9 марта в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Первые итоги первых зарубежных визитов Президента Украины». В пресс-конференции приняли участие: - директор международных программ Центра Разумкова Михаил Пашков; - научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества Александр Сушко.



Михайло Пашков: Думаю, что нам не стоит искать глубокой подоплеки периодичности и последовательности визитов в Брюссель и Москву. На мой взгляд, это два ключевых направления, которые, безусловно, для Украины сегодня принципиально важны. Мне кажется, от того, насколько эффективно будут развиваться отношения в восточном направлении, эффективной будет и украинская евроинтеграционная политика.

Мы не так давно провели экспертный опрос 109-ти экспертов по Украине. Эксперты оценили периодичность визитов. Они считают, что первые визиты должны состояться в Москву, Брюссель, Вашингтон, Варшаву, Берлин, Пекин, Минск, Париж, и далее по перечню.

Я думаю, что результаты визитов мы оценим несколько позднее, учитывая то, что во внешнеполитической сфере ряд мероприятий и действий имеют отложенный эффект. Результаты мы ощутим несколько позднее. Я думаю, чтобы эффективно развивать отношения на европейском направлении, безусловно, одним из приоритетов является оптимизация и интенсификация завершения процесса по соглашению об ассоциации. Это программный документ, который, безусловно, сыграет очень важную роль для Украины. Я думаю, что политическая воля и ресурсы должны Украины быть сосредоточены на этом направлении. Это принципиально важный вопрос.

На российском направлении принципиально важны четыре направление, по которым нам необходимо искать подвижки и определенные компромиссы. Это газовая сфера, это проблемы Черноморского флота, это гуманитарные проблемы (договор на права оформления границ), это торгово-экономическое сотрудничество. Эти направление будут приоритетными. Об этом заявили в совместном заявлении президенты Украины и России.

Я хотел бы отметить принципиально важный момент. На мой взгляд, сегодня, исходя из внутриполитической, социально-экономической, ситуации в Украине из определенных геополитических условий, нам необходимо выдержать среднесрочный мораторий на принятия каких бы то ни было геостратегических решений. Речь идет о членстве в НАТО и соответствующем референдуме, речь идет о присоединении, неприсоединении к Организация Договора о коллективной безопасности, речь идет о формализации определенного статуса – нейтрального, - речь идет о присоединении к Таможенному союзу.

На наш взгляд, для того, чтобы принимать подобного рода решения необходимо в первую очередь провести в стране определенные социально-экономические реформы, необходимо выработать модель продуктивного сотрудничества ведущих политических сил, необходимо провести соответствующую информационную кампанию, необходимо как-то объединить общество. И после этого выходить на внешний рынок с подобного рода решениями.

Я думаю, что нам очень важно продолжить определенный позитив во внешнеполитической сфере, который сегодня можно отнести в актив наших дипломатических служб в том числе. Если отталкиваться от результатов экспертного опроса, то нашему, в том числе и внешнеполитическому ведомству удалось улучшить ситуацию на европейском направлении, удалось оптимизировать переговорный процесс с Европейским Союзом.

Я бы, безусловно, добавил сюда еще и договорно-правовое оформление границ. Речь идет о границе с Молдавией приднестровском участке и договорно-правовое оформление границы Украины и Беларуси.

Сегодня мы говорим о двух ключевых направлениях – Европейский Союз и Россия. Но в данном случае нам необходимо расширять географию торгово-экономического, научно-технического, политического, гуманитарного, военно-технического сотрудничества с другими регионами мира, где есть украинские интересы. Я имею в виду в первую очередь страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближний Восток, Южную Америку, Северную Африку.

Очевидно, результаты двух визитов скажутся и будут ощутимыми, осязаемыми через определенное время. Что касается российского направления, в ближайшее время мы увидим конкретные шаги. Я имею в виду то, что президенты договорились о проведении в полном масштабе заседания украинско-российской комиссии. Это будет очевидным толчком. Определится, в каком отношении мы развиваем отношения с Российской Федерацией.



Олександр Сушко: Я годен з тими оцінками, які прозвучали від мого колеги. Можу тільки додати, що якоїсь спеціально зрежисованої дипломатії в порядку черговості візитів ми не спостерігаємо. Тому що дійсно так сталося, що Європейський Союз спрацював на рідкість оперативно, призначивши дату 1 березня. Це спричинило той факт, що перший візит новообраного Президента відбувся саме до Європейського союзу. Росія спочатку коливалася із визначенням дати, фігурувала перша декада, і лише в день інавгурації російська делегація привезла дату 25 березня.

