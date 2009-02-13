Александр Голуб: Даже замечательный устав КПУ не в состоянии регламентировать личную жизнь

Он считает, что личная жизнь никоей мерой не должна пересекаться с общественно-политической. В чат-конференции на «Главреде» Александр Голуб рассказал о том, запретят ли Компартию, почему он голосовал против признания Голодомора геноцидом, а также о своих кулинарных и литературных предпочтениях.

ggeorgij, 12:10

oфицep, 12:14

Cepгeй_777, 12:16

кycтoв, 12:18

jaryk, 12:20

ceвacтoпoлeц, 12:22

Koт, 12:28

Nika, 12:29

lytyy, 12:31

kyky, 12:33

nindzya9, 12:34

fireman, 12:35

olesya, 12:36

Льoня_Kocмoc, 12:37

Caнёк, 12:37

Джeдaй, 12:39

zozula, 12:40

SingleStranger, 12:43

max, 12:45

SingleStranger, 12:46

mukha, 12:50

lytyy, 12:52

ryba, 12:55

zina, 12:56

kucha, 12:58

lida, 12:59

zero, 13:00

SingleStranger, 13:00

valya, 13:02

liudyna, 13:06

liudyna, 13:08

sveta, 13:09

Господин Голуб! Ваш однопартиец и депутат парламента Грач давно мнит себя "наполеончиком". Мне, допустим, ясна его роль в недавнем так "званом разоблачении" Симоненко. Я думаю, что он приложил руку к тому, чтобы о взаимоотношениях Симоненко и его новой пассии узнала общественность Украины. Грач повел себя не по-мужски. Это его стиль. Думаете ли вы освобождать ряды своей партии от таких людей?Вопрос, конечно, интересный. Но я – не сторонник конспирологии. Я не очень верю в реальность заговоров, хотя прекрасно понимаю, что атака на партию и его лидера была спровоцирована извне. Эта атака не достигла поставленной цели. Это свидетельствует о том, что партия находится на том этапе своего развития, когда она может совершенно безболезненно выходить из подобных провокаций.Господин Голуб! Грубо говоря, я оттянул лямку в армии больше 25 лет. Но такой наплевательской заботы об армии, как от нынешней власти, я не видел никогда. Извините меня, при Кучме лучше относились к офицерам. Президент присваивает генеральские звания сопливым мужикам. Гелетей уже генерал-полковник, да он не знает с какой стороны подойти к танку! А братья Литвины в один час – генералы. Что это, если не кумовство и коррупция? Сегодня полностью девальвировано понятие офицерской чести, офицерского звания. У нас офицеры – бомжи и нищие. Так кто же будет защищать Родину?Вы знаете, у меня такое впечатление, что как раз действующей власти и не нужно, чтобы кто-то защищал Родину. То, что происходит с армией, это сознательное и целенаправленное уничтожение армии в целом. Я не воспринимаю это как случайность, не воспринимаю, как непрофессионализм отдельных чиновников, хотя и это присутствует. Речь идет о том, чтобы страна по всем направлениям находилась под внешним управлением. И одной из первых жертв стержневой государственной системы становится как раз армия. Нынешнее руководство превратило армию в подобие кормушки. Вопросы же о перевооружении и социальной защите человека в погонах совершенно никого не интересуют. Происходят вопиющие случаи. Скажем, недавно в Харьковском танковом училище фактически были отравлены курсанты. А общество об этом не знает. И тишина... Я думаю, что без смены власти нам не удастся изменить отношение к такому институту, каким является армия.Добрый день, Александр Владимирович! !Меня зовут Сергей, я – студент Харьковского педагогического университета.У меня средний бал 4.6 – но мне не дали стипендию и сказали, что у тебя есть одна тройка – поэтому ты стипендию не получишь, т.к. «нам Министерство образования дало 70% от нужных денег и мы приняли такое решение: есть одна тройка – не получаешь стипендию»! Это правильно? Справедливо? Что мне делать?Здравствуйте, Сергей! Мне известна эта проблема, о которой вы говорите. К сожалению, она приобрела массовый характер не только в вашем вузе, как и в вашем регионе. Подобные попытки сэкономить на студенческой стипендии – абсолютно незаконны и, как депутат, я уже отправил соответствующий депутатский запрос. Надеюсь, на следующей неделе эта проблема будет решена.