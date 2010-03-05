РФ заинтересована в пересмотре украино-российских газовых контрактов

Сегодня новоизбранный Президент Украины осуществил свой второй, после Брюсселя, зарубежный визит - в Москву. Виктор Федорович, Дмитрий Анатолиевич, Владимир Владимирович и другие официальные лица двух государств обсуждают разные вопросы и, в частности, возможность пересмотра крайне невыгодных для Украины газовых контрактов.

Можно ли договориться с «Газпромом»? Что ждет НАК «Нефтегаз» после отставки руководства? Какой будет цена на газ для населения?

На эти вопросы в пресс-центре «Главреда» ответили: эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко и глава правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик.

Предлагаем вашему вниманию избранные фрагменты пресс-конференции.



«Газпром» заинтересован в пересмотре контрактов, но нужны очень серьезные аргументы



Владимир Омельченко: «Это первая поездка и пробный шар в украино-российских отношениях. По ее результатам станут ясными векторы дальнейшей внешнеполитической ситуации, взаимодействия Украины и России.

Безусловно, газовые контракты невыгодны для Украины. По моим расчетам, базовая цена завышена на 40-50 долларов за тысячу кубических метров. Но мы знаем, что в последнее время «Газпром» начал серьезно терять долю рынка природного газа в Европейском Союзе, и для того, чтобы сохранить свои позиции, был вынужден пойти на какие-то компромиссы и на определенные уступки своим ведущим партнерам.

Мне будет совершенно не понятно, если «Газпром» и вообще российская власть не захотят пересмотреть контракты с Украиной. Если сложится такая ситуация, это фактически станет сигналом для Украины, что Россия не желает менять и улучшать общеполитический климат между странами.

Безусловно, Россия может упереться и сказать: действующие договоры нам выгодны, мы зарабатываем на Украине дополнительные деньги и мы не хотим их пересматривать - это не исключено. Но мне кажется, что этот путь в украино-российских отношениях тупиковый, он не позволит разморозить напряженные отношения, сложившиеся в предыдущий период. Мне кажется, что здесь все же нужно рассчитывать на мудрость российского руководства и на определенные договоренности. Украина ведь не требует каких-то поблажек - она готова платить за природный газ по ценам, существующим сейчас в Европе.

На мой взгляд, нужно пойти тем же путем, которым пошли европейские страны, то есть снизить базовую цену, существующую в Европе. Мы знаем, что Украина - один из крупнейших потребителей российского газа, поэтому Россия заинтересована удерживать этот рынок, а не терять его.

И мне кажется, что в измененных контрактах обязательно нужно предусмотреть возможность закупки природного газа по спотовым контрактам. Это, во-первых, даст возможность Украине более гибко реагировать на ценовую конъюнктуру и получать природный газ из других источников. Сейчас же действующими контрактами мы фактически связаны по рукам и ногам».



Валерий Боровик: «Несмотря на то, что руководство «Газпрома» заявило, что газовые контракты, подписанные в прошлом году, их полностью устраивают, новоизбранный Президент Украины Виктор Янукович будет поднимать эту тему.

Действующий контракт самый невыгодный за всю историю независимости Украины. Но нельзя сказать, что предыдущее правительство, которое пока действует, сделало самое плохое дело, потому что каждое правительство, приходившее за это время, подписывало хуже контракт, чем предыдущий. С каждым приходом нового премьера, нового министра или главы НАК мы видели для Украины хуже контракт, чем предыдущий. К сожалению, что-то происходит с чиновниками, когда они едут в Москву подписывать четкие договоренности.

Насколько реально изменение контрактов? Это будет зависеть от нескольких факторов. Фактор первый – это четкая, серьезная и продуманная позиция нескольких ветвей власти в Украине. У нас в последнее время не было согласованной четкой позиции. У нас одна из самый высоких цен на газ в Европе, несмотря на то, что у нас почти не существует плеча доставки, мы расположены совсем рядом. Россия отсекла нас от ресурсных рынков Средней Азии. На сегодняшний день войти на ресурсный рынок Средней Азии фактически невозможно.

В этом контексте действующему Президенту будет очень трудно договариваться с Россией, у которой уже есть подписанный контракт. Нужны будут очень серьезные аргументы, чтобы его изменить».



Украина может самостоятельно обслуживать свою ГТС – деньги есть, проблема только в плохом управлении



Валерий Боровик: «Ми подписали совместное заявление с Европейской комиссией, с потенциально заинтересованными инвесторами, которые хотят инвестировать в газотранспортную систему Украины. Основные пункты: создать независимую компанию, которая не будет подчинена государственным структурам, а только коммерческой и экономической ситуации в Украине и Европе по транспортировке природного газа в Европу; создать действующие тарифы, изменить и поднять их до рыночных цен по транспортировке природного газа».

