23 февраля в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Создание Союза политических эмигрантов. Причины политической эмиграции из России». В пресс-конференции приняли участие: -председатель исполкома российского объединенного демократического движения «Солидарность» Денис Билунов; -Глава правления «Союза политических эмигрантов» Ольга Кудрина. -член «Союза политических эмигрантов» Михаил Ганган;

Ольга Кудрина: Согласно данных европейской статистической службы «Евростат», в третьем квартале 2009 года Россия заняла первое место среди подавших прошение об убежище в странах Европейского Союза. Из России постоянно поступают сведения о преследованиях за политические акции, за высказывание своего мнения. В январе 2010 года в СМИ появилась информация как минимум о двух людях, получивших статус беженца из России. Это бывший партнер Березовского Николай Глушков, который получил статус беженца в Англии. И сибирский журналист От Алаас, который писал статьи с критикой Путина, с критикой власти России - он получил статус беженца в Канаде.

Проблема эмиграции из России является актуальной, и преследования происходят постоянно. 18 февраля во французской газете «Ле Монд» была опубликована статья российских журналистов, в которой они заявили, что журналистов преследуют, когда они критикуют власть, и судебные преследования - не самая большая опасность для тех, кто не «информирует» общественное мнение в «патриотическом» ключе. В 2009 году около десятка журналистов, правозащитников, политических оппозиционеров были убиты, - пишут авторы. Среди авторов Елена Боннэр-Сахарова, Гарри Каспаров, Андрей Илларионов, Олег Панфилов, Леонид Плющ, Александр Подрабинек.

Ситуация в России сложная, из России уезжают люди. Почему так происходит, расскажет приглашенный эксперт из России Денис Билунов.



Денис Билунов: То, что политические преследования в России – норма сегодняшнего дня – это печальный факт и достаточно общеизвестная вещь. Движение «Солидарность» существует чуть больше года. Мы сталкиваемся с тем - в Москве это, может, не настолько развито, но в регионах это обычное дело, - что когда становится известно, что какой-то человек является активистом организации, практически всегда к нему с проверкой приходит участковый милиционер. Милиционер вызывает его на ознакомительные беседу в так называемый отдел «Э» - это политическая охранка, созданная в рамках Министерства внутренних дел.

Несмотря на все реформы, которыми сейчас бравирует президент Медведев, отдел «Э» продолжает свое существование. Вместо того, чтобы заниматься актуальными проблемами, связанными с подлинным экстремизмом, когда взрывают поезда между Москвой и Петербургом и т.д., они с большим увлечением ходят и переписывают на пикетах мальчиков и девочек, которые набираются смелости и выходят на площадь. Занимаются третированием их, пишут письма в ВУЗы, где они учатся, с требованием их отчислить.

Это довольно распространенная практика, позорная практика. Конечно, то, что в ХХI веке в такой стране, как Россия, существует политическая охранка, само по себе это постыдное явление.

Люди уезжают, поток этих людей очень большой, их очень много, это очень разные люди. Тут есть, по меньше мере, три стереотипных восприятия, которые до сих пор существовали и доминировали. Первое – это так называемые беглые олигархи и все, что с ними связано. Тут, естественно, всплывают фамилии Березовского, Чичваркина и т.д. Это довольно специфический круг людей, которые с действующей российской позицией ничего общего не имеют. Потому что в их намерение входит либо просто увеличить значимость, - как это делает Березовский. Либо они начинают просто бояться, как многие другие, потому что попытки взаимодействовать на самом деле достаточно часто предпринимались. Но на самом деле эти люди не заинтересованы в том, чтобы в России происходили какие-то реальные изменения в сторону демократии, их заинтересованность не очень высока.

Второе направление - это разнообразные люди, которые эмигрировали, возможно, по причинам, сходным с политическими, но в сущности это экономическая эмиграция. Люди просто хотят улучшить свое положение, переезжают в страны Западной Европы, Северной Америки и т.д. Это, конечно, люди, которых политическая ситуация в России волнует поскольку постольку, и от них ожидать какого-то серьезного взаимодействия с тем, что происходит в России, мало реально.