Вопрос очень простой! Когда будет запрещена деятельность Компартии? Читая историю развития левого движения, понял существенную разницу между коммунистами, например, Франции, Италии и нашими горе-коммунистами! И разница в том, что французские левые не тянут государство и население ни к какой стране, они просто развивают свои идеи и пытаются их донести французам. Наши же коммунисты всей своей сущностью пытаются втянуть нас к России и в новый Союз. Я прав ?Я не думаю, что Компартия будет запрещена. И дело не в том, что такой запрет будет антизаконен с точки зрения действующей Конституции. Он совершенно бесперспективен с точки зрения здравой логики. Мы помним из истории, чем оборачивались попытки запрета левых коммунистических партий. Основным является то, что левые коммунистические идеи созвучны потребностям и настроениям общества.Ленін казав, що піде іншим шляхом. Симоненко пішов "налево" (від дружини). А Ви куди, якщо це не партійний секрет, вирішили податися: направо, по центру чи за прикладом українського "комуніста" номер один товариша Петі Симоненка? ?Попутного вітру, і – слава КПУ (КПСС)!Я вирішив, куди мені податися, тоді, коли прийняв рішення щодо вступу до Комуністичної партії України. І сьогодні не бачу жодних підстав, аби змінювати свій світогляд і політичну діяльність.Товарищ Голуб! Оранжевые добрались уже и до Севастополя, поставив во главе администрации Куницына. И началось разбазаривание земли, воровство финансовых средств. Комиссия ВР Украины продемонстрировала, что в городе идет «дерибан». И во главе этого «дерибана» глава СГА. Конечно, не отстает от оранжевых и севастопольская организация Партии регионов во главе с Саратовым. Когда же все эти чинуши нажрутся?Эти чинуши никогда не нажрутся. Поскольку как бы много ни было средств, им всегда будет хотеться большего. Проблема в том, что не один чиновник сегодня берет взятки, а создана целая система взяточництва в государстве. Вспомним нашумевшую ситуацию с судьей Зваричем. Ведь если бы он без взяток был назначен на свою должность, если бы он регулярно не отправлял в Киев соответствующие откаты, разве позволили бы ему «колядовать» на миллионные суммы? Это очевидно.Здравствуйте Александр!1. Разве мораль в Партии изменилась? В жизни всё может быть, но не с теми, кто руководит самой моральной политической силой. То, что произошло с вашим лидером, это срам для Вас, и как бы сейчас не пытались оправдываться за ширмой "личной жизни каждого",, все понимают, что за такое раньше гнали. Поэтому и ряды были чистые.2. То, что сейчас делает Партия с "помаранчевыми", то это прямая дорога за Морозом А.А. Вы имеете свое избирательное поле, оно у вас только начало увеличиваться, как Вы его решили лишиться. Никогда такие, как мой тесть или отец, не поймут Вашу связь с Юлей. Вы не обращайте внимания на Литвина – это "хамелеон", который как уж, то он лез под Кучму, потом под Ющенко, а теперь под Юлей. Не надо брать пример с девок на окружной, они тоже считают, что трудятся..Поэтому четко скажите, Вы и дальше будете помогать уничтожать Украину, или опомнитесь, пока ещё не поздно?Пока с уважением! Константин.На первый ваш вопрос, Константин, я вам отвечу таким образом. Существует личная жизнь и общественно-политическая. И некоей мерой они не пересекаются. Я думаю, что вы проводите некорректные исторические параллели. Потому что и история Партии, и в том числе история личных отношений руководителей Партии имеет разные примеры. Сегодня достаточно информации и о периоде Владимира Ильича Ленина, и о периоде Сталина. Ответ на второй вопрос: единственная связь, которая есть у Коммунистической партии Украины – это связь со своими избирателями. Принимая то или иное решение, мы прежде всего принимаем во внимание интересы наших избирателей и наши идеологические принципы. Ни за одно решение, принятое фракцией в парламенте, мне сегодня не стыдно. Ни одно из этих решений не идет вразрез с нашей программой. А все заявления о том, кто под Ющенко, а кто под Юлей – «от лукавого».Коммунистическая партия имеет девиз – УМ, ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ. .Сейчас у Вас девиз – Свобода, Секс, а Партия потом.