«Говорят о привлечении «Газпрома» к реконструкции газотранспортной системы - я лично не против. Но это должно быть достаточно четко и прагматично. Давайте посмотрим на ресурсную базу «Газпрома». Капитализация «Газпрома» упала на 60-70% в течение прошлых двух лет. Штокмановскую ресурсную базу, которая является самой крупной, как рассказывают в России, не на что развивать. У «Газпрома» на сегодняшний день нет реальных средств даже развивать ресурсную базу, которая есть в России.

Что такое реконструкция газотранспортной системы? Это классный бизнес. Если бы правительство вместе с Администрацией Президента при поддержке Верховной Рады сделали прозрачное, четкое, красивое предложение по реконструкции газотранспортной системы, тут стояла бы очередь».



Владимир Омельченко: «Мне кажется, что при нормальном управлении ГТС Украины, если «Укртрансгаз» будет самостоятельной структурой, будет самостоятельно распоряжаться своими средствами, он способен генерировать свыше 3-3,5 млрд. долларов ежегодно. Этих средств достаточно для того, чтобы поддерживать и заниматься модернизацией и реконструкцией ГТС самостоятельно – безо всяких инвесторов.

Почему она не реконструируется? Не потому, что денег не хватает. Денег хватает, просто они используются неправильно в результате плохого управления. Поэтому только за счет налаживания лучшего управления ГТС и использования средств по назначению Украина способна самостоятельно развивать свою газотранспортную систему».



Любой руководитель НАКа – кассир. Сам «Нефтегаз» слишком велик, чтобы обанкротиться



Владимир Омельченко: «Не суть важно, кто будет руководителем НАК «Нефтегаза». От руководителей «Нефтегаза» ничего не зависит – они выполняют функции, особенно в последнее время, кассиров для Кабмина: считают средства, им говорят, куда перевести деньги, с кем подписать контракты.

Нужно принципиально менять всю систему управления газовым комплексом Украины, то есть принимать нормальный закон и реформировать всю отрасль. Если этого не будет, сколько бы вы не меняли руководство, это ни к чему не приведет, хотя ясно, что некоторым правительственным чиновникам всегда было выгодно держать эту компанию на «ручном управлении», чтобы перенаправлять финансовые потоки как кому заблагорассудится».



Валерий Боровик: «Действительно, руководство НАК «Нефтегаз Украины» за несколько прошлых лет стало просто исполнителем стратегической воли правительства – будь то премьер, министр энергетики или президент.

Поэтому на сегодняшний день это электрический стул. Мало того, должность руководителя НАК «Нефтегаза» уже даже не дает того экономического эффекта, потому что сверху даются указания, куда, как и сколько средств перечислять. Главные потоки и средства шли через «Укртрансгаз» - это были большие заработки. Но сегодня эти потоки уже даже не идут через руководство НАК «Нефтегаз Украины». Думаю, что все будет зависеть от того, какую стратегическую политику выберут премьер-министр, министр энергетики и глава «Нефтегаза». Дай Бог, чтобы они не довели НАК до банкротства.



Владимир Омельченко: «Что касается банкротства НАК «Нефтегаза». Он давно банкрот, но есть такое выражение: он слишком велик, чтобы обанкротиться».



Тарифы на газ: либо повышать, либо двигаться в направлении дефолта



Владимир Омельченко: «Мы знаем последнее заявление Продана, что цены на газ в этом году не будут меняться, потому что, якобы, закачан дешевый газ в хранилища. Но он был настолько дешевый, что за счет этого дешевого газа «Нефтегаз» в прошлом году накопил рекордные долги.

Безусловно, нужно повышать цены для населения, но это нужно делать программно. Нужно разработать план. В 1998 году мы подписали совместное заявление с Мировым банком, которое предусматривало постепенное доведение цен на природный газ до рыночного уровня. В частности, предполагалось повышение цен на газ собственной добычи до рыночного уровня. Но это не было сделано, потому что наше население бедное, сейчас кризис. Мне кажется, проблему нужно решать, но все же считаться с тем, что нужно предусмотреть механизм компенсации средств для малообеспеченных категорий граждан.

На мой взгляд, пока граждане не станут богаче, решить эту проблему будет очень сложно, поскольку только благодаря энергетическому комплексу, без серьезных экономических реформ и подъема всей экономики Украины, это вопрос решен не будет».



Валерий Боровик: «Будет ли повышение? Это будет зависеть от премьера и воли президента. Если премьер будет прагматик, если он действительно не будет говорить слова «энергосбережение», «энергоэффективность», а делать это – то нужно поднимать цену на газ для населения, предпринимать жесткие шаги, потому что Украина идет к банкротству. При таких ценах на энергоносители на внешних рынках для Украины, при таких ценах на энергоносители, которые может позволить себе только страна, у которой большие ресурсы, – при таких ценах Украина потихоньку идет к дефолту.

Если будет стабильная власть, президент с премьер-министром будут вынуждены предпринимать жесткие шаги».

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