Третье – это люди, которые уезжают, скажем так, по национальному признаку. Естественно, много беженцев из Чечни, из других кавказских регионов. Люди довольно специфические, которые, вероятно, поддерживают связь с Российской Федерацией, но с движением «Солидарность», с другими оппозиционными движениями никакой связи нет. И, видимо, неправильно было бы ее устанавливать, потому что у нас слишком разные цели и задачи.

Поэтому мне очень радостно, что у нас появилась такая организация политических эмигрантов, в которую входят люди, близкие нам, с которыми мы взаимодействовали. В свое время с Михаилом Ганганом мы вместе занимались организацией «Марша несогласных» в Самаре. С Ольгой Кудриной у меня не было личных контактов, но, тем не менее, с «лимоновцами» было много общего, организовывали много разных мероприятий.

И я очень рад, что эта организация ставит своей целью влиять на то, что происходит в России. В том числе это очень важно потому, что, на мой взгляд, речь идет не только о том, чтобы как-то устраивать людей, которые вынуждены уехать из России, но и о том, чтобы структурировать, объединять тех граждан России, бывших граждан России, которые проживают за границей и хотели бы все-таки каким-то образом помогать изменениям в сторону демократии в Российской Федерации. Вот это очень важно.

К сожалению, сейчас в так называемой русской диаспоре доминируют совершенно иные настроения по целому ряду причин. Одна из них - то, что Кремль ведет активнейшую работу в этом направлении, в это вкладывают очень много денег. Думаю, что там значительная часть денег по обыкновению разворовывается - недавно прибрели на Елисейских полях особняк, еще что-то в таком духе и т.д. Но, тем не менее, довольно серьезные усилия предпринимаются для того, чтобы распространить, внушить людям, которые давно уехали и слабо себе представляют российские реалии, что именно сейчас Россия поднялась с колен, что именно Путин и люди, которые с ним пришли к власти, делают Россию более привлекательной, заставляют считаться с русскими и т.д. Для тех, кто уехал и испытал на себе несколько пренебрежительное отношение к ним как мигрантам, - это важно, они, конечно, к этому прислушиваются. Им приятно, что наконец-то в России появился такой лидер, который заставляет к себе прислушиваться.

Это на самом деле довольно распространенная точка зрения. Я думаю, что помимо того, что она ошибочна, задача ее преодолевать более или менее, на мой взгляд, реальна. Надо с чего-то начинать. Мне кажется, что деятельность такой организации, как «Союз политических эмигрантов» могла бы вполне этому способствовать.

Очень хорошо, что эта инициатива встретила одобрение уже за пределами Украины. Я разговаривал с Игорем Яковенко - это бывший депутат Госдумы, он входил в число основателей «Объединенного гражданского фронта» в 2005 году, он был секретарем Союза журналистов России. Три года спустя он должен был уехать, потому что на него завели уголовное дело, и сейчас он живет в Праге. Он в принципе даже планировал принять участие в этой пресс-конференции, но по личным обстоятельствам не смог приехать. Думаю, что он примет активное участие в деятельности этой организации.

Я разговаривал с Оксаной Челышевой – известной правозащитницей из Нижнего Новгорода, - которая несколько лет назад переехала в Финляндию, сейчас живет в Хельсинки. Работает в российско-финских общественных организациях, которые занимаются мониторингом соблюдения прав человека в России и т.д. Она в принципе тоже одобряет эту идею. Надеюсь, что деятельность «Союза политических эмигрантов» удастся распространить на другие европейские страны и за пределы европейского континента.

Нам важно, чтобы люди, которые проживают за пределами России, которым не безразлично, что происходит в России и хотели бы изменить ситуацию к лучшему, чтобы в деятельность этих людей был внесен какой-то организационный, структурирующий момент. Мы будем всячески этому способствовать.



Ольга Кудрина: Тут говорилось очень много слов в поддержку нашей организации. Большое спасибо.

Хочу сказать по сути самой организации. Как она была создана, почему и какие цели и задачи она преследует. Общественная организация «Союз политических эмигрантов» создана для объединения граждан, которые уехали из России из-за политического преследования. Основная задача – создать структуру, которая бы представляла и защищала интересы этих людей.