Если бы Ваш партийный руководитель, разведясь с женой официально, потом женился, это было бы морально. А так, во весь экран девица сообщает, как они решали родить ребенка, то какое же моральное лицо у Вашей Партии? Отвергнув мораль, завтра вы отвергнете справедливость, а там и честь будет не в ходу. И я удивляюсь товарищу Грачу. Вы уговариваете нас, что все в порядке. Ваш руководитель опустил Партию ниже плинтуса. И сейчас Вы сможете открыто и честно смотреть в глаза своим рядовым партийцам?!Я не вижу оснований утверждать о том, что лидер нашей Партии подверг ревизии какие либо моральные нормы. Жизнь есть жизнь. И в ней случаются разные вариации, и даже такой замечательный устав, который имеет КПУ, не в состоянии каким-либо образом регламентировать личную жизнь.Добрый день, Александр! Как, по Вашему, отразится на партии вульгарное обсуждение в СМИ личной жизни Симоненко? И какой, на ваш взгляд, должна быть идеальная жена для политика? Спасибо.Обсуждение в СМИ личной жизни лидера партии было целенаправленной и спланированной атакой по дискредитации партии и ее руководства. Она не принесла результатов и, на мой взгляд, это лишний раз свидетельствует о силе и адекватности нашей политической структуры. Что касается идеальной жены, то вряд ли тут существуют какие-либо универсальные рецепты. Каждый человек этот вопрос решает самостоятельно.Олександре, ви нещодавно казали, що позачергові Парламентські вибори 2008 стали репетицією президентських 2009 року. На вашу думку, які перспективи у головних претендентів на «трон» Президента? Скільки коштуватиме ця посада ближче до осені? І чи матиме вона взагалі ціну до того часу? За кого будете голосувати ви?Я вважаю, що фактично чинний Президент вже зійшов з дистанції. І єдиний шанс лишитися при владі може бути реалізований, якщо в державі буде введено надзвичайний стан. Я не ставив би питання, скільки коштуватиме ця посада. Питання в іншому – скільки це коштуватиме суспільству? От чому комуністи виступають за скасування посади Президента. Якщо цього не станеться до президентських виборів, то звичайно буду голосувати за кандидата від КПУ.Ваші оцінки ЮВТ як прем’єра у світлі газових ігрищ?Впевнений, що Україна від газової війни лише програла, причому програла стратегічно. І провина у цьому лежить як на прем’єрі, так і на Президентові.Скільки метрів стеля у вашій львівській квартирі і хто допомагає з дизайном?З дизайном ніхто не допомогає, якщо чесно, я взагалі не переймаюся цими проблемами. Головне – аби було зручно. Стелі звичайні, десь 2,50 або 2,60 м.Що таке справжній відпочинок для нардепа КПУ?Рибалка.Будучи во Львове, вы пьете русскую водку или предпочитаете смаковать галицкие кренделя?Если пью, то стараюсь пить качественную водку. Не могу назвать вам марки, потому что это будет расценено как реклама. Скажу только, что это не дешевые и не супер дорогие бренды.Када бардак в стране кончится?Тогда, когда к власти придут новые люди, а «помаранчевая» команда со своими идеями и прожектами останется в прошлом.Г-н Голуб, вопрос по поводу возможных кадровых ротаций в составе Кабмина. Если в одном проекте постановления будет прописана и отставка части действующих вице-премьеров / министров, и назначение на замену им новых членов Кабмина – проголосует фракция КПУ за такое постановление или нет?Я понимаю, что официального решения по данному вопросу фракция, скорее всего, ещё не принимала, поэтому, если можно, сформулируйте Вашу личную точку зрения по этому вопросу – нужно поддержать такое гипотетическое постановление или нет?Спасибо!Фракция не обсуждала и не принимала решения по этому вопросу. Скажу свое мнение. Я полагаю, что в любой форме голосование за новый состав Кабинета Министров будет означать, что Компартия берет на себя ответственность за деятельность этого Кабинета Министров. Сегодня для Компартии нет оснований принимать положительное решение. Гипотетически это могло бы случиться, если бы правительство Юлии Тимошенко приняло за основу своей деятельности программу выхода из кризиса, которую предложил Петр Симоненко.В Интернете нигде не указано, что вы женаты или были женаты. Кто готовит вам завтрак по утрам, и с кем вы любите ужинать по вечерам? Ваше коронное блюдо, с рецептом, если можно! Спасибо.