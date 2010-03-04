Янукович: испытание Москвой

То, что за два дня до визита его уровень подняли до официального, свидетельствует о готовности Кремля признавать Януковича «хорошим парнем» - особенно по контрасту с Виктором Ющенко. Сам Президент намерен эту свою роль использовать по максимуму. «Это (визит. – Авт.) будет крутой поворот в сторону изменения отношений между нашими странами в лучшую сторону. Во всех направлениях», - сказал Янукович в интервью агентству «Интерфакс-Украина» в среду. Давая эту новость, агентство сообщило, что в ходе интервью Президент отвлекся на телефонный разговор со своим российским коллегой. Что ненавязчиво подчеркивало конструктив и позитив, неминуемо ожидающий отношения между двумя странами. Тем не менее, одного желания для конструктива недостаточно. Расхождения между Россией и Украиной отнюдь не объясняются личностью экс-президента Ющенко, соответственно, и для «крутого поворота» в российско-украинских отношениях смены фамилии главы государства явно маловато. Несмотря на то, что формально первым визитом Президента Януковича стала поездка в Европу, фактически он со времени избрания контактировал именно с российскими товарищами. Еще 18 февраля поздравить Виктора Федоровича «с удачно проведенными выборами» приезжала делегация, возглавляемая руководителем администрации президента РФ Сергеем Нарышкиным. По словам самого Нарышкина, в ходе встречи «состоялся очень подробный и обстоятельный разговор по самому широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества между нашими двумя странами, особенно в сфере экономики». Что разговор был обстоятельным, было видно уже хотя бы из его многочасовой продолжительности. Тогда еще президент Виктор Ющенко на своей последней пресс-конференции заявил, что хлебосольный Янукович принимал российских гостей «в этом, как его, в Межигорье» в течение целых шести часов. Завтра в Москве Виктор Янукович возглавит делегацию из одиннадцати человек, среди которых будут министр иностранных дел Петр Порошенко, глава президентской администрации Сергей Левочкин и заместитель Левочкина Анна Герман. В графике украинского Президента предусмотрены встречи как с коллегой Дмитрием Медведевым, так и с российским премьером Владимиром Путиным. Телекартинку удачно «разбавит» возложение Януковичем цветов к мемориалу на Поклонной горе и к памятнику Тарасу Шевченко. Но главная интрига, конечно, в том, будут ли по итогам встреч высших руководителей двух стран сделаны конкретные «прорывные» заявления – в первую очередь в сфере экономики, о которой предпочитает говорить новый украинский лидер. Отечественные обозреватели, рассматривая возможные темы переговоров Януковича в Москве, припомнили едва ли не все проблемные аспекты экономических взаимоотношений РФ и Украины – от газотранспортного консорциума до квотирования украинской металлопродукции на российском рынке, и от ЕЭП до приватизации украинских промышленных объектов. Однако вряд ли в первый же свой визит новоизбранный Президент сможет решить, или даже возьмется решать, сразу все вопросы. Увы, самые глобальные из них являются и самыми спорными. Так, единственное детище «Единого экономического пространства» - Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана – с одной стороны, еще не действует (единый таможенный кодекс вступит в силу только с 1 июля). С другой, согласованные тремя сторонами документы готовились без участия Украины, а значит, быстрое присоединение к ним нашей страны невозможно. При этом в ходе создания на базе ЕЭП реально действующих институтов и так постоянно возникает неразбериха. Достаточно упомянуть, как прошлым летом Владимир Путин сенсационно объявил о том, что три страны будут совместно вступать в ВТО; через месяц это заявление вынужден был дезавуировать не кто иной, как Дмитрий Медведев, назвавший идею «красивой, но проблематичной» (сегодня РФ, Беларусь и Казахстан продолжают переговоры с ВТО поодиночке). Между тем, Украина состоит в ВТО, и уже поэтому не может вступить ни в какое ЕЭП. Это прекрасно понимает и команда Виктора Януковича: как заявила первый замглавы АП Ирина Акимова, «поскольку таможенный союз прямо противоречит и будет очень сильно усложнять членство Украины во Всемирной торговой организации, на сегодняшний день, да и на завтрашний, послезавтрашний, этот вопрос стоять не может». Да и сам Янукович, ощутив перспективу победы, резко перестал обещать избирателям немедленное экономическое слияние с северовосточными соседями. Так, во время