Тому тут можна сказати, що українська сторона з самого початку опрацьовувала обидва напрямки одночасно. Це почалося одразу після другого туру, задовго до інавгурації. В даному випадку саме більша оперативність Євросоюзу в прийнятті цього рішення зіграла свою ключову роль. Тому ми не маємо підстав вбачати в цьому якесь чітке визначення пріоритетів. Тим більше ми пам’ятаємо, що президент Ющенко свій перший візит здійснив до Москви, і врешті-решт це жодним чином не позначилося на реальних пріоритетах.

Тому в даному випадку ми говоримо про спробу нового Президента знайти точки дотику з усіма ключовими зовнішньополітичними партнерами. Цим зумовлені ті основні месиджі, які він намагався донести перебуваючи відповідно в Брюсселі і Москві. Наскільки це йому вдалося? Загалом відгуки про його візити, про ті речі, які він сказав, були стримано позитивними і в Брюсселі, і в Москві. Тобто він спробував дати ті месиджі, які очікувалися.

Але тут він потрапляє на дуже тонку кригу – в ситуацію, де буде дуже важко дотриматися балансу. Тому що дійсно є певні питання, які не являють собою конфлікту, тому можна в робити в Брюсселі одні акценти, а Москві – інші, і не буде проблеми. Але є ціла група питань, перехід до яких означатиме вибір між позицією Європейського союзу і Росії. Якраз те, що ці питання, які вже були близькі до постановки, але ще не були поставлені чітко, це і дало змогу Януковичу на даному етапі уникнути цих конфліктних питань. Фактично задовольнити і аудиторію Брюсселю, і аудиторію Москви.

Хоча один момент для мене був показовим саме під час брюссельського візиту –це підтримка Януковичем тих рішень, які були досягнуті на конференції Україна-ЄС з газової проблематики 23 березня 2009 року. Саме тоді відбулося підписання спільного меморандуму, де було перераховано напрямки реформування газового сектору України, її транспортних потужностей, з тим, щоб інтегрувати цю систему до європейської системи газотранспортних мереж. Тут, як ми пам’ятаємо, позиція Януковича була жорстко негативною. Він тоді солідаризувався з російською стороною, і фактично критикував тодішній уряд за підписання цього документу. Тепер, перебуваючи в Брюсселі, він чітко зазначив, що ми підтверджуємо всі свої зобов’язання за цим документом, і збираємося їх виконувати. Це, до речі, дуже цікаво. Якщо це сказано всерйоз, то це так чи інакше викличе незадоволення Росії, тому що Росія тоді була найбільш гострим критиком цього документу.

Через п’ять днів в Росії після цього візиту ця тема публічно не обговорювалася, російські журналісти не проставили цього питання Віктору Федоровичу. Ми не знаємо, що там було за лаштунками, але, принаймні, на даному етапі йому вдалося уникнути якогось пояснення цієї ситуації. Але в майбутньому так чи інакше ця ситуація виникне, тому що російські і європейські підходи до майбутнього української газотранспортної системи є суттєво відмінними, це очевидно нікуди не дінеться.

Дійсно багато речей були символічно очікуваними. Ставлення до певних персонажів минулого, які суттєво відрізняють Януковича від Ющенка, - це все було очікувано, тут немає ніяких особливих несподіванок. Власне, кожен суб’єктивно, виходячи із своїх цінностей, оцінює ці речі.

Стосовно тих речей, які у мене як експерта викликали занепокоєння – коли Янукович в Москві почав роздавати дифірамби російській політичні системі. Коли він почав говорити, що ми заздримо вашій стабільності, позитивній ситуації в політиці, а у нас є політикани, у нас немає порядку і т.д. Зрозуміло, що в даному сенсі такі дифірамбі російській керованій демократії дуже суттєво розходяться з попередніми твердженнями Януковича, щодо відданості демократичним цінностям. Ці речі в принципі достатньо несумісні: або ви за керовану демократію, або ви за просто демократію.