По утрам я варю себе кофе и вообще не завтракаю. Если же что-то и приходится делать, то это банальная яичница. Исходя из графика работы, ужинать по вечерам, как правило, тоже не приходится, это получается уже ночное застолье. Из того, что данный момент находится в холодильнике. Как такового, коронного блюда у меня нет, а вообще-то я очень люблю картошку в любых ее видах – жареную, вареную, пюре.У листопаді 2006-го, коли Верховная Рада розглядала законопроект про визнання Голодомору 1932-1933 рр. Геноцидом українського народу, ви були єдиним з 435 присутніх в залі нардепів, хто проголосував проти. Чому?Я проголосував тому, що не вважав і не вважаю великою національною трагедією те, що сталося в Україні в 1932-1933 роках, власне геноцидом конкретного народу, адже голод не обирав людей за національністю. І мені здається досить цинічним використовувати цю біду у політичних розборках. А те, що історія геноциду мала ознаки політико- та технологічної акції, сьогодні зрозуміло усім.Вы вот говорили об армии. Какое ваше звание? Если вы никогда не были в армии, готовы ли вы пройти экстренный курс бойца, скажем за три месяца? На время отказаться от комфорта киевской квартиры, депутатского кресла , или штанишки коротенькие?Мое армейское звание – сержант. Я служил срочную службу в погранвойсках, на пограничной заставе, поэтому знаю, что такое экстренный курс бойца. Я продолжаю до сих пор общаться с командиром и офицерами нашей заставы и думаю, что сам факт этого общения говорит о том, каким солдатом я был.Чи маєте власну машину? Які у вас моделі мобільного телефона і годинника? -)Я маю власну машину. Це Mitsubishi Pajero. Телефон у мене Нокія, годинник – Marcello, це – подарунок, швейцарський годинник. Але не із серії занадто дорогих. Тоді, коли мені його подарували, він коштував від 4 до 5 тисяч гривень.Говорят, вы много читаете. Назовите Топ-10 книжек от Голубя и почему именно они? И просто комментарий: коммунисты – это архаизм, болезненный пока для общества, но все же.Не знаю, много или не много читаю. Но сколько себя помню, процесс чтения я не прерывал практически никогда, и в настоящий момент получается так, что читаю по несколько книг одновременно. Из того, что я читаю и перечитываю, это произведения Ремарка, Булгакова, Толстого, Джека Лондона, стихи Асадова и Цветаевой. Если взять более легкий жанр, то мне нравится читать Акунина, какие-то психологические детективы. Особняком стоят книги политические и биографические. Мне нравится серия русской биографии, изданная Французской академией, и ряд книг из серии «ЖЗЛ», изданные в России. Что касается утверждения, я готов поспорить. Но более адекватный и реальный ответ даст сама жизнь уже в ближайшее время.Как отразится на партии вульгарное обсуждение личной жизни Симоненко и, мягко говоря, странные интервью его женщин? И какой, по вашему мнению, должна быть идеальная жена политика?Подобная провокационная жизнь Петра Николаевича Симоненко не отразится на партии. По-моему, эти темы совершенно не корреспондируются между собой. И не потому, что я тоже вхожу в руководство партии и считаю Петра Николаевича своим товарищем, а потому что КПУ представляет из себя не технологический проект, а системную политическую партию.А де ваша гендерна рівність, товариші комуністи? Чому вас рахують виключно по ЧЛЕНАХ? Чому так мало серед вас членкинь? Особливо молодого покоління?Ви абсолютно необ’єктивні. Подивіться на нашу невелику фракцію, яку, я вважаю, дуже гідно представляють такі комуністи як Катерина Самойлик, Алла Александровська, Світлана Шмільова, Марина Перестенко, Вікторія Дем’янчук. Тому, щодо гендерної рівності у нас все гаразд. А Катерина Самойлик і Алла Александровська ще й входять до вищого керівництва партії.Господин Голубь, сколько у вас охранников? И попал ли кто-то из вашей рабочей обоймы под сокращение в связи с так званым мировым кризисом? Я имею ввиду, секретарш, помощников, охранников, водителей и так дале?У меня нет специальных охранников. У меня есть водитель, но не как у депутата, а как у главного редактора газеты "Коммунист".. Что касается помощников, то согласно решению нашей партии на ставках работают наши партийные активисты. И о том, кто будет работать у меня помощником, решение принимаю не я, а тот народный комитет, который меня делегировал в народные депутаты. У меня нет личных секретарш, есть очень грамотная ответственная женщина-секретарь в редакции газеты "Коммунист"..