Два капитана

Юлия Владимировна возвращается в оппозиционную нишу, где традиционно действует эффективно, чтобы обрести новые качества, а Виктор Янукович попытается заполучить максимальную полноту власти, проведя лояльного себе премьер-министра. Раскачать лодку После поражения в президентской гонке в деятельности премьер-министра Юлии Тимошенко практически исчезла управленческая составляющая, зато гипертрофированные объемы приобрела политическая целесообразность. Выделение «на прессу» внушительных сумм из стабилизационного фонда должно было поставить дымовую завесу перед реальным состоянием дел в стране. Было бы неплохо, чтобы «регионалы» провели независимый международный аудит состояния экономики, хотя они на это вряд ли пойдут: быстрого результата они не получат, а леди Ю сумеет опровергнуть все доводы против себя исключительно на эмоциях. Да и примерять на косу Тимошенко терновый венец мученицы – это приближать своими руками ее возвращение к власти. Весьма эмоциональным было и последнее выступление Юлии Владимировны в качестве премьера в Верховной Раде. Лидер БЮТ в привычно-эмоциональной манере рассказала депутатскому корпусу и избирателям о своих успехах на посту премьера, моменте истины и черно-белой политике. Даже не верится, что всего год назад этот же человек хладнокровно вел переговоры с «воплощением вселенского зла» Виктором Януковичем о проведении конституционной реформы и закреплении за собой премьерского портфеля на несколько лет вперед. Впрочем, Тимошенко была готова к отставке, и на этот раз имеет если не пресловутый «план Б», то ряд задач, которые необходимо решать в ближайшее время. Первая из них – получение официального статуса. Не приходится сомневаться, что Юлия Владимировна 9 марта выступит перед представителями национал-демократических сил с таким эмоциональным надрывом и правильными мэссиджами, что по щекам ветеранов патриотического движения будут литься слезы умиления. С одной стороны, хочется порадоваться за национал-демократов, которых ожидает получение энергичного лидера, с другой – старейшинам борьбы за Украину придется сидеть за одним столом с весьма неоднозначно оцениваемыми в их среде политическими персонажами из свиты Тимошенко. Собственно говоря, и дрейф леди Ю от идеалов солидаризма (к ним кандидат в президенты активно апеллировала во время избирательной кампании) в право-консервативный лагерь является приговором политической системе нашей страны. Он лишь подтверждает отсутствие в Украине адекватных и современных партий, и наличие популярных личностей с финансово-политическими группами поддержки. По всей видимости, главным вектором БЮТ станет проведение досрочных парламентских выборов. Состояние переговоров о создании коалиции позволяет «сердечникам» питать обоснованные надежды на успех в этом вопросе. Возможная избирательная кампания станет смесью реванша и прагматичного расчета – до ее старта Тимошенко необходимо навести порядок в бютовских рядах и политически растоптать всех, кто попытается конкурировать с ней. Виктор Ющенко и Арсений Яценюк уже получили «ярлык» «скребущихся в дверь Януковича», а персона Сергея Тигипко анализируется на предмет возможного сотрудничества. Слишком уж неуверенно выглядит лидер «Сильной Украины» в шпагате между третьим место на президентских выборах и попытками получить премьерский портфель для проведения непопулярных реформ. Не приходится сомневаться, что Юлия Владимировна с радостью поддержит и возможную смену власти во фракции НУНС - Николаю Мартыненко и Давиду Жвании самое время готовиться к повторению информационной операции «Люби друзи-2», а лидеры посторанжевых диванных партий еще могут заслужить благосклонность вождя БЮТ и тихую ненависть ее окружения. Не упустит Тимошенко и любую возможность пошатнуть позиции Владимира Литвина, ведь у нее в парламенте остается достаточный ресурс голосов. Постоянная игра в «отставку спикера» при низкой вероятности ее практической реализации создаст необходимый фон для мятущегося Владимира Михайловича. Любимый Юлией Владимировной тезис о «предателях, разрушающих независимость страны» всегда будет звучать выигрышно. Тимошенко снова уходит в нишу хуторянской Жанны д`Арк, истово борющейся отнюдь не за идею, а за реализацию собственного стремления получить максимальную полноту власти. Удержать штурвал Перед Виктором Януковичем стоит непростая задача: в условиях существующей политико-правовой реальности сформировать эффективную власть. Ста дней на раскачку у президента нет, поэтому воплощением стабильности и президентской воли в правительстве, по всей вероятности, станет Николай Азаров – наиболее комфортный для Виктора Федоровича властный партнер с минимальными шансами на ведение собственной политической игры. Дуэт Янукович – Азаров будет выглядеть пародией на российский вариант тандемократии, но верный Николай Янович готов взять на себя роль «политического Геракла», расчищающего «Юлины конюшни». Парадокс ситуации заключается в том, что общественное мнение готово к любому варианту создания коалиции: нелегитимному (на основе фракций Партии регионов, КПУ, Блока Литвина и «независимых» перебежчиков) и легитимному (Партия регионов, Блок Литвина и НУНС). Неслучайно Владимир Литвин, остро чувствующий настроения в обществе, постоянно заверяет в готовности объявить о создании коалиции, как только под соглашением о ее создании будет 226 подписей. При этом очевидно несколько моментов: фракция «НУНС» вряд ли когда-либо превратится в предсказуемую политическую силу, способную выдерживать позицию. Публичное нежелание «идти в коалицию тушками» некоторых «нунсовцев» - лишь хорошая мина при плохой игре. Ситуация в переговорах между «регионалами» и НУНС развивается столь причудливо, что не стоит отбрасывать даже вариант появление Виктора Ющенко в качестве кандидата в премьеры. Сейчас Виктор Андреевич заканчивает период «отключки» после сложения президентских полномочий. Конечно, его самолюбию польстит роль «бога из машины», но есть серьезные сомнения в том, что он сможет с ней справиться. Зато Юрий Ехануров выглядит более вероятным кандидатом на пост премьера-спасителя. Виктору Януковичу, возможно, против собственной воли, придется брать на себя ответственность за работу правительства. Вернее, ее организует Юлия Тимошенко, уже располагающая перспективным планом критики действий новой власти. Проблемы с бюджетом-2010, невыполнение предвыборных обещаний, отказ от повышения социальных стандартов – наиболее очевидные проколы команды Януковича. Учитывая далекое от идеального состояние отечественной экономики, несложно догадаться, что леди Ю будет воистину неугомонной и неутомимой. Поиск эффективного «противоЮлия» становится для нового президента основной задачей, без решения которой рассчитывать на эффективное управление страной не приходится.