Це певний момент, який може змушувати нас знепокоюватися щодо того, кули рухатиметься українська політична система під час каденції Януковича. Це навіть важливіше, бо, власне, це визначатиме той простір для маневру в зовнішній політиці, який у нас є. Тому що якщо почнете згортатися демократичний процес, то, безумовно, згортатиметься і вікно можливостей на зовнішньополітичній арені.



«Главред»: Пане Олександре, ви назвали кілька конфліктних питань у російсько-українських відносинах, зокрема, різний погляд на майбутнє української ГТС. Назвіть решту конфліктних питань.



Олександр Сушко: Починаючи з найбільш масштабних речей, які є визначальними для майбутнього. Це питання економічної інтеграції. Росія чітко дала зрозуміти, що хот ялі б бачити Україну учасницею Митного союзу. Україна в цьому сенсі на сьогодні зайняла позицію, скоріш, вичікувально-негативну. Мине кажемо «ні», але ми чітко визначаємо, що за даних умов це неможливо, зокрема, за умов, що Україна є членом СОТ, а Росія, Казахстан, Білорусь не є членами цієї організації.

Технологічний бік приєднання до Митного союзу практично неможливий з точки зору того, що насправді є Митним союзом. Це уніфікація зовнішніх тарифних і нетарифних обмежень. Тому Україна, яка вступила в СОТ на певних умовах, зафіксувавши у відповідних протоколах свої тарифні позиції, не може вступити до організації, яка встановила свої власні тарифні позиції, не узгоджуючи це з СОТ.

З іншого боку, я не виключаю можливості якихось спроб втягти Україну непрямим чином – через якісь асоційовані відносини - у Митний союз. В Кремлі зрозуміли, що питання НАТО на даному етапі не стоїть. А от питання економічної інтеграції містить багато прямих і непрямих шляхів, де можна розпочати певну гру. І тут є велика проблема вибору. Тому що якщо слідувати запевненням Януковича про те, що ми зацікавлені якомога швидше завершити з Євросоюзом переговори про угоду про асоціацію, складовою частиною якої є угода про вільну торгівлю, то тут чесніше перед нашими російськими партнерами було б чітко сказати, що ми в Митний союз не йдемо, тому що не існує жодних інституційних, правових можливостей бути одночасно в митному союзі з кимось і одночасно вести самостійно переговори про зону вільної торгівлі з кимось третім. Це несумісні речі. Тому що, якщо ви перебуваєте в Митному союзі або збираєтесь туди вступити, то переговори про вільну торгівлю з кимось третім можуть вестися тільки Митним союзом в цілому, а не окремим його учасником.

Але ми бачимо певні коливання, і в інтерв’ю Євроньюс Янукович досить двозначно висловився на цю тему.

Це потенційно конфліктне питання, тому що, якщо ми зробимо якийсь крок в бік Росії, ми одразу постаємо перед питанням з боку ЄС, який запитає: ті 200 сторінок угоди, про яку ви ведете з нами вже кілька років переговори – вони що, перекреслюються, чи як?

Тому тут є виклик.

Що стосується іншого – я думаю, в нашому випадку це буде дотримання міжнародних позицій, щодо яких існує суттєва розбіжність між Росією і Європейським Союзом. Наприклад, у питанні цілісності Грузії, нібито, було сказано чітко, але не факт, що Росія не продовжуватиме «обробляти» українську сторону з тим, щоб Україна зайняла менш чітку позицію. Це, безумовно, може призвести до подальших проблем.



«Главред»: Пане Михайле, як ви бачите конфлікт інтересів по лінії відносин Україна-ЄС та Україна-Росія?



Михайло Пашков: Мне кажется, что в данной ситуации необходимо найти определенную золотую середину. Мое глубокое убеждение, что европейская интеграция – это ключевой вектор украинской внешней политики, и будущее страны лежит именно на европейском направлении. С другой стороны, мы должны учитывать, что ЕС неоднократно обращался к Украине с советами по оптимизации отношений с РФ в том числе. Поэтому я думаю, что эффективность действий на европейском направлении будет во многом зависеть от того, как мы будем налаживать отношения с Россией.

Но вопрос: за счет чего и как это должно происходить? Сегодня у ведущей российской политической элиты существует определенный набор стереотипов в отношении Украины, и она исходит из этих стереотипов, оценивая действия страны вовне и внутри.

Это отказ от перспективы членства в НАТО, это введение официального двуязычия, это контроль над ГТС Украины, это пролонгация пребывания ЧФ РФ в Крыму, это вступление в Таможенный союз и ОДКБ, это зачистка информационного пространства по российскому сценарию и контроль над СМИ, это утверждение идеи страны так называемого Русского мира.

