъявления избирателей». Напомним, что с такой же формулировкой были отменены результаты второго тура в 2004 году, где победил Янукович.Однако, вместо того, чтобы обжаловать нарушения на каждом отдельном участке в суде, бютовцы решили пойти своим независимым и гордым путем – обжаловать нарушения на участках не в судах, а в окружных участковых комиссиях (ОИК). Но этот путь предсказуемо привел их к самому популярному, короткому адресу, то есть в тупик – в 99,9% случаев им в ОИК отказали.Дело в том, что все комиссии во время повторных выборов 7 февраля формировались, исходя из принципа 50 на 50: по 7 членов комиссий от каждой стороны. А для принятия решения необходимо было 8 голосов. Это закономерно привело к тому, что большинство жалоб не были рассмотрены по существу. В ЦИКе пошли еще дальше и отказались рассматривать доводы БЮТ по формальным причинам – отсутствие индекса в документах заявителя. При этом на момент принятия решения ЦИК об установлении результатов второго тура нерассмотренными оставались административные иски по жалобам на нарушения во время выборов, в частности, во Львовском, Киевском апелляционном админсудах, а также в суде АРК.Первым аргументом Тимошенко, доказывающим наличие системных фальсификаций, стало повсеместное включение избирателей в списки в день голосования (300 тыс. человек). По Закону о выборах Президента избиратель де-факто не мог быть включен в день голосования. Однако ЦИК приняла разъяснение, которым делегировала право участковым комиссиям в день голосования самостоятельно принимать решение по этому поводу.Аргумент второй – аномально большой процент голосовавших на дому (1 млн. 300 тыс. голосов) без приложения подтверждающих документов и паритетного формирования бригад для выезда на дом.Кроме того, были у Тимошенко и претензии по поводу бесплатного подвоза избирателей на участки в Восточной Украине на автобусах с символикой Януковича; нарушения при формировании руководящего состава комиссий, а также низкого качества электронного реестра. В нем сплошь и рядом встречались «мертвые души», несуществующие улицы и дома, а также лица, по нескольку раз, включенные в списки. Дабы программа не отследила «клонов», в дате их рождения менялась одна цифра.Наконец, еще одна претензия в обоснование иска – формальный подход ЦИК к рассмотрению жалоб.Она явно не торопилась. Это был ее звездный час. И уже неважно было, сколько именно было фальсификаций – больше 700 тысяч или меньше. Принципиальным было то, что бютовцы не смогли найти защиту в местных судах и ОИК, из чего следовало, что будущее Украины должны защитить судьи ВАСУ.Когда глупые дяди и тети из ЦИК и представители Януковича пытались юридически загнать ее в тупик (например, вопросом, «какие именно ваши права нарушила ЦИК»), она давали им неизменно один ответ: «Читайте жалобу, там все написано».В целом, Тимошенко просила:– признать противоправными действия ЦИК по установлению и объявлению результатов выборов;– признать бездеятельность ЦИК в виде непринятия предусмотренных законодательством мер по установлению действительного волеизъявления;– обязать ЦИК назначить повторное голосование через 3 недели после вынесения вердикта суда.Удовлетворение любого из этих пунктов ставило жирный крест на инаугурации Януковича 25 февраля.При этом ключевыми для рассмотрения дела были три ходатайства БЮТ: вызвать 13 свидетелей, включая представителей ЦИК и МВД, истребовать и документы с отдельных окружных комиссий (всего и побольше, включая бюллетени), а также проверить реестр избирателей на предмет наличия в нем «мертвых душ».Когда следом за Тимошенко место за трибуной занял Леонид Кравчук и начал экскурс в 91-е годы – судьи заметно погрустнели. Стало очевидно, что все «приговорены» сидеть до позднего вечера.В перерыве Андрей Портнов неохотно комментировал ход процесса, доказывая, что Тимошенко и пять ее представителей, выступавших от 30 минут до полутора часов, не затягивают рассмотрение дела. Но на лице его явственно читалось: судьи согласовывают все свои действия с «бело-синими», победы не будет.«Да, трудно вам придется, – читалось в ответ на лице Лавриновича, когда он дружески похлопывал Портнова по спине. – Но кто-то же должен это делать». Но как только процесс закончится, все войдет в проверенную колею – вето на их совместные проекты президента Януковича больше не будет, заверил первый вице-спикер.После обеда часть журналистов готова была взвыть от голода. Но выход на за пределы здания был затруднен, так что пришлось держаться.Под вечер, когда судьи удалились в совещательную комнату для рассмотрения одного из важнейших ходатайств – об истребовании доказательств с отдельных участков, в глаза бросилось разительное отличие в поведении сторон. Пока «Регионы» расслаблялись за чтением газет, бютовцы, включая Тимошенко, с серьезными лицами обсуждали дальнейшую стратегию.Народ не растерялся, и пользуясь возможностью и безалаберностью охраны, кинулся к «багине», чтобы послушать ее рассказ о том, как прокуроры нескольких городов на Востоке Украины под копирку отказывали в возбуждении уголовных дел в случае выявления фактов голосования за умерших, «поскольку их заявления с того света не были удостоверены печатью предприятия». О том, что в АРК было сфальсифицировано 3% голосов. Наконец, о том, что по сравнению с 2004 годом, когда было больше эмоций, сейчас юридическая база на порядок весомее. В руках Тимошенко держала распечатку нескольких страниц реестра избирателей, где намеренно допущены ошибки.