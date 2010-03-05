Внешнеполитическая terra incognita Януковича

Скажем, ожидаемый «крутой поворот» в украинско-российских отношениях, о чем заявил Янукович в интервью агентству «Интерфакс-Украина», может оказаться не столько улучшением отношений с северным соседом, сколько оправданием ожиданий и пожеланий самого Кремля относительно президентства Януковича. Излишне говорить, что многие из этих пожеланий Кремля, мягко говоря, не совсем совпадают с национальными интересами Украины. Сейчас же, после первых восьми дней пребывания нового украинского Президента на своем посту, вопрос о том, какой же все-таки будет внешняя политика Януковича, все еще актуален.Во время круглого стола «Внешняя политика Украины на новом этапе», который в четверг был организован Центром Разумкова, заместитель министра иностранных дел Валерий Чалый заявил о том, что украинскую внешнюю политику необходимо прагматизировать. По словам заместителя министра, в проведении своей внешней политики Украина должна полагаться исключительно на собственные силы и ставить перед собой достижимые цели. «Внешняя политика должна опуститься с деклараций на твердую почву пожеланий граждан», - вспомнил Чалый о другой главной задаче внешней политики – защите граждан Украины, находящихся за рубежом. В МИД также говорят о необходимости улучшения нормативно-правовой базы внешнеполитической деятельности и экономизации внешней политики. Собственно, все, что в тот день озвучил Валерий Чалый, совпадает с экспертными рекомендациями, которые накануне подготовил Центр Разумкова.А в конце своего выступления Чалый вспомнил о сакраментальном: «Президент Виктор Янукович подтвердил неизменные ориентиры внешней политики – европейскую и евроатлантическую интеграцию». И ничего, что буквально неделю назад в своей инаугурационной речи Янукович заявил о том, что его команда готова «участвовать в таких процессах, как европейское внеблоковое государство». По словам оптимистов, постоянное напоминание Януковича о том, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня, отвечает некой стратегии «меньше слов - больше дела», когда уменьшение числа заявлений о евроатлантической интеграции страны не отражается на реальных шагах, которые эту интеграцию приближают. Также слова гаранта о том, что Украина не намерена расширять форматы сотрудничества с НАТО, подтверждают, что команда Януковича не намерена отстраняться от выполнения Украиной Годовых национальных программ.Что же касается отношений с Россией, то в украинском внешнеполитическом ведомстве уже традиционно из года в год одним из первых вопросов повестки дня ставится демаркация украинско-российской границы по суше и делимитация границы между Россией и Украиной в Азовском море и Керченском проливе. По информации «Главреда», украинский МИД всячески избегает идей россиян привязать прогресс в переговорах по одному из этих пунктов к решению вопроса относительно другого пункта. Украинская сторона использует любую предметную возможность, чтобы напомнить России о необходимости делимитации и демаркации общей границы. Так, в конце прошлого года, когда вблизи украинско-российской границы российские пограничники застрелили украинского контрабандиста, все долго не могли определиться, на какой территории он был убит. Украинские дипломаты только вежливо напомнили, что при условии демаркации границы подобной путаницы не было бы. Кроме того, как стало известно «Главреду», когда Россия вспомнила о необходимости построить мост через украинско-российскую границу через Керченский пролив, то украинские дипломаты тут же использовали эту возможность, чтобы в очередной раз напомнить россиянам о необходимости проведения делимитации границ водным путем. Мол, прежде чем построить мост через границу, давайте определим, где именно эта граница проходит.Что касается прогресса на европейском направлении на нынешний год, то в отечественном МИД излучают неприкрытый оптимизм. «Соглашение об ассоциации с ЕС Украина может подписать уже в этом году. Также в этом году могут принять решение и начать внедрять “дорожную карту” безвизового режима с ЕС», - заявил вчера во время круглого стола Валерий Чалый. Если завершение переговоров об ассоциации с ЕС в этом году не кажется таким уж нереальным уже нынче, то по поводу начала внедрения «дорожной карты» безвизового режима с ЕС уже в этом году возникают откровенные сомнения.