Нам сегодня принципиально важно от этих стереотипов отойти. Нам необходимо выстраивать отношения на цивилизованной, прагматичной европейской основе – без византийства и двойной игры. Вопрос – насколько возможен компромисс и по каким принципиальным направлениям. От этого во многом будет зависеть тональность и характер политико-дипломатического диалога. То, что он будет более комфортен – об этом говорят два момента. Уже упоминалось о том, что сегодня на повестке дня не стоит проблема вступления Украины в НАТО, хотя хочу заметить, что в украинском законодательстве такая новелла существует. С другой стороны, очевидно, что не будет усугублять двусторонние отношения гуманитарная проблематика. Я глубоко убежден, что нам необходимо гуманитарную проблематику перевести из сферы политики, обмена нотами и заявлениями, в формат работы украино-российской межгосударственной комиссии. Тогда ситуация будет несколько изменена и трансформирована.

С другой стороны, двустороннее заявление Медведева и Януковича можно рассматривать как определенный договор о намерениях. Какими будут намерения, какими будут конкретные шаги в дальнейшем – покажет ближайшее время.



Читатель сайта «Главред»: карошо (Russian Federation, Saint Petersburg)

Единственный способ спасти Украину - это союз с Российской федерацией. Это утверждение, а не лозунг.



Михаил Пашков: Что значит союз с Российской Федерацией? Мы должны выстраивать нормальные, вменяемые двусторонние отношения, исходя из того, что Украина является европейским государством, исходя из того, что у Украины есть свои национальные интересы, которые должны стоять во главе угла.

Вопрос другой – насколько Украина будет двигаться в направлении европейской интеграции. И третий вопрос – насколько России удастся избавиться от тех стереотипов, о которых я говорил. Это будет во многом определять двусторонние взаимоотношения.



Александр Сушко: Это утверждение сформировано российским информационным пространством относительно Украины и определенными стереотипами. С точки зрения потребителя официальной российской информации Украина является государством, которое не может выжить без того, чтобы не «тырить газ» или другим незаконным способом получать определенные блага. Так сформировалось стереотипное представление россиян об Украине, что нужно Украину спасать. С той стороны границы кажется, что здесь что-то падает, рушится, а взамен у них все стабильно и хорошо. Очевидно, что это следствие определенной обработки мозгов для того, чтобы переключить внимание потребителей информации в России от проблем, которые существуют там.

Поэтому это не вопрос о союзе с Россией. Вопрос в том, что читатель исходит из неверно сформулированного постулата, который сформировался вследствие доминирования определенных неверных идей в российском информационном пространстве.



Читатель сайта «Главред» Влад: Можно делать красивую мину, но игра не то чтобы плохая, её попросту нет. Потому, что нет независимого государства во главе с независимым президентом. Автономная республика Украина - вот как мы теперь будем восприниматься Россией.



Михайло Пашков: Автономная республика Украина – это восприятие абсолютно неадекватное. Украина – европейское государство, которое имеет свою историю, свою культуру, свои геополитические, геоэкономические интересы, поэтому вряд ли стоит так оценивать ситуацию.

Я бы отметил следующее. До недавнего времени шла межэлитная борьба на взаимноуничтожение, и внешнеполитическая сфера использовалась, как арена сведения политических счетов. Это очень сильно ослабляло страну. Это дезориентировало наших партнеров за рубежом, это негативно влияло на международный имидж страны. Поэтому сегодня в этом плане нам, безусловно, необходимо найти взаимоприемлемую модель для продуктивного существования политических сил в стране. Необходимо помнить, что все-таки Виктор Янукович пришел к власти победив в меньшинстве регионов страны в тому числе, Киев за него не голосовал.

Поэтому, на мой взгляд, консолидация украинского политикума, компромиссного, основанного на европейских подходах и нормах, на взаимном согласовании интересов, для Украины принципиально важна. То есть нам необходима политическая стабильность. Не такая, о которой говорил господин Янукович в Москве, а в формате демократических преобразований в Украине. Это будет основой, залогом эффективной внешней политики.

Еще раз напомню фразу британского премьера Уильяма Гладстона, который говорил, что лучший принцип его внешней политики – это хорошее управление внутри страны.