Вопрос. Выше вы отвечаете, что "Обсуждение в СМИ личной жизни лидера партии было целенаправленной и спланированной атакой по дискредитации Партии и ее руководства".. А когда лидер Коммунистов нагло из залы парламента позволял себе некие пошлые тезисы и домыслы в сторону семьи Президента – это было не ПОДЛО?! Ваше двуличие гадко! Есть одно выражение – ЛУЧШЕ СИДЕТЬ В ПОПЕ, ЧЕМ БЫТЬ КАКОЙ!Безотносительно к личности – никогда не считал и не считаю, что хамство может быть эффективным способом вести дискуссию. Как правило, когда к этому прибегают те, кто не имеет аргументов.Якщо ви виступаєте за скасування посади Президента, то для чого ви висуваєте кандидатів від КПУ на всіх виборах? Хіба вам бабла бракує, чи ідеї вичерпалися?Щодо висування нашого кандидата на пост Президента, це абсолютно логічний крок, який не суперечить позиції Партії щодо інституту президентства. Хочу нагадати, що свого часу Петро Миколайович Симоненко йшов на президентські вибори із гаслом ліквідації посади Президента. І якби тоді його підтримали більше виборців, Україна сьогодні не мала б тих проблем, які має.Скільки разів на тиждень до вас додому приходить прибиральниця?У мене немає прибиральниці.Якби вам запропонували посаду в Уряді (абстрактному, а не конкретому!), чи погодилися б ви і якшо так, то на яку?Я за своєю натурою – стовідсотковий гуманітарій, тому, звичайно, якби і довелося працювати в якомусь абстрактному Уряді, то працював би в тій галузі, яка мені близька.В какую церковь вы ходите – в ту, что поближе, или в ту, где находите спокойствие души? Для вас, выросшего в Галиции, ближе греко-католики или вы ревностный православный коммунист Московской церкви?Я считаю, что тема, которая касается веры, как и личная жизнь, не должна быть предметом обсуждения в СМИ. Я не понимаю тех людей, которые кичатся своей набожностью с телеэкрана или со страниц газет. Зачастую постояв со свечкой перед камерой, уже через 10-15 минут они позволяют себе поступки и действия, которые несовместимы с христианскими убеждениями. На вопрос, где мне нравится бывать, я могу вам сказать, что мне нравится бывать в Ильинской церкви на Подоле.Якими іноземними мовами ви володієте, крім російської? Чи достатньо вам цих знань аби називатися сучасним європейським політиком? Якою мовою ви спілкуєтеся з прихильниками комуністичної ідеї в європейських країнах, наприклад, з соціал-демократами, які по своїй суті є послідовниками європейських комуністичних партій часів Союзу?Що стосується іноземної мови, не вважаю російську іноземною. Я чудово розумію польську і чеську, правда не дуже добре висловлююся, тому що не маю практики. Щодо англійської, то я весь час намагаюсь її вдосконалити, але на це не вистачає часу. Що стосується спілкування з закордонними прихильниками коммуністичної ідеї, то жодних перешкод я в цьому не бачу, тому що не існує якоїсь універсальної моделі соціалізму, яка би підходила кожній країні. В кожному окремому випадку комуністи та представники лівих партій виходять зі своєї власної історії, політики, ментальності тощо....і ще – звідки у традиційно небагатих комуністів гроші на Міцубісі Паджеро? Скільки років ви збирали гроші на авто? І скільки складає розмір штрафу, який ви традиційно платите за порушення правил дорожнього руху на місяць?З того, що я пам’ятаю, десь півроку тому було сплачено дорожній штраф близько 300 гривень. А взагалі я намагаюсь не порушувати правила і не бачу в цьому жодної потреби. Що стосується купівлі авто, то ця модель не є занадто дорогою. Придбав її у минулому році, і переважно це були кошти, які вдалося заощадити. Також я брав кредит в банку у розмірі $ 15000.Будут ли комунисты настаивать на создании нового министерского поста как-то министр пропаганды?Вопрос конечно интересный, но я бы его немножко сформулировал в другом направлении. Пропаганды чего? Если речь идет о наших исторических традициях, о здоровом образе жизни и тому подобное, то этим должны заниматься без исключения все члены Кабинета Министров, поэтому создание какого-то отдельного специализированного отдела – абсолютно бессмысленно.