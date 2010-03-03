Как отставляли Тимошенко

3 марта 2010, 17:32

То, о чем так долго говорили «регионалы», случилось – власть Тимошенко свергнута. Впрочем, новая власть ей на смену пока не пришла. Хоть и очень спешит.

Методичное выдавливание Тимошенко из власти, начавшееся вчера объявлением об отсутствии в парламенте коалиции, сегодня продолжилось. Единственный вопрос повестки дня – отставка действующего Кабмина – собрал в зале беспрецедентное количество народных избранников, все парламентские фракции явились почти в полном составе.

Перед началом рассмотрения вопроса об отставке БЮТовцы предприняли отчаянную попытку уцепиться за регламентные нормы и перенести его на более поздний срок. БЮТовец Сергей Сас заявил, что проект соответствующего постановления подготовлен с нарушениями и голосовать за него «не представляется возможным». Но спикер Владимир Литвин, в словах которого сквозило едва прикрытое желание расправиться с Тимошенко прямо сегодня, указал Сасу, что в свое время БЮТовцы сами требовали созвать внеочередное заседание по вопросу отставки – значит тогда, дескать, с ним все было нормально?..

Представлять «сторону обвинения» на трибуну почему-то вышел Николай Азаров (хотя среди авторов постановления об отставке он не значился) – наверняка «регионалы» посчитали символичным, чтобы премьера действующего обвинял вероятный будущий.

Ничего принципиально нового, кроме мантр об «уникальном провале правительства Тимошенко», Николай Янович присутствующим так и не сказал. Но отдельные его пассажи «регионалы» отмечали аплодисментами, а БЮТовцы - неодобрительным мычанием.

Поскольку все происходящее в сессионном зале делалось исключительно «для картинки», «Главред» решил переместиться в кулуары, где обсуждали единственный имеющий значение вопрос – наберутся ли голоса за отставку. Озвученные нам прогнозы представителей разных политсил колебались в пределах 230-250 голосов «за», что не так уж сильно превышало необходимое количество - 226.

Как оказалось, голоса за отставку Тимошенко набирались с куда большим трудом, чем поначалу рассчитывали «регионалы», привыкшие к постоянным антиправительственным голосованиям значительной части НУНС. Как сообщил «Главреду» информированный источник, «нунсовцы» внезапно поняли, что помогать ПР в отставке Тимошенко отнюдь не обязаны и вступили в очень серьезные торги. Слова источника косвенно подтверждает поведение депутатов из группы «Единый центр». Еще утром «единоцентристка» Леся Оробец писала в своем микроблоге, что ее группа голосовать за отставку не будет. И вот – перед самым голосованием в том же «Твиттере» том – «переговоры активизировались». И наконец – «переговорщики договорились в последний момент, мы голосуем», что и произошло.

Зато за отставку фракции так и не проголосовали депутаты из группы «За Украину!» - одни из самых острых критиков деятельности Тимошенко. Причинами этого «Главред» поинтересовался у «заукраинки» Ксении Ляпиной. «Мы против Тимошенко, но не хотим, чтобы ее отставка превращалась в пиар, как это происходит», - ответила Ляпина.

Появления самой «виновницы торжества» - на тот момент еще премьера Юлии Тимошенко ее «фан-сектор» встретил бурными аплодисментами. Как и в выступлении Азарова, в речи Юлии Владимировны какой-то новой информации не наблюдалось: «наша команда защитила страну в момент кризиса», «все блокировали нашу работу» и т.д. Единственное – Тимошенко официально пообещала после отставки не держаться за статус «и.о.» и сразу уйти в оппозицию.

Отвечать на положенные по регламенту вопросы депутатов Тимошенко отказалась, заявив, что «не видит в этом смысла» и – удалилась.

Кульминационный момент – само голосование – «регионалы» встретили бурными аплодисментами и недаром – за отставку правительства набралось целых 243 голоса.

Впрочем, министры тоже особо не грустили. К примеру, глава Минтрудсоцполитики Людмила Денисова вообще сказала, что она «очень довольна, ведь народные депутаты определились, что идут против Украины, а мы - в оппозицию».

Решающий вклад в падение правительства внесли представители как раз тех фракций, которые в свое время привели Тимошенко к власти – «литвиновцы» в полном составе (кроме самого спикера), 7 БЮТовцев - из числа «неблагонадежных», и 15 «нунсовцев», в частности, «ЕЦ» и «группа Жвании» в «Народной самообороне».

На 16.00 было назначено прощальное заседание действующего Кабмина, на котором, по словам Денисовой, «министры определятся, что делать дальше».

«Кто будет руководить правительством, если Тимошенко и Турчинов уйдут?» - поинтересовались журналисты у БЮТовца Сергея Соболева. «Та Васюник будет… или Вовкун», - отшутился тот.

Таким образом, для завоевания всей полноты власти «регионалам» надо сделать последние два шага – сформировать новую коалицию и правительство. А какими-то конкретными успехами в этом направлении они пока что похвастаться не могут. «Под запись» все так или иначе задействованные в переговорном процессе депутаты ограничиваются общими фразами а-ля «процесс идет, скоро будет результат». Николай Янович даже вспылил, не пожелав ответить на вопрос журналистки о перспективах своего премьерства.

В то же время, пообщавшись с различными источниками в кулуарах, «Главред» пришел к выводу, что коалиция между ПР и НУНС все же состоится, правда, неизвестно когда. Некоторые «нунсовцы», в частности из «ЕЦ», начинают понимать, что, захотев слишком многого, могут остаться ни с чем – «регионалы» создадут коалицию с Блоком Литвина, коммунистами, внефракционными и «предателями» всех мастей. В любом случае, запущенный с момента исчезновения коалиции 30-дневный счетчик до досрочных выборов продолжает тикать.

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