Михаил Погребинский: Коалиция патриотов лучше коалиции «тушек»

В роспуске парламента заинтересован один человек.
Возможны два варианта коалиции: коалиция «тушек» или коалиция патриотов. В роспуске парламента заинтересован один человек. До роспуска Раду может довести только «форс-мажор». Об этом и многом другом в пресс-центре «Главреда» рассказал директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Голосование за отставку правительства Тимошенко: консолидация врагов, предательство друзей Напомним, что вчера за отставку правительства проголосовали такие народные избранники: -фракция Партии регионов – 172 депутата; -фракция КПУ – 27 депутатов; -фракция Блока Литвина – 19 депутатов (кроме самого спикера); -фракция НУНС – 15 депутатов; -фракция БЮТ – 7 депутатов; -внефракционных – 3 депутата. Комментируя результаты голосования, Михаил Погребинский отметил очевидное – консолидированную позицию фракций Партии регионов, коммунистов и Блока Литвина. «Это говорит о том, что было сознательное желание сделать еще один шаг по смене исполнительной власти в Украине – продемонстрировать, что у Юлии Тимошенко нет большинства», - сказал политолог. Что касается голосования пятнадцати бывших «оранжевых» соратников Юлии Владимировны из фракции НУНС, то Михаил Погребинский назвал их «безыдейной частью» этой политический силы. Вместе с тем, «даже группа Костенко, которая якобы ведет переговоры о создании коалиции с Партией регионов, не приняла участия в голосовании, поскольку, видимо, не получила обещанного», - предположил политолог. Говоря о дальнейших перспективах политического образования под названием НУНС, Михаил Погребинский признал, что говорить о них не приходится. По его мнению, «на месте этого блока из девяти разных политических сил должна быть одна украинская национал-демократическая партия». Если партии - участницы НУНС договорятся о едином лидере и пойдут на следующие (очередные или внеочередные) парламентские выборы под флагом одной политической силы, «они смогут набрать достаточный процент», - уверен политолог. На сегодняшний же день «этот бренд обанкротился», - добавил он. Возможные варианты: коалиция «тушек», коалиция патриотов или роспуск парламента Заявление спикера парламента об отсутствии коалиции вызвало у Михаила Погребинского «некоторые юридические сомнения». Однако он напомнил, что Основной Закон Украины также содержит в себе противоречивую норму о парламентском большинстве. «Это уникальная ситуация именно для нас, поскольку, как правило, в Конституциях других стран понятие большинства не формализуется». Каким образом может быть сформировано новое парламентское большинство? Михаил Погребинский назвал популярную идею «создания большинства тушками», т.е. отдельными народными депутатами без учета их фракционной принадлежности. О готовности поддержать вариант «коалиции тушек» заявил Владимир Литвин и, «якобы, Янукович сказал, что такой вариант он рассматривает». Но, по мнению политолога, этот вариант «не совсем законный», т.к. «это противоречит норме Конституции о том, что большинство образуется фракциями». «Вдаваясь в филологию», политолог пояснил: «в Конституции якобы не сказано, что большинство формируется исключительно фракциями. С другой стороны, там сказано: «большинство создается фракциями, общая численность которых больше половины конституционного состава». Это означает, формировать большинство можно «тушками», только если будет легализирована фракция внефракционных». Как вариант Михаил Погребинский предложил принять закон, легализирующий такую фракцию. Второй вариант – «абсолютно законный, хотя и противоестественный» - создание большинства путем договоренности Партии регионов «с большинством депутатов» фракции НУНС и с фракцией Блока Литвина. По мнению политолога, это лучший вариант решения проблемы. «Это обусловлено, прежде всего, чрезвычайно сложной экономической ситуацией». В частности, Михаил Погребинский убежден, что Украина неизбежно окажется перед необходимостью брать международные займы, «но нам никто не даст денег, если у нас такой бардак и нет единого мнения», - сказал он. Михаил Погребинский добавил, что в случае создания такого «патриотического большинства», «регионы» должны пойти на определенные уступки, например, они могли бы «согласиться на кандидатуру премьер-министра, которая не является стопроцентно кандидатурой, подчиненной Президенту». Если же ни первый, ни второй вариант не будут реализованы, остается третий и самый радикальный – роспуск Верховной Рады и внеочередные парламентские выборы. До роспуска Раду может довести только «форс-мажор» Кому нужны внеочередные парламентские выборы? Из числа народных депутатов – только Арсению Яценюку, - считает Михаил Погребинский. И то, при условии, что «ему не удастся что-то получить в этом составе парламента», например, премьерский пост, - уточнил политолог. Следовательно, «шансы на внеочередные парламентские выборы невелики». Михаил Погребинский уверен, что состояться они могут лишь при «форс-мажоре, который вынудит Президента пойти на досрочные парламентские выборы». Визит Президента Украины в Москву неизбежно станет «рамочным» Первым зарубежным визитом нового Президента Украины стал визит в Брюссель. Завтра, 5 марта, он отбудет с официальным визитом в Москву. Проанализировав сказанное новым президентом в европейской столице, Михаил Погребинский нашел только один нюанс, «который может создать проблемы в отношениях с Россией» - «что Украина придерживается понимания необходимости придерживаться Брюссельских договоренностей по газотранспортной системе, подписанных в прошлом году». В частности, тогда речь шла о финансировании Европой реконструкции нашей ГТС без участия России. Этот нюанс в какой-то мере противоречит идее создания газотранспортного консорциума по обслуживанию украинской ГТС совместно Украиной, Россией и Германией. Михаил Погребинский предположил, что Президент может использовать такие аргументы: «мы готовы брать европейские деньги, но русских мы все равно пригласим для участия в этих общих делах, поскольку без них нельзя». Вместе с тем, политолог прогнозирует «тяжелые переговоры по газу», поскольку «Янукович ясно дал понять, что ему не нравится существующая цена на газ». Зато о Черноморском Флоте РФ на территории Украины речь завтра не пойдет. «Это тема, интересная всем, но стороны сейчас не будут озвучивать ее», - уверен политолог. Он предположил, что Виктор Янукович назначил поездку в Москву на 5 марта, поскольку надеялся, что к этому времени может быть сформировано новое правительство. Поскольку этого не произошло, беседа в Кремле будет носить «рамочный» характер – «никаких конкретных соглашений он не сможет заключить в Москве – для этого нужно правительство». Стенограмму пресс-конференции и ответы на вопросы читателей смотрите здесь Читайте также: Погребинский: В роспуске Рады заинтересован один человек В Москве Януковича ждут «тяжелые переговоры по газу» - эксперт