Правда, тогда же с ее уст сорвалась крамола: «Если мы проиграем – с демократией в Украине надо завершать». Определенно, ВОНА верила в фальсификации, о которых говорила. Но вряд ли ВОНА и те, кто побывали в этот день в суде, усомнились бы, что решение будет в пользу Януковича.Тем временем, пользуясь паузой в заседании суда, Власенко «травил» анекдоты о новом президенте, например о том, что «Гоголь – любимый поисковик Виктора Федоровича в Интернете (вместо google), а написание слова «инаугурация» заняло весь объем его мозга.К слову, Власенко, столько сделавший для победы Ющенко в 2004 году, в этот раз оказался БЮТом забыт, а его рискованные технологии обжалования в судах не были восприняты.О Тимошенко в этот день в суде ходил другой анекдот: «Стоит Юлия Владимировна на распутье. А на камне одна единственная надпись: «без вариантов».Когда судьи вернулись, они огласили неутешительный для истицы вердикт – отказать в удовлетворении ее ключевого ходатайства об истребовании документов с участков. Де-факто рассмотрение дела сводилось к арифметической проверке протокола ЦИК – правильности подсчета голосов по данным 225 протоколов ОИК. После этого одно за другим судьи «отфутболили» еще два ходатайства Тимошенко, включая просьбу привлечь свидетелей и проверить реестр.Общее судорожное движение прошло по толпе, и робкий голос выкрикнул: «Ганьба!».Под занавес пятничного заседания ВАСУ выступил представитель ответчика, член ЦИК Михаил Охендовский: В его спиче рефреном звучал один и тот же вопрос: можно сколько угодно рассуждать о фальсификациях, но что это меняет, если нарушения на отдельных участках не доказаны в суде, и все сроки прошли?Уходя, бютовцы не замедлили морально осудить судей, запретивших прямую трансляцию, вызов свидетелей и истребование документов. Запах «жаренного» для них практически витал в воздухе. То, что судьи не будут тянуть с решением, – очевидно.Максимум, на что могли рассчитывать самоотверженные защитники Тимошенко – добиться признания недействительным протокола ЦИК (хотя бы в силу нерассмотренных судебных исков на момент принятия протокола ЦИК). Однако ничто не мешало Комиссии принять уточненный протокол с теми же результатами, но с исправлением процедурных огрехов до инаугурации Януковича. Впрочем, судьба распорядилась иначе.На второй день к зданию суда подтянулось значительно больше «бело-сердечных» сторонников – порядка 500 человек. По ту сторону металлического заграждения скучали и пили чай представители ПР, не сдвинувшиеся ни на шаг со вчерашних рубежей.Не дожидаясь опаздывавших к 9.30 бютовцев, «регионалы» стали «грузить» суд своими доказательствами. Но Тимошенко в очередной раз подтвердила, что она – гений неожиданных политических решений. Не отказываясь от иска и не дожидаясь фиаско, она поступила хитрее – отозвала иск по причине заангажированности судей.Наступила немая сцена, похлеще гоголевского «Ревизора». Настроение в зале сменилось на диаметрально противоположное: теперь уже бютовцы торжествовали, а «Регионы» сидели с мрачными лицами. «Идти – так идти до конца», – в cердцах бросил «регионал» Макеенко.Неугомонный Охендовский и представитель Януковича попытались было возразить, что на этой стадии процесса отзывать иск поздно, но от них уже ничего не зависело. Суд удалился в совещательную комнату.После чего для журналистов настала пятичасовая пытка неизвестностью. «Регионалы» еще ничего не комментировали, бютовцы уже ничего не объясняли. Портнов иезуитски посмеивался над журналистами, не желая признаться «на диктофон», что именно он был идейным вдохновителем данной комбинации.Его младший коллега Пилипенко пояснил, что ходатайства, в том числе об отзыве иска, заявляются только после начала рассмотрения дела по существу. Следовательно, все аргументы «регионалов» о том, что отзывать иск поздно – несостоятельны. Ходатайство заявлено в срок, а результатом его должно стать оставление иска без рассмотрения.Посидев еще с часок и поняв, что выжать больше пиара из ситуации не удастся, Тимошенко со свитой гордо покинула поле боя, намекнув, что в этот самый момент уже пишется решение суда.Как пишется, о чем пишется и когда будет обнародовано, журналистам рассказал Лавринович, вернувшийся после небольшой паузы в здание суда. По его прогнозам, иск Тимошенко судьи оставят без рассмотрения. Так оно в итоге и получилось. Впрочем, это не означает, что решение писалось под диктовку из Межигорья, как на том настаивали бютовцы.Хорошенько поразмыслив, «бело-синие» и сами поняли весь комизм ситуации, в которую попали, – настаивать на продолжении процесса без истицы. Поэтому им ничего не оставалось, как согласиться на предложенный компромисс. Во-первых, в будущем Тимошенко лишалась права подать аналогичный иск. А во-вторых, судьи львиную долю своего определения посвятили тому, что Тимошенко не доказала в суде факт системных фальсификаций, а все ее ходатайства – «яйца выеденного не стоят».В общем и целом, в суде один в один повторилась электоральная ситуация в масштабах страны: Тимошенко «недовыиграла», а Янукович «недопобедил».{12][14}[19}