Причины, по которой создана эта организация – это, во-первых, то, что я сама являюсь беженцем. В 2005 году на меня было заведено уголовное дело за политическую акцию, за вывешивание плаката напротив Кремля с надписью «Путин, уйди сам». В 2006 году, когда Тверской суд города Москвы запросил мне пять лет колонии общего режима, я поняла, что это окончательная стадия, что нельзя рассчитывать на справедливое правосудие. И преследование, и тюрьмы, и попытка сломать меня - это все будет, как показывал опыт других людей. И тогда я решила уехать в Украину, и в итоге получила здесь статус беженца. Получив статуса беженца, я и дальше сталкивалась с определенными трудностями. Сумев преодолеть их, я поняла, что с этими трудностями будут сталкиваться и другие беженцы. Когда в Украину приехали другие эмигранты, возникла необходимость помогать им. В итоге все это вылилось в создание организации.

Деятельность организации будет развиваться по нескольким направлениям. Первое – это непосредственно защита политических эмигрантов, это правовая и информационная помощь, попытка помочь в интеграции в обществе. Дело в том, что государство не всегда способно помочь в этом плане, и мы хотели бы взять на себя эту функцию.

Второе направление деятельности – это сбор и распространение информации о том, какую защиту может получить человек, о том, как можно получить статус беженца. Это сделано для того, чтобы люди понимали, что в крайней ситуации они могут получить защиту, и знали, как это сделать.

Третье направление – информирование общества о проблемах политической эмиграции и ее причинах. Как уже сказал Денис, политическая эмиграция в сознании россиян обычно ассоциируется с Березовским, Закаевым, Чичваркиным. Дело в том, что это понятие куда более широкое. Очень многие журналисты, правозащитники, оппозиционные деятели уезжают из России, и иногда получают статус беженца, иногда просто уезжают и живут на других основаниях в государстве, но их объединяет причина, по которой они уехали. Мы бы хотели создать организацию, которая могла бы заявить, что существует такая проблема - политическая эмиграция, - которая могла бы отстаивать свои права, и может быть, влиять в будущем на ситуацию в России.

Сейчас я хотела бы передать слово Михаилу Гангану - беженцу из России, - который расскажет о своей истории и о том, как он видит эту проблему.



Михаил Ганган: Я был политическим активистом, состоял в Национал-Большевистской партии, когда она еще не была запрещена. Через какое-то время ее запретили, хотя никаких насильственных действий эта организация никогда не вела.

В 2004 году меня осудили за мирную акцию в администрации президента – это была первая политическая репрессия в отношении меня и еще сорока человек, которые пришли со мной передать петицию. Я получил условный срок – три года, через год меня выпустили, и мы начали организацию Марша несогласных в Самаре.

Объединение «Другая Россия» на тот момент было самой большой угрозой для режима. Марш несогласных был разрешен городскими властями, но, несмотря на это, для противодействия ему были задействованы все силы. Работало УБОП – на данный момент, когда организованная преступность исчезла, эта организация занимается исключительно экстремизмом. Они уже тогда занимались практически только политическим сыском, доходило до того, что у меня дома были обыски и мне начали назначать суды по изменению меры наказания на реальный срок. За две недели до Марша у меня было три суда, суды продолжались и после. И мне пришлось уехать.

Так я стал беженцем. Так получилось, что я практически не готовился к отъезду. Я приехал в Украину, потому что не было границ и эта страна мне показалась более надежной. Приезжая в другую страну, ты фактически не знаешь, что такое статус беженца. Я связался с Ольгой, и она уже тогда стала мне помогать.

У меня были проблемы в Украине – из-за того, что меня попросили выдать и из-за того, что документы у меня были не в порядке.

Все подробности, размещенные на сайте «Союза политических эмигрантов», очень важны, поэтому я приветствую эту инициативу и участвую в ней.



Ольга Кудрина: Я хотела бы добавить еще две вещи. Первая – это то, что наша инициатива нашла поддержку как в странах Европы – есть контакты с людьми, есть их желание участвовать в данной организации. Инициатива создания нашей общественной организации нашла поддержку у российских общественных деятелей. Второй момент, о котором я хотела бы рассказать, - создан сайт politemigrant.org. На этом ресурсе размещена информация о процедуре получения убежища в разных странах, основных правах и обязанностях людей – то есть, та информация, которая поможет людям, если они собирутся уезжать из России.

