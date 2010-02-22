В последние годы политическая эмиграция вновь стала реалией российской жизни. Растет количество общественных активистов, вынужденных покинуть Россию из-за преследований за политические убеждения и гражданскую позицию. На Родине их ждут сфабрикованные уголовные дела, пристрастные суды, внесудебные расправы. Украина - одна из стран, где находят убежище от преследований со стороны властей граждане России.

В пресс-центре «Главреда» состоялась презентация общественной организации «Союз политических эмигрантов», которая была создана для объединения граждан России, вынужденных покинуть свою Родину из-за преследований со стороны российских властей, для отстаивания своих прав и взаимопомощи.

В пресс-конференции приняли участие: председатель исполкома российского объединенного демократического движения «Солидарность» Денис Билунов, Глава правления «Союза политических эмигрантов» Ольга Кудрина и член «Союза политических эмигрантов» Михаил Ганган.

Предлагаем вашему вниманию избранные фрагменты пресс-конференции.

Денис Билунов: То, что политические преследования в России – норма сегодняшнего дня – это печальный факт и достаточно общеизвестная вещь. Движение «Солидарность» существует чуть больше года. Мы сталкиваемся с тем, что когда становится известно, что какой-то человек является активистом организации, практически всегда к нему с проверкой приходит участковый милиционер. Милиционер вызывает его на ознакомительные беседу в так называемый отдел «Э» - это политическая охранка, созданная в рамках Министерства внутренних дел.

Несмотря на все реформы, которыми сейчас бравирует президент Медведев, отдел «Э» продолжает свое существование. Вместо того, чтобы заниматься актуальными проблемами, связанными с подлинным экстремизмом, когда взрывают поезда между Москвой и Петербургом, они с большим увлечением ходят и переписывают на пикетах мальчиков и девочек, которые набираются смелости и выходят на площадь. Занимаются третированием их, пишут письма в ВУЗы, где они учатся, с требованием их отчислить.

Это довольно распространенная практика, позорная практика.

Мне очень радостно, что у нас появилась такая организация политических эмигрантов, в которую входят люди, близкие нам. И я очень рад, что эта организация ставит своей целью влиять на то, что происходит в России. Это очень важно еще и потому, что речь идет не только о том, чтобы как-то устраивать людей, которые вынуждены уехать из России, но и о том, чтобы структурировать, объединять тех граждан России, которые проживают за границей и хотели бы каким-то образом помогать изменениям в сторону демократии в Российской Федерации.

Нам важно, чтобы в деятельность людей, которые проживают за пределами России, которым не безразлично, что происходит в России и хотели бы изменить ситуацию к лучшему, был внесен какой-то организационный, структурирующий момент. Мы будем всячески этому способствовать.



Ольга Кудрина: Общественная организация «Союз политических эмигрантов» создана для объединения граждан, которые уехали из России из-за политического преследования. Основная задача – создать структуру, которая бы представляла и защищала интересы этих людей.

Одна из причин, по которой создана эта организация, заключается в том, что я сама являюсь беженцем. В 2005 году на меня было заведено уголовное дело за политическую акцию - вывешивание плаката напротив Кремля с надписью «Путин, уйди сам». В 2006 году, когда Тверской суд города Москвы запросил мне пять лет колонии общего режима, я поняла, что это окончательная стадия, что нельзя рассчитывать на справедливое правосудие. И преследование, и тюрьмы, и попытка сломать меня - это все будет, как показывал опыт других людей. И тогда я решила уехать в Украину, и в итоге получила здесь статус беженца. Получив статуса беженца, я и дальше сталкивалась с определенными трудностями. Сумев преодолеть их, я поняла, что с этими трудностями будут сталкиваться и другие беженцы. Когда в Украину приехали другие эмигранты, возникла необходимость помогать им. В итоге все это вылилось в создание организации.

Деятельность организации будет развиваться по нескольким направлениям. Первое – это непосредственно защита политических эмигрантов, это правовая и информационная помощь, попытка помочь в интеграции в обществе. Дело в том, что государство не всегда способно помочь в этом плане, и мы хотели бы взять на себя эту функцию.

Второе направление деятельности – это сбор и распространение информации о том, какую защиту может получить человек, о том, как можно получить статус беженца. Это сделано для того, чтобы люди понимали, что в крайней ситуации они могут получить защиту, и знали, как это сделать. Третье направление – информирование общества о проблемах политической эмиграции и ее причинах.



Михаил Ганган: Я был политическим активистом, состоял в Национал-Большевистской партии, когда она еще не была запрещена. Через какое-то время ее запретили, хотя никаких насильственных действий эта организация никогда не вела.

В 2004 году меня осудили за мирную акцию в администрации президента – это была первая политическая репрессия в отношении меня и еще сорока человек, которые пришли со мной передать петицию. Я получил условный срок – три года, через год меня выпустили, и мы начали организацию Марша несогласных в Самаре.

Объединение «Другая Россия» на тот момент было самой большой угрозой для режима. Марш несогласных был разрешен городскими властями, но, несмотря на это, для противодействия ему были задействованы все силы. Работало УБОП – на данный момент, когда организованная преступность исчезла, эта организация занимается исключительно экстремизмом. Они уже тогда занимались практически только политическим сыском, доходило до того, что у меня дома были обыски и мне начали назначать суды по изменению меры наказания на реальный срок. За две недели до Марша у меня было три суда, суды продолжались и после. И мне пришлось уехать.

Так я стал беженцем. Так получилось, что я практически не готовился к отъезду. Я приехал в Украину, потому что не было границ и эта страна мне показалась более надежной. Приезжая в другую страну, ты фактически не знаешь, что такое статус беженца. Я связался с Ольгой, и она уже тогда стала мне помогать.