И дело тут не только в способности Украины сдерживать потоки нелегальной миграции из Украины в ЕС. В Европе также требуют, чтобы Украина, в частности, навела порядок в сфере выдачи загранпаспортов. «Несмотря на то, что действующая в Украине схема изготовления документов при участии консорциума ЕДАПС экономически необоснована, носит посреднический характер и является создающей условия для нарушения требований защиты соответствующей информации, эта система работает и приносит значительные дивиденды ее организаторам», - более предметно об этом рассказывает на своем сайте народный депутат из НУНС Кирилл Куликов.Как стало известно «Главреду» от информированных источников, вопреки большому влиянию паспортных лоббистов в Верховной Раде, Президент Янукович все-таки намеревается серьезно повлиять на народных депутатов, дабы они приняли законы, исключающие возможность коррупции в сфере выдачи загранпаспортов. Поговаривают, именно зная об этой позиции Януковича, в отечественном МИД так оптимистично заявляют о вероятном начале внедрение «дорожной карты» о безвизовом режиме с ЕС уже в ближайшее время.Даже несмотря на то, что Янукович вступает на президентство не в лучшие для Украины времена, у Виктора Федоровича есть немалый простор для маневра, обусловленный большим кредитом доверия со стороны международного сообщества. Теплые заявления по поводу него со стороны российского руководства, а также поздравления по случаю его победы на выборах со стороны западных лидеров еще до объявления Центральной избирательной комиссией официальных результатов второго тура лишнее тому подтверждение. Другое дело – как этим воспользуется сам Янукович. Ведь каденция президента Ющенко тоже начиналась со сдержанной позиции в его отношении со стороны России и бурного восторга «оранжевым» лидером на Западе, а закончилась ухудшением отношений с Россией и тем, что на Западе в течение последнего года стали избегать встреч с президентом Ющенко. Поэтому кредит доверия на то и кредит, что его когда-то нужно отдавать. Сейчас главный вопрос заключается как раз в том, воспользуется ли новый украинский Президент этим кредитом и оправдает ли надежды украинских дипломатов и внешнеполитических экспертов.Бывший министр иностранных дел и советник Януковича времен его премьерства Анатолий Зленко первые заявления нового Президента на упомянутом выше круглом столе оценил как позитивные. И действительно, как и ожидали эксперты, Янукович сразу снял с повестки дня свои старые призывы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии и подтвердил курс на членство в ЕС. «Статья Януковича в американской The Wall Street Journal от 17 февраля была на Западе воспринята чрезвычайно положительно», - отметил Зленко и тут же добавил, что, несмотря на это, не стоит возлагать чрезмерные надежды на внешнюю политику Украины. Однако даже экс-глава МИД, который положительно оценивает первые заявления Януковича на посту президента, отмечает, что новый этап внешней политики Украины при президентстве Януковича для всех большой вопрос. В конце концов, внешнюю политику в значительной мере будет определять политика внутренняя, вспоминает уже старую украинскую максиму опытный дипломат.Отдельные внешнеполитические эксперты не на диктофон озвучивают вообще пессимистические сценарии развития украинской государственности. Мол, Москва использует приход к власти в Украине, чтобы не только закрепить за Украиной внеблоковый статус и оставить в Крыму Черноморский флот РФ. «Может даже дойти до того, что Украину в той или иной степени в 5-7-летней перспективе интегрируют в ОДКБ», - рассказал «Главреду» собственный пессимистический сценарий один авторитетный украинский эксперт.Сейчас отовсюду звучат прямо противоположные прогнозы в отношении внешнеполитического курса команды Виктора Януковича. Очевидно, дело здесь не только в том, что в экспертных и политических кругах бытуют разные мнения о курсе Президента Януковича. Проблема также и в том, что сами ожидания сейчас строятся только на ожиданиях и на первых заявлениях (а не на действиях!) Президента Януковича. И если премьер-министр может продемонстрировать свою политику уже в течение первых ста дней нового правительства, то, чтобы сделать какие-то более-менее обоснованные выводы о внешнеполитической стратегии и тактике нового Президента, необходимо с полгода-год.