Процедура получения статуса беженца – это сложная процедура и важно не допустить ошибок по незнанию, важно знать свои права и обязанности.



«Главред»: Ольга, вы сказали, что эмигранты сталкиваются с большим количеством проблем. Назовите их.



Ольга Кудрина: Проблемы возникают с момент отъезда и до окончательного решения. Если говорить по пунктам, первое – это допуск в страну, где человек хочет получить защиту. Часто люди, которые выезжают из России, находятся либо под подпиской о невыезде, либо под постоянным контролем спецслужб, поэтому уже сам выезд из России представляет трудность. Второй этап – непосредственное обращение за получением статуса беженца, и тут важным фактором является знание информации о том, куда и что ты должен подавать, что ты должен делать, что является основанием для получения защиты, какие шансы и возможности есть у тебя.

Дальше возникает множество проблем, когда ты находишься в процедуре статуса беженца. С теми документами, которые есть на руках, человек не всегда может устроиться на работу, потому что работодатель не знает, какие права и обязанности есть у этого человека. Много таких нюансов возникает.

Общий процент людей, которые получают статус беженца в Украине – порядка 2% от всех заявителей. Это небольшая цифра, и люди, которым не предоставили защиту, по идее должны вернуться в страну, где им грозит опасность преследования.



«Главред»: Сколько официальных беженцев(из России) сегодня зарегистрировано в Украине?



Ольга Кудрина: В Украине в процессе получения статуса беженца либо в процедуре обжалования находятся порядка десяти человек. С непосредственно полученным статусом беженца – три человека.

Но я думаю, что политические эмигранты так или иначе будут пребывать в Украину.

И уточнение: не все политические эмигранты являются беженцами. Многим людям в России за их высказывания, за озвучивание своей позиции просто мешают работать. Ярким примером является Филипп Пищик, дизайнер. В свободное от работы время он рисовал карикатуры на Путина, в какой-то момент ему начали поступать угрозы. Начались проблемы с контактами по работе и он был вынужден перебраться на Украину, он не получал здесь статус беженца, но живет и работает здесь.



Вопрос из зала: Вы планируете возвращаться в Россию? Насколько благоприятна Украина как страна для беженцев? У нас выборы, смена власти – как вы думаете, при новом президенте будет ли труднее беженцам из России?



Ольга Кудрина: По поводу возвращения в Россию. Я бы хотела вернуться в Россию, когда там изменится политическая ситуация. В данный момент я не вижу это возможным.

По поводу второго вопроса – в данный момент благоприятна, скорее, да, чем нет. Если люди уезжают из России в Украину, опасаясь преследований, значит, она благоприятна. Насколько долго это продлится? Я не хотела бы строить прогнозы, потому что сейчас важным вопросом является, кому будет подчинена миграционная служба. В третий раз подписан указ о том, что миграционная служба должна перейти в подчинение Министерства внутренних дел. Какие изменения могут произойти с приходом нового президента, я говорить не могу, потому что не знаю. Посмотрим. В данный момент Украина является достаточно безопасной страной. Это подтверждает факт невыдачи Гангана в Россию. С помощью общественного мнение и благодаря работе правозащитников смогли этого добиться.



Вопрос из зала: Вы занимали активную политическую позицию, будучи в России. В Украине занимаете ли вы активную общественную, гражданскую, политическую позицию?



Ольга Кудрина: Лично я занимаю активную политическую позицию, потому что Россия – моя родина, моя страна, и мне очень важно то, что там происходит, мне хочется, чтобы там была демократия, чтобы была нормальная жизнь. Украина не является моей родиной, но при этом я занимаюсь здесь и общественной деятельностью в том числе.



«Главред»: Ощущаете ли вы давление со стороны российских спецслужб, находясь на территории Украины?



Ольга Кудрина: Лично я – нет. Мне кажется, что Россия в некоторой степени вынуждает человека уехать и таким образом избавляется от проблемы. Есть случаи, когда она пытается «достать» человека и в Украине.



Михаил Ганган: У меня была ситуация, когда по запросу моего куратора из УБОПа, который устанавливал за мной слежку, на Новый год, 31 декабря меня «спеленали» на вокзале и пытались куда-то отправить Россию. Хотели сделать все тихо, но правозащитники в Украине и очень многие люди в России мне помогали, общественность сыграла большую роль и в итоге меня выпустили.

