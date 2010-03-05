Мажоритарный ренессанс

Одна запятая решила судьбу будущей коалиции.

«Донецкие», обещавшие создать коалицию на этой неделе, слово сдержали. Контуры будущего большинства обрисовались как никогда четко – 243 голоса, а юридическое оформление новой коалиции «без пяти минут» состоялось. И потому Виктор Федорович отправился в пятницу в Москву не с пустыми руками, а с заверениями о том, что есть и коалиция, и премьер – Николай Янович Азаров.

Механизм создания нового большинства оказался гораздо проще, нежели предполагалось. «Регионалам» не пришлось удовлетворять ни заоблачные запросы НУНС на премьерский пост и пол-Кабмина, ни «лепить» большинство из группы внефракционных, что могло породить шатание и шантаж в рядах большинства. Коалицию ударными темпами формируют путем добавления одной запятой в Законе о Регламенте ВР.



Напомним, нынешний Регламент определяет коалицию как «объединение депутатских фракций, которые формируются в ВР по результатам выборов и на основе согласования политических позиций». В четверг депутаты в первом чтении подкорректировали Закон о Регламенте, предложив считать коалицией объединение депутатских фракций, НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, в которое входит большинство народных депутатов, то есть 226 парламентариев. То есть через запятую просто добавили новых субъектов формирования коалиции – народных депутатов.



Попутно «регионалы» упростили требования к коалиционному соглашению, выкинув из него обязательные пункты о необходимости фиксировать основы внутренней и внешней политики, политическую направленность и принципы деятельности коалиции. Как говорится, гори оно огнем.



Как только законопроект будет принят в целом через семь дней и подписан Президентом, в чем сомнений нет, «Наша Украина» перестанет быть нужной «Регионам». Азаров станет премьером и без нее.



Как тут не отметить, что единственный раз за каденцию у НУНС по счастливой случайности оказалась в руках «золотая акция». Но фракция так долго и настойчиво «пыжилась» выработать единую позицию, что, в конце концов, «регионалы» пришли к выводу, что коалицию можно создать и без них.



С теми депутатами из НУНС, в ком остался дух здорового предпринимательства и рыночного мышления, «Регионы» готовы договариваться поодиночке. Так, «люди Балоги» из «Единого центра» просят на откуп Министерство по чрезвычайным ситуациям. УНП Костенко – гарантии неприкосновенности их главному спонсору Александру Слободяну, президенту ЗАО «Оболонь». На очереди – «самбисты», за исключением наиболее одиозных их представителей (Луценко, Москаля).

В конце концов, выбор у «нунсовцев» невелик: провести два года в «глухой» оппозиции в тени медийной звезды Юлии Владимировны, уйти в «болото» (ни в большинство, ни в оппозицию) или согласиться «на рай в шалаше» с Партией регионов. Поскольку главная «страшилка» для этой фракции – это досрочные выборы, где места в списках будут делить от силы 4-5 человек, то последний вариант представляется лучшим из возможных зол.



Неслучайно даже группа Вячеслава Кириленко не рвется обжаловать изменения к Регламенту в КС. Ведь за два года, оставшиеся до конца этой каденции парламента, есть шанс поправить положение дел в западных областях и потеснить оттуда Тимошенко на волне запроса на «третью силу».



Впрочем, «говорящим головам» из ПР, которые сегодня насмехаются над «воздушными замками» «нашеукраинцев», не помешало бы заглянуть внутрь собственной фракции. Амбиции «любих друзів» Януковича ничуть не меньше «любих друзів» Ющенко. Группа Ахметова все реже находит общий язык с Януковичем, тогда как люди Фирташа хотят все и сразу. Если не угомонят своих – на этом «бело-синие» и «сгорят», сходятся знающие люди.



Еще одна потенциальная «ловушка» – готовность ради прибыли в 300% пожертвовать стратегическими перспективами. Не секрет, что «регионалы» готовы с легкостью разменять гуманитарный блок Кабмина, лишь бы получить голоса «нашеукраинцев». Так, пост вице-премьера и куратора Евро-2012, скорее всего, сохранит Васюник.



Мажоритарный ренессанс

Но оставим «подковерные» интриги, и обратим внимание на еще один значимый момент. «Подкованные» конституционалисты, безусловно, отметили для себя, что путь формирования большинства, избранный «регионалами», противоречит Конституции. О том, что коалиция формируется фракциями, прямо следует из решения Конституционного суда 2009 года: «в процессе структурирования и внутренней организации деятельности Верховной Рады Украины определяющая роль отведена депутатским фракциям, в том числе при формировании коалиции депутатских фракций».



Но здесь есть ряд «но». Например, кто мешает Конституционному суду принять другое решение, противоречащее первому? Ведь есть же у нас четыре взаимоисключающих решения КС по поводу принятия Конституции на референдуме. Будет столько же и по поводу формирования коалиции.



Тем более, как утверждают злые языки, упомянутое решение КС о коалиции «продавили» Балога и Ющенко, стремясь подкрепить роспуск парламента в 2007 году правовыми аргументами.

Как вариант, КС может и вовсе уйти от прямого ответа на вопрос по поводу конституционности изменений в Закон о Регламенте. Тем более, что в Конституции порядок создания коалиции описан витиевато: «в ВР по результатам выборов и на основе согласования политических позиций формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой входят большинство народных депутатов». То есть, с одной стороны, коалиция создается фракциями, а с другой – в нее входят депутаты, акцентировал внимание журналистов «знаток» конституционного права, «регионал» Владислав Лукьянов (а будь у него в руках фломастеры, он бы все лишнее из Конституции вычеркнул).

Более того, основы формирования и прекращения деятельности коалиции определяются как Основным Законом, так и Регламентом. То есть кому как нравится: можно читать Конституцию, а можно – Регламент.

Не исключено, что до разбирательства в КС дело вообще не дойдет. Если фракция НУНС передумает и на «крыльях неразделенной любви» примчится в «техническую» коалицию в количестве 37 «тушек», то спор отпадет сам собой. А изменения в Закон о Регламенте можно будет отменить задним числом. Не зря в четверг в кулуарах шептались, что новации в Регламент – это не более чем способ давления на фракцию НУНС.

Другое дело, что такой порядок формирования коалиции в корне ломает принцип пропорциональной избирательной системы, предполагающей ответственность партий и блоков перед избирателями. Но тут как раз и кроется главный «региональный» сюрприз. Источники «Главреда» в Партии регионов говорят о намерении «регионалов» изменить избирательный закон с тем, чтобы ближайшие выборы в парламент состоялись по смешанной системе: 50% мандатов распределят по пропорциональной системе, а еще 50% – по мажоритарной. На местах будут стремиться вернуться к 100% «мажоритарке». Критическая масса лоббистов «мажоритарки» растет – недавно пропорциональную систему выборов торпедировал и бизнесмен Игорь Коломойский, направив соответствующее обращение в Конституционный суд. В этой связи идея формирования коалиции «тушками» идеально вписывается в новую схему выборов.



Для этого даже не понадобится менять Конституцию – достаточно внести изменения в законы о выборах народных депутатов и местных советов. За подписью Президента дело не станет. Тем более, что Партия регионов уже в ближайшее время собирается заняться укреплением местной исполнительной вертикали – назначением губернаторов, глав государственных райадминистраций. Тогда как Юлии Владимировне такие риски не сулят ничего хорошего. Кто станет вкладываться в ее мегабренд, если можно пройти самому?