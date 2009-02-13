Раскол в ПР: на очереди Севастополь?

В преддверии президентской избирательной компании, ожесточенно занимаясь чисткой рядов от неблагонадежных и пытаясь избавиться от лишнего балласта, мешающего уверенно плыть к поставленной цели, топ-менеджмент Партии регионов оставил свои первичные партийные ячейки на местах без ласки и присмотра. В сложившейся ситуации местные партийные боссы по образу и подобию своих старших коллег под шумок кинулись сводить счеты, решать «замороженные» политические конфликты, доказывать друг другу, кто главный. Скандал, разразившийся намедни в рядах крымской организации Партии регионов, когда из партии «ушли» мэра Симферополя Геннадия Бабенко и главу Совета Министров Автономной Республики Крым Виктора Плакиду, не стал уникальным. Уникальным в нынешней ситуации стало то, что некогда монолитная на фоне хронического противостояния в «оранжевом» лагере глыба Регионов практически в одночасье дала не одну, а целый ряд трещин, больших и маленьких. Сперва был Киев, за ним – Симферополь. Сегодня в число лидеров по внутрипартийным междоусобицам в стане бело-синих рискует войти Севастополь. На протяжении целого ряда лет севастопольским «регионалам» удавалось доказывать свою монолитность. Первые тревожные ноты стали угадываться с середины прошлого года, когда в стане местных партийцев начали звучать недовольства в адрес занимающего пост председателя Севастопольского горсовета лидера городской организации ПР Валерия Саратова. Со временем конфликт перешел в публичную плоскость. Так, с формулировкой «за нарушение устава» в сентябре 2008-го решением политсовета городской партийной организации из рядов Партии регионов был исключен депутат горсовета Дмитрий Белик, занимавший влиятельный пост председателя комиссии по вопросам градостроительной политики, регулирования земельных и водных отношений. По словам депутата, он так и не смог добиться от руководства местной партийной ячейки пояснений, какое именно нарушение устава он совершил. В результате опальный «регионал» заявил, что будет добиваться восстановления в партии, а его апелляция стала предметом работы центральной контрольной комиссии Партии регионов во главе с Николаем Азаровым. Промежуточный вердикт был таков – поскольку обострение отношений в местной партийной ячейке совпало по времени с появлением президентского указа о досрочных парламентских выборах, дабы не будоражить ситуацию в городе, вернуться к рассмотрению апелляции после досрочной парламентской гонки. А когда вопрос с выборами отпал, Владимир Саратов сам, не дожидаясь решения центральной контрольной комиссии, предложил депутату «нормализировать отношения». В начале февраля этого года, после консультаций с Киевом, политсоветом городской партийной организации под председательством Валерия Саратова было принято решение об отмене ранее вынесенного вердикта об исключении Дмитрия Белика из партийных рядов. Однако интересным представляется другое. За время виртуального «отсутствия» депутата, который, будучи снятым с должности председателя земельной комиссии, исправно посещал сессии городского совета в качестве рядового депутата, произошел ряд любопытных событий. Так, в частности, при непосредственном участии представителей фракции Регионов с трех попыток через городской совет удалось «протащить» вопрос передачи 3,2 тысяч гектаров земли одного из успешнейших винодельческих предприятий Украины – агрофирмы «Золотая Балка» в аренду частным предпринимателям. Здесь стоит отметить, что некогда опальный депутат, будучи председателем земельной комиссии, занимал по «Золотой Балке» кардинально противоположную позицию, предлагая вернуть все имущество предприятия в собственность государства. А в настоящее время по поручению первого вице-премьер министра Украины Александра Турчинова правоохранительные органы изучают вопрос законности передачи имущества агрофирмы в аренду коммерческим структурам. Впрочем, пойти на мировую со своим некогда преданным сторонником, а позднее «нарушителем устава» и «возмутителем спокойствия» в рядах партии, руководство городского совета и местной партийной ячейки заставило нечто другое. 6 января текущего года группа депутатов-регионалов Севастопольского горсовета образовала депутатскую группу «За Януковича», которую возглавил Сергей Савенков – лидер Гагаринской городской районной организации Партии регионов. В ее состав вошли 9 из 45 депутатов от фракции Партии регионов. Всего же городской совет Севастополя насчитывает 75 депутатских мест. 12 января группа была официально зарегистрирована, а 20 января о ее появлении на свет было объявлено на сессии горсовета. Кстати, в состав группы отказался войти находящийся в опале на момент ее создания упомянутый выше Дмитрий Белик, который заявил: «Несмотря на высказывания высоких должностных лиц (из числа севастопольских «регионалов» – прим. авт.) о том, что я являюсь одним из организаторов данной группы, должен сказать это не соответствует действительности». Несогласные с политикой местного партийного руководства члены депутатской группы «За Януковича» мотивы своего демарша объяснили так: «Снижение доверия горожан к партии власти, выразившееся в резком падении рейтинга, заставило задуматься и проанализировать итоги работы депутатского корпуса фракции «Регион Севастополь». Результаты на сегодняшний день неутешительные. Требование руководства горсовета жестко соблюдать партийную дисциплину привело к конфликту интересов города и личных интересов отдельных политиков… Произошла узурпация власти ограниченным кругом лиц. Имея доступ к дорогим городским ресурсам и надежный механизм воздействия на депутатов через соблюдение партийной дисциплины, как-то очень быстро закончилась любовь к городу, а остались одни красивые фразы. Но любому терпению приходит конец. Депутаты чтят партию, хотят придерживаться дисциплины, но дисциплины Закона, порядка, неподкупности в интересах города. На регулярные публичные речи Саратова В.