С тех пор все в порядке.



«Главред»: Находит ли понимание ваше движение на территории России у граждан России?



Михаил Ганган: У тех, которые сюда приедут и будут обращаться за помощью.



Ольга Кудрина: Находит по нескольким причинам. Во-первых, люди, занимающиеся общественно-политической деятельностью, находятся под угрозой преследования, и понятно, что данная организация может помочь в какой-то момент им. С другой стороны, данная общественная организация ставит своей задачей в том числе и освещение ситуации в России и освещение причин политической миграции – это вопросы, связанные с Россией. Они тоже находят поддержку в среде российских общественно-политических деятелей.



Читатель сайта «Главред» Чацкий (Russian Federation, Saint Petersburg): Огласите весь список политических эмигрантов из России. Можно начинать с Березовского.



Ольга Кудрина: Березовского знают все, но помимо него есть и много других эмигрантов. О большинстве из них информации в СМИ и в широком доступе нет. Из тех, чьи имена известны – это правозащитница Елена Маглеванная, которая уехала в Финляндию и сейчас, по-моему, находится в процедуре получения статуса беженца. Это Роза Мальсагова, которая являлась редактором сайта Ингушетия.орг. Это Сергей Золовкин, журналист «Новой газеты», который продолжает работать в газете, и получил статус беженца в Германии. В России в него стреляли.



«Главред»: Сотрудничает ли ваша организация с международными правозащитными организациями?



Ольга Кудрина: В данный момент мы налаживаем контакты по сотрудничеству. Первые контакты были, и мы надеемся развивать наше сотрудничество.



«Главред»: Чем они могут помочь?



Ольга Кудрина: Это желание объединить усилия. Если рассматривать то направление деятельности нашей организации, которое связано непосредственно с защитой эмигрантов, это объединение усилий по помощи эмигрантам, это информация о процедуре получения статуса беженца. Т.е. координация действий в плане защиты эмигрантов.



«Главред»: Сотрудничаете ли вы с оппозиционными организациями, находящимися в России? Или там таковых уже нет?



Михаил Ганган: Я состоял в одной из таких организаций. Мы с ними общаемся, делаем какие-то политические акции.



Денис Билунов: Сам факт моего присутствия здесь уже является свидетельством такого сотрудничества.

Михаил Ганган: Я знаю, что некоторые политические деятели подписали текст поддержки нашей инициативы.



Ольга Кудрина: Козловский – лидер движения «Оборона», Илья Яшин – член политсовета «Солидарности» и другие.



Денис Билунов: У меня достаточно широкий круг общения и с левыми, и с либеральными, и с патриотическими организациями оппозиционного движения. Я думаю, что инициатива создания «Союза политических эмигрантов» найдет, как минимум, понимание. Поэтому, думаю, что сотрудничество мы обеспечим.



Ольга Кудрина: На самом деле, все сводится к очень простым вещам. Людям в России понятно, что в России преследуют – это факт неоспоримый. И то, что этим людям нужна защита и помощь за пределами России – тоже вполне понятно. Поэтому все люди, с которыми я общалась в России, поддерживают данную инициативу.



«Главред»: В Украине только что завершились выборы президента, а к вам вопрос такой: как вы оцениваете выборы президента Российской Федерации? Насколько они демократичны? Есть ли шанс демократическим путем сменить власть в России?



Ольга Кудрина: В данный момент - нет. Если сравнивать выборы в России и Украине, факт неожиданности присутствует и там, и там. Только в России фактор неожиданности связан с тем, на кого покажет пальцем Путин, а в Украине фактор неожиданности связан с тем, кто выиграет на выборах.

Выборы как процедура в России не являются определяющим фактором.



Денис Билунов: Желательным исходом кризиса, который существует в России – а он, конечно, существует, - было бы изменение власти в результате выборов. Другое дело, что до этой ситуации нужно проделать еще огромный путь. И тут многое зависит от усилий гражданского общества, оппозиции и в каком-то смысле и от усилий российских граждан, проживающих за рубежом.

Я бы хотел, чтобы этот вклад был более весомым. Это важно.

