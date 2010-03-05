Анатолий Матвиенко: «В политике покупать товар оптом дороже»

Формат будущей парламентской коалиции во многом зависит от действий фракции «Наша Украина – Народная самооборона», в частности от того, войдут ли «нунсовцы» в коалицию с Партией регионов как целостная фракция, или же отдельными «тушками».

О предпосылках сотрудничества с «регионалами», а также о коррупции в парламенте и возможном объединении национал-патриотических сил «Главреду» рассказал депутат-«нунсовец» Анатолий Матвиенко.

-- «Демократы всегда объединяются перед расстрелом»



Анатолий Сергеевич, как вы планируете бороться с инициативой Партии регионов об изменении регламента – относительно возможности формирования коалиции отдельными депутатами, а не фракциями?



Я не хочу уподобляться тем, кто говорит: мы утопим в крови любое посягательство на демократию. Нужно действовать исключительно конституционным путем – это значит обращение в Конституционный суд. Кроме того, мы можем апеллировать к народу, быть оппозицией в парламенте, в конце концов, даже пойти на досрочные выборы.



К величайшему сожалению, Украина сейчас входит в эпоху абсурда и блуда. И я не склонен обвинять в этом «регионалов». Сейчас наступило их время. Обвинять их можно после того, как они начнут править. Виноватыми же могут быть те, кто правит. В том числе и я – потому что я с 2005 года во власти. То, что мы ею не распорядились, – значит, что самый главный тест на нашу состоятельность как политиков мы не сдали.



Вы не усматриваете опасности в том, что КС может рассматривать ваш иск очень долго, – а нелегитимно созданная коалиция в это время будет руководить страной?



У КС есть соответствующий регламент, и мы можем требовать от суда действовать в соответствии с ним. Такими могут быть наши правовые шаги. Что дальше – будем определяться потом.



Устроит ли большинство депутатов вашей фракции создание коалиции на основе «тушек»?



Я думаю, что не устроит. Но несмотря на то, что меня не удовлетворяют результаты выборов, я говорю: президент избран, и это свершившийся факт. Я демократ, и я готов протянуть руку взаимопомощи, и переступить через собственные амбиции. Я открыто говорю, что мы готовы идти на коалицию, сделать публичный и прозрачный шаг.



На каких условиях вы готовы вступить в коалицию с ПР?



Если будут учтены наши принципы и наши ценности. Понятно, что в некоторых моментах мы от ПР серьезно отличаемся. Но мы должны с уважением относиться друг к другу, искать то, что нас объединяет, а остальнее выносить за скобки.



Мы должны прописать в соглашении определенные принципы деятельности, а не просто получить нашего премьера, который будет один в правительстве.



Готова ли фракция НУНС согласиться на премьера-«регионала»?



Если бы президент был от нас, было бы логично, если бы премьер был со стороны наших партнеров. Если же президент от «регионалов», то вполне логично, чтобы глава правительства был от НУНС. Если мы идем подавать им патроны, то нужны сговорчивые люди, если мы идем работать вместе, то необходимо обсуждать принципы функционирования коалиции. Если эти принципы будут нарушены, то можно рассматривать вариант с досрочными выборами.



А кто самый вероятный кандидат на пост премьера от НУНС на данный момент?



Меня конкретные личности не интересуют. Вот называли Яценюка – но мы не должны навязывать нашим партнерам именно его. Может быть и кто-то другой. Если мы принимаем принципиальную позицию, что премьер должен быть от НУНС, то тогда мы должны искать согласованную кандидатуру. Любой участник коалиции имеет право вето на предложенного кандидата. Но если Янукович называл фамилию Яценюка – это значит, что этот человек может быть ближе к согласованию, чем другие.



Вы лично поддерживаете Яценюка-премьера?



Да, поддерживаю, но он должен сделать выводы из той избирательной кампании, которую он вел.



Если Янукович все же не согласится на премьера не от ПР и станет давить на вас досрочными выборами, каковы могут быть ваши действия?



Тогда идем на выборы. Я считаю, что идеологические принципы новой коалиции и собственно фигура премьер-министра должны объединять Украину. Монополия власти толкает любую систему к кризису и вырождению.



В условиях внутренней анархии во фракции НУНС – реально ли для вас собраться и принять хоть какое-то общее решение – хотя бы о согласовании кандидатуры премьера?



Я считаю, что последние события в парламенте – объявление о распаде коалиции, отставка правительства и тому подобное способствуют консолидации нашей фракции. Демократы всегда объединяются перед расстрелом. А сейчас мы уже почти на эшафоте.



Какой из вариантов дальнейшего развития событий кажется вам наиболее вероятным: коалиция на основе фракций, коалиция на основе «тушек» или отсутствие коалиции и досрочные выборы?