телемоста с Давосом в конце января он заявлял, что Украина готова активно строить единое экономическое пространство – но с участием как России, так и ЕС. Там же Янукович сказал и о газотранспортном консорциуме. «Сразу после выборов я начну переговоры с нашими партнерами, как мы будем жить дальше – чтобы мы не остались, как собака на сене, когда еще через 5 лет два новых газопровода окончательно лишат нас транзита», - красочно выразился тогда еще будущий Президент. Однако с тех пор со стороны «Газпрома» не поступило ни единого сигнала о желании реализовать схему Януковича. По этой схеме, как не раз заявлял сам нынешний Президент, украинская «труба» должна контролироваться паритетно Киевом, Москвой и Брюсселем. Однако в «Газпроме» тяготеют к «белорусскому варианту» - то есть согласны снизить цены на газ для Украины в обмен на 50 % + 1 акцию украинской ГТС. Но это не удовлетворяет уже украинцев. Так что каким образом Янукович будет решать жизненно важный вопрос о цене тех же энергоносителей – остается тайной. Не исключено, что и для него самого. «Защитники незалежності напрасно думают, что Путин сразу заставит Януковича «сдать национальные интересы Украины», - сказал «Главреду» глава центра «Украинский барометр» Виктор Небоженко. – «Путин за эти годы поумнел. Главное, зачем едет в Москву Янукович – это обсудить удобную для его российского визави кандидатуру украинского премьера». По словам эксперта, российская сторона заинтересована понимать, с кем в исполнительной власти Украины ей придется работать в ближайшие годы. «Азаров – это, конечно, хорошо, но он же не вытянет за год «сдачу национальных интересов». Путин, как нынешний премьер и будущий президент России, хотел бы понимать, с кем ему придется иметь дело в течение более солидного срока», - говорит г-н Небоженко. «Никто не будет требовать от Януковича заявить, что Брюссель – противный город, а вот Житомир – куда лучше, не говоря уж о Твери. И все же эти переговоры будут для него очень серьезным испытанием», - резюмирует политолог. Политические заявления в более-менее обтекаемой форме все-таки последуют – в первую очередь, насчет чувствительных вопросов вроде отношений Украина – НАТО или статуса русского языка в Украине. И они, прогнозирует российский политолог, директор Института национальной стратегии Станислав Белковский, будут использованы всеми политическими силами и в России, и в Украине. «Встреча будет очень красивой, по телевизору покажут, что мрачная страница в отношениях двух стран перевернута, и настает время нечеловеческой дружбы», - сказал «Главреду» г-н Белковский. – «Этим воспользуются комментаторы в России и Украине, заинтересованные в создании благостной картинки, а также те силы в Украине, кто – как Юлия Тимошенко, например – поспешит обвинить Януковича в предательстве национальных интересов». Однако, по мнению российского эксперта, победные реляции будут лишь маскировать наличие расхождений в той самой экономической тематике. Как предполагает г-н Белковский, компромисс вряд ли возможен по таким вопросам, как цена на газ и возможная приватизация россиянами лакомых объектов украинской госсобственности – в частности, Одесского припортового и «Укртелекома». «В результате в ходе встреч будет просто зафиксировано наличие разногласий по широкому кругу вопросов», - прогнозирует политолог. Таким образом, Президент Янукович может сделать российским партнерам весьма немного реальных экономических предложений. Что касается политических реверансов, то Россия, да еще в кризисное время, вряд ли удовлетворится только ими. К тому же и в этой области возможности Януковича сегодня весьма узки. Курс на сближение с НАТО благополучно провален его предшественником; тема Черноморского флота зависит от внесения изменений в Конституцию, что Януковичу пока никак не по силам; то же касается и государственного статуса для русского языка… Словом, четвертому Президенту Украины не позавидуешь: такого трудного международного визита у Януковича, пожалуй, еще не было. При желании российская сторона может сделать в сторону Януковича широкий жест – например, объявить о готовности предоставить Украине недорогой кредит, который стал бы неплохим подспорьем в условиях бюджетного кризиса. Если же Москва решит обойтись без жестов, самым ярким моментом визита Януковича может оказаться то, что этот визит пройдет в день смерти некогда общего лидера обеих республик Иосифа Сталина. Впрочем, когда с момента смерти вождя, зафиксированной без десяти десять вечера, стукнет ровно 57 лет, Виктор Янукович уже будет направляться домой.