Любов, Президент і Москва

Ось приїде новий Президент України до Москви – і там скаже щось зовсім інше. Я пишу цей текст ще до московського візиту Януковича. Однак не вважаю це необережним. Річ у тім, що мене аж ніяк не цікавить, що Президент говоритиме у Москві.

Є логіка гасел і логіка посади. Леонід Кучма був обраний Президентом України під проросійськими гаслами, обіцяв і інтеграцію, і кооперацію із сусідньою країною. Однак наступного дня після того, як став Президентом, замислився, навіщо йому чимось ділитися з російськими друзями. Не можна сказати, що у Кучми склалися погані взаємини з тодішнім президентом Росії Борисом Єльциним та прем’єром Віктором Черномирдіним. Проте варто нагадати, що кращий друг українського Президента переносив свій візит до Києва кілька разів, бо був незадоволений позицією Кучми щодо перебування Чорноморського флоту. Переговори щодо базування флоту були непростими – шукали компромісів. І саме тоді я чув від російських політиків розчароване: «Що ж це таке! Він же любив Росію, поки не став Президентом України! Він же обіцяв навіть Крим нам віддати!». Розчарування справді було великим. Адже перемога Кучми над Кравчуком і російськими ЗМІ, і російською елітою сприймалася як перемога справжнього друга над «націоналістом». Про те, що за три роки до позачергових президентських виборів в Україні Кравчук переміг «націоналіста» Чорновола, тоді вже забули... Від нового українського Президента очікували неможливого – того, що він як справжній друг діятиме не згідно з українськими, і не згідно зі своїми власними, а згідно виключно з російськими інтересами. Бо жодних інших інтересів на пострадянському просторі просто й бути не може...

Не знаю, що обіцяв російським друзям Кучма під час тривалих святкувань у заміських резиденціях, однак очевидно: йому подобалося почуватися господарем України, а не генерал-губернатором Малоросії. У цьому і є логіка посади українського Президента. Керівник держави – навіть зовсім маленької, а Україна аж ніяк не є маленькою – отримує величезні можливості. Інше питання – як він цими можливостями бажає скористатися. Однак захищати чужі інтереси, коли ти господарюєш, можеш сам ухвалювати рішення щодо розподілу бізнес-можливостей, коли ти сам стаєш лобістом власних справ, – це вже щось протиприродне.

Звісно, можна сприймати цю посаду інакше – так, як сприймав її Віктор Ющенко – як щоденне, безупинне, самозакохане хизування перед люстрами, як президентський театр, як невпинний процес виховання співвітчизників, ніби вони не платники податків, що утримують збудженого чиновника, а підлітки, якими варто опікуватися в усіх питаннях – від пам’яті про історію до голосування на виборах. Можна, звичайно, називати це хизування націотворенням – це вже кому як подобається. Однак варто пам’ятати, що саме під час цього націотворчого процесу з Москвою було підписано знаменитий контракт, який перетворив на господаря енергетичного ринку країни компанію «Рос¬УкрЕнерго». Саме під час цього процесу російський бізнес отримав тут усе, що міг, – і навіть більше, бо ніким не контрольована корупція створювала незвично сприятливі умови для бізнесменів зі Сходу і фактично знищила ентузіазм інвесторів із Заходу...

Віктор Янукович у цьому розумінні більше нагадує Леоніда Кучму, ніж Вік¬тора Ющенка. Він може прибрати із сайту розділ про Голодомор, може говорити росіянам солодкі промови. Однак він нічого ніколи їм не віддасть. Самому потрібно. Звісно, він може розмірковувати про вигідні контракти – вигідні саме з його, а не з державної точки зору. Та зачекайте, за кілька місяців він плутатиме державу із самим собою і щиро не розумітиме, навіщо йому замислюватись про російські інтереси. Бути Президентом України набагато цікавіше, ніж генерал-губернатором Малоросії...