Еще дней пять назад я озвучил следующий сценарий: сначала отправят в отставку правительство, потом объявят о распаде коалиции. Случилось наоборот, и в этом ошибка ПР – это выглядело нелогично. Но они так спешат, что к логике не прислушиваются. Дальше будет изменен Регламент, чтобы коалицию смогли формировать отдельные депутаты, а Президент этот закон подпишет. Потом объявят о новой неконституционной коалиции, которая выдвинет премьера из «регионалов», которого поддержит Президент. Затем раздадут подарки коммунистам, «литвиновцам» и «тушкам» из НУНС и до конца следующей недели сформируют новое правительство. На этот неконституционный путь их толкает Тимошенко. Я не понимаю, зачем она это делает, но у нее, очевидно, есть своя логика.



Сколько человек во фракции готовы продаться «тушками» для реализации этого сценария?



Десять-пятнадцать человек, «регионалам» этого достаточно. В политике, в отличие от экономики, покупать товар оптом дороже, чем в розницу. Нас просто могут скупить «тушками». Если мы держимся как единая команда, мы можем выставлять какие-то условия. А так мы им нужны только как средство прихода к власти. Потом мы – просто отработанное мясо, через нас будут переступать, нам будут плевать в лицо, потому что тот, кто предал единожды, предаст еще сто пятьдесят раз. Мы в их команде просто не нужны.



Эти «подарки тушкам», о которых вы говорите, – будут в денежной форме или в форме должностей?



Материальную заинтересованность в парламент принес Павел Лазаренко, и с тех пор она, к сожалению, расцветает буйным цветом. Должности тоже сюда входят – человек садится в какое-то кресло, потому что через это кресло может удовлетворить свои материальные интересы.



Вам известно о конкретных фактах коррупции в парламенте?



Например, должность министра колеблется в пределах пяти-десяти миллионов. «Правильное» голосование – говорят, где-то около миллиона.



А денежная стимуляция вхождения в коалицию имеет место?



Нет, вот это как раз неправда. Рассказы отдельных людей о каких-то деньгах в обмен на вступление в коалицию не имеют никакого отношения к действительности. По крайней мере, я об этом ничего не слышал.



Кто со стороны «регионалов» ведет с вами переговоры о коалиции?



Сегодня вот Президент встречается с Мартыненко. С кем еще нам вести переговоры, мы не знаем – пусть они кого-то на это уполномочат.



Разве Андрей Клюев не ответственное лицо?



Официальные переговоры никто не ведет. А переговоры неформальные ведут почти все почти со всеми.



Если вы окажетесь в оппозиции, вы будет консолидироваться с БЮТ?



Мы будем консолидироваться со всеми. Если «регионалы» предлагают какие-то правильные решения, мы их будем поддерживать, если же решения ошибочные – мы будем выступать против.





-- «Политическому «фюрерству» пришел конец»



В каком формате вы можете пойти на досрочные выборы – очевидно, воссоздать блок НУНС уже не удастся?..



Я автор закона об объединении политических партий, в котором прописан нужный механизм такого объединения. Согласно действующему законодательству, при объединении двух партий нужно либо создавать новую партию, либо, чтобы члены одной вступали в ряды другой. Этот механизм нужно совершенствовать. Вчера я пытался защищать этот законопроект, но, к сожалению, он был отправлен на повторное первое чтение. Надеюсь, рано или поздно он все же вступит в действие.



Сегодня малые партии, даже национально сознательные, не имеют политических перспектив – должно быть создано мощное объединение, чем я, собственно, и занимаюсь в настоящий момент.



Может ли это потенциальное объединение возглавить Виктор Ющенко?



В чем слабость Виктора Ющенко – он не сумел каторжно работать. Одних лишь правильных ценностей и их публичного озвучивания мало. А Ющенко выбрал комфорт и бездеятельность. Поэтому он не может возглавить политическую силу. Он может войти в нее, даже оказать ей поддержку – но руководить он не должен.



Если не Ющенко, то кто может быть лидером этого национал-патриотического объединения?



Президентские выборы доказали, что политическому «фюрерству» пришел конец. Вот, к примеру, Юлия Владимировна – свою политическую силу она превратила в своеобразное закрытое акционерное общество. Ющенко тоже в своей партии не допускал инакомыслия – кто думал иначе, должен был покинуть ее ряды. Поэтому не нужно думать о лидерах – лидер должен быть всего лишь первым среди равных.



Какие политические силы и отдельные политики могут войти в это потенциальное национал-патриотическое объединение?



Есть много достойных – и на уровне структур, и на уровне отдельных личностей. В их числе - «За Украину!» Вячеслава Кириленко, Украинская народная партия Юрия Костенко, Павел Жебривский, Тарас Стецькив и другие как в парламенте, так и за его пределами.