«Главред»: Ольга, вы сказали, что эмигранты сталкиваются с большим количеством проблем. Назовите их.



Ольга Кудрина: Проблемы возникают с момент отъезда и до окончательного решения. Первое – это допуск в страну, где человек хочет получить защиту. Часто люди, которые выезжают из России, находятся либо под подпиской о невыезде, либо под постоянным контролем спецслужб, поэтому уже сам выезд из России представляет трудность. Второй этап – непосредственное обращение за получением статуса беженца, и тут важным фактором является знание информации о том, куда и что ты должен подавать, что ты должен делать, что является основанием для получения защиты, какие шансы и возможности есть у тебя.

Дальше возникает множество проблем, когда ты находишься в процедуре статуса беженца. С теми документами, которые есть на руках, человек не всегда может устроиться на работу, потому что работодатель не знает, какие права и обязанности есть у этого человека. Много таких нюансов возникает.

Общий процент людей, которые получают статус беженца в Украине – порядка 2% от всех заявителей. Это небольшая цифра, и люди, которым не предоставили защиту, по идее должны вернуться в страну, где им грозит опасность преследования.



«Главред»: Сколько официальных беженцев из России сегодня зарегистрировано в Украине?



Ольга Кудрина: В Украине в процессе получения статуса беженца либо в процедуре обжалования находятся порядка десяти человек. С непосредственно полученным статусом беженца – три человека.

Но я думаю, что политические эмигранты так или иначе будут пребывать в Украину.

И уточнение: не все политические эмигранты являются беженцами. Многим людям в России за их высказывания, за озвучивание своей позиции просто мешают работать. Ярким примером является Филипп Пищик, дизайнер. В свободное от работы время он рисовал карикатуры на Путина, в какой-то момент ему начали поступать угрозы. Начались проблемы с контактами по работе и он был вынужден перебраться на Украину, он не получал здесь статус беженца, но живет и работает здесь.



Вопрос из зала: Вы планируете возвращаться в Россию? Насколько благоприятна Украина как страна для беженцев? У нас выборы, смена власти – как вы думаете, при новом президенте будет ли труднее беженцам из России?



Ольга Кудрина: Я бы хотела вернуться в Россию, когда там изменится политическая ситуация. В данный момент я не вижу это возможным.

По поводу второго вопроса – в данный момент благоприятна, скорее, да, чем нет. Если люди уезжают из России в Украину, опасаясь преследований, значит, она благоприятна. Насколько долго это продлится? Я не хотела бы строить прогнозы, потому что сейчас важным вопросом является, кому будет подчинена миграционная служба. В третий раз подписан указ о том, что миграционная служба должна перейти в подчинение Министерства внутренних дел. Какие изменения могут произойти с приходом нового президента, я говорить не могу, потому что не знаю. Посмотрим. В данный момент Украина является достаточно безопасной страной. Это подтверждает факт невыдачи Гангана в Россию. С помощью общественного мнения и благодаря работе правозащитников смогли этого добиться.



«Главред»: Находит ли понимание ваше движение на территории России у граждан России?



Ольга Кудрина: Находит по нескольким причинам. Во-первых, люди, занимающиеся общественно-политической деятельностью, находятся под угрозой преследования, и понятно, что данная организация может помочь в какой-то момент им. С другой стороны, данная общественная организация ставит своей задачей в том числе и освещение ситуации в России и освещение причин политической миграции – это вопросы, связанные с Россией. Они тоже находят поддержку в среде российских общественно-политических деятелей.



«Главред»: Сотрудничаете ли вы с оппозиционными организациями, находящимися в России? Или там таковых уже нет?



Денис Билунов: Сам факт моего присутствия здесь уже является свидетельством такого сотрудничества.



Михаил Ганган: Я знаю, что некоторые политические деятели подписали текст поддержки нашей инициативы.



Ольга Кудрина: Козловский – лидер движения «Оборона», Илья Яшин – член политсовета «Солидарности» и другие.



Денис Билунов: У меня достаточно широкий круг общения и с левыми, и с либеральными, и с патриотическими организациями оппозиционного движения. Я думаю, что инициатива создания «Союза политических эмигрантов» найдет, как минимум, понимание. Поэтому, думаю, что сотрудничество мы обеспечим.



Ольга Кудрина: На самом деле, все сводится к очень простым вещам. Людям в России понятно, что в России преследуют – это факт неоспоримый. И то, что этим людям нужна защита и помощь за пределами России – тоже вполне понятно. Поэтому все люди, с которыми я общалась в России, поддерживают данную инициативу.



«Главред»: В Украине только что завершились выборы президента, а к вам вопрос такой: как вы оцениваете выборы президента Российской Федерации? Насколько они демократичны? Есть ли шанс демократическим путем сменить власть в России?



Ольга Кудрина: В данный момент - нет. Если сравнивать выборы в России и Украине, факт неожиданности присутствует и там, и там. Только в России фактор неожиданности связан с тем, на кого покажет пальцем Путин, а в Украине фактор неожиданности связан с тем, кто выиграет на выборах.

Выборы как процедура в России не являются определяющим фактором.



Денис Билунов: Желательным исходом кризиса, который существует в России – а он, конечно, существует, - было бы изменение власти в результате выборов. Другое дело, что до этой ситуации нужно проделать еще огромный путь. И тут многое зависит от усилий гражданского общества, оппозиции и в каком-то смысле и от усилий российских граждан, проживающих за рубежом.

Я бы хотел, чтобы этот вклад был более весомым. Это важно.



Полную версию стенограммы пресс-конференции читайте здесь

http://glavred.info/archive/2010/02/22/155023-3.html

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http://glavred.info/archive/2010/02/23/132124-11.html