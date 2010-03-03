Отставка Тимошенко

3 марта 2010, 16:37

…что в ней хорошего, а что плохого

243 народных депутата поддержали резолюцию недоверия правительству. Премьер-министр Юлия Тимошенко была отправлена в отставку голосами 172 депутатов фракции Партии регионов, 27 коммунистов, 19 представителей фракции Блока Литвина, 15 – НУНС и 7 бютовцами. На заседании фракции БЮТ, состоявшемся сразу же после голосования, Юлия Тимошенко объявила о переходе в оппозицию. Плюсы и минусы отставки Тимошенко анализируют ведущие украинские политологи. Кость Бондаренко, директор Киевского Института проблем управления им. Горшенина: {1-} Ничего плохого в отставке Тимошенко я не вижу. Юлия Владимировна – единственный человек, который сможет сформировать сильную оппозицию к нынешней власти. На самом деле и страна и мир устали от перманентной нестабильности в Украине. Буквально только что я разговаривал с американским бизнесменом, который сказал: «Сердцем я был за Тимошенко. Но разум подсказывает, что стабильность в Украине Юлия Владимировна вряд ли смогла бы обеспечить». Практически то же самое говорили политики, эксперты и бизнесмены две недели тому назад в Брюсселе Думаю, отставка Тимошенко создает фундамент для политической стабильности. Будет ли он использован, пока неясно. Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»: {2-} Отправив Тимошенко в отставку «регионалы» добились своей символической цели. Тем не менее, сегодняшнее голосование зафиксировало очень неприятный для них факт – голосов для создания новой коалиции нет. Более того, результаты голосования продемонстрировали, что «регионалы» бездарно профукали целый месяц - их коалиционные переговоры были абсолютно безрезультатными. Теперь ПР придется все начинать сначала. Для Юлии Владимировны лично сегодняшнее событие очень печально. С другой стороны, уход в оппозицию сейчас самое правильное решение для Тимошенко: она сможет провести реорганизацию, освободиться от балласта временных и ненадежных попутчиков и попытаться из оппозиционного статуса вернуться к власти. Если говорить о стране в целом, то ситуация очень неоднозначная. Для системы власти и решения нынешних кризисных проблем желательно, чтобы между Президентом и правительством не было конфликта. Сегодняшний день показал, что, к сожалению, большой риск политической нестабильности остается. К тому же, мы так и не знаем, кто в ближайшее время будет хотя бы временно возглавлять правительство. Если Тимошенко действительно уйдет в отставку, то какова вероятность удержания под контролем ситуации с долгами за газ, выплатой зарплат и пенсий? Ответа на этот вопрос пока нет. Виталий Бала, руководитель Агентство моделирования ситуаций: {3-} «Регионалы» занимались устранением Тимошенко из власти на протяжении двух лет, и сегодня они решили этот вопрос. Но инициаторы отставки правительства не знают, что делать дальше: как быстро будет создана новая коалиция и новое правительство? Им предстоит оставить Литвина на должности председателя ВР, отдать должности министров кому-то из «Нашей Украины», чтобы создать коалицию. Если правительство уйдет в отставку, то кто будет выполнять его обязанности уже сейчас? Парламент в такой конфигурации ничего хорошего сделать не может. Необходимы парламентские выборы, чтобы в ВР зашли новые политические силы, которые, имея реальную поддержку в обществе, приняли бы непопулярные решения. Новый парламент не даст возможности одной политической силе узурпировать всю власть. Для страны всегда плохо, когда какая-то одна политическая сила – неважно, БЮТ или ПР – берет всю полноту власти в свои руки. В этой ситуации всегда есть желание начать перекраивать законы под силы, что мы уже видели на примере отмены местных выборов, принятия нового Закона о Регламенте. Появление новых политических сил в парламенте сделает невозможным продолжение такой практики. Безусловно, необходимо возвращаться к вопросу о местных выборах. Но проводить и местные, и парламентские выборы по другим законам, нежели сейчас: открытые списки в парламент и «мажоритарка» на местах. Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии: {4-} Партия регионов сделала шаг к установлению контроля над исполнительной властью. Насколько подготовлены следующие шаги, сказать трудно. Но шаг в направлении стабилизацией ситуации, как они это называют, сделан. Тимошенко, которая отказывалась признавать свое поражение, уходит. Вся ответственность возлагается на президента. Угроза роспуска парламента, естественно, оказывает давление на депутатов из НУНС и открывает перспективу формирования коалиции, если их требования не будут слишком завышенными. На мой взгляд, создать временную, «техническую» коалицию с Партией регионов ради сохранения единства страны, выхода из кризиса будет правильным не только для бизнес-крыла НУ-НС, но и для идейных национал-демократов. Например, на год – для подготовки к будущим парламентским выборам. А потом, как только они посчитают, что есть угроза их идеологическим моментам, выйти из нее. Своим отказом войти в большинство НУ-НС будет подталкивать Януковича к досрочным парламентским выборам, который тоже не хочет их, или к созданию коалиции на не совсем легитимной основе – с помощью фракции «внефракционных», о чем говорил Тарас Стецькив. Большинство у ПР уже есть – 243 человека, и вместе они могут проголосовать за закон, который нужен этому большинству, а президент его подпишет. Оппозиция может обращаться в Конституционный суд, но это долгий путь. При этом я бы отметил, что у Азарова появились шансы стать премьер-министром. Если два дня тому я говорил, что он вряд ли сможет занять эту должность, то теперь шанс есть. Учитывая столь сложную ситуацию в стране, я согласен с теми, кто называет будущее премьера камикадзе. И дело даже не в том, что ситуация обреченно плохая. Они камикадзе в том смысле, что берут на себя ответственность, не понимая, как выходить из ситуации.

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