В. в прессе о партийной дисциплине и демократии в партийных рядах депутаты отреагировали достойно – внутри фракции «Регион Севастополь» образовалась депутатская группа «За Януковича», которая и станет монолитной платформой для выполнения предвыборных обещаний региональной организации Партии регионов севастопольцам». В свою очередь главный севастопольский «регионал» Валерий Саратов в интервью СМИ так прокомментировал ситуацию: «Был политсовет, он крайне негативно оценил создание вообще каких-либо групп внутри партийной организации. Депутатские группы всегда создаются для решения каких-либо проблем. Конкретных проблем. Когда во фракции создается группа, непонятно – зачем тогда фракция? Мы анализируем ситуацию». Кроме того, Валерий Саратов озвучил по этому поводу позицию лидера партии Виктора Януковича, а в частности сообщил о следующем: «Поскольку название – «За Януковича», я должен был поинтересоваться, как к этому относится сам Виктор Федорович. У нас была встреча. Он категорический противник того, чтобы внутри партии создавались какие-то депутатские группы. Это его железная позиция». А 6 февраля этого года на том же политсовете, на котором было принято решение вернуть в лоно Регионов Дмитрия Белика, состоялось решение об исключение из рядов партии «раскольников», замахнувшихся на единство ее рядов. Не помогло даже детальное разъяснение своей позиции членами депутатской группы, которые задолго до даты вынесения вердикта попытались заверить коллег в том, что создание в составе фракции «Регион Севастополь» депутатской группы «За Януковича» не ставит перед собой цель расколоть фракцию или сместить с должности председателя городского совета и председателя Севастопольского регионального отделения Партии регионов Валерия Саратова. «Главная преследуемая нами задача – активизировать партийную работу в городе с целью поднятия авторитета Партии регионов… Группа действует исключительно в рамках устава и программных установок Партии регионов, инициативы группы носят только созидательный характер, и не преследуют никаких «революционных целей», – заявил по этому поводу секретарь депутатской группы Виталий Вышлов. Но все увещевания были тщетны. Без пяти минут экс-однопартийцам не смогли простить не только форму, но и метод выражения протестных настроений. В частности, уведомление о создании в Севастопольском городском совете депутатской группы «За Януковича», содержащее набор далеко не лестных оценок деятельности местного партийного руководства, было разослано за пределы города – городским, районным, областным ячейкам ПР в других регионах Украины. По мнению коллег-депутатов с точки зрения партийной этики такой шаг был крайне ошибочным. В целом, промежуточный итог далекой от своего завершения эпопеи таков – уволенные из партии депутаты подали апелляцию в высшие партийные инстанции. Но на этом все проблемы севастопольских «регионалов» не заканчиваются. Не так хорошо, как хотелось бы партийному руководству, обстоят дела в местной «молодежке» – Севастопольской городской молодежной организации «Союз молодежи Регионов Украины», насчитывающей на сегодняшний день порядка 1300 человек. Внутри этой некогда монолитной организации существуют две группы влияния. Одна – поддерживающая нынешнее руководство городской парторганизации во главе с Валерием Саратовым, другая – выступающая против политики местного партийного руководства. Разумеется, что обе они достаточно сложно находят общий язык, иллюстрацией чему служит имевшая место в конце декабря прошлого года громкая смена руководителей городской «молодежки», призванная укрепить пошатнувшуюся дисциплину среди юных сторонников Партии регионов. Новый ее лидер Сергей Резниченко сегодня осторожно говорит о процессах протекающих внутри организации: «В нашей молодежной организации разные происходили вещи и разные личности были. Естественно некоторые из них негативно влияли на ее работу. Естественно сейчас мы обновляем ряды, выводим из организации тех людей, которые недопонимают нашу политику, нашу идеологию». В целом, ситуация в среде севастопольской организации Партии регионов на сегодняшний день, возможно, не такая взрывоопасная как в Крыму. Тем не менее, шаг за шагом и она приближается к той критической черте, за которой местная ячейка этой политической силы, увязшая во внутрипартийных разборках локального масштаба, может не дать требуемого от нее результата – эффективной мобилизации местного электората в поддержку лидера своей партии на предстоящих выборах президента Украины. Ведь для этого необходима по крайней мере внешняя демонстрация партийного единства. А ее на сегодняшний день нет. Еще более призрачными в нынешней ситуации выглядят шансы местной партийной организации принести ощутимые дивиденды в виде все тех же голосов избирателей в копилку Партии регионов на очередных досрочных парламентских выборах, проведение которых с трибуны Верховной Рады в очередной раз потребовал Виктор Янукович. Разумеется, если такие выборы состоятся. В любом случае, как на центральном, так и региональном уровнях, сегодня темой номер один в лагере бело-синих остается нормализация внутрипартийных отношений, в противном случае в один прекрасный день кому-то из лидеров организации придется набраться мужества постучать в дверь кабинета Виктора Федоровича и сказать: «Шеф, все пропало!» P.S. Как стало известно «Главреду», на будущей неделе в Севастополе планирует начать свою работу комиссия центральной контрольной комиссии Партии регионов, которая попытается разобраться с ситуацией в рядах севастопольского городского отделения Партии регионов. Ожидается, что ее возглавит заместитель председателя центральной контрольной комиссии Партии регионов Николай Белоблоцкий.